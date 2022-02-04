Технологии
Сергей Исенеков

Производитель пива Samuel Adams показал рекламный ролик с роботами Boston Dynamics — в нём они выпивают и танцуют Статьи редакции

«Твой двоюродный брат из Бостона», — гласит рекламный слоган.

Компания выпустила рекламный ролик к Супербоулу-2022 — финалу чемпионата по американскому футболу (НФЛ). В видео показано, как два охранника во время ночной смены на заводе Boston Dynamics решили отдохнуть и выпить пива. Неожиданно к ним приходит робопёс Spot, и они предлагают ему тоже попробовать пиво Samuel Adams.

После чего пива становится ещё больше и охранники вместе с устройствами решают устроить вечеринку. Роботы делают сальто, исполняют «лунную походку», сканируют металлическую задницу на принтере и говорят друг другу о девушках.

Это не первый раз, когда роботы Boston Dynamics показывают свои способности в танцах — робопёс Spot танцевал вместе c BTS и группой поддержки студенческой футбольной команды.

#видео #супербоул #реклама #bostondynamics #роботы #пиво

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Жирный ихтиандр

Роботоаналог пива - это белый шум, пущенный в нейросеть, наверное

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uyeuejiwgi uyeuejiwgi

А потом будут ролики где они Убивают и танцуют.

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Информационный хот-дог

а потом просто где убивают

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Информационный хот-дог

Рогозин сегодня не уснёт.

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супрематизм 2.0
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Печальный Женя

Крынжанул, спасибо

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