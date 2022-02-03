США планирует использовать роботов-собак для патрулирования границы с Мексикой. Ранее их «вооружали» винтовками Статьи редакции
Четвероногие роботы перемещаются автономно и управляются дистанционно, отправляя операторам живые видеопотоки.
Управление по науке и технологиям Министерства внутренней безопасности США изучает использование четвероногих роботов-собак на южной границе страны. В частности, речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горах и пустынях с экстремальными температурами.
Заявленная цель этих роботов — патрулирование. Тем не менее, компания Ghost Robots, которая их выпускает, ранее оснащала своих «питомцев» беспилотной винтовкой специального назначения производства SWORD International калибром 6,5 миллиметров, к которой можно присоединить глушитель. Робособака, по словам производителя, может с высокой точностью стрелять на расстояние 1200 метров.
Пока не указаны конкретные сроки развёртывания, но уже сейчас проходят полевые испытания роботов, оснащённых приборами ночного видения. Они работают на открытых площадках и в сценариях, имитирующих жилые дома.
В Ghost Robots отмечают, что запросы на приобретение роботов-собак также поступали из Китая и России, однако компания отказалась от сотрудничества.
В Ghost Robots отмечают, что запросы на приобретение роботов-собак также поступали из Китая и России, однако компания отказалась от сотрудничества.
Спасибо
Не за что. Запрещено законом продавать военные технологии за границу, уж тем более в такую заграницу.
Блин почему они безголовые? Даже не погладить
В Ghost Robots отмечают, что запросы на приобретение роботов-собак также поступали из Китая и России
КиберМухтар провалился, соснули сверхдержавно(