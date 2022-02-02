DeepMind представила нейросеть AlphaCode — она создаёт код на уровне «среднего программиста-человека» Статьи редакции
В компании заявили, что протестировали её на конкурсах для программистов — алгоритм вошел в 54% лучших.
Компания DeepMind, принадлежащая Alphabet, протестировала систему искусственного интеллекта AlphaCode в конкурсах, где участвуют программисты. Согласно релизу, нейросеть смогла решить задачи среднего уровня и попала в 54% лучших участников.
Конкурсы проводились на платформе Codeforces, куда приходят программисты со всего мира для проверки своих умений. Для решения задач требовались навыки критического мышления, логики, алгоритмизации и кодирования. Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определённых условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры.
Всего AlphaCode поучаствовал в 10 тестах. Как отмечает компания, при их решении нейросеть не использовала готовые шаблоны, а генерировала новый код. DeepMind подчёркивает, что это первый случай в истории, когда ИИ смог конкурировать с специалистами среднего уровня.
Компания надеется, что эти результаты помогут в разработке нейросетей, способных генерировать код. Сейчас навыки AlphaCode применимы только в конкурентном программировании, но в DeepMind верят, что в будущем оно станет полностью автоматизированным.
В письме The Verge главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс сообщил, что исследование пока находится на ранних стадиях, но эти результаты помогут создать гибкий ИИ для решения проблем программирования.
Куда теперь столько индусов девать?
Вроде индусы уже давно говнокод пишут.
Что у тебя за фиксация на индийцах?
Почему фиксация, сегодня я их вроде впервые упомянул.
Веткой выше они тебе тоже покоя не дают
А если он работает, а вычислительные мощности растут геометрически, почему нет?
все, в айти теперь можно не идти
остается идти в проститутки
как стать мужиком-простиуткой? Что надо уметь, какие подводные
Встречаются два друга:
— Как дела?
— Да вот, основал новый стартап, очень быстро растём, развиваемся.
— Круто! А в чём суть стартапа?
— Я провёл исследование рынка и решил публичный дом открыть.
— Ого, интересно, и какие цены?
— Анал — $100, орал — $50.
— А классический секс?
— Понимаешь, это ж стартап. В общем, я пока один работаю.
@Плохие Шутки репост
Надо находить профессии в которых важны soft skills и вечные профессии. Няньки, маникюрзицы и мёд сёстры будут с работой пока существует человек. А инженеров нужны были два поколения и теперь машины их заменят.
Они-они.
У вас мозгов похоже как у няньки ну или маньки кюрщицы )))))))))
Ты программируй, не отвлекайся. Ничего не происходит, тебя алгоритм не заменит.
Я сам знаю что меня никто не заменит. Я же не индус ))))))
Два коммента. Один о том что я тупой, другой о том что индусы тупые. Ноль полезной информации. Тренируй soft skills
Что самое удивительное, что я не говорил что вы тупой или индусы. Вы это сами выдумали. Ну или покажите скрин, где я сказал что вы и индусы тупые.
Байка, что инженеров заменят машины существует уже давно, а воз и ныне там.
Когда текущих инженеров заменят машины, нужны будут инженеры для обслуживания и создания этих машин (естественно это постепенный процесс). Сказать, что это всё скоро закончиться это как сказать, что скоро человечество закроет все свои потребности.
А по поводу софт скилов - говорить людям, что им нужно или не нужно делать - хуёвый софт скил)
В ближайшие 10-20 лет машины станут самоходными. Самая распространённая профессия в России это продавщица и водитель. Все эти люди будут сидеть на пособии(UBI), программистов надо будет может быть столько же, но конкуренция за место будет выше и скилы будут нужны высокие.
Сейчас похожая революция идёт в игровой индустрии. Новое поколениедвижков заменяет целые профессии. Тот кто работал в офисе так и работает в нем, а вот аутсорсные русские аниматоры и художники теперь не так нужны.
До тех пор, пока заказчики не научатся формулировать задачи, руководствуясь формальной логикой, мы в безопасности.
Скоро все будут дрочить в VR-метаверсе, так что и проститутки увы тоже будут не особо востребованы.
Уже есть видео в которых прописан код качественного мужского вибратора и он вибрирует то что происходит на видео. Когда индустрия вырастет, то первый haptic feedback костюм будет использоваться такими девчонками на ура. Надел шлем, надел вибратор на член, позвонил живой девушке и она подрочила за пару баксов.
Но зачем живая девушка в этом уравнении не понятно
затем же, зачем в военной авицации до сих пор есть живые пилоты
Ну, управлять машиной стоимостью в десятки миллионов, способной снести жилой дом и подрочить, это все же действия разного уровня сложности, не так ли?
способной снести жилой дом и подрочить
Как будто описал одного своего другана университетских времен ггг
управлять машиной стоимостью в десятки миллионов, способной снести жилой дом и подрочить
Представил, как самолёт сносит жилой дом, после чего начинает неистово люто-бешено дрочить
но причины те же — люди иррациональны, тем и привлекательны
Чтобы убивать людей?
Маленькие недостатки это что нас делает людьми. Она и темп собьёт и лениться начнет и денег больше просить. Все как у людей
Гении кодеры
Всякие системы надо кому-то поддерживать и улучшать, даже "умные". Программистам всегда найдется работа. Разве что поменяется круг обязанностей, и вместо написания всего кода целиком надо будет формировать абстракции и связи между ними, и придумать как скормить их ИИ.
Согласен с твоим комментарием. Машина обыграла человека в шахматы 50 лет назад. Перестали ли от этого быть нужными шахматисты. Нет конечно. Просто шахматы получили новый толчок развития
Я скорее даже не верю, что машина в ближайшие лет так 100 научится писать программы лучше людей. Просто непосредственно написание программы — это лишь небольшая часть работы программиста. Прежде нужно пообщаться с заказчиком/менеджером, понять, что они хотят. Далее необходимо формализовать задачу (к слову, задачи, которые научился решать ИИ от DeepMind, уже сильно формализованы и математичны). Когда задача более-менее формализована, нужно придумать архитектуру проекта, притом такую, чтобы в будущем проект можно было расширить.
И мне кажется, что машине можно доверить лишь написание небольших блоков, из которых состоит архитектура, но не больше.
Требования заказчика сложно формализовать
Но тут как раз у нейросети есть плюс) Она может мгновенно накидывать готовые варианты под размывчатые требования заказчика, пока с шестой попытки он не восклинет "во, во, я именно это и хотел".
А у живых разработчиков на эти 6 итераций ушла бы не одна неделя)
Пилят сук на котором сидят
Комментирует очевидные картинки
Только и остаётся что комментировать
Это все фигня, которая рутинные функции только закрывает. Так что айтишники будут жировать еще лет 10 точноъ
Эта фигня которая решает какие то очень узкоспециализированные задачи, судя по описанию. Это не написание кода в широком смысле, а скорее поиск оптимального алгоритма для серии очень похожих задач.
Ну условно говоря, это база данных типовых функции в которой умный поиск. Их обычно со stackoverflow копируют или как в данном случае с лучших решений «олимпиадных» проблем.
Это скорее математические задачи, чем задачи разработчика
Почему написание бизнес-логики нельзя автоматизировать
А после 10 или даже 20 лет думаете проги сами себя смогут писать?
Хрен в стакан!
У Вас такая манера общения... Вы php-шник? Или 1С-ер?
Я делфист )))))) Но ты поди и не слышал о таком языке, ну ладно, 2 денька погугли что это такое, потом уже поговорим.
Лол, а почему не фортран?
В то время пока разные идиоты трахаются с всякими джавами, я ещё пока спокойненько зарабатываю на делфи не трахая свой мозг. Ну и немного php.
Слишком надменно для разработчика, пишущего на умирающем япе. Я на джаве не пишу, но, подозреваю, жить ему явно дольше, чем делфи.
Ну вы же сейчас строите себе квартиру или дом на планете земля, и почему-то не думаете что через миллиарды лет, земли не станет и вашей квартиры не станет, детей ваших не станет. Не задумаетесь о том, что уже сейчас вам надо квартиру на альфацентавре строить и детей туда перевозить, потому что рано или поздно но земле трындец.
Так зачем мне думать, что будет тогда, когда меня не будет. На мой век хватит делфи СПОКОЙНО! Даже и ещё поколению может хватит. Да он умирает, но ещё пока НЕ УМЕР и на нём можно зарабатывать не трахаясь с джавами!
Ну это хорошо, главное - чтоб нравилось
Получится что-то вроде покруче Copilot и все)
попала в 54% лучших участников
Скорее звучит как 46% худших участников.
У нвидиы нейросеть рисует рисунки, тут код пишет, авто сами людей развозят, роботы на заводах работают, принтеры печатают все подряд.
А если еще комментарии с шутками к статьям начнут писать вместо нас, то пиши пропало.
Может я наконец-то закрою свой план по найму? Правда я не знаю как объяснить алгоритму что 60% его работы это пиздеж с продуктами и проджектами по зуму в попытках понять что делать.
Так это по сути тупо решение алгоритмических задач, на промышленное программирование это мало похоже
Надеюсь, на квартиру успею накопить 😭
Успеешь, если сейчас вложить то, что уже накопил в мой капитал прожиточного минимума.
Тогда тебе золотое будущее обеспечено.
Ну всё, пизда вам айтишнеки
И другие кожаные ублюдки
Так! Что делать-то? Куда нажимать? Нажимать куда? Код уже нужен, в голове алгоритм крутится, нужен готовый код. :)
Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определённых условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры.
Бля ну очевидно, что ИИ такие задачи должен лучше и быстрее решать. Прогер там нужен, чтобы нужные кнопочки нажать и ниче не закосячить на старте.
В разработке по, по крайней мере энтерпрайз, само по себе написание кода это не основная проблема. Борьба с хаосом и сложностью, пораждаемой другими людьми - вот что основная проблема. А алгоритмы в 99.9% случаев и так уже написаны, так что даже нейросеть не нужна.
Так, скажите, фронтэнд хочу выучить, через годик ещё будет актуальна профессия?
Да. Интерфейсы рисовать ещё не научились
Отлично!
ой, всё
Ахах. В садовники придётся идти раньше срока!
давно пора!
я давно говорю, что в программировании уже всё изобретено и всё давно сделано
и вообще IT всё, прошлый век, сейчас должно появится что-то новое...может инопланетяне прилетят и у нас будет некая трансформация IT в. ....ну шо смотрите..давайте подсказывайте что будет
В говно
Айти трансформируется в говно
и вообще IT всё, прошлый век, сейчас должно появится что-то новое...
Да, должно. И этим чем-то должен стать традиционализм и глубокое русское национальное культурное возрождение.
Шах и мат, погромисты
более того, скоро появится идея "блочности"
а именно: по сути весь код уже написан
достаточно просто выделить идеальные блоки и подписать "этот блок делает то-то"
возьмём для примера javascript. Большинство кода идеально написанного уже есть. Нет только готовых блоков.
Поэтому предвижу: скоро можно будет тупо из блоков составлять готовые проекты
А так как они подписаны тут уже и ИИ легко справится
или я написал бред?
а как вообще эта нейросеть работает я не понял?
не минусьте плиз, жалко стирать всё что накалякал)))
идея хорошая, но в программировании слишком много
Библиотеки что ль? Так они есть уже
Ну вот, теперь никто не продаст приложение за десятки миллионов USD.
Надо скачать с торрентов, пусть вьебывает, пока я чилю