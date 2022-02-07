Несмотря на сложную конструкцию, «Тумблер» разгоняется до 105 км/ч.

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Вьетнамский архитектор Нгуен Дак Чунг вместе с командой инженеров и механиков объявили о создании первого в мире электрического Бэтмобиля в натуральную величину.

Прототипом послужил «Тумблер» из трилогии Кристофера Нолана. По словам Чунга, модель выбрали из-за утилитарного внедорожного дизайна и доступа к оригинальным чертежам.

Команда начала сборку со стального каркаса, а затем перешла к созданию броневых панелей, формирующих корпус. Во время работы были задействованы десятки материалов: от АБС-пластика до углеродного волокна. Некоторые детали изготавливали вручную, другие — печатали на 3D-принтере.

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В основе конструкции лежит электродвигатель с литий-ионным аккумулятором. При общей массе в 600 кг Бэтмобиль развивает скорость до 105 км/ч. Чунг называет его «полнофункциональным тактическим транспортным средством».

Инженеры также предусмотрели автоматическую коробку передач, гидравлические двери с дистанционным управлением, пассажирское место и систему из мониторов и камер для 360-градусного обзора во время движения.