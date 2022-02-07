Система «умных» видеокамер, определяющая слишком молодых покупателей спиртного, уже работает в некоторых сетях супермаркетов.

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В тестировании применяют камеры, которые могут оценить возраст каждого клиента — для этого используется нейросеть, обученная на базе данных анонимных лиц. Если ИИ сочтёт, что покупатель спиртного младше 25 лет, то ему придётся предъявить удостоверение личности сотруднику магазина. Но пока система находится в стадии тестирования, проверка проводится только по согласию клиента на кассах самообслуживания.

Алгоритм протестировали на более чем 125 тысяч лиц в возрасте от 6 до 60 лет: в среднем система угадывала возраст с точностью до 2,2 лет — погрешность достигала 1,5 лет среди 16-20-летних. В Великобритании продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет.

Проект поддерживает британское Министерство внутренних дел — у ведомства есть программа «тестирования новых технологий» при покупке алкоголя. Специальные камеры уже появились в сетях Asda, Co-op, Morrisons и Aldi.