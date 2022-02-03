Учёные из Лондона создали магнитные «семена», которые нагреваются в организме и убивают раковые клетки Статьи редакции
Для этого пациента надо поместить в сканер МРТ. Магнитные волны направляют ферромагнитные сферы к раковой опухоли.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый метод терапии рака, в которой используется магнитно-резонансный томограф, следует из опубликованной в Advanced Science статьи. Он воздействует на «семена», которые представляют собой металлические сферы диаметром 2 мм, направляя их к опухоли. Затем под воздействием магнетизма они нагреваются и, таким образом, убивают близлежащие раковые клетки.
Новый метод терапии рака получил название «минимально инвазивная абляция под визуальным контролем» или MINIMA. Его уже протестировали на мышах. По словам учёных, он может помочь в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты у человека. Точность «попадания» металлических сфер — до 0,3 мм.
В будущем исследователи планируют изменить структуру ферромагнитного шарика, чтобы он мог функционировать как крошечный нож, которым можно было бы резать ткани. Это позволит хирургам проводить процедуры с помощью дистанционного управления и, вероятно, произведёт революцию в неинвазивной хирургии.
Постоянно вижу новости про всё новые открытые высокотехнологичные способы борьбы с раком, но чёт они всплывают в инфоповесточке, а потом благополучно растворяются в небытии
Кто то придумывает способ, реализует на каком то начальном уровне и выкатывает в мир его презентацию. Его замечают инвесторы и накидывают бабло, разработчик уходит обратно в сумрак лет на 5-10 доводить способ до практической реализации. Вот и все
Ну, чаще просто уходит в сумрак. На 5 лет никто бабок не дает, дают на год-два макс, летит - поднимаешь следующий раунд. Обычно даже не отрывается от земли
Просто между анонсом «на мышах» и клиническим применением проходит очень долгое время. Испытания, пилотная апробация на людях, сертификация и так далее. И до 10 лет может пройти. Вот и кажется, что растворяются
Да, я, в целом, понимаю, прост обычно в новостях как раз и всплывают случаи, когда уже «закончены испытания "на мышах"» и «уже вот-вот перейдём к людям, и это будет ультимативное лечение», а потом >пук, и всё
Это для инвесторов новости, а не для нерастворения
Панацеи для борьбы со всеми видами рака нет.
Просто открыли еще один метод терапии, который будет полезен лишь в определенных специфичных случаях.
Подозрение на рак щеки, нужно накидать «семян» за щеку
В случае с мозгом и опухолью - тут вопрос не в шрамах, а вообще возможности, которой в настоящий момент зачастую просто нет.
Молодцы
Помнится фотодинамической терапии рака тоже много дифирамбов пропели. Кому то помогает, но рак очень разнообразен. Лужков пытался собрать все методы лечения рака в одном месте, но не преуспел.
Неужели лекарства от рака
Когда в России начнут применять?
Не очень понятно как это семя проберется через весь мозг
И что убьет по дороге