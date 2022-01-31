{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Sasha Shambilova

Учёные создали невидимые QR-коды — их наносят на предметы трёхмерной печатью и считывают любым смартфоном с ИК-камерой Статьи редакции

Такие коды долговечны и не создают визуального шума.

30 30 комментариев
1705 просмотров
Фото Массачусетского технологического института

Технологию нанесения невидимых тегов с метаданными о предмете назвали InfraredTags. QR-коды печатают на 3D-принтере с помощью пластика, который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (МТИ).

Идея о невидимых QR-кодах на физических предметах пришла к аспиранту факультета электротехники и информатики Мустафе Метью Догану, когда он увидел информацию о смартфоне со встроенной ИК-камерой. К концу 2020 года вместе с коллегами из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта они разработали InfraredTags.

Как отмечают учёные, такие теги долговечнее обычных бумажных стикеров с информацией о предмете. Они располагаются на самом объекте, их сложно повредить или стереть. Кроме этого, они создают меньше информационного шума, поскольку невидимы для человеческого глаза.

Доган также рассказал о двух способах печати QR-кодов с помощью 3D-принтера. При первом используют один вид пластика, заполняя места, которые обозначают единицу, а на месте нулей оставляют пробелы. При втором необходимо два вида платила, один из которых проницаем для ИК-излучения, а второй — нет. Как отмечает аспирант, несмотря на дороговизну метода, он позволяет уменьшит размеры меток на предметах.

Учёные МТИ нанесли невидимые метки на несколько предметов, их использовали для разных целей. Например, при считывании QR-кода на кружке открывается страница с её 3D-моделью для печати, а в разных метках на Wi-Fi роутере закодированы название сети и пароль. Также невидимый тег разметили на контроллере в виде колеса — поворачивая его напротив ИК-камеры, пользователь может управлять машиной в видеоигре.

Старший научный сотрудник Технологического центра Autodesk в Торонто Фрейзер Андерсон рассказал, что это «действительно полезное» изобретение. Автор идеи Логан считает, что в будущем невидимые метки можно будет использовать в супермаркетах, а также интегрировать в систему умного дома.

Я запросто могу представить будущее, в котором вы наводите обычную камеру на любой предмет, и получаете всю информацию о нём — где его изготовили, какие материалы нужны для ремонта, есть ли инструкции. Вам даже не придётся искать штрих-код.

Фрейзер Андерсон
старший научный сотрудник Технологического центра Autodesk

#новости #изобретения #qr

30 30 комментариев
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Основной кот

Ой, сколько сейчас вони начнётся у сторонников невидимых штрих-кодов

Ответить
14
Развернуть ветку
Основной кот

Да. Теперь они будут маркировать всехлюдей ТАЙНО!!!

Ответить
15
Развернуть ветку
Илья Щибрик

Там шизоиды-антиваксеры уже начали диванный бунт, судя по всему. В комментах ВК/ютуба массовый психоз на эту тему.

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

Нас штрихуют невидимыми кодами, ужас, предлагаю в протест начать выкидывать все из квартиры, ведь они могут быть везде, повсюду, их не видно, но они нас контролируют, для пущего эффекта, надо обливать бензином стены дома и поджигать! ЭТО НЕ ШУТКИ.

Ответить
2
Развернуть ветку
Основной кот

А кстати да, была уже крипа, что когда в учреждениях меряют температуру пирометром, они на самом деле ставят «невидимую лазерную метку»

Ответить
1
Развернуть ветку
Максоний

Вспомнилась паста про невидимое говно

Ответить
0
Развернуть ветку
Wojciech Soska

— "Мы создали невидимый QR-код!"
— "А как пользователь узнает о невидимом QR-коде?"
— "Будем клеить рядом наклейку с большим знаком "QR-код тут" и стрелочкой!"

Ответить
15
Развернуть ветку
Трансгендолет

считывают любым смартфоном с ИК-камерой
А много таких в целом на рынке, я чот не в курсе?

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

Да практически все матрицы чувствительны к ИК.

Ответить
9
Развернуть ветку
Основной кот

Матрицы да, но в оптике могут быть фильтры, вроде все современные флагманские мобилы их используют

Ответить
3
Развернуть ветку
Основной кот

На фотоаппаратах инфракраску фильтруют, чтобы картинка была естественнее, а на телефонах в большинстве нет. Чтобы при слабом освещении хоть что-то видно было. Но на флагманах возможно тоже фильтруют. Типа — они тоже фотают искюсство.

Ответить
1
Развернуть ветку
Основной кот

По моему все телефоны видят ИК. Достаточно посмотреть через камеру на пульт от телевизора.

Ответить
5
Развернуть ветку
Трансгендолет

кстати, пробовал на айфоне так сделать — ничего не видит. То ли пульты другие стали, толи чего..

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

На айфонах давно ИК-фильтры

Ответить
1
Развернуть ветку
Основной кот

Но и от пульта зависит, у лыж например ИК используется только для включения, а так — радиоканал

Ответить
1
Развернуть ветку
FOX

голубой зуб

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Сфоткай не пульт, а днём угли костра, например.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ян Фёдоров

в чем фишка? есть примеры?

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Становится видно излучение, хотя внешне (на глаз) угли не горят, а просто чёрные.

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

Айфона нет, но Айпад вполне видит

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr Serj
Ответить
4
Развернуть ветку
Ivan

шикарно подобрал

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Борисова

Всё ясно...

Ответить
0
Развернуть ветку
Ka39

Получается, ничего принципиально нового, просто иной взгляд на то, как еще может быть применен QR-код.

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

А что, если учёные специально это придумали ради лулзов? Чтобы тупо поджечь пуканы любителей теорий заговора.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Роговой

Да я сейчас просто сам это в семейный чат отправлю, зачем ждать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

Неприменимо для традиционных способов серийного производства.

Ответить
0
Развернуть ветку
Основной кот

Дальше невидимые QR-татуировки

Ответить
0
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Когда уже придумают пользоваться короткими ссылками? Их же тоже сканеры могут распознавать

Ответить
0
Развернуть ветку
Maf

"который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света"

может наоборот? Что-то этот "Mustafa Doga Dogan" из MIT мутит воду :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null