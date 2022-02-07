Технологии
Яна Ломакина

Роскосмос представил антропоморфного робота «Теледроид» для открытого космоса Статьи редакции

По задумке разработчиков, он поможет сократить время пребывания человеке в опасной среде.

Здесь и далее фото Роскосмоса

Роскосмос опубликовал первые фото антропоморфного робота «Теледроид». Его разработало научно-производственное объединение «Андроидная техника» совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия», говорится на сайте госкорпорации.

Как утверждают в Роскосмосе, «Теледроид» сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций в копирующем и автоматическом режиме. Предполагается, что в будущем робот поможет сократить время пребывания человеке в опасной среде и облегчит работу космонавтов и освободит их от решения некоторых задач. По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, в 2024 году «Теледроида» отправят на МКС.

#новости #роскосмос #роботы #космос

2140 просмотров
Спасибо за наводку FOX
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70 комментариев
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Русский Кексик

Он без помощи человека даже руку не может держать 😆

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33
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Мистер Блондин

Из гипса же

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3
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Gedevan

Из наногипса

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4
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Ze Katze

А где же Фёдор?

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1
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Последний выдох миллениала

на марсианской ферме.

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groostlan

битки майнит?

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Последний выдох миллениала

биткур

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0
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Oz Print

Это и есть федр

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Andrew Sychev

Федор стал батей

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Сделаю Россию вновь великой

Вау макет не умеет ничего делать

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groostlan
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23
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Ежегодный рак

И сразу на швабре, удобно.

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18
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VladimirV

Ты увидел куклу из Икеи.
Единорос увидел андроида на котором можно напилить миллионы

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7
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Западный кофе

Срамота

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21
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Ежегодный рак

Позорят вас, конечно.

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10
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Приятный Гоша

Роскосмос купил китайский 3D принтер. Радуются как дети.

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19
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Ежегодный рак

Ну это они как-то деградировали, раньше в робота сували человека, а теперь там даже нет места для него, приходится стоять рядом и двигать частями тела робота.

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17
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Медный пришелец

Человека надо нарядить в зеленый комбинезон, чтобы в программе легко удалить

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3
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Максоний

Это немного не так работает

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1
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Frank Ferd

Это даже не прототип, тупо корпус распечатали на 3д-принтере "и в продакшн"

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12
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Chikk

и в продакшн
 Это лозунг пограмистов TJ, у них на это патент.

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1
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Ежегодный рак

Да это общемировая тенденция. Вон так игры выпускают, которые потом патчат здоровенными патчами уже после релиза.

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0
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Chikk

Ну эта часть мира скрыта от меня, я даже Косынку лет 5 не открывал уже. И это точно.

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0
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VladimirV

Представьте, лет через 30 люди будут изучать историю по архивам интернета.
А там красная икра из столовой Госдумы по 3 рубля за кило, Россия ракеты в космос запускает, в Москве новое классное жилье дают взамен старого и полохого, у безработных воруют миллионы наличных, одно вставание с колен и величие.
а в Америке бомжи и крах доллара.

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8
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Frank Ferd

Хорошо, что в России к этому времени уже построят чебурнет и никто ничего не узнает.

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5
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пепси

В Америке очень много бездомных в больших городах

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VladimirV

Потому что в больших городах полно мигрантов из России Мексики и прочих африк

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0
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Alex Blake

Зачем делать робота антропоморфным? Ведь если он нужен для практичного применения то ему нафиг не нужны голова и руки. Вместо человеческих рук можно делать более практичные манипуляторы, вместо головы просто подвижная камера на 360 градусов. Столько труда тратят впустую просто чтобы это недоразумение походило на робота из советских мультиков. Нахрена? Без внешности "чтобы американцы завидованли" не выделяет финансирование?

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7
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hikari

карго культ же. Насмотрелись видосов от Бостон динамикс

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Путин спас Россию

Затем что многое в этом мире заточено под антропоморфных существ.

Ну и я бы предпочёл, чтобы в кафе мне подносы приносил робот выглядящий как человек, а не ёбань на колёсиках с щупальцами

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–1
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Максоний

В кафешке да, но это космос йопт. Там им не надо выглядеть похожими на хозяев

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6
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Путин спас Россию

У робота для космоса (т.е. для орбитальной станции) должны быть конечности и он должен быть не крупнее человека. Подозреваю, что форма "цилиндрический торс + руки-ноги" тупо оптимальна при таком раскладе.

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–3
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VladimirV

У робота для космоса должен быть минимальный вес и объем и максимальный функционал. Что прям противоречит этой хуйне

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3
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Приятный Гоша
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Максоний

Ну лан, когда в космос полетит — посмотрим

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0
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Путин спас Россию

Ага, полетит) на Марс сразу

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Максоний

Вот и я о том же))

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0
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пепси

Говори за себя

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0
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пепси

Хотя ты и так за себя говоришь

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0
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aliftin
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7
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No Name

МИР ВЗДРОГНУЛ, УЗНАВ О НОВОМ ПРЕЕМНИКЕ ПУТИНА

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7
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Dmitry Sursin

Не на это он наверное рассчитывал, когда поступал в магистратуру в каком-нибудь топовом вузе страны.

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3
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Dmitry Sursin

Чёрт...

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4
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Сеня

Федор классный был, так с него горели тут

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4
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Dmitriy Volkov

Это на сколько куколдом нужно быть, чтобы такую ахинею городить)

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0
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Сеня

Значение точно знаешь, брат?

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0
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Dmitriy Volkov

Ага, радоваться недовольству от распила куколдизм

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0
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Дратути

По задумке разработчиков, он поможет сократить время пребывания человеке в опасной среде.
 В России?

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4
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Вася Пражкин

Первый раз вижу, чтобы роботом управлял человек, который стоит рядом. Даже робот Федор такого себе не позволял. А это кто, робот Тряпка?

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2
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Olegio Dr

Как тебе ТАКОЕ Илон Маск?

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2
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Chikk

Вот это прорыв. Как настоящий прям. Робот. Надо ещё лазеры в глаза и будет вообще агонь. :)

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1
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FOX

антропоморфный!

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2
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Chikk
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3
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Никита Борисова

Через сколько все забудут о существовании этого "робота"?
Помнит кто Алёшу, Фёдора?

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Ничего этого не будет

Борис был хорош!
https://tjournal.ru/tech/81940-rossiya-24-rasskazala-o-samom-sovremennom-robote-na-forume-putina-eto-okazalsya-chelovek-v-kostyume-robota

«Россия 24» рассказала о «самом современном…
Мини-расследование от читателя TJ о роботе Борисе, показанном на форуме, куда должен приехать…
tjournal.ru
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1
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Selfish Ledger

Любой робот с пятью пальцами это хуйня. Эта технология настолько стара что даже у кита в плавнике столько же фаланг сколько у людей и как минимум мизинец точно не нужен.

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1
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andorus

В 2000х мой дядя из детских конструкторов, шприцов и моторчиков делал более работоспособную роборуку

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1
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anton platonov

зачем?

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0
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Последний выдох миллениала

дрочировать, очевидно же

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0
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Antony Duke
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Дмитрий Пашнин

Какое позорище! Мама дорогая!

Какой-то масштабный макет. Ни моторов, ни софта. Пенопласт, бля!

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1
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пепси

Мб Терпилодроид? Более актуальное название

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Егор Ниглов

Как-то максимально всрато выглядит. Разве во все эти открытые отверстия и ниши не будет ничего забиваться? Космическая пыль, например.

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Ничего этого не будет

Какая нахрен "космическая пыль"? Это лекция для колхозников. Нет и не будет никакого антропоморфного робота от Роскосмоса, никуда несуществующий робот не полетит.

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Сделаю Россию вновь великой

работают над созданием
 так еще не сделали и показали задумку, но опять русофобы в комментариях русофобят! Украина вебкамеру запустит не смогла даже !

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0
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badResistor

Рогозин купил 3д принтер?

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0
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badResistor

антропоморфного робота «Теледроид»
 Терпилойд

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Александр Мирошников

Когда потратили все бабки и надо что-то показать

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Питерский кофе

https://habr.com/ru/post/238479/

Автоматический радиоэлектронный секретарь, или…
Привет, Хабр! Борис Гришин, преподаватель Калужского техникума железнодорожного транспорта, в 1966…
habr.com
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0
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Русский патриот

время пребывания человеке
 Человеке - звучит гордо

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