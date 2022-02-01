Технологии
Софья Сажнева

Wired: хакеры, стоящие за взломом американских медучреждений, собирались открыть офисы в Петербурге Статьи редакции

Хакеры, стоящие за вредоносным ПО Trickbot, вымогали деньги у больниц, занятых реагированием на пандемию. Wired получил доступ к переписке киберпреступников.

Осенью 2020 года в нескольких медуреждениях США произошли сбои из-за вредоносного ПО Trickbot. Целью хакеров было заставить больницы, занятые реагированием на растущую пандемию Covid-19, быстро платить выкупы. Серия атак тогда вызвала срочные предупреждения от американских федеральных агентств. Позднее стало известно, что изначально хакеры нацелились на 428 больниц в США.

В распоряжении Wired оказалась переписка хакеров, которую он вели в то время. Вот что стало известно журналистам:

  • Костяк Trickbot состоит из полудюжины хакеров. У каждого члена есть своя специализация, например, управление командами программистов или руководство развертыванием программ-вымогателей. Во главе организации стоит некто по прозвищу «Штерн». Член банды по кличке «Профессор» курирует большую часть работы по развертыванию программ-вымогателей.
  • Исходя из сообщений другого члена команды, «Таргета», к концу сентября 2020 года планировалось создать 6 офисов на 50-80 человек. Предположительно, группировка собиралась открыть их в Санкт-Петербурге. Согласно переписке между «Штерном» и «Таргетом», в середине 2020 года группа имела два офиса («один основной и один новый для обучения»).
  • Группа как минимум обсуждала сотрудничество с теми, кто стоит за программой-вымогателем Ryuk, который в 2020 году атаковал больницы Бруклина и Вермонта. Также в переписке упоминалась хакерская группа Cozy Bear, которая «прорабатывала список» потенциальных целей в период пандемии Covid-19.
  • В прошлом году хакеры инвестировали более 20 миллионов долларов в свою инфраструктуру и развитие организации.

По текущим оценкам, команда насчитывает от 100 до 400 членов, что делает её одной из крупнейших существующих киберпреступных групп. С начала 2022 года Trickbot, похоже, вновь начала активизироваться. ФБР также в начале года официально связало использование программы-вымогателя Diavol с Trickbot.

В прошлом году Минюст США предъявил обвинения двум предполагаемым членам группировки, Алла Витте и Владимиру Дунаеву. В обвинительном заключении Министерства юстиции говорится, что разработчики, нанятые стоящими за Trickbot командой, привлекались из объявлений о вакансиях на форумах даркнета, а также на открытых русскоязычных веб-сайтах фрилансеров.

#технологии #киберпреступность #новости

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Важный мангал

Светлый офис в центре города, чай, кофе, печеньки

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Павел Морозов

Зарплата от 25 000 до 20000000. Срок от 5 до 10 лет

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13
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SadDamnWhoSaid

Отдых в Сочи и Крыму

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3
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Павел Каташев

Отдых в Сочи или в "Кресты-2 резорт"

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0
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Важный мангал

Пусть курсы платные выкатят, как войти в айти хакинг)

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1
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Victor Aristov

Член банды по кличке «Профессор» курирует большую часть работы по развертыванию программ-вымогателей.

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12
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Важный мангал

Не знал, что они прям офисы открывают))

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7
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Важный мангал

Зоцените, какую тяночку из их команды арестовали. Мечта ТЖшника.

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4
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Павел Морозов

Php-шница

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2
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Зарегистрировался только что

откуда скрин?

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1
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Важный мангал

https://xakep.ru/2021/06/07/alla-witte/

Арестована гражданка Латвии, которую подозревают…
Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 55-летней гражданке Латвии. Считается…
xakep.ru
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3
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Зарегистрировался только что

спасибо

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1
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Ильдар Вафин

Неужели она была настолько тупая, что хранила экзешники своих вирей на своих ресурсах и соцсеточках с настоящим именем? Больше похоже на вариант с зицпредседателем Фуксом, возможно даже, без её ведома.

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Иванов

Какая тяночка, она же бабуля почти

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пепси

Ничего святого. Как и у всех айтишников, впрочем.

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4
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пепси

Чё за вымогатель то? Лолирую как вообще эти вымогатели попадают на кудахтеры... Я помню один раз словил нулевых на ХП. После этого проблем не было.

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Важный мангал

Через уязвимости, брут RDP, макросы в Word, много как
один раз словил
 А они и не на обычных юзеров направлены. Какиры долго изучают своих жертв.

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4
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пепси

Обычно така хуета попадает через разные скрипты, если по ссылкам переходишь не подумав и т.п. Если система на винде — открывайте всё через Sandboxie. Проблем то.

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Важный мангал

Не только.

Вот такая вот хуйня по ссылке позволяла обойти авторизацию. И до того, как эксплоит слили в открытый доступ, им всё ещё не только в АНБ пользовались.

Если система на винде — открывайте всё через Sandboxie
 Это не поможет, если пароль админа сбрутили. Причём никто и не узнает, что получили админку, пока всё нахуй не зашифруют.

EternalBlue
EternalBlue (или ETERNALBLUE, CVE-2017-0144) — кодовое имя эксплойта, эксплуатирующего…
ru.wikipedia.org
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Николай Кокоулин

Есть три пути:
Спам:
Вам приходит интересная pdf/excel вы ее открываете получаете вирус, возможно даже не заметите
Лоадеры:
Вы поставили нормальную программу, но в ней есть лоадер, который однажды подгрузит (или нет) вам вирус
Уязвимости:
Перешли на сайт получили вирус
Открыли специфический софт, вам загрузили вирус и тд

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1
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Александр Иванов

среднестат врачи ничего не смыслят в компах и интернете, чтобы попасть на сайт госуслуг они просто вводят госуслуги в поиск яндекса и переходят по первой ссылке, поддельных сайтов море.
у нашего минздрава есть сайт egisz.rosmindrav.ru погуглите слова отдельно на первой странице будет 2-4 поддельных сайта

чекнул в яндексе egisz rosminzdrav 3-5 строка сайты подделки

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пепси

Это да, тупость трудно курировать...

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Важный мангал

разработчики, нанятые стоящими за Trickbot командой, привлекались из объявлений о вакансиях на форумах даркнета
Вот где надо искать интересную высокооплачиваемую работу!

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некипишуй

а потом всю жизнь шкерится от ФБР и не иметь возможности выехать отдыхать дальше чем в Крым

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MadRat96

Умный медведь, модный медведь 2.0?

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Важный мангал

Офис хакеров в Петербурге looks like

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Важный мангал

this

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Важный мангал

føkin’ outstanding

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Chikk

Что-то про унитаз не понятно. А как в него срать? А ссать как?

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Важный мангал

как бояре, разумеется

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Chikk

То есть - со стремянки? Интересный пользовательский опыт будет, действительно. :)

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Важный мангал

мы, как никто другой знаем правило: чтобы хорошо кайфануть, следует основательно подзаебаться.

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Chikk

Согласен. Главное, чтоб фановая труба не ебанула от кайфа, как видно - там плита для жратвы как раз ниже. :)

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Privet, Tj!

Хакеры, работающие по эджайлу

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