Для этого пациента надо поместить в сканер МРТ. Магнитные волны направляют ферромагнитные сферы к раковой опухоли.

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Графическая иллюстрация нового метода терапии рака — MINIMA / ucl.ac.uk

Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый метод терапии рака, в которой используется магнитно-резонансный томограф, следует из опубликованной в Advanced Science статьи. Он воздействует на «семена», которые представляют собой металлические сферы диаметром 2 мм, направляя их к опухоли. Затем под воздействием магнетизма они нагреваются и, таким образом, убивают близлежащие раковые клетки.

Advanced Science

Новый метод терапии рака получил название «минимально инвазивная абляция под визуальным контролем» или MINIMA. Его уже протестировали на мышах. По словам учёных, он может помочь в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты у человека. Точность «попадания» металлических сфер — до 0,3 мм.

Использование МРТ-сканера для проведения терапии позволяет визуализировать «семя» и опухоль на протяжении всей процедуры, гарантируя, что лечение проводится с точностью и без необходимости проведения открытой операции. Это может быть полезно для пациентов, поскольку сокращает время восстановления и сводит к минимуму вероятность побочных эффектов. Ребекка Бейкер ведущий автор Центра передовой биомедицинской визуализации Университетского колледжа Лондона