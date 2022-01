{"items":[{"comment_id":7311174,"subsite_id":214363,"user_id":99852,"type":"comment_add","id":7311174,"hash":"6b732b8ed390a73625e927a884ad483a","date":1643625030,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/522610-ikea-na-voyne-net-pobediteley-est-lish-proigravshie-s-obeih-storon-c?comment=7311174","text":"\u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b \u043a\u0443\u0445\u043d\u0438 \u041c\u0430\u0440\u0438\u044f. \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043d\u0435\u0440\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0435 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435... \u043f\u043e\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u043c\u0441



\u0432 \u0441\u0435\u0442\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043e\u0442\u043f\u0430\u043b\u043e. \u0434\u0430 \u0438 \u0432 \u043b\u0435\u0440\u0443\u0430, \u043e\u0431\u0438 \u0438 \u0442\u0434 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f.

\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u043f\u043e \u043f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0443, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0432 2 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0438\u043a\u0435\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u043d\u043d\u043e\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":99852,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/99852-konstantin-shityakov","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/dc\/53\/81\/9a792e5a04a643.jpg","name":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d \u0428\u0438\u0442\u044f\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":522610,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/522610-ikea-na-voyne-net-pobediteley-est-lish-proigravshie-s-obeih-storon-c","title":"\u0418\u041a\u0415\u0410: \u041d\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435. \u0421 \u043e\u0431\u0435\u0438\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d. \u00a9"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311177,"subsite_id":246497,"user_id":446705,"type":"comment_add","id":7311177,"hash":"a21b870e5525eac1a40af32300eda64c","date":1643625041,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523717?comment=7311177","text":"Netboot \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":446705,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/446705-dzhonni-mnemonikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8806b720-afb7-5d71-89b1-4c4332010b71\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d\u043d\u0438 \u041c\u043d\u0435\u043c\u043e\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":523717,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523717","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311179,"subsite_id":214344,"user_id":4559,"type":"comment_add","id":7311179,"hash":"ac7ba17cd588533fcb56513c5bf4916f","date":1643625056,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/523691-ispanskie-uchenye-vypustili-mobilnuyu-igru-s-golovolomkami-reshenie-kotoryh-pomozhet-v-issledovanii-raka-molochnoy-zhelezy?comment=7311179","text":"\u043d\u0443 \u0430 \u0445\u0443\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u0442\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":4559,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/4559-andrey-zavarzin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/67410357-2158-5994-c2cf-88247acd63be\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0417\u0430\u0432\u0430\u0440\u0437\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":523691,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/523691-ispanskie-uchenye-vypustili-mobilnuyu-igru-s-golovolomkami-reshenie-kotoryh-pomozhet-v-issledovanii-raka-molochnoy-zhelezy","title":"\u0418\u0441\u043f\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0447\u0451\u043d\u044b\u0435 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0438\u0433\u0440\u0443 \u0441 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0430\u043a\u0430 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311181,"subsite_id":246497,"user_id":407999,"type":"comment_add","id":7311181,"hash":"63d32c0885116a5c51c4bf5656730818","date":1643625077,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523742-klassika-zhenskoy-lyubvi?comment=7311181","text":"\u0414\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0438, \u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0442 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0435\u0439 . \u041b\u044e\u0431\u044b\u0445. \u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043e\u043d \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442 \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u043a\u0430\u0445, \u0430 \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0430\u043c \u043d\u043e\u0433\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":407999,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/407999-alina-kipr","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5bb076b0-85ea-5ae8-b325-57b492eb8280\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041a\u0438\u043f\u0440","isVerified":false},"content":{"id":523742,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523742-klassika-zhenskoy-lyubvi","title":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u043a\u0430 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311182,"subsite_id":353140,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":7311182,"hash":"168b171edcd0dd862f16d91ef082fc29","date":1643625082,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/523721?comment=7311182","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u044b\u0439 \u043a\u0435\u0444\u0438\u0440\u0447\u0438\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-robat-robat","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3654c1e1-f0b6-5723-b315-70d57408e6f0\/","name":"\u0420\u043e\u0431\u0430\u0442-\u0440\u043e\u0431\u0430\u0442","isVerified":false},"content":{"id":523721,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/523721","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0417\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311184,"subsite_id":246497,"user_id":173824,"type":"comment_add","id":7311184,"hash":"9eb60445637f9647e2de6fe271c54775","date":1643625098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523742-klassika-zhenskoy-lyubvi?comment=7311184","text":"\u0411\u0435\u0437 \u043d\u043e\u0433\u0438 \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u043b\u0435\u0433\u0447\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":173824,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/173824-tjaba","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3b345fb9-8e31-50e7-b227-43a7c92bbd63\/","name":"TJaba","isVerified":false},"content":{"id":523742,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523742-klassika-zhenskoy-lyubvi","title":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u043a\u0430 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311185,"subsite_id":246497,"user_id":446705,"type":"comment_add","id":7311185,"hash":"4d2f642f3f6eecaf5ba5825ec071b0be","date":1643625104,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722?comment=7311185","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u043a\u0438\u043d Serious Sam'\u0430 \u043f\u0440\u043e \u041d\u041a\u0412\u0414\u0448\u043d\u0438\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0430\u0442\u0430\u043a\u0443\u044e\u0442 \u0432\u0440\u0430\u0433\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u0430.

\u0421\u0438\u043a\u0432\u0435\u043b \u043f\u0440\u043e \u0424\u0421\u0411\u0448\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":446705,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/446705-dzhonni-mnemonikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8806b720-afb7-5d71-89b1-4c4332010b71\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d\u043d\u0438 \u041c\u043d\u0435\u043c\u043e\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":523722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311186,"subsite_id":245416,"user_id":2099,"type":"comment_add","id":7311186,"hash":"9357ce8401675e0fa855e078649f9651","date":1643625133,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/523662-sber-razreshil-polzovatelyam-proveryat-i-blokirovat-denezhnye-perevody-rodstvennikov-eto-novaya-zashchita-ot-moshennikov?comment=7311186","text":"\u0410 \u0442\u044b \u043a\u0442\u043e \u043d\u0430\u0445\u0443\u0439 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439? \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0432\u0438\u0436\u0443. \u0414*\u0444\u043d\u0438\u043a \u0447\u0442\u043e\u043b\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2099,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/2099-misha-rashkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c254155-3a61-5619-a5ab-1f41048fd6a6\/","name":"\u041c\u0438\u0448\u0430 \u0420\u0430\u0448\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":523662,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/523662-sber-razreshil-polzovatelyam-proveryat-i-blokirovat-denezhnye-perevody-rodstvennikov-eto-novaya-zashchita-ot-moshennikov","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311187,"subsite_id":214363,"user_id":99852,"type":"comment_add","id":7311187,"hash":"83b7fd3a576a77464bec214bab0979ad","date":1643625137,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/522610-ikea-na-voyne-net-pobediteley-est-lish-proigravshie-s-obeih-storon-c?comment=7311187","text":"\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0443 \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0435\u0449\u0435 \u043e\u0431\u0438, \u043f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447\u0430, \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u0434\u043e\u043c \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0437\u0430\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c))

\u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":99852,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/99852-konstantin-shityakov","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/dc\/53\/81\/9a792e5a04a643.jpg","name":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d \u0428\u0438\u0442\u044f\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":522610,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/522610-ikea-na-voyne-net-pobediteley-est-lish-proigravshie-s-obeih-storon-c","title":"\u0418\u041a\u0415\u0410: \u041d\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435. \u0421 \u043e\u0431\u0435\u0438\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d. \u00a9"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311188,"subsite_id":246497,"user_id":446705,"type":"comment_add","id":7311188,"hash":"ac3c6d080aff7841bd6c656f991ed522","date":1643625142,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722?comment=7311188","text":"\u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":446705,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/446705-dzhonni-mnemonikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8806b720-afb7-5d71-89b1-4c4332010b71\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d\u043d\u0438 \u041c\u043d\u0435\u043c\u043e\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":523722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311189,"subsite_id":245416,"user_id":450279,"type":"comment_add","id":7311189,"hash":"bdeb807113158fac08ece6693e25f604","date":1643625145,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/523662-sber-razreshil-polzovatelyam-proveryat-i-blokirovat-denezhnye-perevody-rodstvennikov-eto-novaya-zashchita-ot-moshennikov?comment=7311189","text":"\u042f \u0442\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0435\u0446","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":450279,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/450279-anon-nona","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7bf3212d-38c1-539d-861d-fbc5efc8d522\/","name":"\u0410\u043d\u043e\u043d \u041d\u043e\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":523662,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/523662-sber-razreshil-polzovatelyam-proveryat-i-blokirovat-denezhnye-perevody-rodstvennikov-eto-novaya-zashchita-ot-moshennikov","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311190,"subsite_id":246497,"user_id":277281,"type":"comment_add","id":7311190,"hash":"fd932558626f42f7c4d0277188a105b6","date":1643625146,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523754?comment=7311190","text":"\u041e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0443\u0432\u043e\u043b\u044f\u0442 \u043d\u0430\u0445\u0435\u0440","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":277281,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/277281-sergei-sokov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d1103b3-d19b-5e85-8db0-fadc82c12b82\/","name":"Sergei Sokov","isVerified":false},"content":{"id":523754,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523754","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311191,"subsite_id":214351,"user_id":377872,"type":"comment_add","id":7311191,"hash":"52a3b57a5e06c3a89a3589f8d1e20446","date":1643625156,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/520810-okamenelosti-vozrastom-280-millionov-let?comment=7311191","text":"\u043d\u0443, \u041d\u0415\u0425 \u0438 \u041d\u0415\u0425, \u0447\u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0445\u0442\u0435\u0442\u044c-\u0442\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377872,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377872-some-dude","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e627ec81-68e8-5f38-ad2b-3cd8926b314f\/","name":"Some Dude","isVerified":false},"content":{"id":520810,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/520810-okamenelosti-vozrastom-280-millionov-let","title":"\u041e\u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u043b\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c 280 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311193,"subsite_id":246497,"user_id":418917,"type":"comment_add","id":7311193,"hash":"323fc68129aeeb18b5d4faf276e38e6f","date":1643625178,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722?comment=7311193","text":"\u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0438\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418917,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/418917-mmt2-0","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca9127b6-a98c-5a51-9c50-829a2b5346c3\/","name":"MMT2.0","isVerified":false},"content":{"id":523722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311195,"subsite_id":246497,"user_id":418917,"type":"comment_add","id":7311195,"hash":"8cbd1fd696a86848bb826ac5f75dcd45","date":1643625190,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722?comment=7311195","text":"\u0438 RedRuins","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418917,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/418917-mmt2-0","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca9127b6-a98c-5a51-9c50-829a2b5346c3\/","name":"MMT2.0","isVerified":false},"content":{"id":523722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523722","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311196,"subsite_id":214348,"user_id":356221,"type":"comment_add","id":7311196,"hash":"32af3fdc47b0ea4a4de3224c18d06f70","date":1643625204,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/523718?comment=7311196","text":"\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u043b. \u0442\u0438\u043f\u0430 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0432\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0433\u043e\u0432\u043d\u0430. \u0441\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u043b\u044e\u0434\u043e\u0435\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c. \u043a\u043f\u0440\u0444-\u0448\u0438\u0437 \u043e\u0442 \u044e\u0442\u0443\u0431\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":356221,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/356221-pomeranskiy-shpicruten","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b9ca568-6c76-5194-9668-e6dbd2912f60\/","name":"\u041f\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0428\u043f\u0438\u0446\u0440\u0443\u0442\u0435\u043d","isVerified":false},"content":{"id":523718,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/523718","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311199,"subsite_id":214351,"user_id":130465,"type":"comment_add","id":7311199,"hash":"54d4b98d5eff32cad858d293bbc39c2c","date":1643625211,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/520810-okamenelosti-vozrastom-280-millionov-let?comment=7311199","text":"\u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0446\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b. \u0416\u0443\u0442\u043a\u0430\u044f \u0435\u0431\u0430\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0432\u043d\u0430\u0442\u0443\u0440\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":130465,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/130465-roman-belous","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a8557d54-92ec-67db-7129-52e9401946d3\/","name":"\u0420\u043e\u043c\u0430\u043d \u0411\u0435\u043b\u043e\u0443\u0441","isVerified":false},"content":{"id":520810,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/520810-okamenelosti-vozrastom-280-millionov-let","title":"\u041e\u043a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u043b\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c 280 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311200,"subsite_id":245416,"user_id":73206,"type":"comment_add","id":7311200,"hash":"146db8d8acc6ae63de6d1fe319c02802","date":1643625221,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/523662-sber-razreshil-polzovatelyam-proveryat-i-blokirovat-denezhnye-perevody-rodstvennikov-eto-novaya-zashchita-ot-moshennikov?comment=7311200","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fecff9b9-383c-52b7-ac07-44f10654a469\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":73206,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/73206-bro-mi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/693370dc-cce5-ac02-ad7e-9e3528994662\/","name":"bro mi","isVerified":false},"content":{"id":523662,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/523662-sber-razreshil-polzovatelyam-proveryat-i-blokirovat-denezhnye-perevody-rodstvennikov-eto-novaya-zashchita-ot-moshennikov","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311202,"subsite_id":353140,"user_id":186182,"type":"comment_add","id":7311202,"hash":"3dba8b144e5835d3ed3cd23b601da9e6","date":1643625222,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/523721?comment=7311202","text":"\ud83d\udc7f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":186182,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/186182-attentivemilk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/06e0a435-4f2e-5475-b28a-67d5ef89d588\/","name":"AttentiveMilk","isVerified":false},"content":{"id":523721,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/523721","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0417\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7311203,"subsite_id":246497,"user_id":427407,"type":"comment_add","id":7311203,"hash":"a22071d374c508f4812f0bfdf58a1843","date":1643625223,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523742-klassika-zhenskoy-lyubvi?comment=7311203","text":"\u0417\u0430\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043a\u043e\u043b\u044c\u0447\u0438\u043a!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":427407,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/427407-sweety-bread-for-my-bratishka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c15f80c2-825f-5fe0-b8a2-ed8c2233dd86\/","name":"Sweety bread for my bratishka","isVerified":false},"content":{"id":523742,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/523742-klassika-zhenskoy-lyubvi","title":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u043a\u0430 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438"},"isAnonymous":false}]}