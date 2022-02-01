В телеграме появились видеостикеры. Их можно сделать из обычных видеозаписей Статьи редакции
В последнем обновлении также добавили дополнительные эмодзи для реакций и быструю навигацию по недавно просмотренным чатам.
В мессенджере упростили создание стикеров: теперь их можно сделать из обычных видеозаписей. Для этого необходима только обновлённая версия приложения и любой видеоредактор, способный экспортировать проект в формате .WEBM, сообщается в официальном блоге компании. Для загрузки видеостикеров надо использовать бот @Stickers.
Требования к видеостикеру:
Размер одной стороны стикера должен быть ровно 512 пикселей, размер другой стороны может быть 512 пикселей или меньше.
Продолжительность видео — не более 3 секунд.
- Исходное видео должно иметь прозрачный слой.
- Размер видеофайла не должен превышать 256 КБ.
Кроме того, в свежем обновлении анимации при отправке реакций стали компактнее. Чтобы отправить более масштабную анимацию, надо удерживать пальцем эмодзи в меню реакций. Их показ также синхронизируется в чатах отправителя и получателя. Для просмотра реакций на сообщения появилась новая кнопка «♡».
Также добавили функцию перехода к следующему непрочитанному каналу: чтобы выбрать, в какой чат вернуться, удерживайте пальцем кнопку «Назад». В списке будут те чаты, в которые пользователь переходил из пересланных сообщений, по ссылкам, коротким адресам, из профилей и так далее.
В этом обновлении появились пять новых эмодзи в списке доступных реакций и добавили возможность отправлять сообщения без звука через меню «Поделиться». В версии для iOS появились новые анимации иконок в нижней панели при переключении между разделами.
бля помню там были фичи со звуком и на весь экран диалога, ух ебать красиво было
кстати да забавно что мессенджеры были аж в 2010 и они уже были популярнее самой соцсети, в приложухе десктопной общались
добавили возможность отправлять сообщения без звука через меню «Поделиться»
Наконец-то блядь. Эту функцию надо было в заголовок вынести
Хз, запланированные меня в меньшей степени интересуют. А вот написать вопрос человеку ночью, не боясь потревожить его сон, мне часто нужно
Погоди, а разве нет запланированных сообщений в телеге? Мне точно кто-то писал напоминалки таким образом. Или это через бота делается?
есть, уже давно и без бота
"Most advanced means of communication" ?
А сейчас недостаточно чего-то? То есть все остальные проблемы уже решены? Люди не голодают? Уйгуры вышли из концлагеря? По-моему чем-то не тем "самые прогрессивные" умы заняты как мне кажется.
есть миллиард способов направить своё IT увлечение в русло, которое косвенно, но поможет миру решить действительно БОЛЕЗНЕННЫЕ вопросы, которые приносят боль каждый день. То что общение в телеграме не вызывает оргазм каждую секунду и поэтому "не идеааальнааа" это не значит, что нужно в это направление двигаться. Не нужно! Пусть направят хотя бы косвенно свой мотив в сторону проблем, которые действительно требуют решения!!!!!
я уйгур и пишу вам из концлагеря
шутка
поднимаю эти темы, повышаю awaraness среди пользователей TJ такими комментами
Всем похуй на голодных уйгуров из концлагеря
А это всё потому что у них телеграма нет и твитора!
Не рвись
Иди натальные карты посмотри, хуле тут вопросы задавать?
вот это вы порвались из-за телеги! Совесть что ли мучает, что говном заняты? Проблему вскрыл? Ну это ваши проблемы, что вы бесполезной хернёй занимаетесь с чувством, что делаете что-то важное 😂
Нихуя ты посвященный. Между строк умеешь читать?
Кринж
Ну классно же! Олег скинь в телегу видео где ты орешь в камеру
скорее бы сториз добавили
Теперь жду облегченный клиент от телеги, где будет отображаться только текстовая версия.