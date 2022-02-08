Учёные создали нейрочип, устройство которого меняется при обучении. Его будут использовать в искусственном интеллекте Статьи редакции
Кристаллы перовскита меняют свою структуру при подаче тока, так что из них можно сделать микросхемы, работающие подобно нейронам в человеческом мозге.
Американские инженеры создали микросхему, которая может работать в качестве резисторов, конденсаторов и искусственных нейронов с синапсами, а также динамически переключаться между этими режимами. Из такого чипа можно сделать полноценный нейропроцессор, имитирующий человеческий мозг. Учёные описали своё изобретение в журнале Science.
Новые чипы позволят реализовать искусственные нейросети на аппаратном уровне. Они сделаны из никелата перовскита, кристаллы которого меняют свои электрические свойства при добавлении ионов водорода. Добавляя ионы в определённые места кристалла, учёные воспроизвели работу транзистора, конденсатора и прочих компонентов.
Местоположение ионов в кристаллах легко меняется при подаче электрических импульсов с разным напряжением. Создать нейрочипы из кристаллов никелата перовскита тоже несложно: для этого достаточно традиционной технологии производства микросхем.
Учёные проверили потенциал этих чипов, создав на их базе несколько нейросетей. Они в ходе испытаний показали выдающиеся результаты в задачах распознавания цифр и классификации сердечных сокращений.
Уже есть такая штука
Ошейник называется
слабо мыслишь, оказаться бы через 15000 лет
забыл добавить "внутри мкада"
так через 15 лет и так окажемся, зачем тратить "желание"
А там люди тикток в метавселенной смотрят.
все так и будет
судя по тексту так же как текущие нейросети, только намного быстрее
но ток попробовать подать стоит
Никита Логинов создал твинк Софии Сажневой, чтобы создать впечатление, что у ТЖ много редакторов-техногиков))
Почему никто до сих пор не пошутил про название университета?
Только их нужно будет обучать каждую копию заново, нельзя будет сохранить состояние, а потом восстановить
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