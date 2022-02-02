{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Sasha Shambilova

DeepMind представила нейросеть AlphaCode — она создаёт код на уровне «среднего программиста-человека» Статьи редакции

В компании заявили, что протестировали её на конкурсах для программистов — алгоритм вошел в 54% лучших.

93 93 комментария
6851 просмотров

Компания DeepMind, принадлежащая Alphabet, протестировала систему искусственного интеллекта AlphaCode в конкурсах, где участвуют программисты. Согласно релизу, нейросеть смогла решить задачи среднего уровня и попала в 54% лучших участников.

Конкурсы проводились на платформе Codeforces, куда приходят программисты со всего мира для проверки своих умений. Для решения задач требовались навыки критического мышления, логики, алгоритмизации и кодирования. Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определённых условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры.

Всего AlphaCode поучаствовал в 10 тестах. Как отмечает компания, при их решении нейросеть не использовала готовые шаблоны, а генерировала новый код. DeepMind подчёркивает, что это первый случай в истории, когда ИИ смог конкурировать с специалистами среднего уровня.

Я могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode превзошли мои ожидания. Я был настроен скептически, потому что даже в простых конкурентных задачах часто требуется не только запустить алгоритм, но и (и это самая сложная часть) изобрести его. AlphaCode удалось выступить на уровне перспективного нового конкурента. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше!

Майк Мирзаянов
основатель Codeforces

Компания надеется, что эти результаты помогут в разработке нейросетей, способных генерировать код. Сейчас навыки AlphaCode применимы только в конкурентном программировании, но в DeepMind верят, что в будущем оно станет полностью автоматизированным.

В письме The Verge главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс сообщил, что исследование пока находится на ранних стадиях, но эти результаты помогут создать гибкий ИИ для решения проблем программирования.

Мы в восторге от потенциала помочь программистам и непрограммистам писать код, повысить производительность или изобрести новые способы создания программного обеспечения.

Ориол Виньялс
главный научный сотрудник DeepMind

#новости #программирование #ии

93 93 комментария
47
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
93 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Собственный браслет

говнокод поставили на конвейер

Ответить
58
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Куда теперь столько индусов девать?

Ответить
7
Развернуть ветку
Собственный браслет

Они теперь переведены в отдел nft

Ответить
2
Развернуть ветку
Собственный браслет

Это не говнокод это скорее задачки с собеседований

Ответить
4
Развернуть ветку
Александр Белов

Вроде индусы уже давно говнокод пишут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Neketa Fo

Что у тебя за фиксация на индийцах?

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Белов

Почему фиксация, сегодня я их вроде впервые упомянул.

Ответить
0
Развернуть ветку
Neketa Fo

Веткой выше они тебе тоже покоя не дают

Ответить
3
Развернуть ветку
Mikhail Mikhailovich

А если он работает, а вычислительные мощности растут геометрически, почему нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Анон Нона

все, в айти теперь можно не идти
остается идти в проститутки

Ответить
36
Развернуть ветку
Анон Нона

как стать мужиком-простиуткой? Что надо уметь, какие подводные

Ответить
6
Развернуть ветку
Собственный браслет

Встречаются два друга:
— Как дела?
— Да вот, основал новый стартап, очень быстро растём, развиваемся.
— Круто! А в чём суть стартапа?
— Я провёл исследование рынка и решил публичный дом открыть.
— Ого, интересно, и какие цены?
— Анал — $100, орал — $50.
— А классический секс?
— Понимаешь, это ж стартап. В общем, я пока один работаю.

Ответить
70
Развернуть ветку
Чмоня

@Плохие Шутки репост

Ответить
3
Развернуть ветку
Собственный браслет

это ж классический анекдот, а у них пока стартап

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Надо находить профессии в которых важны soft skills и вечные профессии. Няньки, маникюрзицы и мёд сёстры будут с работой пока существует человек. А инженеров нужны были два поколения и теперь машины их заменят.

Ответить
5
Развернуть ветку
Собственный браслет

мёд сёстры

Ответить
20
Развернуть ветку
Александр Белов

Они-они.

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Белов

У вас мозгов похоже как у няньки ну или маньки кюрщицы )))))))))

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Ты программируй, не отвлекайся. Ничего не происходит, тебя алгоритм не заменит.

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр Белов

Я сам знаю что меня никто не заменит. Я же не индус ))))))

Ответить
1
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Два коммента. Один о том что я тупой, другой о том что индусы тупые. Ноль полезной информации. Тренируй soft skills

Ответить
9
Развернуть ветку
Александр Белов

Что самое удивительное, что я не говорил что вы тупой или индусы. Вы это сами выдумали. Ну или покажите скрин, где я сказал что вы и индусы тупые.

Ответить
2
Развернуть ветку
Валенок

Байка, что инженеров заменят машины существует уже давно, а воз и ныне там.

Когда текущих инженеров заменят машины, нужны будут инженеры для обслуживания и создания этих машин (естественно это постепенный процесс). Сказать, что это всё скоро закончиться это как сказать, что скоро человечество закроет все свои потребности.

А по поводу софт скилов - говорить людям, что им нужно или не нужно делать - хуёвый софт скил)

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

В ближайшие 10-20 лет машины станут самоходными. Самая распространённая профессия в России это продавщица и водитель. Все эти люди будут сидеть на пособии(UBI), программистов надо будет может быть столько же, но конкуренция за место будет выше и скилы будут нужны высокие.
Сейчас похожая революция идёт в игровой индустрии. Новое поколениедвижков заменяет целые профессии. Тот кто работал в офисе так и работает в нем, а вот аутсорсные русские аниматоры и художники теперь не так нужны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Велизарий Коул

До тех пор, пока заказчики не научатся формулировать задачи, руководствуясь формальной логикой, мы в безопасности.

Ответить
4
Развернуть ветку
Нижний интернет

Скоро все будут дрочить в VR-метаверсе, так что и проститутки увы тоже будут не особо востребованы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Уже есть видео в которых прописан код качественного мужского вибратора и он вибрирует то что происходит на видео. Когда индустрия вырастет, то первый haptic feedback костюм будет использоваться такими девчонками на ура. Надел шлем, надел вибратор на член, позвонил живой девушке и она подрочила за пару баксов.

Ответить
1
Развернуть ветку
Лига порвах 2.1

Но зачем живая девушка в этом уравнении не понятно

Ответить
2
Развернуть ветку
Максоний

затем же, зачем в военной авицации до сих пор есть живые пилоты

Ответить
0
Развернуть ветку
Нижний интернет

Ну, управлять машиной стоимостью в десятки миллионов, способной снести жилой дом и подрочить, это все же действия разного уровня сложности, не так ли?

Ответить
2
Развернуть ветку
Нижний интернет

способной снести жилой дом и подрочить
Как будто описал одного своего другана университетских времен ггг

Ответить
6
Развернуть ветку
Владимир Старик

управлять машиной стоимостью в десятки миллионов, способной снести жилой дом и подрочить
Представил, как самолёт сносит жилой дом, после чего начинает неистово люто-бешено дрочить

Ответить
4
Развернуть ветку
Максоний

но причины те же — люди иррациональны, тем и привлекательны

Ответить
1
Развернуть ветку
Лига порвах 2.1

Чтобы убивать людей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Маленькие недостатки это что нас делает людьми. Она и темп собьёт и лениться начнет и денег больше просить. Все как у людей

Ответить
0
Развернуть ветку
Саша

Гении кодеры

Ответить
22
Развернуть ветку
Timur

Всякие системы надо кому-то поддерживать и улучшать, даже "умные". Программистам всегда найдется работа. Разве что поменяется круг обязанностей, и вместо написания всего кода целиком надо будет формировать абстракции и связи между ними, и придумать как скормить их ИИ.

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Морозов

Согласен с твоим комментарием. Машина обыграла человека в шахматы 50 лет назад. Перестали ли от этого быть нужными шахматисты. Нет конечно. Просто шахматы получили новый толчок развития

Ответить
1
Развернуть ветку
Timur

Я скорее даже не верю, что машина в ближайшие лет так 100 научится писать программы лучше людей. Просто непосредственно написание программы — это лишь небольшая часть работы программиста. Прежде нужно пообщаться с заказчиком/менеджером, понять, что они хотят. Далее необходимо формализовать задачу (к слову, задачи, которые научился решать ИИ от DeepMind, уже сильно формализованы и математичны). Когда задача более-менее формализована, нужно придумать архитектуру проекта, притом такую, чтобы в будущем проект можно было расширить.

И мне кажется, что машине можно доверить лишь написание небольших блоков, из которых состоит архитектура, но не больше.

Ответить
5
Развернуть ветку
Павел Морозов

Требования заказчика сложно формализовать

Ответить
2
Развернуть ветку
Vl T

Но тут как раз у нейросети есть плюс) Она может мгновенно накидывать готовые варианты под размывчатые требования заказчика, пока с шестой попытки он не восклинет "во, во, я именно это и хотел".
А у живых разработчиков на эти 6 итераций ушла бы не одна неделя)

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Морозов

Пилят сук на котором сидят

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис .

Комментирует очевидные картинки

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Морозов

Только и остаётся что комментировать

Ответить
2
Развернуть ветку
Собственный браслет

а мог бы написать бота для таких комментов

Ответить
1
Развернуть ветку
Иванов

Это все фигня, которая рутинные функции только закрывает. Так что айтишники будут жировать еще лет 10 точноъ

Ответить
8
Развернуть ветку
solawind

Эта фигня которая решает какие то очень узкоспециализированные задачи, судя по описанию. Это не написание кода в широком смысле, а скорее поиск оптимального алгоритма для серии очень похожих задач.

Ответить
13
Развернуть ветку
Иванов

Ну условно говоря, это база данных типовых функции в которой умный поиск. Их обычно со stackoverflow копируют или как в данном случае с лучших решений «олимпиадных» проблем.

Ответить
2
Развернуть ветку
Лига порвах 2.1

Это скорее математические задачи, чем задачи разработчика

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Морозов

Почему написание бизнес-логики нельзя автоматизировать

Ответить
0
Развернуть ветку
Собственный браслет

Потому что в современном мире бизнес и его процессы могут очень быстро трансформироваться. И эта трансформация очень часто формализуется постфактум.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Белов

А после 10 или даже 20 лет думаете проги сами себя смогут писать?
Хрен в стакан!

Ответить
0
Развернуть ветку
Лев Толстой

У Вас такая манера общения... Вы php-шник? Или 1С-ер?

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Белов

Я делфист )))))) Но ты поди и не слышал о таком языке, ну ладно, 2 денька погугли что это такое, потом уже поговорим.

Ответить
0
Развернуть ветку
Лев Толстой

Лол, а почему не фортран?

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Белов

В то время пока разные идиоты трахаются с всякими джавами, я ещё пока спокойненько зарабатываю на делфи не трахая свой мозг. Ну и немного php.

Ответить
0
Развернуть ветку
Red Fox

Слишком надменно для разработчика, пишущего на умирающем япе. Я на джаве не пишу, но, подозреваю, жить ему явно дольше, чем делфи.

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Белов

Ну вы же сейчас строите себе квартиру или дом на планете земля, и почему-то не думаете что через миллиарды лет, земли не станет и вашей квартиры не станет, детей ваших не станет. Не задумаетесь о том, что уже сейчас вам надо квартиру на альфацентавре строить и детей туда перевозить, потому что рано или поздно но земле трындец.
Так зачем мне думать, что будет тогда, когда меня не будет. На мой век хватит делфи СПОКОЙНО! Даже и ещё поколению может хватит. Да он умирает, но ещё пока НЕ УМЕР и на нём можно зарабатывать не трахаясь с джавами!

Ответить
2
Развернуть ветку
Лев Толстой

Ну это хорошо, главное - чтоб нравилось

Ответить
0
Развернуть ветку
Лев Толстой

Получится что-то вроде покруче Copilot и все)

Ответить
0
Развернуть ветку
FIRUIN

попала в 54% лучших участников
Скорее звучит как 46% худших участников.

Ответить
8
Развернуть ветку
Собственный браслет

Из которых половина вообще ничего не решала. Вообще не понятно, из чего состоит этот топ и по каким критериям он формируется. О среднем программисте тут не может быть и речи. Авторы явно выдают желаемое за действительное. Где то можно почитать все данные по исследованию?

Ответить
2
Развернуть ветку
Anton NS

У нвидиы нейросеть рисует рисунки, тут код пишет, авто сами людей развозят, роботы на заводах работают, принтеры печатают все подряд.

Ответить
7
Развернуть ветку
Aydar Sultanov

А если еще комментарии с шутками к статьям начнут писать вместо нас, то пиши пропало.

Ответить
0
Развернуть ветку
плюшевый батон

Может я наконец-то закрою свой план по найму? Правда я не знаю как объяснить алгоритму что 60% его работы это пиздеж с продуктами и проджектами по зуму в попытках понять что делать.

Ответить
6
Развернуть ветку
artemykairyak

Так это по сути тупо решение алгоритмических задач, на промышленное программирование это мало похоже

Ответить
2
Развернуть ветку
Собственный браслет

Все, пиздец вам, смузишники.

Ответить
2
Развернуть ветку
Иван Прохоров

Надеюсь, на квартиру успею накопить 😭

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Белов

Успеешь, если сейчас вложить то, что уже накопил в мой капитал прожиточного минимума.
Тогда тебе золотое будущее обеспечено.

Ответить
1
Развернуть ветку
Застряла

Ну всё, пизда вам айтишнеки

Ответить
1
Развернуть ветку
умный человек

И другие кожаные ублюдки

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Так! Что делать-то? Куда нажимать? Нажимать куда? Код уже нужен, в голове алгоритм крутится, нужен готовый код. :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Собственный браслет

Работы лишает, сука

Ответить
1
Развернуть ветку
Дратути

Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определённых условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры.
 Бля ну очевидно, что ИИ такие задачи должен лучше и быстрее решать. Прогер там нужен, чтобы нужные кнопочки нажать и ниче не закосячить на старте.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Степанов

В разработке по, по крайней мере энтерпрайз, само по себе написание кода это не основная проблема. Борьба с хаосом и сложностью, пораждаемой другими людьми - вот что основная проблема. А алгоритмы в 99.9% случаев и так уже написаны, так что даже нейросеть не нужна.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дратути

Так, скажите, фронтэнд хочу выучить, через годик ещё будет актуальна профессия?

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Морозов

Да. Интерфейсы рисовать ещё не научились

Ответить
2
Развернуть ветку
Дратути

Отлично!

Ответить
0
Развернуть ветку
Собственный браслет

https://sketch2code.azurewebsites.net

Transform sketches into HTML using AI
Take a handwritten UI design and transform it into a valid HTML code
sketch2code.azurewebsites.net
Ответить
1
Развернуть ветку
Дратути

ой, всё

Ответить
0
Развернуть ветку
Собственный браслет

На самом деле просто повышается уровень абстракции, но новые слои быстро достигают пределов среднего человеческого интеллекта и опять все сложно и в говне

Ответить
1
Развернуть ветку
Собственный браслет

Только теперь тормозит

Ответить
0
Развернуть ветку
Собственный браслет

Осталось научиться формулировать задачи как олимпиадник

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Fielding

Ахах. В садовники придётся идти раньше срока!

Ответить
0
Развернуть ветку
Видящий Истинную Природу Бытия

давно пора!
я давно говорю, что в программировании уже всё изобретено и всё давно сделано
и вообще IT всё, прошлый век, сейчас должно появится что-то новое...может инопланетяне прилетят и у нас будет некая трансформация IT в. ....ну шо смотрите..давайте подсказывайте что будет

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Старик

В говно

Айти трансформируется в говно

Ответить
0
Развернуть ветку
Иллюзия Постоянства

и вообще IT всё, прошлый век, сейчас должно появится что-то новое...
Да, должно. И этим чем-то должен стать традиционализм и глубокое русское национальное культурное возрождение.

Ответить
0
Развернуть ветку
CrazyCat

Шах и мат, погромисты

Ответить
0
Развернуть ветку
Видящий Истинную Природу Бытия

более того, скоро появится идея "блочности"
а именно: по сути весь код уже написан
достаточно просто выделить идеальные блоки и подписать "этот блок делает то-то"
возьмём для примера javascript. Большинство кода идеально написанного уже есть. Нет только готовых блоков.
Поэтому предвижу: скоро можно будет тупо из блоков составлять готовые проекты
А так как они подписаны тут уже и ИИ легко справится
или я написал бред?
а как вообще эта нейросеть работает я не понял?
не минусьте плиз, жалко стирать всё что накалякал)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Токарев

идея хорошая, но в программировании слишком много

Ответить
0
Развернуть ветку
Clear

Библиотеки что ль? Так они есть уже

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Дробовский

Ну вот, теперь никто не продаст приложение за десятки миллионов USD.

Ответить
0
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Надо скачать с торрентов, пусть вьебывает, пока я чилю

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 93 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null