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Технологии
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Во Вьетнаме собрали полностью функциональный электрический Бэтмобиль Статьи редакции

Несмотря на сложную конструкцию, «Тумблер» разгоняется до 105 км/ч.

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Вьетнамский архитектор Нгуен Дак Чунг вместе с командой инженеров и механиков объявили о создании первого в мире электрического Бэтмобиля в натуральную величину.

Прототипом послужил «Тумблер» из трилогии Кристофера Нолана. По словам Чунга, модель выбрали из-за утилитарного внедорожного дизайна и доступа к оригинальным чертежам.

Команда начала сборку со стального каркаса, а затем перешла к созданию броневых панелей, формирующих корпус. Во время работы были задействованы десятки материалов: от АБС-пластика до углеродного волокна. Некоторые детали изготавливали вручную, другие — печатали на 3D-принтере.

В основе конструкции лежит электродвигатель с литий-ионным аккумулятором. При общей массе в 600 кг Бэтмобиль развивает скорость до 105 км/ч. Чунг называет его «полнофункциональным тактическим транспортным средством».

Инженеры также предусмотрели автоматическую коробку передач, гидравлические двери с дистанционным управлением, пассажирское место и систему из мониторов и камер для 360-градусного обзора во время движения.

Электромобиль представили на выставке VAN DARYL во вьетнамском Хошимине. Судя по официальному сайту, его можно приобрести, однако точная стоимость не раскрывается.

#кино #электромобили

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Текущий чайник

Шуточки про трансформеров объявляю в этом посте заранее несмешными.

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Особый паук например

Рот закрой

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Нейродыня

Согласен

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Семь потомков Ноя

Меня одного смущают непропорционально маленькие передние колеса?

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Andrew Sychev

Да

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Приятный Гоша

Там же мотосикел должен быть

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Кирилл Деревянко

первого в мире электрического Бэтмобиля в натуральную величину.
 А что, в фильме он был не в натуральную величину? Или здесь просто фишка в том, что он электрический?

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Путин спас Россию

В фильме он был чуть больше натуральной величины

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Selfish Ledger

это очень легко сделать, это просто Багги с черными плашками снаружи. Я смотрел как они киношный делали, там то же самое.

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zheka100pudov

В воспоминаниях про фильм он безупречен.

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