Технологии
vc.ru

Apple представила сервис для использования iPhone как платёжного терминала Статьи редакции

Сначала сервис будет доступен только продавцам из США.

  • Сервис Tap to Pay позволит превратить iPhone в платёжный терминал. Оплатить заказ можно с помощью бесконтактной карты, Apple Pay или другого платёжного сервиса. Tap to Pay использует ту же технологию NFC, что и Apple Pay.
  • Разработчики смогут принимать платежи через специальное приложение, которое компания выпустит позже. Оно будет работать на iPhone XS и более поздних моделях. Все транзакции, как и с Apple Pay, будут шифроваться, поэтому Apple не будет знать, кто и как совершает покупки.
  • Также в предстоящей бета-версии iOS станет доступен SDK сервиса для интеграции функции в мобильные приложения.
  • Первым решение от Apple внедрит Stripe. Другие сервисы подключатся позже в 2022 году, обещает компания. Среди платёжных систем, которые будут поддерживать технологию, Apple называет American Express, Discover, Mastercard и Visa.
  • В августе 2020 года Apple купила разработчика платёжного приложения Mobeewave с инвестициями от «Сбера» примерно за $100 млн. Компания разрабатывает функцию, превращающую любой смартфон в самостоятельный платёжный терминал.

#новости #apple

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Shenmue

Всё так же через жоппу

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–14
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Артем Гарбарт

Меня, вероятно, заминусят, но я ей пользуюсь уже года 3 и это самая удобная маковская мышка эвер. Лучше только внешний трекпад.

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13
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Николай Щорс

Согласен, раз в три месяца поставил на ночь заряжаться и не надо трахаться с батарейками

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5
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Shenmue

Jedem das seine

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4
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Джонни Мнемоников

Arbeit macht frei.
Heil Apple!

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0
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Slava Krasnov

Есть мысль, что сделали так специально, чтобы люди не использовали ее как проводную, но почему - пока не придумал. Может чтобы пользователи не портили экспириенс

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0
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Николай Щорс

Не хотели портить дизайн, поверхность бы не была одним целым. Пользуются ей 8 часов в день, заряжают раз в несколько месяцев

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3
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Анатолий Смолов

Ответ уже сто раз писали, и вот даже сейчас чуть выше повторили. Её нужно заряжать раз в три месяца (или 4 раза в год). Даже если представить, что батарейка неожиданно разрядилась, а тебе очень нужно работать, то за 5 минут она зарядится достаточно, чтобы доработать до конца дня.

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2
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Иван Шлыков

А там есть другие мыши?

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0
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Артем Гарбарт

Подключить можно какую угодно.

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0
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Иван Шлыков

Придрался к «маковская мышка»

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1
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Иван Шлыков

Так то внешний трекпад или обычный тачпад на больших маках лучше всего

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1
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Ласковый корабль

Ты правильно уточнил что удобная м а к о в с к а я. Я тоже имел удовольствие ей пользоваться, редкостный шлак

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0
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solawind

Что это на пикче?

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2
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zwergchelovek.

мышь на подзарядке.

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0
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Куратор от Госдепа

мышь (зоряжаеться)

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9
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Shenmue

Мышь Magic Mouse

Магия происходит, когда нужно зарядить)

Мышь Magic Mouse
Мышь Apple Magic Mouse с гладкой сплошной поверхностью поддерживает простые жесты. Работает…
www.apple.com
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0
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испанский смех

удобно

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Верующий Паша

Теперь попрошайничать будет ещё проще.

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7
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Bibba La Bibba

С айфоном? Хотя если у ворот чей-нибудь дачи

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0
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Anton NS

Сегодня в айфоне, завтра в андроиде. А потом и гопота появится.
Слыш, дружище, приложи свой айфон к моему сяоми по братски.

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1
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Ilya Grigöryev

эватор и прочий треш выходит из чата

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3
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Щячло Попячтса

Не выходит. Фискального накопителя нет.

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3
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испанский смех

ФЗ-54

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Южный Мика

Ну разве что какую-то онлайн кассу зигзагом подключать, или накопитель через лайтинг))))

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Ласковый корабль

Только покажи сначала куда фискальный накопитель засунуть (никуда)

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2
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Chikk

Будет православный Айфон - с РОСТЕСТ и портом COM для подключения такой периферии.

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1
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Южный Мика

Ага, хуй там, у них там сертификации всякие и тд, полянку просто так не сдадут.

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2
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Анатолий Смолов

Так в прошлой новости говорили, что андроид смартфоны давно так могут. Почему их все не использовали вместо этого эватора?

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0
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Semen Semenov

Неужели инновации?

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1
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Dmitry Ryleev

Неужели Semen Semenov?

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1
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Dmitry Ryleev

Вы прочитали диалог знакомства Semen Semenov(а) с инновациями

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Дмитрий Щёлоков

Сможет конкурировать с QR- кодами? Ну понятно, для QR-кодов нужно, чтоб был с смартфон и интернет в нём, но в любом случае технология может использоваться только там, где есть интернет, а ситуацию отсутствии у человека смартфона и наличия карты сложно придумать

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–1
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испанский смех

причем тут кр коды, это теплое и мягкое

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2
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German Times

QR коды очень уязвимы https://habr.com/en/company/payonline/blog/319744/

QR-коды — проблемы безопасности: не поторопились…
QR-код — хаотично расположенные маленькие черные квадраты на белом фоне — не так прост, как…
habr.com
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–1
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Роман Олегович

Не опаснее чем любая ссылка

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испанский смех

да это в принципе говнотехнология из прошлого века

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Selfish Ledger

прощай square

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испанский смех

и 2can

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Neketa Fo

Заебись, наконец-то

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Южный Мика

Американец?

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Кир Кос

Всего через пару лет после сбербанка...

Шутка конечно, но даже у лоточников на рынке есть "перевод по номеру +7 ХХХХХХХ"

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Chikk

Уже с ноября этого года - over 10 переводов в сутки от физиков рандомных - блокировка счёта и поход в СБ банка для извинений. Ваш К.О. :)

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German Times

ЦБ хочет их запретить, если что.

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Yuri Polu

Переводы денег?

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Стас Фарбер

В рф уже заблокировали надеюсь? А то как это эпл и майор не будут знать кто кому платит😡😡😡

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–3
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solawind

Это скорее всего как обычный перевод идёт, вся суть технологии только в удобном обмене реквизитами для платежа

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–1
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испанский смех

это будет работать как мобильный эквайринг (то есть считай это касса-терминал как у курьеров)

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3
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solawind

Если так, то эта хуйня в России регистрируется и просто так взять и принимать платежи никто не может

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2
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испанский смех

а все благодаря кому?
эппл это не для рашки же делает

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1
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Сумасшедший татарин

Телеграм же полностью заблокировали. И это заблокируют.

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1
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solawind

Если бы Дуров вел себя как апл, телеграм бы действительно давно заблокировали.

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–1
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Джонни Мнемоников

Эквайрить от себя здесь карты им не дадут, будут через местные банки, товарищ майор будет в курсе.

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Навальнята спасают Фермана

как плотить нологи

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Chikk

Придумают регуляторы. Не беспокойся, без контроля не оставят. :)

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solawind

Теперь дать взятку гибддшнику станет ещё проще

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Владислав Недзвецкий

Крипта будет?

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испанский смех

почему на айпадах не раскитили, там уже много лет встроен чип и антенна нфс, только не понятно как сейчас и кем используется

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Сергей Воробьёв

наверное кассовые апараты будут в россии против такой инициативы

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испанский смех

понятное дело)

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Южный Мика

Придётся ещё и телефон к налоговой подключать

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Alexander

А теперь представьте адаптацию этого под крипту. Рип фиат.

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Василий Дробовский

Это было реализовано ещё во времена Iphone 4.
Но, но конечно без Apple Pay, но с адаптером.
Stripe, вкупе с регистрацией виртуальной компании - вообще сервис идеальный для "кардинга" (проэкспериментировал)

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Алексей Иванов

Падажите, а как же налоговая следить будет? Неудобно получается. Ждем запрет сервиса в РФ?

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Андрей Васильев

Фанаты эпла, минусуйте этот камент, противники - плюсуйте
Не благодарите меня

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–2
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испанский смех

нет

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Исполнительный Мика

А можно быть не фанатом Эппла, а просто пользователем?

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