Wired: хакеры, стоящие за взломом американских медучреждений, собирались открыть офисы в Петербурге Статьи редакции
Хакеры, стоящие за вредоносным ПО Trickbot, вымогали деньги у больниц, занятых реагированием на пандемию. Wired получил доступ к переписке киберпреступников.
Осенью 2020 года в нескольких медуреждениях США произошли сбои из-за вредоносного ПО Trickbot. Целью хакеров было заставить больницы, занятые реагированием на растущую пандемию Covid-19, быстро платить выкупы. Серия атак тогда вызвала срочные предупреждения от американских федеральных агентств. Позднее стало известно, что изначально хакеры нацелились на 428 больниц в США.
В распоряжении Wired оказалась переписка хакеров, которую он вели в то время. Вот что стало известно журналистам:
- Костяк Trickbot состоит из полудюжины хакеров. У каждого члена есть своя специализация, например, управление командами программистов или руководство развертыванием программ-вымогателей. Во главе организации стоит некто по прозвищу «Штерн». Член банды по кличке «Профессор» курирует большую часть работы по развертыванию программ-вымогателей.
- Исходя из сообщений другого члена команды, «Таргета», к концу сентября 2020 года планировалось создать 6 офисов на 50-80 человек. Предположительно, группировка собиралась открыть их в Санкт-Петербурге. Согласно переписке между «Штерном» и «Таргетом», в середине 2020 года группа имела два офиса («один основной и один новый для обучения»).
- Группа как минимум обсуждала сотрудничество с теми, кто стоит за программой-вымогателем Ryuk, который в 2020 году атаковал больницы Бруклина и Вермонта. Также в переписке упоминалась хакерская группа Cozy Bear, которая «прорабатывала список» потенциальных целей в период пандемии Covid-19.
- В прошлом году хакеры инвестировали более 20 миллионов долларов в свою инфраструктуру и развитие организации.
По текущим оценкам, команда насчитывает от 100 до 400 членов, что делает её одной из крупнейших существующих киберпреступных групп. С начала 2022 года Trickbot, похоже, вновь начала активизироваться. ФБР также в начале года официально связало использование программы-вымогателя Diavol с Trickbot.
В прошлом году Минюст США предъявил обвинения двум предполагаемым членам группировки, Алла Витте и Владимиру Дунаеву. В обвинительном заключении Министерства юстиции говорится, что разработчики, нанятые стоящими за Trickbot командой, привлекались из объявлений о вакансиях на форумах даркнета, а также на открытых русскоязычных веб-сайтах фрилансеров.
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Член банды по кличке «Профессор» курирует большую часть работы по развертыванию программ-вымогателей.
Php-шница
откуда скрин?
спасибо
Неужели она была настолько тупая, что хранила экзешники своих вирей на своих ресурсах и соцсеточках с настоящим именем? Больше похоже на вариант с зицпредседателем Фуксом, возможно даже, без её ведома.
Какая тяночка, она же бабуля почти
Ничего святого. Как и у всех айтишников, впрочем.
Чё за вымогатель то? Лолирую как вообще эти вымогатели попадают на кудахтеры... Я помню один раз словил нулевых на ХП. После этого проблем не было.
Обычно така хуета попадает через разные скрипты, если по ссылкам переходишь не подумав и т.п. Если система на винде — открывайте всё через Sandboxie. Проблем то.
Не только.
Вот такая вот хуйня по ссылке позволяла обойти авторизацию. И до того, как эксплоит слили в открытый доступ, им всё ещё не только в АНБ пользовались.
Если система на винде — открывайте всё через Sandboxie
Это не поможет, если пароль админа сбрутили. Причём никто и не узнает, что получили админку, пока всё нахуй не зашифруют.
Есть три пути:
Спам:
Вам приходит интересная pdf/excel вы ее открываете получаете вирус, возможно даже не заметите
Лоадеры:
Вы поставили нормальную программу, но в ней есть лоадер, который однажды подгрузит (или нет) вам вирус
Уязвимости:
Перешли на сайт получили вирус
Открыли специфический софт, вам загрузили вирус и тд
среднестат врачи ничего не смыслят в компах и интернете, чтобы попасть на сайт госуслуг они просто вводят госуслуги в поиск яндекса и переходят по первой ссылке, поддельных сайтов море.
у нашего минздрава есть сайт egisz.rosmindrav.ru погуглите слова отдельно на первой странице будет 2-4 поддельных сайта
чекнул в яндексе egisz rosminzdrav 3-5 строка сайты подделки
Это да, тупость трудно курировать...
а потом всю жизнь шкерится от ФБР и не иметь возможности выехать отдыхать дальше чем в Крым
Умный медведь, модный медведь 2.0?
Что-то про унитаз не понятно. А как в него срать? А ссать как?
То есть - со стремянки? Интересный пользовательский опыт будет, действительно. :)
Согласен. Главное, чтоб фановая труба не ебанула от кайфа, как видно - там плита для жратвы как раз ниже. :)
Хакеры, работающие по эджайлу