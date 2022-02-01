Американские студенты создали летающий дрон с воздушными винтами по зарисовкам Леонардо да Винчи Статьи редакции
Студенты смогли сделать то, что не удалось великому творцу: заставили дрон с винтообразной конструкцией совершить несколько коротких полетов.
Группа инженеров Университета Мэриленда создала беспилотный дрон-квадрокоптер Crimson Spin с архимедовыми винтами, сообщает CNet. Их разработали в античные времена для перемещения воды. Леонардо да Винчи придумал винту другое применение и ещё в XV веке предложил концепцию летательного аппарата.
Создатели Crimson Spin были удивлены, что идея сработала. Изначально члены команды были настроены скептически, но после того, как компьютерные симуляции и напечатанные на 3D-принтере прототипы винтов показали эффективность, они воодушевились дизайном да Винчи.
Дрон, вдохновленный эскизами да Винчи, способен взлетать и перемещаться, при этом необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум, больше похожий на дрель.
В перспективе эту технологию можно доработать и сделать на основе нее более крупный летательный аппарат, пригодный даже для полета людей, считают студенты-разработчики.
Наркоман какой-то
Подозреваю что даже если сделать пропеллеры в форме хуя, приделать к ним мощные моторы на легкой раме и управлять всем этим через компьютерную программу, то вся эта хуйня какое-то время будет держаться в воздухе.
—сообщила пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на главу компании, Дмитрия Рогозина."
Звучит как отличное начала стартапа
Звучит как сюжет рассказа «Вызов к директору» Владимира Георгиевича Сорокина
при этом необычные пропеллеры генерируют нехарактерный для дронов шум, больше похожий на дрель.
А я-то думал , что сосед ремонт в хате делал все эти годы, а оказалось , что дрон Да Винчи испытывал
Современные DYI коптеры развивают мощность достаточную, чтобы гонять дрон на скорости 200+ км/ч в любом направлении, в принципе с такой мощностью можно что угодно приделать, что хотя бы минимальную подъёмную силу создаёт, чтобы это полетело.
Да винчи так и прокоментировал это в свое время
А нахуй?