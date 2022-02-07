Роскосмос представил антропоморфного робота «Теледроид» для открытого космоса Статьи редакции
По задумке разработчиков, он поможет сократить время пребывания человеке в опасной среде.
Роскосмос опубликовал первые фото антропоморфного робота «Теледроид». Его разработало научно-производственное объединение «Андроидная техника» совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия», говорится на сайте госкорпорации.
Как утверждают в Роскосмосе, «Теледроид» сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций в копирующем и автоматическом режиме. Предполагается, что в будущем робот поможет сократить время пребывания человеке в опасной среде и облегчит работу космонавтов и освободит их от решения некоторых задач. По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, в 2024 году «Теледроида» отправят на МКС.
Он без помощи человека даже руку не может держать 😆
Из гипса же
Из наногипса
А где же Фёдор?
на марсианской ферме.
битки майнит?
биткур
Это и есть федр
Федор стал батей
Вау макет не умеет ничего делать
Ты увидел куклу из Икеи.
Единорос увидел андроида на котором можно напилить миллионы
Это немного не так работает
Это даже не прототип, тупо корпус распечатали на 3д-принтере "и в продакшн"
и в продакшн
Это лозунг пограмистов TJ, у них на это патент.
Ну эта часть мира скрыта от меня, я даже Косынку лет 5 не открывал уже. И это точно.
Представьте, лет через 30 люди будут изучать историю по архивам интернета.
А там красная икра из столовой Госдумы по 3 рубля за кило, Россия ракеты в космос запускает, в Москве новое классное жилье дают взамен старого и полохого, у безработных воруют миллионы наличных, одно вставание с колен и величие.
а в Америке бомжи и крах доллара.
Хорошо, что в России к этому времени уже построят чебурнет и никто ничего не узнает.
В Америке очень много бездомных в больших городах
Потому что в больших городах полно мигрантов из России Мексики и прочих африк
Зачем делать робота антропоморфным? Ведь если он нужен для практичного применения то ему нафиг не нужны голова и руки. Вместо человеческих рук можно делать более практичные манипуляторы, вместо головы просто подвижная камера на 360 градусов. Столько труда тратят впустую просто чтобы это недоразумение походило на робота из советских мультиков. Нахрена? Без внешности "чтобы американцы завидованли" не выделяет финансирование?
карго культ же. Насмотрелись видосов от Бостон динамикс
Затем что многое в этом мире заточено под антропоморфных существ.
Ну и я бы предпочёл, чтобы в кафе мне подносы приносил робот выглядящий как человек, а не ёбань на колёсиках с щупальцами
В кафешке да, но это космос йопт. Там им не надо выглядеть похожими на хозяев
У робота для космоса (т.е. для орбитальной станции) должны быть конечности и он должен быть не крупнее человека. Подозреваю, что форма "цилиндрический торс + руки-ноги" тупо оптимальна при таком раскладе.
У робота для космоса должен быть минимальный вес и объем и максимальный функционал. Что прям противоречит этой хуйне
Ну лан, когда в космос полетит — посмотрим
Ага, полетит) на Марс сразу
Вот и я о том же))
Говори за себя
Хотя ты и так за себя говоришь
МИР ВЗДРОГНУЛ, УЗНАВ О НОВОМ ПРЕЕМНИКЕ ПУТИНА
Не на это он наверное рассчитывал, когда поступал в магистратуру в каком-нибудь топовом вузе страны.
Чёрт...
Федор классный был, так с него горели тут
Это на сколько куколдом нужно быть, чтобы такую ахинею городить)
Значение точно знаешь, брат?
Ага, радоваться недовольству от распила куколдизм
По задумке разработчиков, он поможет сократить время пребывания человеке в опасной среде.
В России?
Первый раз вижу, чтобы роботом управлял человек, который стоит рядом. Даже робот Федор такого себе не позволял. А это кто, робот Тряпка?
Как тебе ТАКОЕ Илон Маск?
Вот это прорыв. Как настоящий прям. Робот. Надо ещё лазеры в глаза и будет вообще агонь. :)
антропоморфный!
Через сколько все забудут о существовании этого "робота"?
Помнит кто Алёшу, Фёдора?
Борис был хорош!
https://tjournal.ru/tech/81940-rossiya-24-rasskazala-o-samom-sovremennom-robote-na-forume-putina-eto-okazalsya-chelovek-v-kostyume-robota
Любой робот с пятью пальцами это хуйня. Эта технология настолько стара что даже у кита в плавнике столько же фаланг сколько у людей и как минимум мизинец точно не нужен.
В 2000х мой дядя из детских конструкторов, шприцов и моторчиков делал более работоспособную роборуку
зачем?
дрочировать, очевидно же
Какое позорище! Мама дорогая!
Какой-то масштабный макет. Ни моторов, ни софта. Пенопласт, бля!
Мб Терпилодроид? Более актуальное название
Как-то максимально всрато выглядит. Разве во все эти открытые отверстия и ниши не будет ничего забиваться? Космическая пыль, например.
Какая нахрен "космическая пыль"? Это лекция для колхозников. Нет и не будет никакого антропоморфного робота от Роскосмоса, никуда несуществующий робот не полетит.
работают над созданием
так еще не сделали и показали задумку, но опять русофобы в комментариях русофобят! Украина вебкамеру запустит не смогла даже !
Рогозин купил 3д принтер?
антропоморфного робота «Теледроид»
Терпилойд
Когда потратили все бабки и надо что-то показать
время пребывания человеке
Человеке - звучит гордо
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