«Твой двоюродный брат из Бостона», — гласит рекламный слоган.

Компания выпустила рекламный ролик к Супербоулу-2022 — финалу чемпионата по американскому футболу (НФЛ). В видео показано, как два охранника во время ночной смены на заводе Boston Dynamics решили отдохнуть и выпить пива. Неожиданно к ним приходит робопёс Spot, и они предлагают ему тоже попробовать пиво Samuel Adams.

После чего пива становится ещё больше и охранники вместе с устройствами решают устроить вечеринку. Роботы делают сальто, исполняют «лунную походку», сканируют металлическую задницу на принтере и говорят друг другу о девушках.

Это не первый раз, когда роботы Boston Dynamics показывают свои способности в танцах — робопёс Spot танцевал вместе c BTS и группой поддержки студенческой футбольной команды.