Возможностей ассемблера быстро перестало хватать, так что уже с конца 1950-х годов начали появляться языки третьего поколения: Fortran, ALGOL, COBOL, Basic, Pascal, C и так далее. В них ещё больше машинных инструкций было обёрнуто в понятные слова вроде begin, end, if, else, return. Формировались новые методы программирования, больше похожие на человеческое мышление. С годами языки программирования становились всё ближе к людям и всё дальше уходили от машинного кода.