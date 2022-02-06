Для журналистов в медиацентре на зимней Олимпиаде в Пекине, которая открылась 4 февраля, установили технологичные «кабины для отдыха». В кровати есть массажные функции, а её положение регулируется смартфоном или пультом дистанционного управления. Всего появилось 20 таких кабин, сделанных с учётом мер безопасности против распространения коронавируса.