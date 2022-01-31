В Китае создали «ИИ-няню» для массового выращивания эмбрионов в искусственных матках Статьи редакции
Нейросеть способна беспрерывно отслеживать состояние десятков зародышей и моментально реагировать на изменение условий.
Специалисты Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологии разработали систему ИИ, которая ухаживает за эмбрионами в искусственных матках с недосягаемой для людей эффективностью. Её главная цель — облегчить выращивание зародышей животных для научных целей, но теоретически такую нейросеть можно будет использовать и для человеческих эмбрионов, пишет South China Morning Post.
Учёные уже протестировали работу нейросети на зародышах мышей. Институтская искусственная матка представляет собой множество контейнеров с питательной смесью, в которые помещают эмбрионы. Раньше исследователям приходилось вручную отслеживать и документировать их состояние, а также принимать нужные меры.
Исследователи надеются, что изобретение поможет в изучении процесса развития плода и формирования врождённых дефектов. В будущем «ИИ-няню» можно будет использовать и для выращивания человеческих зародышей, хотя сейчас научные эксперименты над ними запрещены законами.
Учёные достигли ощутимых успехов в создании полноценной искусственной матки: например, в 2019 году пекинские исследователи смогли довести оплодотворённую яйцеклетку обезьяны до стадии образования органов — всё это вне материнского организма. А израильские биологи успешно вырастили «в банке» зародыши мышей до половины срока вынашивания.
По мнению авторов исследования, создание искусственной матки уже не представляет серьёзной научной проблемы и стало вопросом времени. Это порождает массу философских и этических вопросов — хотя бы потому, что возможность выращивать людей искусственно может оказаться очень привлекательной для властей разных стран в качестве решения проблем с демографией.
Будут :)
Как только разберутся, какие гены отвечают за волю
Правильно, у женщины просто будут брать яйцеклетку, а вынашивать плод будут роботы.
А естественную беременность запретят ради безопасности и благополучия человечества
Надо над дизайном поработать. Пакет - как-то не очень. Надо добавить розового, форму покрасивше и так далее. :)
Провести внутрь интернет...
Кстати да! Зумеры одобрят точно. :)
А можно этих китайцев как-нибудь остановить, пока не стало слишком поздно?
Но ведь Китайцы наши единственные достойные "друзья". Как мы без них будем Америку побеждать?
В итоге китайцы победят всех.
шматрица по китайски
Made in matka