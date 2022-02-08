Кристаллы перовскита меняют свою структуру при подаче тока, так что из них можно сделать микросхемы, работающие подобно нейронам в человеческом мозге.

{"id":529184} 583 просмотров

Университет Пердью

Американские инженеры создали микросхему, которая может работать в качестве резисторов, конденсаторов и искусственных нейронов с синапсами, а также динамически переключаться между этими режимами. Из такого чипа можно сделать полноценный нейропроцессор, имитирующий человеческий мозг. Учёные описали своё изобретение в журнале Science.

Архитектура нейронных связей в мозге постоянно меняется, что позволяет ему обучаться на своём опыте и потреблять минимум энергии. Компьютерные чипы сейчас неспособны менять своё устройство — оно жёстко задано при производстве. Поэтому искусственные нейросети для ИИ сейчас делают только на программном уровне, с большой потерей скорости и энергоэффективности.



Новые чипы позволят реализовать искусственные нейросети на аппаратном уровне. Они сделаны из никелата перовскита, кристаллы которого меняют свои электрические свойства при добавлении ионов водорода. Добавляя ионы в определённые места кристалла, учёные воспроизвели работу транзистора, конденсатора и прочих компонентов.

Местоположение ионов в кристаллах легко меняется при подаче электрических импульсов с разным напряжением. Создать нейрочипы из кристаллов никелата перовскита тоже несложно: для этого достаточно традиционной технологии производства микросхем.