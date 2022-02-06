Технологии
Сергей Звезда

Фото: Кабина для отдыха в медиацентре на Олимпиаде в Пекине Статьи редакции

По-киберпанковски.

Reuters

Для журналистов в медиацентре на зимней Олимпиаде в Пекине, которая открылась 4 февраля, установили технологичные «кабины для отдыха». В кровати есть массажные функции, а её положение регулируется смартфоном или пультом дистанционного управления. Всего появилось 20 таких кабин, сделанных с учётом мер безопасности против распространения коронавируса.

AFP
Reuters
Reuters

#пекин2022 #медиа #фото

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Anton NS

А почему прозрачное все? А если уставший журналист захочет снять напряжение ручным способом? Вон лосьон стоит, ведро для салфеток.

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Antony Duke

Кабину взяли из квартала красных фонарей - не успели переделать)

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6
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Bkmz Иванов

Да и просто уснуть, с мыслью что на тебя кто-то смотрит тяжеловато наверное

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3
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Саша Анно

так там наверное стекло по технологии "подал ток->стало матовым"

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пепси

Шутки шутками, но если ты выпивший, то поспать там буит кайфово

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Совместный пёс_анон

Если ты выпишвий, то тебе на любом матрасе будет кафово

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Совместный пёс_анон

Новости
 ))))

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Сергей Звезда

перенес

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Совместный пёс_анон

Пост Климова с фото и видео же в офтоп перенесли??

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Antony Duke

Имхо, главный недостаток - это холодный оттенок света. Для сна нужен теплый свет, чтобы перед сном расслабиться)
Что-то такое должно быть в плане света.) И штор не хватает еще)

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Щячло Попячтса

Для сна темнота нужна

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Последовательный лолипоп

лаовэй-капсула

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Занятый алмаз

Зачем она ярко освещает под собой пол?

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Занятый алмаз

Для геймеров?

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Совместный пёс_анон

Для заказчика

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Железный историк

Китай же))

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Железный историк

Что-то подобное есть в некоторых аэропортах

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Сергей Звезда

ты про капсульные отели? ну это другая тема немного, там все-таки есть прайваси, капсулы не прозрачны

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Железный историк

Хм, я подумал, что здесь затемняющееся стекло по умолчанию. Смысл тогда, если кровать есть.

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Горный Артем

Кислородных баллонов не хватает

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Возрастной торшер

и камера снимает 24/7

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ну и в чем он не прав
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