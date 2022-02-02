В компании заявили, что протестировали её на конкурсах для программистов — алгоритм вошел в 54% лучших.

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Компания DeepMind, принадлежащая Alphabet, протестировала систему искусственного интеллекта AlphaCode в конкурсах, где участвуют программисты. Согласно релизу, нейросеть смогла решить задачи среднего уровня и попала в 54% лучших участников.

Конкурсы проводились на платформе Codeforces, куда приходят программисты со всего мира для проверки своих умений. Для решения задач требовались навыки критического мышления, логики, алгоритмизации и кодирования. Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определённых условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры.

Всего AlphaCode поучаствовал в 10 тестах. Как отмечает компания, при их решении нейросеть не использовала готовые шаблоны, а генерировала новый код. DeepMind подчёркивает, что это первый случай в истории, когда ИИ смог конкурировать с специалистами среднего уровня.

Я могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode превзошли мои ожидания. Я был настроен скептически, потому что даже в простых конкурентных задачах часто требуется не только запустить алгоритм, но и (и это самая сложная часть) изобрести его. AlphaCode удалось выступить на уровне перспективного нового конкурента. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше! Майк Мирзаянов основатель Codeforces

Компания надеется, что эти результаты помогут в разработке нейросетей, способных генерировать код. Сейчас навыки AlphaCode применимы только в конкурентном программировании, но в DeepMind верят, что в будущем оно станет полностью автоматизированным.

В письме The Verge главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс сообщил, что исследование пока находится на ранних стадиях, но эти результаты помогут создать гибкий ИИ для решения проблем программирования.