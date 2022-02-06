Фото: Кабина для отдыха в медиацентре на Олимпиаде в Пекине Статьи редакции
По-киберпанковски.
Для журналистов в медиацентре на зимней Олимпиаде в Пекине, которая открылась 4 февраля, установили технологичные «кабины для отдыха». В кровати есть массажные функции, а её положение регулируется смартфоном или пультом дистанционного управления. Всего появилось 20 таких кабин, сделанных с учётом мер безопасности против распространения коронавируса.
А почему прозрачное все? А если уставший журналист захочет снять напряжение ручным способом? Вон лосьон стоит, ведро для салфеток.
Кабину взяли из квартала красных фонарей - не успели переделать)
Да и просто уснуть, с мыслью что на тебя кто-то смотрит тяжеловато наверное
так там наверное стекло по технологии "подал ток->стало матовым"
Шутки шутками, но если ты выпивший, то поспать там буит кайфово
перенес
Имхо, главный недостаток - это холодный оттенок света. Для сна нужен теплый свет, чтобы перед сном расслабиться)
Что-то такое должно быть в плане света.) И штор не хватает еще)
Для сна темнота нужна
ты про капсульные отели? ну это другая тема немного, там все-таки есть прайваси, капсулы не прозрачны