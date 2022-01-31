Испанские учёные выпустили мобильную игру с головоломками, решение которых поможет в исследовании рака молочной железы Статьи редакции
Перемещая блоки разных цветов и форм в Genigma, игроки на самом деле анализируют небольшие фрагменты ДНК раковых клеток.
Центр геномной регуляции (CRG) в Барселоне и Национальный центр геномного анализа (CNAG-CRG) запустили мобильную игру для продвижения исследований рака, сообщается на сайте CRG.
В Genigma игроки анализируют небольшие фрагменты ДНК раковых клеток, которые соответствуют реальным данным, полученным в лаборатории. После объединения фрагментов учёные получат эталонный геном. Совместные усилия помогут понять, какие части генома могут играть решающую роль в развитии рака.
Головоломки просты — нужно просто перемещать объекты разного цвета и формы, пока они не выстроятся в единую последовательность. В течение следующих 90 дней каждый понедельник разработчики будут вводить новые фрагменты генома из клеточной линии рака молочной железы T-47D, с которым будут «играть» люди.
Genigma будет анализировать полученные решения, предлагаемые игроками, что и поможет в продвижении исследований рака молочной железы. В последние десятилетия стало очевидно, что одним из основных ограничений является огромный объем данных, которые необходимо анализировать. Компьютеры могут справляться с этой задачей быстро, но предлагают лишь стандартные решения. Кроме того, люди распознают зрительные образы намного лучше, чем машины.
Игра уже доступна на iOS и Android на четырех языках: английском, испанском, каталанском и итальянском.
какая-то чушь, нейросетка за 10 минут бы справилась с тем что игроки будут делать лет 10
Как обычно, комментаторам виднее чем учёным
ну а хули нет то
Идея для новой капчи.
тут можно только проверять за щекой)
Испанцы настолько ленивые, что даже нейросетка у них работать не будет
в резюме исследователя это зачтётся?