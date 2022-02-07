В Британии внедрили нейросеть для оценки возраста при покупке алкоголя, чтобы не просить паспорт у каждого клиента Статьи редакции
Система «умных» видеокамер, определяющая слишком молодых покупателей спиртного, уже работает в некоторых сетях супермаркетов.
В тестировании применяют камеры, которые могут оценить возраст каждого клиента — для этого используется нейросеть, обученная на базе данных анонимных лиц. Если ИИ сочтёт, что покупатель спиртного младше 25 лет, то ему придётся предъявить удостоверение личности сотруднику магазина. Но пока система находится в стадии тестирования, проверка проводится только по согласию клиента на кассах самообслуживания.
Алгоритм протестировали на более чем 125 тысяч лиц в возрасте от 6 до 60 лет: в среднем система угадывала возраст с точностью до 2,2 лет — погрешность достигала 1,5 лет среди 16-20-летних. В Великобритании продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет.
Проект поддерживает британское Министерство внутренних дел — у ведомства есть программа «тестирования новых технологий» при покупке алкоголя. Специальные камеры уже появились в сетях Asda, Co-op, Morrisons и Aldi.
Лично знаю людей, которым такая система ничего не продаст, хотя им далеко за 30
Для них сделают отдельную модель
Ущемление карликов получается.
Всё по заветам Джимми Карра и других мыслителей.
С удостоверением продаст
Да
Кто интересно риски принимает по штрафам?
Одно дело кассир обознался, а его нейронка может определить всякий подвох и запросить у потенциального 20-30 летнего инспектора документы.
Мне в 12 лет продавали спиртное, потому что все кассиры на посёлке знали, что выпиваю не я, а отец.
А можно что-нибудь спросить типа "как звали спортивную спайс герл"
чел, мне 35, но я в душе не ебу кто у них там был.
Британцы должны их знать, думаю
Чувствую в недалеком будущем такие штуки будут у каждого уважающего свою приватность человека
Уже скоро, ещё чуть и...
Для уточнения ответа модели просьба ответить на следующий вопрос: "Вам есть 18 лет?"
Лукизм?
Система, увидев меня: «А ваш ящичек портвешку, бабушка, сейчас вынесем из подсобки».
А что вы хотели, когда в Великобритании в 30 лет выглядят вот так?