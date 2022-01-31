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Технологии
Софья Сажнева

Испанские учёные выпустили мобильную игру с головоломками, решение которых поможет в исследовании рака молочной железы Статьи редакции

Перемещая блоки разных цветов и форм в Genigma, игроки на самом деле анализируют небольшие фрагменты ДНК раковых клеток.

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Центр геномной регуляции (CRG) в Барселоне и Национальный центр геномного анализа (CNAG-CRG) запустили мобильную игру для продвижения исследований рака, сообщается на сайте CRG.

В Genigma игроки анализируют небольшие фрагменты ДНК раковых клеток, которые соответствуют реальным данным, полученным в лаборатории. После объединения фрагментов учёные получат эталонный геном. Совместные усилия помогут понять, какие части генома могут играть решающую роль в развитии рака.

Головоломки просты — нужно просто перемещать объекты разного цвета и формы, пока они не выстроятся в единую последовательность. В течение следующих 90 дней каждый понедельник разработчики будут вводить новые фрагменты генома из клеточной линии рака молочной железы T-47D, с которым будут «играть» люди.

Скриншот IFLScience

Genigma будет анализировать полученные решения, предлагаемые игроками, что и поможет в продвижении исследований рака молочной железы. В последние десятилетия стало очевидно, что одним из основных ограничений является огромный объем данных, которые необходимо анализировать. Компьютеры могут справляться с этой задачей быстро, но предлагают лишь стандартные решения. Кроме того, люди распознают зрительные образы намного лучше, чем машины.

Любой человек со смартфоном из любой точки мира может бесплатно скачать Genigma и внести непосредственный вклад в исследования, направив свои логику и ловкость на службу науке.

Элизабетт Броглио
координатор гражданской науки в CRG

Игра уже доступна на iOS и Android на четырех языках: английском, испанском, каталанском и итальянском.

#технологии #игры #новости

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Андрей Заварзин

какая-то чушь, нейросетка за 10 минут бы справилась с тем что игроки будут делать лет 10

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Путин спас Россию

Как обычно, комментаторам виднее чем учёным

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Андрей Заварзин

ну а хули нет то

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Основной кот

Грант сам себя не привлечёт

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Morgan

Идея для новой капчи.

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3
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Основной кот

Такую рутину проще автоматизировать тем же ML.
Помню во времена WinMobile было приложение для выделения вычислительной мощности для каких-то исследований

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Основной кот

А какие полезные головоломки можно решать на тж?

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Some Dude

тут можно только проверять за щекой)

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Павел Каташев

Испанцы настолько ленивые, что даже нейросетка у них работать не будет

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Катя

в резюме исследователя это зачтётся?

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