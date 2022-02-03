Четвероногие роботы перемещаются автономно и управляются дистанционно, отправляя операторам живые видеопотоки.

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Управление по науке и технологиям Министерства внутренней безопасности США изучает использование четвероногих роботов-собак на южной границе страны. В частности, речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горах и пустынях с экстремальными температурами.

DHS

Заявленная цель этих роботов — патрулирование. Тем не менее, компания Ghost Robots, которая их выпускает, ранее оснащала своих «питомцев» беспилотной винтовкой специального назначения производства SWORD International калибром 6,5 миллиметров, к которой можно присоединить глушитель. Робособака, по словам производителя, может с высокой точностью стрелять на расстояние 1200 метров.

Вдоль границы вы можете иметь дело с контрабандой людей, контрабандой наркотиков, а также контрабандой другой контрабанды, включая огнестрельное оружие или даже, потенциально, оружие массового уничтожения. Бретт Беккер агент таможенной и пограничной службы США

Пока не указаны конкретные сроки развёртывания, но уже сейчас проходят полевые испытания роботов, оснащённых приборами ночного видения. Они работают на открытых площадках и в сценариях, имитирующих жилые дома.

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