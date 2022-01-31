Такие коды долговечны и не создают визуального шума.

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Фото Массачусетского технологического института

Технологию нанесения невидимых тегов с метаданными о предмете назвали InfraredTags. QR-коды печатают на 3D-принтере с помощью пластика, который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (МТИ).

Идея о невидимых QR-кодах на физических предметах пришла к аспиранту факультета электротехники и информатики Мустафе Метью Догану, когда он увидел информацию о смартфоне со встроенной ИК-камерой. К концу 2020 года вместе с коллегами из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта они разработали InfraredTags.

Как отмечают учёные, такие теги долговечнее обычных бумажных стикеров с информацией о предмете. Они располагаются на самом объекте, их сложно повредить или стереть. Кроме этого, они создают меньше информационного шума, поскольку невидимы для человеческого глаза.

Доган также рассказал о двух способах печати QR-кодов с помощью 3D-принтера. При первом используют один вид пластика, заполняя места, которые обозначают единицу, а на месте нулей оставляют пробелы. При втором необходимо два вида платила, один из которых проницаем для ИК-излучения, а второй — нет. Как отмечает аспирант, несмотря на дороговизну метода, он позволяет уменьшит размеры меток на предметах.

Учёные МТИ нанесли невидимые метки на несколько предметов, их использовали для разных целей. Например, при считывании QR-кода на кружке открывается страница с её 3D-моделью для печати, а в разных метках на Wi-Fi роутере закодированы название сети и пароль. Также невидимый тег разметили на контроллере в виде колеса — поворачивая его напротив ИК-камеры, пользователь может управлять машиной в видеоигре.

Старший научный сотрудник Технологического центра Autodesk в Торонто Фрейзер Андерсон рассказал, что это «действительно полезное» изобретение. Автор идеи Логан считает, что в будущем невидимые метки можно будет использовать в супермаркетах, а также интегрировать в систему умного дома.