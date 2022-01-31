Технологии
vc.ru

Apple разрешит публиковать в App Store приложения с доступом только по ссылке Статьи редакции

Они не будут отображаться в поиске и рекомендациях.

  • В App Store можно будет добавить новые приложения с доступом только по ссылке или поменять статус уже загруженных. Например, если они создавались для отдельных мероприятий и организаций.
  • Для доступа по ссылке нельзя будет загрузить бета-версии и предрелизы.
  • Программы не будут отображаться в поиске и рекомендациях магазина приложений, а скачать их можно будет по ссылке в App Store и через Apple Business Manager и Apple School Manager.
  • Чтобы сделать приложение «скрытым», надо подать заявку через Apple Developer. После одобрения запроса, разработчик получит ссылку, ведущую на страницу для скачивания. Если приложение уже было доступно в App Store, то ссылка останется прежней.

#новости #apple #appstore

484 просмотров
4 4 комментария
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Jonny Odyssey

какая бесполезная новость

Ответить
1
Развернуть ветку
Основной кот

а если еще сделать динамические ссылки, по типу как в AWS...

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

Для такой штуки ещё бы защиту базовую, хотя бы пароль, а то вроде про это нет ничего.

Ответить
0
Развернуть ветку
Трин Зотофф

в приложении пароль сделай и будет счастье )

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null