Самолёт должен был вписаться в несколько стальных конструкций, но всё пошло не по плану. Совсем.

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Здесь и далее фото NASA

В 1984 году Центр лётных исследований NASA и Федеральное авиационное управление (FAA) провели краш-тест Boeing 720 в пустыне Мохаве в Калифорнии. Специалисты проверяли, справится ли новая топливная добавка для замедления и подавления возгорания со своей задачей в условиях реального эксперимента. В случае удачи, FAA хотело обязать авиакомпании добавлять эту добавку в топливо.

Для краш-теста взяли списанный четырёхмоторный авиалайнер Boeing 720, который до этого поучаствовал в десятках других экспериментов по обеспечению живучести при ударе. В нём проверяли новую конструкцию сидений, регистраторы полётных данных, приспособления для кухни и багажных отсеков, огнеупорные материалы кабины и огнестойкие окна. На серию экспериментов и подготовку к финальному полету ушло четыре года и от пяти до семи миллионов долларов.

Параллельно с этим авиалайнер подготавливали к последнему рейсу. Всего совершили 14 предварительных полетов, чтобы постепенно ввести модифицированное топливо в некоторые баки и двигатели, при этом контролируя работу последнего. Всё это время лайнер управлялся дистанционно с наземного пульта — технологию специально разработали для краш-теста.

Часть пассажиров пережила бы крушение, но вряд ли смогла бы эвакуироваться

Утром 1 декабря 1984 года Boeing 720 в последний раз взлетел. По плану через девять минут самолёт должен был приземлиться с убранным шасси на специально подготовленную гравийную взлётно-посадочную полосу со стальными конструкциями на восточной стороне высохшего дна озера Роджерс Драй. Чтобы эксперимент удался, лайнеру следовало приземлиться точно по центру полосы.

Но самолёт немного сбился с курса: когда он приблизился ко дну озера, его левое крыло завалилось и коснулось земли. Из-за этого нос авиалайнера повернулся влево, его занесло на поверхность дна озера под углом примерно 45 градусов. В результате одна из стальных конструкций попала во внутренний двигатель на правом крыле, разрушив его и вызвав массовую утечку топлива, которое сразу же вспыхнуло. На полное тушение пожара ушло больше часа.

По оценкам следователей FAA, если бы аналогичная ситуация произошла в реальности, то пережить удар бы смогли бы 25-28 человек (всего на борту Boeing 720 могут находиться 113 человек). Но речь идёт именно об ударе, а ведь люди могли бы пострадать ещё и от огня, а также вызванного им дыма и горячего воздуха.

После столкновения густой дым затянул всё внутри уже за 20 секунд. На эвакуацию потребовалось бы в идеальных условиях 33 секунды — столько времени необходимо для того, чтобы добраться до дверей и открыть их, а также привести в действие задвижку.

FAA же оценило только количество человек, способных эвакуироваться из самолёта до потери сознания. Но в расчёт не брались возможные травмы, полученные при столкновении, воздействие углекислого газа и температуры, и многое другое. Иными словами, гипотетическая ситуация выглядит не так обнадёживающе.

Всё было не по плану, но краш-тест прошел не зря

После эксперимента Федеральное агентство установило новые правила в отношении противопожарной защиты и огнезащитных материалов на борту. Камеры внутри Boeing 720 показали, что манекены трясутся, а небольшие панели падают во время аварийной посадки, хотя сиденья остались прикрепленными к полу. Всё это привело к внедрению новых конструкций.

Полномасштабная демонстрация в условиях реального полета показала, что топливо со специальной добавкой неэффективно в снижении распространения или интенсивности огня. Это означало провал идеи FAA обязать авиаперевозчиков использовать модифицированное топливо. Хотя именно ради этого проводили краш-тест.

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На этом эксперименты с крушением не закончились — в 2012 году другому Boeing 720 досталось ради эксперимента на ТВ

В 2012 телеканал Discovery разбил в пустыне Сонора в Мексике авиалайнер той же серии. Кадры потом попали в документальную передачу о выживании в авиакатастрофах Curiosity («Любопытство»).

Принципиальное отличие двух краш-тестов: в 2012 году внутри самолёта во время полёта находились живые пилоты, которые катапультировались за четыре минуты до крушения. Лайнер, способный вместить до 170 пассажиров, заполнили манекенами и начинили камерами.

Как и в случае с экспериментом NASA в 1984 году, подготовка к краш-тесту во имя зрелищ заняла почти четыре года. А вот общий бюджет оказался скромнее — чуть более двух миллионов долларов.

Channel 4

В результате падения у Boeing 720 оторвалась передняя часть: если бы там находились живые люди, у них не было бы шанса на спасение. Пассажиры, сидящие ближе к крыльям самолёта, получили бы серьёзные травмы, которые помешали бы им покинуть борт, такие как переломы лодыжек.

У сидящих в хвостовой части была гипотетическая возможность пережить удар: манекен с пристёгнутым ремнем безопасности и расположенный в «аварийной» позе почти не пострадал, манекен, «сидевший» с прямой спиной, травмировал «голову», а непристёгнутый — «погиб».