Технологии
Софья Сажнева

В Британии внедрили нейросеть для оценки возраста при покупке алкоголя, чтобы не просить паспорт у каждого клиента Статьи редакции

Система «умных» видеокамер, определяющая слишком молодых покупателей спиртного, уже работает в некоторых сетях супермаркетов.

Yoti

В тестировании применяют камеры, которые могут оценить возраст каждого клиента — для этого используется нейросеть, обученная на базе данных анонимных лиц. Если ИИ сочтёт, что покупатель спиртного младше 25 лет, то ему придётся предъявить удостоверение личности сотруднику магазина. Но пока система находится в стадии тестирования, проверка проводится только по согласию клиента на кассах самообслуживания.

Алгоритм протестировали на более чем 125 тысяч лиц в возрасте от 6 до 60 лет: в среднем система угадывала возраст с точностью до 2,2 лет — погрешность достигала 1,5 лет среди 16-20-летних. В Великобритании продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет.

Проект поддерживает британское Министерство внутренних дел — у ведомства есть программа «тестирования новых технологий» при покупке алкоголя. Специальные камеры уже появились в сетях Asda, Co-op, Morrisons и Aldi.

#технологии #новости

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Ежегодный рак

Напомнило.

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12
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Пусть тебе приснится абьюз

Лично знаю людей, которым такая система ничего не продаст, хотя им далеко за 30

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6
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Vladimir Vorobyev

Для них сделают отдельную модель

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Dmitry Sursin

Ущемление карликов получается.
Всё по заветам Джимми Карра и других мыслителей.

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Медный пришелец

Среди британских подростков станет популярен состаривающий грим

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4
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Питерский кофе
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3
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Неопределенный магнит

Ну отлично, мне точно не продаст ничего

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1
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Таблетка Галоперидола

С удостоверением продаст

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Неопределенный магнит

В общем ничего не поменяется

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Таблетка Галоперидола

Да

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Teddy Loaf

Кто интересно риски принимает по штрафам?

Одно дело кассир обознался, а его нейронка может определить всякий подвох и запросить у потенциального 20-30 летнего инспектора документы.

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Максим Ростокин

Мне в 12 лет продавали спиртное, потому что все кассиры на посёлке знали, что выпиваю не я, а отец.

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German Times

А можно что-нибудь спросить типа "как звали спортивную спайс герл"

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zwergchelovek.

чел, мне 35, но я в душе не ебу кто у них там был.

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German Times

Британцы должны их знать, думаю

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Александр Борродач

Чувствую в недалеком будущем такие штуки будут у каждого уважающего свою приватность человека

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Chikk

Уже скоро, ещё чуть и...

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Vladimir Vorobyev

Для уточнения ответа модели просьба ответить на следующий вопрос: "Вам есть 18 лет?"

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Андрей Охапкин

Лукизм?

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Zhanna Sinelnik

Система, увидев меня: «А ваш ящичек портвешку, бабушка, сейчас вынесем из подсобки».

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inanition

А что вы хотели, когда в Великобритании в 30 лет выглядят вот так?

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Деловой Абдужаббор

Эта нейросеть заебалась бы спотыкаться. Мне 39, женат, семеро по лавкам. Внешне на 20-25. Документы не пробовали проверять, не проще?

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