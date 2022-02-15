Вместо программиста — кнопка «Сделать хорошо»: может ли компьютер писать код и не поздно ли уже «идти в айти» Статьи редакции
Нейросеть AlphaCode выступила в конкурсах программирования на уровне человека. Но до полной автоматизации по-прежнему далеко — ИИ ещё долго не заменит разработчиков.
В начале февраля компания DeepMind представила нейросеть AlphaCode, которая смогла на равных участвовать в конкурсах по программированию и писать код неплохого качества. Главный научный сотрудник компании Ориол Виньялс заявил, что «сотрудники в восторге от потенциала» AlphaCode — от неё ждут способности помогать писать код и «создавать новые способы производства софта».
Новость об AlphaCode вызвала очередную волну обсуждений о том, что профессия разработчика вот-вот потеряет актуальность, потому что программистов заменят компьютеры. TJ разобрался в истории вопроса и попытался понять, насколько серьёзна конкуренция со стороны ИИ.
Что называют автоматизацией программирования
В идеале должна получиться компьютерная программа, которой можно словами описать желаемое приложение (или даже игру), нажать кнопку и через какое-то время получить готовый продукт: приложение или игру. То есть, это разработка софта без участия разработчиков — людей, которые пишут и поддерживают код программы.
В 1952 году американская учёная и коммодор флота Грейс Хоппер создала первый компилятор — программу-переводчик с «очеловеченного» машинного кода на обычный. В этом языке ассемблера место многих машинных «слов» заняли более понятные mov (переместить) или add (сложить), что даже визуально сделало код проще. Язык ассемблера (он отличался для каждой модели компьютера) открыл вторую эпоху программирования — которая, впрочем, продлилась недолго.
Возможностей ассемблера быстро перестало хватать, так что уже с конца 1950-х годов начали появляться языки третьего поколения: Fortran, ALGOL, COBOL, Basic, Pascal, C и так далее. В них ещё больше машинных инструкций было обёрнуто в понятные слова вроде begin, end, if, else, return. Формировались новые методы программирования, больше похожие на человеческое мышление. С годами языки программирования становились всё ближе к людям и всё дальше уходили от машинного кода.
Автоматизация через фреймворки и «умные» компиляторы
Сейчас программисты используют языки программирования третьего и четвёртого поколений (C++, C#, Python, PHP, Java, JavaScript). Понять код на таких языках даже без подготовки порой не труднее, чем средневековую поэзию, особенно если это Python или PHP. Фреймворки вроде .NET, Qt, Django, Spring и отдельные библиотеки дают миллионы готовых частей программного кода. Отпала надобность писать отдельно для каждой модели компьютера.
Программы-компиляторы не просто переводят исходный код в машинный, но и хорошо оптимизируют его. Ещё 20-30 лет назад имело смысл писать особо «тяжёлые» участки программы на языке ассемблера, чтобы выжать максимум скорости. В начале века компиляторы начали генерировать код не хуже былых ассемблерных вставок, а сейчас отдельные программисты уже вряд ли смогут оптимизировать программу так же хорошо, как компиляторы GCC, LLVM/Clang, MSVC или ICC.
Современные компиляторы даже способны самостоятельно прогонять собранную программу по типовым сценариям использования, анализировать статистику её работы и переписывать код на более быстрый или компактный. Ручная оптимизация не исчезла полностью, но стала более высокоуровневой — то есть, программист обычно оптимизирует общую структуру программы.
Метапрограммирование: программы пишут программы
Компиляторы сами генерируют новый код, подчас очень сложный. Но всё же они не пишут программы полностью с нуля, как в случае идеальной автоматизации. Первые попытки создать программы, которые пишут программы, начались на самой заре компьютерной эры и вылились в появление отдельной парадигмы — метапрограммирование.
Программист, например, может написать краткий шаблон, «заготовку» нужной ему программы, а компилятор развернёт его в полноценный работающий код. Это умеют делать многие популярные языки программирования — шаблоны и макросы в том или ином виде есть в C++, Rust, Haskell, Python, Lua и так далее.
Используя метапрограммирование, разработчик может даже написать шаблон нового языка, созданного под одну конкретную задачу. Компилятор сгенерирует этот язык программирования и впоследствии на нём напишет нужную программу. Такой подход с использованием узкоспециализированных предметно-ориентированных языков (DSL) особенно часто используют любители языка LISP.
Софт, работающий по принципам метапрограммирования, давно не редкость. Приложения создают отчёты и документацию, веб-фреймворки генерируют HTML-страницы, которые когда-то писали полностью вручную. Браузеры и другие программы используют самомодификацию кода в виде JIT — компиляции исходного кода в машинный прямо во время его выполнения.
Расплата за такую экономию времени и сил — сложность программирования и слабая предсказуемость работы сгенерированных программ. Этот подход требует очень высокой квалификации программиста. Для примера, есть простейшая задача метапрограммирования: написать код, который выводит на экран сам себя без чтения ввода или файлов. На Python такую программу можно уложить в одну короткую строку:
Но чтобы прийти к ней, нужно совершить ряд нетривиальных умственных усилий, не сваливаясь при этом в бесконечную рекурсию. Ещё сложнее — отчётливо продумать, как будет выполняться метапрограмма, которая «рефлексирует» чужой или собственный код, и модифицирует его.
Этот подход скрывает в себе столько труднопредсказуемых ошибок и уязвимостей, что некоторые опытные программисты советуют его остерегаться, так как он редко оправдывает себя. Да и в целом метапрограммирование не выглядит хорошим способом получить полностью автоматическую программу-разработчика. Зато таким способом выглядит искусственный интеллект.
Первая попытка создать ИИ: символический подход
В середине 1950-х годов учёные и инженеры, видя успехи компьютеров, пришли к мысли, что искусственный интеллект вполне можно создать в рамках обычной компьютерной программы. Причём не ИИ узкого профиля, а «сильный искусственный интеллект», аналог человеческого. Эта мысль стала доминирующим подходом к созданию ИИ вплоть до середины 1990-х годов.
Поначалу прогресс в этой области действительно впечатлял. Появились языки LISP и Prolog, хорошо подходящие для программирования ИИ. На них разработчики написали множество экспертных систем, способных самостоятельно рассуждать и делать выводы, а также просто мощных программ для науки, промышленности, здравоохранения, госсектора, финансовых структур. И эти языки используются до сих пор — например, на Prolog написан один из компонентов «ИИ-компьютера» IBM Watson.
Мощь языка LISP продемонстрировала программа SHRDLU в 1968 году: на транзисторном компьютере PDP-6 с примерно 144 килобайтами памяти она «понимала» текстовые команды на обычном английском языке и давала вразумительные ответы, логически связанные с запросами.
Но уже в тех же 1960-х годах символический подход начали жёстко критиковать: например, философ Дрейфус пришёл к выводу, что «потолок» такого ИИ — решение игровых задач, которые не имеют практической ценности. В 1973 году математик Лайтхилл в своём знаковом отчёте повторил этот аргумент в более категоричной форме: он показал, что ни одна система ИИ не добилась ожидаемых успехов, и что символический подход в принципе неспособен привести к созданию искусственного интеллекта.
Дело в том, что разработка любого символического ИИ, оперирующего отдельными понятиями, рано или поздно сталкивается с комбинаторным взрывом. Пока программа занимается «игрушечной проблемой» — программистам по силам создать для неё обработчик входных данных (например, команд пользователя). Но при попытке масштабировать программу до универсального ИИ, количество комбинаций входных данных растёт взрывными темпами.
Проще говоря, можно создать символический ИИ для бесед с человеком или игры в шахматы, но невозможно создать такой ИИ, который мог бы усвоить любое человеческое знание или умение, или даже неограниченно обучаться в рамках одной задачи. На его создание уйдёт бесконечное количество времени и ресурсов компьютера.
Отчёт Лайтхилла повлёк за собой первую «зиму искусственного интеллекта» — интерес к созданию символического ИИ резко упал, власти и частные компании прекратили финансировать исследования. Ситуацию не спас и успех экспертных систем, под которые даже начали выпускать LISP-машины — компьютеры, аппаратно оптимизированные для выполнения программ на этом языке. Рынок LISP-машин потерпел крах в 1987 году, а к 1995 году стало очевидно: идея символического ИИ несостоятельна, нужен другой подход.
Вторая попытка создать ИИ: на уровень ниже смысла
Исследователи искусственного интеллекта негласно приняли аргументы Дрейфуса, который указывал на немалую роль бессознательных процессов в человеческом мозге. Учёные решили «спуститься» с символьного представления знаний и попытаться создать субсимволический ИИ — например, в виде искусственной нейронной сети, компьютерную модель которой американские нейробиологи предложили ещё в 1943 году.
Примерная разница между символическим и субсимволическим ИИ
Допустим, человек спрашивает у программы: «Как у тебя дела?». Символический ИИ, написанный на LISP, разбивает эту фразу на отдельные слова, делает вывод, что речь о нём самом, и что человек спрашивает не о конкретных делах, а хочет услышать некую интегральную оценку состояния. После чего смотрит, с какими вариантами такой вопрос связан по смыслу, возможно как-то оценивает своё текущее состояние, и отвечает: «У меня всё хорошо».
Минус такого подхода — в его малой гибкости. Программист может заложить десятки вариантов слов, которые динамически соединяются в разные по форме вопросы с одним смыслом: «Как дела?». Но первое же «Чё как?» вызовет ступор у символического ИИ, потому что такая форма вопроса не выводится логически из заложенных вариантов.
Субсимволический ИИ в лице нейросети разбивает фразу «Как у тебя дела?» на отдельные буквы и с помощью своеобразного многослойного «трафарета» оценивает, что могут означать именно такие буквы именно в такой последовательности, после чего создаёт подходящий ответ, так же собирая его по кусочкам через многослойный «фильтр».
Плюс этого подхода в том, что хорошо обученная нейросеть одинаково воспримет вопросы «Как дела?», «Как поживаешь?», «Чё как?» и так далее. Минус — в его «бессмысленности». Если символический ИИ в процессе работы логически рассуждает, что похоже на мышление, то нейросеть «рефлекторно» выдаёт ответы исключительно на основе статистики, выведенной из прошлого опыта — даже не осмысливая, о чём речь. Похожим образом работают бессознательные области мозга, порождая то, что называют интуицией.
Успех субсимволического ИИ — нейросети начали писать код
В 1990-х годах субсимволический ИИ принялись исследовать на практике: появились первые рабочие образцы нейросетей для распознавания образов (1992 год) и управления автомобилем (1995 год). Но лишь в 2010-х годах нейросети стали массовым явлением, когда компьютерная индустрия смогла предложить подходящее оборудование.
Искусственная нейронная сеть, как и настоящая биологическая, основана на параллельной работе миллионов или миллиардов нейронов. Компьютеры 1990-х и 2000-х годов долгое время были малопоточными — даже видеокарты имели считанные десятки или сотни вычислительных ядер. Только когда на рынке стали появляться видеокарты с тысячами вычислительных ядер и гигабайтами видеопамяти — инженеры получили возможность массово делать достаточно мощные и функциональные нейросети.
Бум практического использования нейросетей начался примерно в середине 2010-х, и за эти годы субсимволический ИИ стал обыденным инструментом в руках учёных, частных компаний и даже госструктур.
После этого исследователи представили ещё несколько нейросетей, которые писали или тестировали код, а летом 2021 года случилось, пожалуй, знаковое событие. Microsoft и Open AI запустили GitHub Copilot — ИИ-сервис, который дописывает за программистом участки кода сразу по пять-десять строк. Это «умное автодополнение» сразу стало популярным на практике — к середине осени Copilot генерировал уже 30% нового кода, который программисты всего мира добавляли на GitHub.
И вот теперь, в начале февраля, компания DeepMind представляет нейросеть AlphaCode, похожую на то, что инженеры и учёные пытались создать 70 лет — она принимает описание задачи на английском языке и выдаёт код, который собирается и работает. Основой «опыта» для AlphaCode послужили 715 гигабайт исходного кода различных проектов на GitHub, а Copilot обучали на нескольких терабайтах созданного кода.
Когда нейросети заменят программистов
Получается, ИИ уже пишет программы — и как помощник программиста, и как сам программист, причём с неплохой результативностью. Copilot понравился половине разработчиков, которые пробовали его в работе, а AlphaCode смог попасть в 54,3% лучших участников конкурсов программирования. Ещё важнее, что нейросети выдают полностью новый код, а не компиляцию кусков кода, который написали люди (хотя изредка у Copilot бывает и такое).
Что мешает полностью автоматизировать программирование
- AlphaCode относительно неплохо работает в «тепличных» условиях конкурсного программирования, где задания подробно и точно описаны, но в реальной разработке софта нет таких условий. Нейросети, как и любые субсимволические ИИ, очень узкоспециализированы, их обучают для одной конкретной задачи. Задача AlphaCode — участвовать в конкурсах по программированию.
- Лучшие нейросети выдают всего по 10-20 строк работающего и нормально оформленного кода ценой огромного потребления энергии, тогда как типичное приложение или игра состоят из десятков тысяч строк кода. Причём даже такая небольшая производительность нейросети требует огромных массивов уже написанного кода для обучения. Чтобы AlphaCode смогла правильно написать 200 строк хотя бы в одной попытке из трёх — ей понадобится столько кода для обучения, сколько человечество ещё не создало. Сейчас нейросеть выдаёт меньше строк кода, чем содержится текста в её заданиях.
- Субсимволический ИИ неспособен «размышлять», оперируя логикой, он работает чисто статистически, отталкиваясь от прошлого опыта. Нейросеть не может намеренно создать новый алгоритм или метод программирования, а в работе с новыми языками программирования нейросети совершенно бесполезны — без тысяч или миллионов программ, написанных людьми, этот тип ИИ просто не сможет обучиться языку.
- Даже долгое и дорогое обучение на уже созданном коде не даёт высокой точности работы «ИИ-программистов». Нейросеть Codex от OpenAI умеет писать на 12 языках программирования, но её код запускается и работает без ошибок только в 37% случаев. Подсказки Copilot просто небезопасны — 40% генерируемого им кода содержит уязвимости. Пробуя нейросети в работе, разработчики обычно приходят к выводу, что до полной автоматизации их профессии ещё далеко.
- Нейросети работают по принципу «чёрного ящика» — весь процесс проходит в скрытых слоях искусственных нейронов непрозрачно для людей, так что нельзя сказать, почему нейросеть в каждом конкретном случае выдаёт определённый вариант. Такая неподотчётность может помешать полной автоматизации программирования — люди предпочтут держать под контролем хотя бы ключевые моменты разработки софта.
- Субсимволический ИИ неспособен осознанно придерживаться каких-либо принципов — например, программировать в едином стиле. Порой нейросети выдают очень странный код, который вряд ли написал бы живой разработчик — но тем не менее, он работает. По мере роста объёмов генерируемого кода количество таких участков будет увеличиваться, а это создаст массу проблем с поддержкой софта. Людям нужен человекочитаемый код, а не типично машинный фарш из символов — именно для этого изобретали компиляторы, фреймворки и прочие вещи.
К чему готовиться программистам уже сейчас
Как и в предыдущие десятилетия, автоматизация программирования угрожает в первую очередь самой простой и рутинной работе. Компиляторы избавили человека от необходимости составлять вручную машинные коды, а метапрограммы стали генерировать несложные и тривиальные компоненты софта. Когда-то разработчики восхищались средой разработки, которая подсказывает программисту названия функций, а теперь ИИ успешно подсказывает целые фрагменты кода — но это очень простые фрагменты.
Пусть сейчас у программистов нет особых поводов для беспокойства, но ИИ вряд ли будет оставаться таким же «бестолковым» и зависящим от человека, как нынешние нейросети. Символический подход может взять реванш в виде гибридного ИИ, где «неосознанная интуитивность» нейросетей будет дополнена способностью к логическим рассуждениям, как у программ на LISP и Prolog. В таком случае автоматизация программирования вполне способна дойти до такого уровня, что потеснит даже сильнейших разработчиков.
То что выпускают из этих шараг итак не конкурентноспособно
Так от компании к компании зависит. У меня, к примеру, есть знакомый вайтишник, который после курсов норм работу пайтон-разраба нашел без проблем, не имея какого-то академического бекграунда. Там, правда был не скиллфактори/гикбрейнс, а трехмесячные курсы с дрочевом 5 дней в неделю по 9 часов в сутки.
Насколько я знаю, практически с нуля. Буквально несколько недель книжек до этого. Просто программа была нормальная, плюс они еще алгоритмами занимались, а не только программированием, хз как с этим в гикбрейнс и скиллфактори (хотя я вообще хз, чему там 2 года учат, лучше уж либо такой трехмесячный сверхинтенсив, либо в универ).
Интересная мысль!
В таком случае автоматизация программирования вполне способна дойти до такого уровня, что потеснит даже сильнейших разработчиков.
Это далеко не факт. Разработка законченной и работоспособной системы, которая заменит разработчика, маловероятна в ближайшее время. Максимум будут какие-то "улучшатели" и "помогатели" в среде разработки (IDE). Грубо говоря, появится примочка в VS Code, которая будет подсказывать фрагменты кода или целые функции. Но все равно требуется грамотный человек, чтобы соединить это все воедино и исправить ошибки. Вырастет производительность труда, но вряд ли это что-то кардинально изменит.
Кроме того, разработка таких сложных ИИ-систем наверняка потребует большого количества разработчиков. Может получиться такой эффект, что создание и поддержание такой системы выйдет дороже, чем просто то, что есть сейчас)
А после того как вырастет производительность труда - возрастут требования и сложность систем. То, что мы делали 10 лет назад как полноценные продукты, сейчас выглядит смехотворно и в курсах типа того же рсскул джуны делают вещи сложнее. Когда был ассемблер мы могли делать лишь очень простые вещи, когда появился си - стало возможным делать больше и так далее. Когда появятся инструменты для автоматического написания кода - это просто будет еще один уровень упрощения. Кстати, спорно даже будет ли это что-то упрощать, ведь программист в среднем 80% времени код читает, а не пишет (если речь об итерационной продуктовой разработке, а не хуяк-хуяк и в продакшен).
В ближайшие 50 лет ничего не изменится. Хорошие программисты как были востребованы, так и будут.
пока ИИ на требование заказчика "ну хочу сайт заебумба ваще, колбасу продавать" не будет делать "заебумбу" - всегда будет прослойка между заказчиком и программой, которая будет объяснять программе чо надо (собственно что сейчас программирование и делает)
Жду, когда уже заменят переводчиков. А то уже лет 20 со времён промта обещают.
Что имеется ввиду? Машинный перевод? Или "вживую" (как на переговорах)?
Когда нейросеть заменит редакторов тж????
Когда нейросеть сможет вкладывать душу в текст.
когда нейросеть научится не только писать, но и периодически рваться
Женя чинит автора контента на tj.
На самом деле Евгения Кузьмина зовут Григорий Соколов, дело раскрыто
@Nem Exodare что делать?
Мне страшно
оооой бля, не забывайте кто это придумал, хуй вам ML ебный!!!!
@Семь потомков Ноя что мне теперь делать?
Макдак будет тебе рад
Если до такого дойдет, в Макдаке тебя обслужит "теледроид" )
Давай пососемся, я передам через слюну свои знания
Программисты не нужны!
Бизнес инфоцыган накроется, и это хорошо
Для меня программирование- китайская грамота, такая тема может была бы полезна например в деле программирования так называемых умных домов и прочей такой же хрени- умный холодильник или утюг... хотя на хер. Я ленив и предсказуем. 8=)
уже поздно
такое ощущение, что уже давно
И только заводик вечен.
Как по мне, ещё очень много времени пройдёт, прежде чем заменит. Сейчас у каждого в телефоне камера, по качеству превосходящая многие фотоаппараты 20 летней давности. Фотошоп, фильтры в инстаграмме, редактирование одной кнопкой, но при этом профессиональные фотографы никуда не делись.
Так же и здесь. Был юкоз, потом появился целый зоопарк конструкторов сайтов, но при этом сайты до сих пор делают. Я 15 лет слышу, что php умрёт, но как 15 лет назад большинство сайтов работало на php, так до сих пор и работают.
Так что можно смело вливаться в айти, но нужно помнить, что тебе придётся постоянно развиваться, т.к. знания быстро устаревают. Зато там интересно.
In America, we believe that every programmer has a right to be defeated by AI.
Если кто-то думает что IT = программисты (судя по заголовку), он сильно заблуждается. Программистов в IT меньше 5% от всех айтишников.
Навального судят по делам о мошенничестве и неуважении к суду.
Нейросеть AlphaCode выступила в конкурсах программирования на уровне человека. Но до полной автоматизации по-прежнему далеко — ИИ ещё долго не заменит разработчиков.
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