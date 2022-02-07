Во Вьетнаме собрали полностью функциональный электрический Бэтмобиль Статьи редакции
Несмотря на сложную конструкцию, «Тумблер» разгоняется до 105 км/ч.
Вьетнамский архитектор Нгуен Дак Чунг вместе с командой инженеров и механиков объявили о создании первого в мире электрического Бэтмобиля в натуральную величину.
Прототипом послужил «Тумблер» из трилогии Кристофера Нолана. По словам Чунга, модель выбрали из-за утилитарного внедорожного дизайна и доступа к оригинальным чертежам.
Команда начала сборку со стального каркаса, а затем перешла к созданию броневых панелей, формирующих корпус. Во время работы были задействованы десятки материалов: от АБС-пластика до углеродного волокна. Некоторые детали изготавливали вручную, другие — печатали на 3D-принтере.
В основе конструкции лежит электродвигатель с литий-ионным аккумулятором. При общей массе в 600 кг Бэтмобиль развивает скорость до 105 км/ч. Чунг называет его «полнофункциональным тактическим транспортным средством».
Инженеры также предусмотрели автоматическую коробку передач, гидравлические двери с дистанционным управлением, пассажирское место и систему из мониторов и камер для 360-градусного обзора во время движения.
Электромобиль представили на выставке VAN DARYL во вьетнамском Хошимине. Судя по официальному сайту, его можно приобрести, однако точная стоимость не раскрывается.
Согласен
Меня одного смущают непропорционально маленькие передние колеса?
Да
первого в мире электрического Бэтмобиля в натуральную величину.
А что, в фильме он был не в натуральную величину? Или здесь просто фишка в том, что он электрический?
В фильме он был чуть больше натуральной величины
это очень легко сделать, это просто Багги с черными плашками снаружи. Я смотрел как они киношный делали, там то же самое.
В воспоминаниях про фильм он безупречен.
Рунет создал вокруг примата вселенную с отсылками на политические реалии: в ней Бату не только лишают звания новогоднего талисмана, но ещё признают экстремистом и выдавливают из страны.
Тесты включали проверку на случай отключения страны от системы межбанковских переводов SWIFT, запрета на поставку западного софта, серверов и чипов.
Самолёт должен был вписаться в несколько стальных конструкций, но всё пошло не по плану. Совсем.
Отчаянное обращение к интернету сработало — винтик нашли за несколько минут.
У представителей игрового зала ушло около двух недель, чтобы отыскать победителя.
Прокурор запросил для Никиты Уварова девять лет лишения свободы.
Однажды православие.патриотизм пришел ко мне в телегу и начал жаловаться, что его фотографии в чате распространяет какой-то хмырь. Я этого чела забанил и удалил все его сообщения. Потом ПП почувствовал силу и съехал с катушек, начал в чат хуи отправлять с жопами мужскими, как это положено настоящему Пидору.Пропагандисту, и я его забанил.
С тех пор Пидор.Пропагандист рвётся. Создал твинка Секта свидетелей и начал меня преследовать. Потом поползал у ног у всех кого только можно и добился разбана и теперь преследует меня с основного аккаунта. Он даже поставил заставку на странице со мной. Это очень жалкое зрелище. Так его задел этот бан в телеграме... Ну ничего, сейчас он опять…