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Технологии
Софья Сажнева

Учёные создали нейрочип, устройство которого меняется при обучении. Его будут использовать в искусственном интеллекте Статьи редакции

Кристаллы перовскита меняют свою структуру при подаче тока, так что из них можно сделать микросхемы, работающие подобно нейронам в человеческом мозге.

23 23 комментария
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Университет Пердью

Американские инженеры создали микросхему, которая может работать в качестве резисторов, конденсаторов и искусственных нейронов с синапсами, а также динамически переключаться между этими режимами. Из такого чипа можно сделать полноценный нейропроцессор, имитирующий человеческий мозг. Учёные описали своё изобретение в журнале Science.

Архитектура нейронных связей в мозге постоянно меняется, что позволяет ему обучаться на своём опыте и потреблять минимум энергии. Компьютерные чипы сейчас неспособны менять своё устройство — оно жёстко задано при производстве. Поэтому искусственные нейросети для ИИ сейчас делают только на программном уровне, с большой потерей скорости и энергоэффективности.

Новые чипы позволят реализовать искусственные нейросети на аппаратном уровне. Они сделаны из никелата перовскита, кристаллы которого меняют свои электрические свойства при добавлении ионов водорода. Добавляя ионы в определённые места кристалла, учёные воспроизвели работу транзистора, конденсатора и прочих компонентов.

Местоположение ионов в кристаллах легко меняется при подаче электрических импульсов с разным напряжением. Создать нейрочипы из кристаллов никелата перовскита тоже несложно: для этого достаточно традиционной технологии производства микросхем.

Учёные проверили потенциал этих чипов, создав на их базе несколько нейросетей. Они в ходе испытаний показали выдающиеся результаты в задачах распознавания цифр и классификации сердечных сокращений.

#ии #нейросети #электроника #новости

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23 комментария
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Южный Мика

Такую штуку нужно присобачить к либерахам, может поумнеют!

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Вынужденный чувак

Не поможет

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8
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Южный Мика

Справедливо

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Ze Katze

Уже есть такая штука
Ошейник называется

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Защитный супер_стар

хоть на миг хочется оказаться в будущем лет так через 15, посмотреть как все эти технологии будут работать

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4
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Слава Инженеров

слабо мыслишь, оказаться бы через 15000 лет

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3
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Эмоциональный меч

оказаться бы через 15000 лет
 че шататься по этим руинам

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Слава Инженеров

забыл добавить "внутри мкада"

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Защитный супер_стар

до этого не доживем, а вот увидеть сейчас то, что довольно скоро нас ждёт - хочется.

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Слава Инженеров

так через 15 лет и так окажемся, зачем тратить "желание"

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Frank Ferd

А там люди тикток в метавселенной смотрят.

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2
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No Name

все так и будет

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solawind

судя по тексту так же как текущие нейросети, только намного быстрее

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Защитный супер_стар

ну я не только про эту новость. вообще если почитать новости технологий прям на самом ТЖ (хотя бы за последние недели две-три) то ближайшее будущее выглядит довольно интересным.

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Вынужденный чувак

А вот и первые претенденты на его вживление

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Южный Мика

Не поможет

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Вынужденный чувак

Справедливо

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Слава Инженеров

но ток попробовать подать стоит

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Дизайнер Павленко

Никита Логинов создал твинк Софии Сажневой, чтобы создать впечатление, что у ТЖ много редакторов-техногиков))

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Южный Мика

Да походу набор студенток на стажировку произошел, на висиру тоже пара новых девчонок

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Брежнев

Почему никто до сих пор не пошутил про название университета?

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Жаль

Только их нужно будет обучать каждую копию заново, нельзя будет сохранить состояние, а потом восстановить

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IO

Зумеры изобрели FPGA?

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