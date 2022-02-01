Студенты смогли сделать то, что не удалось великому творцу: заставили дрон с винтообразной конструкцией совершить несколько коротких полетов.

Группа инженеров Университета Мэриленда создала беспилотный дрон-квадрокоптер Crimson Spin с архимедовыми винтами, сообщает CNet. Их разработали в античные времена для перемещения воды. Леонардо да Винчи придумал винту другое применение и ещё в XV веке предложил концепцию летательного аппарата.

[{"title":"<span><span>Austin Prete\/University of Maryland<\/span><\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1fd27503-d8fb-5f11-8457-c2aa9e1e7b97","width":660,"height":391,"size":33932,"type":"jpg","color":"a2bfe5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0421\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442 KnowHow<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4a6bc296-6c9f-5b0f-8d62-cbf414d1901a","width":800,"height":450,"size":37188,"type":"jpg","color":"8d8172","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span><span>Wikimedia Commons<\/span><\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"af2c4310-3c1b-577e-9667-752017f5e50b","width":1896,"height":948,"size":289920,"type":"jpg","color":"e1d4c4","hash":"","external_service":[]}}}]

Создатели Crimson Spin были удивлены, что идея сработала. Изначально члены команды были настроены скептически, но после того, как компьютерные симуляции и напечатанные на 3D-принтере прототипы винтов показали эффективность, они воодушевились дизайном да Винчи.

Дрон, вдохновленный эскизами да Винчи, способен взлетать и перемещаться, при этом необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум, больше похожий на дрель.

В перспективе эту технологию можно доработать и сделать на основе нее более крупный летательный аппарат, пригодный даже для полета людей, считают студенты-разработчики.