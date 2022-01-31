Учёные создали невидимые QR-коды — их наносят на предметы трёхмерной печатью и считывают любым смартфоном с ИК-камерой Статьи редакции
Такие коды долговечны и не создают визуального шума.
Технологию нанесения невидимых тегов с метаданными о предмете назвали InfraredTags. QR-коды печатают на 3D-принтере с помощью пластика, который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (МТИ).
Идея о невидимых QR-кодах на физических предметах пришла к аспиранту факультета электротехники и информатики Мустафе Метью Догану, когда он увидел информацию о смартфоне со встроенной ИК-камерой. К концу 2020 года вместе с коллегами из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта они разработали InfraredTags.
Как отмечают учёные, такие теги долговечнее обычных бумажных стикеров с информацией о предмете. Они располагаются на самом объекте, их сложно повредить или стереть. Кроме этого, они создают меньше информационного шума, поскольку невидимы для человеческого глаза.
Доган также рассказал о двух способах печати QR-кодов с помощью 3D-принтера. При первом используют один вид пластика, заполняя места, которые обозначают единицу, а на месте нулей оставляют пробелы. При втором необходимо два вида платила, один из которых проницаем для ИК-излучения, а второй — нет. Как отмечает аспирант, несмотря на дороговизну метода, он позволяет уменьшит размеры меток на предметах.
Учёные МТИ нанесли невидимые метки на несколько предметов, их использовали для разных целей. Например, при считывании QR-кода на кружке открывается страница с её 3D-моделью для печати, а в разных метках на Wi-Fi роутере закодированы название сети и пароль. Также невидимый тег разметили на контроллере в виде колеса — поворачивая его напротив ИК-камеры, пользователь может управлять машиной в видеоигре.
Старший научный сотрудник Технологического центра Autodesk в Торонто Фрейзер Андерсон рассказал, что это «действительно полезное» изобретение. Автор идеи Логан считает, что в будущем невидимые метки можно будет использовать в супермаркетах, а также интегрировать в систему умного дома.
Там шизоиды-антиваксеры уже начали диванный бунт, судя по всему. В комментах ВК/ютуба массовый психоз на эту тему.
Вспомнилась паста про невидимое говно
— "Мы создали невидимый QR-код!"
— "А как пользователь узнает о невидимом QR-коде?"
— "Будем клеить рядом наклейку с большим знаком "QR-код тут" и стрелочкой!"
считывают любым смартфоном с ИК-камерой
А много таких в целом на рынке, я чот не в курсе?
Да практически все матрицы чувствительны к ИК.
кстати, пробовал на айфоне так сделать — ничего не видит. То ли пульты другие стали, толи чего..
голубой зуб
Сфоткай не пульт, а днём угли костра, например.
в чем фишка? есть примеры?
Становится видно излучение, хотя внешне (на глаз) угли не горят, а просто чёрные.
шикарно подобрал
Всё ясно...
Получается, ничего принципиально нового, просто иной взгляд на то, как еще может быть применен QR-код.
Да я сейчас просто сам это в семейный чат отправлю, зачем ждать.
Когда уже придумают пользоваться короткими ссылками? Их же тоже сканеры могут распознавать
"который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света"
может наоборот? Что-то этот "Mustafa Doga Dogan" из MIT мутит воду :)