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Технологии
Софья Сажнева

США планирует использовать роботов-собак для патрулирования границы с Мексикой. Ранее их «вооружали» винтовками Статьи редакции

Четвероногие роботы перемещаются автономно и управляются дистанционно, отправляя операторам живые видеопотоки.

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Управление по науке и технологиям Министерства внутренней безопасности США изучает использование четвероногих роботов-собак на южной границе страны. В частности, речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горах и пустынях с экстремальными температурами.

DHS

Заявленная цель этих роботов — патрулирование. Тем не менее, компания Ghost Robots, которая их выпускает, ранее оснащала своих «питомцев» беспилотной винтовкой специального назначения производства SWORD International калибром 6,5 миллиметров, к которой можно присоединить глушитель. Робособака, по словам производителя, может с высокой точностью стрелять на расстояние 1200 метров.

Вдоль границы вы можете иметь дело с контрабандой людей, контрабандой наркотиков, а также контрабандой другой контрабанды, включая огнестрельное оружие или даже, потенциально, оружие массового уничтожения.

Бретт Беккер
агент таможенной и пограничной службы США

Пока не указаны конкретные сроки развёртывания, но уже сейчас проходят полевые испытания роботов, оснащённых приборами ночного видения. Они работают на открытых площадках и в сценариях, имитирующих жилые дома.

В Ghost Robots отмечают, что запросы на приобретение роботов-собак также поступали из Китая и России, однако компания отказалась от сотрудничества.

#технологии #новости

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Политический крюк

Собаки на границе с Мексикой сейчас

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9
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Политический крюк

Это симметричный ответ с другой стороны

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Андрей Петкевич

В Ghost Robots отмечают, что запросы на приобретение роботов-собак также поступали из Китая и России, однако компания отказалась от сотрудничества.
 Спасибо

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6
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taraskiy lotots

Не за что. Запрещено законом продавать военные технологии за границу, уж тем более в такую заграницу.

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1
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Политический крюк

Но ведь заграница - это они, а мы - Отечество!

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4
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Политический крюк

Спустя два года:

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3
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Политический крюк

контрабандой другой контрабанды
Прекрасно

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1
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Политический крюк

Вдоль границы вы можете иметь дело с контрабандой <...> даже, потенциально, оружия массового уничтожения.
Интересно, насколько распространена контрабанда ядерных бомб

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0
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Политический крюк
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1
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Политический крюк

RIP

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Политический крюк

Я в курсе что там было на самом деле, но не смог удержаться 🙃

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Политический крюк

Так этот агент агентства Бретт Беккер занимается тем же самым

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Damir ReDevil

Блин почему они безголовые? Даже не погладить

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Владимир Старик

В Ghost Robots отмечают, что запросы на приобретение роботов-собак также поступали из Китая и России
КиберМухтар провалился, соснули сверхдержавно(

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