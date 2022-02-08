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Технологии
DTF

«Вероятно, самый инновационный ПК за 20 лет»: главное из первых обзоров Steam Deck Статьи редакции

Пока это лишь превью портативного ПК от Valve, но по ним уже можно понять, как ощущается устройство и насколько комфортно на нём играть.

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Летом 2021 года Valve представила Steam Deck — портативный ПК, на котором должна быть доступна вся библиотека Steam. Устройство, старт продаж которого в странах «первой волны» начнётся 25 февраля, ожидают во всём мире, особенно там, где традиционно любят играть на ПК — к таким странам относится и Россия.

7 февраля техноблогеры Linus Tech Tips, The Phawx и Gamers Nexus опубликовали превью Steam Deck. Полноценные обзоры журналистов выйдут 25 февраля, одновременно с релизом устройства. Выбрали главное из роликов.

Материал подготовил редактор DTF Granger.

Производительность

Valve предоставила блогерам Steam Deck с предустановленными играми Control, Devil May Cry 5, Forza Horizon 5, Ghostrunner, Street Fighter V: Champion Edition, Portal 2 и Dead Cells. Все тестирования проводились при нативном разрешении портативного ПК — 1280х800 пикселей.

  • Control («средние») — 36,4 fps
  • Control («низкие») — 59,5 fps
  • Ghostrunner (рейтрейсинг) — 40 fps
  • Ghostrunner (без RT) — 63,7 fps
  • Forza Horizon 5 («высокие») — 39,4 fps
  • Forza Horizon 5 («низкие») — 61,1 fps
  • Devil May Cry 5 («ультра») — 62 fps
  • Dead Cells— 164 fps

Лайнус Себастиан с канала Linus Tech Tips сравнил Steam Deck в перечисленных тайтлах с популярными портативными консолями Aya Neo Pro и OneXPlayer Mini. Мини-ПК Valve уверенно опередил их во всех играх за исключением Dead Cells, при этом разница в некоторых случаях была двукратной.

Блогер также отметил, что хотя с частотой кадров в Forza Horizon 5 на «низком» пресете не было проблем, игра регулярно замедлялась на секунду, а после — кратковременно ускорялась. Себастиан сравнил эффект с буферизацией во время видеозвонка и отметил, что это негативно влияет на геймплей. В других играх подобного не было.

Авторы YouTube-канала Gamers Nexus отдельно замерили фреймтайм в Devil May Cry 5 на максимальных настройках. В ходе теста произошло только два небольших и незаметных скачка времени отрисовки кадра.

Специалисты с YouTube-канала The Phawx провели серию синтетических тестов, в том числе сравнив Steam Deck с ноутбуком, оснащённом видеокартой GeForce MX450. Средние показатели в рамках эксперимента оказались похожими.

Время работы

На канале Linus Tech Tips сравнили время автономной работы Steam Deck с Aya Neo Pro и OneXPlayer Mini в игре Ghostrunner, запущенной на «средних» настройках и ограничением частоты кадров до 30 fps.

  • Steam Deck — 3 часа 21 минута
  • Aya Neo Pro — 1 час 36 минут
  • OneXPlayer Mini — 2 часа 47 минут

В Gamers Nexus оценили автономность с 50% яркостью дисплея и выключенным звуком в ряде игр, во время воспроизведения 4K-видео, а также при стриминге DMC 5 с удалённого ПК при разрешении 1280x800 точек.

  • Devil May Cry 5 («высокие», Vsync) — 2 часа
  • Devil May Cry 5 («ультра», без Vsync) — 1,5 часа
  • Dead Cells (Vsync) — 5,9 часа
  • Стриминг (DMC 5, 1280х800) — 6 часов
  • Воспроизведение 4K-видео (60 fps) — 3 часа

Steam Deck поддерживает технологию быстрой зарядки, благодаря которой аккумулятор портативного ПК заряжается до 80% за 100 минут, когда устройство включено. На полную зарядку мини-ПК уходит три часа.

Как отметили эксперты Gamers Nexus, Valve поступила правильно, что не стала повышать скорость зарядки в ущерб аккумулятору. Это решение позволит батарее медленнее терять остаточную ёмкость, что важно для портативных устройств в долгосрочной перспективе.

Дисплей и время отклика

В своих роликах обозреватели не делали полноценных тестов дисплея Steam Deck. Короткий разбор провёл только Лайнус Себастиан. Цветовой охват sRGB экрана мини-ПК Valve составил 68%, тогда как у Aya Neo Pro и OneXPlayer Mini показатель заметно выше — 91,9% и 93,7% соответственно.

Тестирование Linus Tech Tips продемонстрировало, что время отклика Steam Deck — 52 мс, что сопоставимо с Aya Neo Pro и несколько выше, чем у OneXPlayer Mini.

Тесты авторов YouTube-канала The Phawx в игре Control показали, что время отклика составляет 96 мс. Бенчмарки Gamers Nexus продемонстрировали задержку ввода 108,1 мс в Control. Для сравнения, инпутлаг при стриминге с ПК составил 139,9 мс.

Время загрузки

Тестирования показали, что в большинстве случаев нет большой разницы по скорости загрузки игр с SSD или карты MicroSD. Тем не менее в отдельных случаях встроенный накопитель всё же показывает себя заметно лучше, что связано как с ресурсоёмкостью игр, так и с оптимизацией.

Dead Cells (запуск игры)

  • SSD — 11,8 секунды
  • MicroSD — 13,5 секунды
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Dead Cells (загрузка уровня)

  • SSD — 9,4 секунды
  • MicroSD — 11,3 секунды

Portal 2 (запуск игры)

  • SSD — 28,5 секунды
  • MicroSD — 28,5 секунды

Portal 2 (загрузка уровня)

  • SSD — 17,1 секунды
  • MicroSD — 30,3 секунды

Street Fighter V: Champion Edition

  • SSD — 21,1 секунды
  • MicroSD — 22,2 секунды

Devil May Cry 5

  • SSD —19,9 секунды
  • MicroSD — 19,5 секунды

Ghostrunner

  • SSD — 8,6 секунды
  • MicroSD — 20,2 секунды

Максимальная разница в скорости загрузки игр с SSD и карты MicroSD составила 17 секунд. Обозреватели пришли к выводу, что у обладателей Steam Deck с 64 ГБ встроенной памяти не возникнет никаких проблем при условии, что они купят хорошую карту памяти.

Нагрев и шум

В ходе тестов всех техноблогеров средняя температура процессора и видеочипа не поднималась выше 82°C во время длительных игровых сессий.

Авторы YouTube-канала Gamers Nexus выяснили, что если снять заднюю крышку с устройства, то средняя температура на большинстве компонентов уменьшится, однако контроллер заряда аккумулятора станет нагреваться сильнее. По словам экспертов, использовать Steam Deck без крышки фактически противопоказано.

Части корпуса Steam Deck, с которыми пользователь непосредственно контактирует во время игры, нагреваются меньше всего — до 27°C.

Средний уровень шума Steam Deck при игре в Control на «низких» настройках составил 38,5 дБ. Тест в Devil May Cry 5 продемонстрировал схожие показатели.

Выводы

Обозреватели не стали делать окончательный вердикт по Steam Deck, отметив, что они тестировали устройство не с финальной версией ПО и поделятся точной оценкой уже перед стартом продаж. Тем не менее эксперты выделили первые плюсы и минусы портативного ПК.

Экспертов Gamers Nexus больше всего впечатлила конструкция устройства, которая обеспечивает эффективный теплоотвод. Авторы ролика признались, что до того, как протестировать Steam Deck, их основные сомнения касались именно возможного перегрева, однако инженеры Valve их удивили. При этом они отметили, что добиться восьми часов автономной работы, как это заявлено в характеристиках устройства, получится только в «тепличных» условиях. Рассчитывать на подобную автономность в играх не приходится.

Авторы YouTube-канала The Phawx остались довольны производительностью в большинстве играх и временем отклика. Кроме того, специалисты похвалили скорость загрузки с карт MicroSD, которая чаще всего незначительно отличается по сравнению с SSD.

Лайнус Себастиан назвал Steam Deck, «вероятно, самым инновационным игровым ПК за 20 лет». Он остался доволен устройством, но отметил, что успех портативного ПК во многом будет зависеть от того, сдержит ли Valve обещание и обеспечит поддержку большей части игр из библиотеки Steam на устройстве.

Видео

Распаковка

#гаджеты #игры

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Dr. Acula

но это не пк
это же консоль по сути

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5
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Южный Мика

Это ПК 2.0

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7
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Неведомый коктейль

это кпк

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11
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Рудольф Нуриев

со стилусом

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0
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Alex Baystruykin

В стратегии как предлагаете на этих ваших пимпах играть?
Стрелять хотя бы без инвалидной автодоводки как?
20 лет ничего не меняется, давно бы все слезли с "ПК 1.0" если бы решили проблемы с управлением.
А так это очередная приставка. С дешевыми играми.

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0
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Южный Мика

Да нормально будет, главное придрочиться

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Alex Baystruykin

Конечно нормально: прицепить мышь, клаву, держатель автомобильный и играть.

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Some Dude

там тачскрин есть, можешь пальцем зергов выделять в стратегиях. и да, можно накатить винду и охапку эмуляторов и тогда сможешь запустить что почти что угодно на нем. при желании и моник с мышью/клавой прицепить и неплохая замена минипк будет

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Джонни Мнемоников

Это с хера ли не ПК?

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2
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Dr. Acula

ну типа тогда и хбокс пк, он же по сути на винде, и на пк хбоксовские игрушки запускаются
думаю, тут по формфактору следует определять

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0
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Андрей Охапкин

По форм фактору это скорее свитч, только очень большой. То есть портативная консоль. Но по это ПК, туда можно и винду поставить

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0
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Dr. Acula

ну типа портативная консоль

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2
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Застряла

Не-а, портативный ПК в форм-факторе игровой консоли

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1
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Dr. Acula

Игрова́я приста́вка (игровая консоль) — специализированное электронное устройство, предназначенное для видеоигр; для таких устройств, в отличие от персональных компьютеров, запуск и воспроизведение видеоигр является основной задачей.

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Джонни Мнемоников

Не думаю, что Валв будет его адски лочить на тему софта, потребители не поймут.
Так что будет на нём и десктоп и так далее.

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Андрей Охапкин

Да, psp и ps vita ещё были из похожего

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Ilya Tazikov

персональная консоль

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ildar shagidullin

Можно ставить сторонние по и ос.
Ставишь Ubuntu с какой нибудь оболочкой рабочего стола (KDE или GNOME) и играешь в hmm3

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Южный Мика

Может проще сразу винду поставить, не?

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Dr. Acula

я эт и на планшет могу установить, и винду люди на айфон ставили. по сути, на любую консоль должна быть возможность аппаратная установить любую ось, но сути ведь не меняет, что задумывается для продажи это не так?
я уже выше кидал определение из вики:
Игрова́я приста́вка (игровая консоль) — специализированное электронное устройство, предназначенное для видеоигр; для таких устройств, в отличие от персональных компьютеров, запуск и воспроизведение видеоигр является основной задачей.

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0
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Джонни Мнемоников

Тогда все "сяомитопзасводеньги" - тоже игровые консоли для донатных помоек с функцией мессенджера.
99% их пользователей так их использует.

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Волшебный космос

Ставишь Ubuntu
 Там и так арч внутри, зачем убунту ставить?

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Роман Александров
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4
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Dr. Acula

ждем портативный xbox s/новую ps vita

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3
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No Name

Была бы обновленная аля вита с адекватным откликом стриминга с ps и возможностью запуска ps now. Тогда Стим дек не нужен был бы

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1
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Dr. Acula

ну тип раз можно рдна2 в мобилку запихнуть, то и консольные эксклюзивы почему бы не поиграть на них, тут и стриминг был бы не нужен)

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2
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Dr. Acula

хотя с такими возможностями, как у стим, у них нет шансов

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0
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Татьяна Кузнецова

Как обычно, делают всё, что угодно, только не новые игры

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1
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Сумасшедший ихтиандр

Alyx - лучшая моя игра за 10 лет

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5
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Южный Мика

Первый нах

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Верующий Паша

Скоро у всех перекупов страны за «от 100к».
Алсо, размещение сосков крайне спорное. Придётся ждать и про контроллер и док станцию, чую «консоль» перевалит за 150к.

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1
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Decadence

А где соски надо было размещать? На свитче примерно там же располагаются.

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Зянон

Для экшена выглядит не сильно удобно все равно.

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No Name

Это мы ждем

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Южный Мика

Но не дождёмся

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No Name

Дождемся, но по оверпрайсу

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Южный Мика

Я лучше тогда сразу вторую ревизию буду ждать, пилотная версия прикольная конечно, но экран и батарея говно

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3
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Некая Л.

На нем можно будет поиграть в косынку?

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Dr. Acula

оф корс

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Коровка спасла Россию

Где сравнение с сычем?

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Коровка спасла Россию

Сыч Олег сасай или нет?

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Dr. Acula

увы, нечего сравнивать

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Коровка спасла Россию

(

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RmView

смешно, форзу они показывают на этой хрени, а батареи на сколько хватит? на низких на час?

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Южный Мика

На полтора)))

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Decadence

Часа полтора на средних судя по ДМС.

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Сумасшедший ихтиандр

Теоретически, чтобы получить идеальную игровую консоль, сюда просто надо добавить apple m1 pro и олед экран

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Джонни Мнемоников

Осталось только убедить всех разработчиков портировать игры - вложить миллионы долларов с непонятным выхлопом.

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Зеленый якорь

Китайцы уже давно клепают Aya Neo, GPD Win 3, ... ничуть не хуже

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Джонни Мнемоников

А если бы ты читал статью, то увидел бы, что китайцы соснуле, там про их поделки есть.

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Человек-человек
Экспериментальный ящик

Стравлен

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4
Технологии
DTF
«Вероятно, самый инновационный ПК за 20 лет»: главное из первых обзоров Steam Deck Статьи редакции

Пока это лишь превью портативного ПК от Valve, но по ним уже можно понять, как ощущается устройство и насколько комфортно на нём играть.

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