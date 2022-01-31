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Технологии
Никита Логинов

В Китае создали «ИИ-няню» для массового выращивания эмбрионов в искусственных матках Статьи редакции

Нейросеть способна беспрерывно отслеживать состояние десятков зародышей и моментально реагировать на изменение условий.

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Искусственная матка, созданная американскими учёными, фото Детской больницы Филадельфии

Специалисты Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологии разработали систему ИИ, которая ухаживает за эмбрионами в искусственных матках с недосягаемой для людей эффективностью. Её главная цель — облегчить выращивание зародышей животных для научных целей, но теоретически такую нейросеть можно будет использовать и для человеческих эмбрионов, пишет South China Morning Post.

Учёные уже протестировали работу нейросети на зародышах мышей. Институтская искусственная матка представляет собой множество контейнеров с питательной смесью, в которые помещают эмбрионы. Раньше исследователям приходилось вручную отслеживать и документировать их состояние, а также принимать нужные меры.

Искусственная матка китайских учёных, изображение Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологии

«ИИ-няня» круглосуточно следит за состоянием эмбрионов, делает их сверхчёткие изображения через систему сенсоров и линз, и в реальном времени регулирует температуру, подачу воздуха, воды и питания. Также нейросеть указывает, какие эмбрионы развиваются неправильно или погибают, чтобы персонал мог своевременно убирать их из искусственной матки.

Исследователи надеются, что изобретение поможет в изучении процесса развития плода и формирования врождённых дефектов. В будущем «ИИ-няню» можно будет использовать и для выращивания человеческих зародышей, хотя сейчас научные эксперименты над ними запрещены законами.

Учёные достигли ощутимых успехов в создании полноценной искусственной матки: например, в 2019 году пекинские исследователи смогли довести оплодотворённую яйцеклетку обезьяны до стадии образования органов — всё это вне материнского организма. А израильские биологи успешно вырастили «в банке» зародыши мышей до половины срока вынашивания.

Эмбрион мыши в искусственной матке, фото Института Вейцмана

По мнению авторов исследования, создание искусственной матки уже не представляет серьёзной научной проблемы и стало вопросом времени. Это порождает массу философских и этических вопросов — хотя бы потому, что возможность выращивать людей искусственно может оказаться очень привлекательной для властей разных стран в качестве решения проблем с демографией.

#новости #биология #нейросети #ии

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Основной кот

Сначала подумал, что они так китайцев будут выращивать. 2ккк мало же

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Никита Логинов

Будут :)

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Алексей Иванов

Как только разберутся, какие гены отвечают за волю

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aliftin
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Основной кот

О дивный новый мир

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Виталий Лановой

Правильно, у женщины просто будут брать яйцеклетку, а вынашивать плод будут роботы.

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Основной кот

В принципе гуманно. Думаю, что рожать- то ещё удовольствие.

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Алексей Иванов

А естественную беременность запретят ради безопасности и благополучия человечества

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Chikk

Надо над дизайном поработать. Пакет - как-то не очень. Надо добавить розового, форму покрасивше и так далее. :)

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Никита Логинов

Провести внутрь интернет...

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Chikk

Кстати да! Зумеры одобрят точно. :)

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Основной кот

В нем сразу барашка можно и запечь

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Путин спас Россию

А можно этих китайцев как-нибудь остановить, пока не стало слишком поздно?

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Dmitry

Но ведь Китайцы наши единственные достойные "друзья". Как мы без них будем Америку побеждать?

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Dmitry Smirnoff

В итоге китайцы победят всех.

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Jonny Odyssey

шматрица по китайски

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amoralhypothesis

Made in matka

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