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Технологии
Софья Сажнева

В телеграме появились видеостикеры. Их можно сделать из обычных видеозаписей Статьи редакции

В последнем обновлении также добавили дополнительные эмодзи для реакций и быструю навигацию по недавно просмотренным чатам.

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В мессенджере упростили создание стикеров: теперь их можно сделать из обычных видеозаписей. Для этого необходима только обновлённая версия приложения и любой видеоредактор, способный экспортировать проект в формате .WEBM, сообщается в официальном блоге компании. Для загрузки видеостикеров надо использовать бот @Stickers.

Требования к видеостикеру:

  • Размер одной стороны стикера должен быть ровно 512 пикселей, размер другой стороны может быть 512 пикселей или меньше.

  • Продолжительность видео — не более 3 секунд.

  • Исходное видео должно иметь прозрачный слой.
  • Размер видеофайла не должен превышать 256 КБ.
Telegram

Кроме того, в свежем обновлении анимации при отправке реакций стали компактнее. Чтобы отправить более масштабную анимацию, надо удерживать пальцем эмодзи в меню реакций. Их показ также синхронизируется в чатах отправителя и получателя. Для просмотра реакций на сообщения появилась новая кнопка «♡».

Telegram

Также добавили функцию перехода к следующему непрочитанному каналу: чтобы выбрать, в какой чат вернуться, удерживайте пальцем кнопку «Назад». В списке будут те чаты, в которые пользователь переходил из пересланных сообщений, по ссылкам, коротким адресам, из профилей и так далее.

Telegram
Telegram

В этом обновлении появились пять новых эмодзи в списке доступных реакций и добавили возможность отправлять сообщения без звука через меню «Поделиться». В версии для iOS появились новые анимации иконок в нижней панели при переключении между разделами.

Telegram

#telegram #технологии #мессенджеры #новости

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Важный мангал

привет мульты в Mail Ru Агент из 2010

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10
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Важный мангал

дальше вангую пашка прикрутит онлайн флеш игры

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7
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Важный мангал

Уже давно как были встроенные html5 игры

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0
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Важный мангал

именно то чего не хватало

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Важный мангал

телега некоторые новые фичи берёт из новой аськи

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2
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Важный мангал

из папки . красной. "не разглашать"

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Андрей Ионов

бля помню там были фичи со звуком и на весь экран диалога, ух ебать красиво было

кстати да забавно что мессенджеры были аж в 2010 и они уже были популярнее самой соцсети, в приложухе десктопной общались

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1
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Важный мангал

ммм, очередная перегруженная хуета

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Neketa Fo

добавили возможность отправлять сообщения без звука через меню «Поделиться»
Наконец-то блядь. Эту функцию надо было в заголовок вынести

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2
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Важный мангал

без запланированных сообщений это всё ещё не торт

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Neketa Fo

Хз, запланированные меня в меньшей степени интересуют. А вот написать вопрос человеку ночью, не боясь потревожить его сон, мне часто нужно

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1
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Важный мангал

справедливости ради, на ночь люди выключают или звук, или интернет, а может всё вместе

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Neketa Fo

Погоди, а разве нет запланированных сообщений в телеге? Мне точно кто-то писал напоминалки таким образом. Или это через бота делается?

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Ян Фёдоров

есть, уже давно и без бота

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Важный мангал

я про меню поделиться, а просто так уже года 4 наверно

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Видящий Истинную Природу Бытия

"Most advanced means of communication" ?
А сейчас недостаточно чего-то? То есть все остальные проблемы уже решены? Люди не голодают? Уйгуры вышли из концлагеря? По-моему чем-то не тем "самые прогрессивные" умы заняты как мне кажется.

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–4
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Важный мангал

а как телеграм может помочь уйгурам или голодающим?

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3
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Видящий Истинную Природу Бытия

есть миллиард способов направить своё IT увлечение в русло, которое косвенно, но поможет миру решить действительно БОЛЕЗНЕННЫЕ вопросы, которые приносят боль каждый день. То что общение в телеграме не вызывает оргазм каждую секунду и поэтому "не идеааальнааа" это не значит, что нужно в это направление двигаться. Не нужно! Пусть направят хотя бы косвенно свой мотив в сторону проблем, которые действительно требуют решения!!!!!

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–4
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Важный мангал

А ты как помогаешь решать эти проблемы?

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3
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Видящий Истинную Природу Бытия

я уйгур и пишу вам из концлагеря

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–2
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Важный мангал

ясно

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Видящий Истинную Природу Бытия

шутка

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Важный мангал

ну так как ты помогаешь?

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Видящий Истинную Природу Бытия

поднимаю эти темы, повышаю awaraness среди пользователей TJ такими комментами

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Важный мангал

ясно, а я читал целое расследование про лагеря, и там не только уйгуры. И что от того, что я про это знаю?

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листочок

Всем похуй на голодных уйгуров из концлагеря

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Джонни Мнемоников

А это всё потому что у них телеграма нет и твитора!

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Лига сильнейших экономик мира

Не рвись

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Жаль

Иди натальные карты посмотри, хуле тут вопросы задавать?

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Видящий Истинную Природу Бытия

вот это вы порвались из-за телеги! Совесть что ли мучает, что говном заняты? Проблему вскрыл? Ну это ваши проблемы, что вы бесполезной хернёй занимаетесь с чувством, что делаете что-то важное 😂

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Жаль

Нихуя ты посвященный. Между строк умеешь читать?

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Stanley H. Tweedle

Кринж

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Важный мангал

Когда Toncoin уже интегрируют

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Neketa Fo

Ну классно же! Олег скинь в телегу видео где ты орешь в камеру

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Важный мангал

Наконец-то не придется часами ебаться сначала в иллюстраторе, а потом в афтер еффектах, чтобы добавить анимированный пак в телегу, господи свершилось..

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Ким Кастекнив

скорее бы сториз добавили

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Зянон

Теперь жду облегченный клиент от телеги, где будет отображаться только текстовая версия.

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