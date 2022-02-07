Однажды православие.патриотизм пришел ко мне в телегу и начал жаловаться, что его фотографии в чате распространяет какой-то хмырь. Я этого чела забанил и удалил все его сообщения. Потом ПП почувствовал силу и съехал с катушек, начал в чат хуи отправлять с жопами мужскими, как это положено настоящему Пидору.Пропагандисту, и я его забанил.

С тех пор Пидор.Пропагандист рвётся. Создал твинка Секта свидетелей и начал меня преследовать. Потом поползал у ног у всех кого только можно и добился разбана и теперь преследует меня с основного аккаунта. Он даже поставил заставку на странице со мной. Это очень жалкое зрелище. Так его задел этот бан в телеграме... Ну ничего, сейчас он опять…