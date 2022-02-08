Пока это лишь превью портативного ПК от Valve, но по ним уже можно понять, как ощущается устройство и насколько комфортно на нём играть.

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Летом 2021 года Valve представила Steam Deck — портативный ПК, на котором должна быть доступна вся библиотека Steam. Устройство, старт продаж которого в странах «первой волны» начнётся 25 февраля, ожидают во всём мире, особенно там, где традиционно любят играть на ПК — к таким странам относится и Россия.

7 февраля техноблогеры Linus Tech Tips, The Phawx и Gamers Nexus опубликовали превью Steam Deck. Полноценные обзоры журналистов выйдут 25 февраля, одновременно с релизом устройства. Выбрали главное из роликов.

Материал подготовил редактор DTF Granger.

Производительность

Valve предоставила блогерам Steam Deck с предустановленными играми Control, Devil May Cry 5, Forza Horizon 5, Ghostrunner, Street Fighter V: Champion Edition, Portal 2 и Dead Cells. Все тестирования проводились при нативном разрешении портативного ПК — 1280х800 пикселей.

Control («средние») — 36,4 fps

Control («низкие») — 59,5 fps



Ghostrunner (рейтрейсинг) — 40 fps



Ghostrunner (без RT) — 63,7 fps



Forza Horizon 5 («высокие») — 39,4 fps



Forza Horizon 5 («низкие») — 61,1 fps



Devil May Cry 5 («ультра») — 62 fps



Dead Cells— 164 fps



Лайнус Себастиан с канала Linus Tech Tips сравнил Steam Deck в перечисленных тайтлах с популярными портативными консолями Aya Neo Pro и OneXPlayer Mini. Мини-ПК Valve уверенно опередил их во всех играх за исключением Dead Cells, при этом разница в некоторых случаях была двукратной.

Блогер также отметил, что хотя с частотой кадров в Forza Horizon 5 на «низком» пресете не было проблем, игра регулярно замедлялась на секунду, а после — кратковременно ускорялась. Себастиан сравнил эффект с буферизацией во время видеозвонка и отметил, что это негативно влияет на геймплей. В других играх подобного не было.

Авторы YouTube-канала Gamers Nexus отдельно замерили фреймтайм в Devil May Cry 5 на максимальных настройках. В ходе теста произошло только два небольших и незаметных скачка времени отрисовки кадра.

Специалисты с YouTube-канала The Phawx провели серию синтетических тестов, в том числе сравнив Steam Deck с ноутбуком, оснащённом видеокартой GeForce MX450. Средние показатели в рамках эксперимента оказались похожими.

Время работы

На канале Linus Tech Tips сравнили время автономной работы Steam Deck с Aya Neo Pro и OneXPlayer Mini в игре Ghostrunner, запущенной на «средних» настройках и ограничением частоты кадров до 30 fps.

Steam Deck — 3 часа 21 минута

— 3 часа 21 минута Aya Neo Pro — 1 час 36 минут

— 1 час 36 минут OneXPlayer Mini — 2 часа 47 минут

В Gamers Nexus оценили автономность с 50% яркостью дисплея и выключенным звуком в ряде игр, во время воспроизведения 4K-видео, а также при стриминге DMC 5 с удалённого ПК при разрешении 1280x800 точек.

Devil May Cry 5 («высокие», Vsync) — 2 часа

— 2 часа Devil May Cry 5 («ультра», без Vsync) — 1,5 часа

— 1,5 часа Dead Cells (Vsync) — 5,9 часа

— 5,9 часа Стриминг (DMC 5, 1280х800) — 6 часов

— 6 часов Воспроизведение 4K-видео (60 fps) — 3 часа

Steam Deck поддерживает технологию быстрой зарядки, благодаря которой аккумулятор портативного ПК заряжается до 80% за 100 минут, когда устройство включено. На полную зарядку мини-ПК уходит три часа.

Как отметили эксперты Gamers Nexus, Valve поступила правильно, что не стала повышать скорость зарядки в ущерб аккумулятору. Это решение позволит батарее медленнее терять остаточную ёмкость, что важно для портативных устройств в долгосрочной перспективе.

Дисплей и время отклика

В своих роликах обозреватели не делали полноценных тестов дисплея Steam Deck. Короткий разбор провёл только Лайнус Себастиан. Цветовой охват sRGB экрана мини-ПК Valve составил 68%, тогда как у Aya Neo Pro и OneXPlayer Mini показатель заметно выше — 91,9% и 93,7% соответственно.

Тестирование Linus Tech Tips продемонстрировало, что время отклика Steam Deck — 52 мс, что сопоставимо с Aya Neo Pro и несколько выше, чем у OneXPlayer Mini.

Тесты авторов YouTube-канала The Phawx в игре Control показали, что время отклика составляет 96 мс. Бенчмарки Gamers Nexus продемонстрировали задержку ввода 108,1 мс в Control. Для сравнения, инпутлаг при стриминге с ПК составил 139,9 мс.

Время загрузки

Тестирования показали, что в большинстве случаев нет большой разницы по скорости загрузки игр с SSD или карты MicroSD. Тем не менее в отдельных случаях встроенный накопитель всё же показывает себя заметно лучше, что связано как с ресурсоёмкостью игр, так и с оптимизацией.

Dead Cells (запуск игры)

SSD — 11,8 секунды

— 11,8 секунды MicroSD — 13,5 секунды

Dead Cells (загрузка уровня)

SSD — 9,4 секунды

— 9,4 секунды MicroSD — 11,3 секунды

Portal 2 (запуск игры)

SSD — 28,5 секунды

— 28,5 секунды MicroSD — 28,5 секунды

Portal 2 (загрузка уровня)

SSD — 17,1 секунды

— 17,1 секунды MicroSD — 30,3 секунды

Street Fighter V: Champion Edition

SSD — 21,1 секунды

— 21,1 секунды MicroSD — 22,2 секунды

Devil May Cry 5

SSD —19,9 секунды

—19,9 секунды MicroSD — 19,5 секунды

Ghostrunner

SSD — 8,6 секунды

— 8,6 секунды MicroSD — 20,2 секунды

Максимальная разница в скорости загрузки игр с SSD и карты MicroSD составила 17 секунд. Обозреватели пришли к выводу, что у обладателей Steam Deck с 64 ГБ встроенной памяти не возникнет никаких проблем при условии, что они купят хорошую карту памяти.

Нагрев и шум

В ходе тестов всех техноблогеров средняя температура процессора и видеочипа не поднималась выше 82°C во время длительных игровых сессий.

Авторы YouTube-канала Gamers Nexus выяснили, что если снять заднюю крышку с устройства, то средняя температура на большинстве компонентов уменьшится, однако контроллер заряда аккумулятора станет нагреваться сильнее. По словам экспертов, использовать Steam Deck без крышки фактически противопоказано.

Части корпуса Steam Deck, с которыми пользователь непосредственно контактирует во время игры, нагреваются меньше всего — до 27°C.

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Средний уровень шума Steam Deck при игре в Control на «низких» настройках составил 38,5 дБ. Тест в Devil May Cry 5 продемонстрировал схожие показатели.

Выводы

Обозреватели не стали делать окончательный вердикт по Steam Deck, отметив, что они тестировали устройство не с финальной версией ПО и поделятся точной оценкой уже перед стартом продаж. Тем не менее эксперты выделили первые плюсы и минусы портативного ПК.

Экспертов Gamers Nexus больше всего впечатлила конструкция устройства, которая обеспечивает эффективный теплоотвод. Авторы ролика признались, что до того, как протестировать Steam Deck, их основные сомнения касались именно возможного перегрева, однако инженеры Valve их удивили. При этом они отметили, что добиться восьми часов автономной работы, как это заявлено в характеристиках устройства, получится только в «тепличных» условиях. Рассчитывать на подобную автономность в играх не приходится.

Авторы YouTube-канала The Phawx остались довольны производительностью в большинстве играх и временем отклика. Кроме того, специалисты похвалили скорость загрузки с карт MicroSD, которая чаще всего незначительно отличается по сравнению с SSD.

Лайнус Себастиан назвал Steam Deck, «вероятно, самым инновационным игровым ПК за 20 лет». Он остался доволен устройством, но отметил, что успех портативного ПК во многом будет зависеть от того, сдержит ли Valve обещание и обеспечит поддержку большей части игр из библиотеки Steam на устройстве.

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