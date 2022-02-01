В последнем обновлении также добавили дополнительные эмодзи для реакций и быструю навигацию по недавно просмотренным чатам.

{"id":524336} 1608 просмотров

В мессенджере упростили создание стикеров: теперь их можно сделать из обычных видеозаписей. Для этого необходима только обновлённая версия приложения и любой видеоредактор, способный экспортировать проект в формате .WEBM, сообщается в официальном блоге компании. Для загрузки видеостикеров надо использовать бот @Stickers.

Требования к видеостикеру:

Размер одной стороны стикера должен быть ровно 512 пикселей, размер другой стороны может быть 512 пикселей или меньше.

Продолжительность видео — не более 3 секунд.

Исходное видео должно иметь прозрачный слой.

Размер видеофайла не должен превышать 256 КБ.

Telegram

Кроме того, в свежем обновлении анимации при отправке реакций стали компактнее. Чтобы отправить более масштабную анимацию, надо удерживать пальцем эмодзи в меню реакций. Их показ также синхронизируется в чатах отправителя и получателя. Для просмотра реакций на сообщения появилась новая кнопка «♡».

Telegram

Также добавили функцию перехода к следующему непрочитанному каналу: чтобы выбрать, в какой чат вернуться, удерживайте пальцем кнопку «Назад». В списке будут те чаты, в которые пользователь переходил из пересланных сообщений, по ссылкам, коротким адресам, из профилей и так далее.

Telegram

Telegram

В этом обновлении появились пять новых эмодзи в списке доступных реакций и добавили возможность отправлять сообщения без звука через меню «Поделиться». В версии для iOS появились новые анимации иконок в нижней панели при переключении между разделами.