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Технологии
Софья Сажнева

Учёные из Лондона создали магнитные «семена», которые нагреваются в организме и убивают раковые клетки Статьи редакции

Для этого пациента надо поместить в сканер МРТ. Магнитные волны направляют ферромагнитные сферы к раковой опухоли.

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Графическая иллюстрация нового метода терапии рака — MINIMA / ucl.ac.uk

Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый метод терапии рака, в которой используется магнитно-резонансный томограф, следует из опубликованной в Advanced Science статьи. Он воздействует на «семена», которые представляют собой металлические сферы диаметром 2 мм, направляя их к опухоли. Затем под воздействием магнетизма они нагреваются и, таким образом, убивают близлежащие раковые клетки.

Advanced Science

Новый метод терапии рака получил название «минимально инвазивная абляция под визуальным контролем» или MINIMA. Его уже протестировали на мышах. По словам учёных, он может помочь в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты у человека. Точность «попадания» металлических сфер — до 0,3 мм.

Использование МРТ-сканера для проведения терапии позволяет визуализировать «семя» и опухоль на протяжении всей процедуры, гарантируя, что лечение проводится с точностью и без необходимости проведения открытой операции. Это может быть полезно для пациентов, поскольку сокращает время восстановления и сводит к минимуму вероятность побочных эффектов.

Ребекка Бейкер
ведущий автор Центра передовой биомедицинской визуализации Университетского колледжа Лондона

В будущем исследователи планируют изменить структуру ферромагнитного шарика, чтобы он мог функционировать как крошечный нож, которым можно было бы резать ткани. Это позволит хирургам проводить процедуры с помощью дистанционного управления и, вероятно, произведёт революцию в неинвазивной хирургии.

#технологии #новости

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Владимир Старик

Постоянно вижу новости про всё новые открытые высокотехнологичные способы борьбы с раком, но чёт они всплывают в инфоповесточке, а потом благополучно растворяются в небытии

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10
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Задумчивой Кот

Кто то придумывает способ, реализует на каком то начальном уровне и выкатывает в мир его презентацию. Его замечают инвесторы и накидывают бабло, разработчик уходит обратно в сумрак лет на 5-10 доводить способ до практической реализации. Вот и все

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6
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Ethan Hunt

Ну, чаще просто уходит в сумрак. На 5 лет никто бабок не дает, дают на год-два макс, летит - поднимаешь следующий раунд. Обычно даже не отрывается от земли

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0
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Фёдор Скуратов

Просто между анонсом «на мышах» и клиническим применением проходит очень долгое время. Испытания, пилотная апробация на людях, сертификация и так далее. И до 10 лет может пройти. Вот и кажется, что растворяются

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3
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Владимир Старик

Да, я, в целом, понимаю, прост обычно в новостях как раз и всплывают случаи, когда уже «закончены испытания "на мышах"» и «уже вот-вот перейдём к людям, и это будет ультимативное лечение», а потом >пук, и всё

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0
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Ethan Hunt

Это для инвесторов новости, а не для нерастворения

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0
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one channel

Панацеи для борьбы со всеми видами рака нет.
Просто открыли еще один метод терапии, который будет полезен лишь в определенных специфичных случаях.

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0
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Политический крюк

гыгы semen

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5
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Александр Борродач

Подозрение на рак щеки, нужно накидать «семян» за щеку

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0
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Политический крюк

Это позволит хирургам проводить процедуры с помощью дистанционного управления и, вероятно, произведёт революцию в неинвазивной хирургии.
 это очень круто, меньше шрамов будет оставаться

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2
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Chikk

В случае с мозгом и опухолью - тут вопрос не в шрамах, а вообще возможности, которой в настоящий момент зачастую просто нет.

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6
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Политический крюк

так это уже есть, я про будущие изменения

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0
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Политический крюк

Вопрос только куда девать отрезанные и прожаренные ткани.

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2
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Политический крюк

Съесть на ужин с вином

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3
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Политический крюк
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1
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Политический крюк

https://gamebomb.ru/gbnews/24785

Парень приготовил и съел свою ногу вместе с…
Один парень решил превратить свою отрезанную ногу в изысканное кулинарное блюдо. После этого он…
gamebomb.ru
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Hooligan

Молодцы

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1
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Саша

Помнится фотодинамической терапии рака тоже много дифирамбов пропели. Кому то помогает, но рак очень разнообразен. Лужков пытался собрать все методы лечения рака в одном месте, но не преуспел.

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Иван Карчевский

Неужели лекарства от рака

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Tanya Evseyeva

Когда в России начнут применять?

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Evar Evaeva

Не очень понятно как это семя проберется через весь мозг

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Svargr

И что убьет по дороге

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August J
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