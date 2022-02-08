Apple представила сервис для использования iPhone как платёжного терминала Статьи редакции
Сначала сервис будет доступен только продавцам из США.
- Сервис Tap to Pay позволит превратить iPhone в платёжный терминал. Оплатить заказ можно с помощью бесконтактной карты, Apple Pay или другого платёжного сервиса. Tap to Pay использует ту же технологию NFC, что и Apple Pay.
- Разработчики смогут принимать платежи через специальное приложение, которое компания выпустит позже. Оно будет работать на iPhone XS и более поздних моделях. Все транзакции, как и с Apple Pay, будут шифроваться, поэтому Apple не будет знать, кто и как совершает покупки.
- Также в предстоящей бета-версии iOS станет доступен SDK сервиса для интеграции функции в мобильные приложения.
- Первым решение от Apple внедрит Stripe. Другие сервисы подключатся позже в 2022 году, обещает компания. Среди платёжных систем, которые будут поддерживать технологию, Apple называет American Express, Discover, Mastercard и Visa.
- В августе 2020 года Apple купила разработчика платёжного приложения Mobeewave с инвестициями от «Сбера» примерно за $100 млн. Компания разрабатывает функцию, превращающую любой смартфон в самостоятельный платёжный терминал.
Всё так же через жоппу
Меня, вероятно, заминусят, но я ей пользуюсь уже года 3 и это самая удобная маковская мышка эвер. Лучше только внешний трекпад.
Согласен, раз в три месяца поставил на ночь заряжаться и не надо трахаться с батарейками
Jedem das seine
Arbeit macht frei.
Heil Apple!
Есть мысль, что сделали так специально, чтобы люди не использовали ее как проводную, но почему - пока не придумал. Может чтобы пользователи не портили экспириенс
Не хотели портить дизайн, поверхность бы не была одним целым. Пользуются ей 8 часов в день, заряжают раз в несколько месяцев
Ответ уже сто раз писали, и вот даже сейчас чуть выше повторили. Её нужно заряжать раз в три месяца (или 4 раза в год). Даже если представить, что батарейка неожиданно разрядилась, а тебе очень нужно работать, то за 5 минут она зарядится достаточно, чтобы доработать до конца дня.
А там есть другие мыши?
Подключить можно какую угодно.
Придрался к «маковская мышка»
Так то внешний трекпад или обычный тачпад на больших маках лучше всего
Что это на пикче?
мышь на подзарядке.
мышь (зоряжаеться)
Мышь Magic Mouse
Магия происходит, когда нужно зарядить)
удобно
С айфоном? Хотя если у ворот чей-нибудь дачи
Сегодня в айфоне, завтра в андроиде. А потом и гопота появится.
Слыш, дружище, приложи свой айфон к моему сяоми по братски.
эватор и прочий треш выходит из чата
Не выходит. Фискального накопителя нет.
ФЗ-54
Будет православный Айфон - с РОСТЕСТ и портом COM для подключения такой периферии.
Так в прошлой новости говорили, что андроид смартфоны давно так могут. Почему их все не использовали вместо этого эватора?
Неужели инновации?
Неужели Semen Semenov?
Вы прочитали диалог знакомства Semen Semenov(а) с инновациями
Сможет конкурировать с QR- кодами? Ну понятно, для QR-кодов нужно, чтоб был с смартфон и интернет в нём, но в любом случае технология может использоваться только там, где есть интернет, а ситуацию отсутствии у человека смартфона и наличия карты сложно придумать
причем тут кр коды, это теплое и мягкое
Не опаснее чем любая ссылка
да это в принципе говнотехнология из прошлого века
прощай square
и 2can
Заебись, наконец-то
Всего через пару лет после сбербанка...
Шутка конечно, но даже у лоточников на рынке есть "перевод по номеру +7 ХХХХХХХ"
Уже с ноября этого года - over 10 переводов в сутки от физиков рандомных - блокировка счёта и поход в СБ банка для извинений. Ваш К.О. :)
ЦБ хочет их запретить, если что.
Переводы денег?
В рф уже заблокировали надеюсь? А то как это эпл и майор не будут знать кто кому платит😡😡😡
Это скорее всего как обычный перевод идёт, вся суть технологии только в удобном обмене реквизитами для платежа
это будет работать как мобильный эквайринг (то есть считай это касса-терминал как у курьеров)
Если так, то эта хуйня в России регистрируется и просто так взять и принимать платежи никто не может
а все благодаря кому?
эппл это не для рашки же делает
Если бы Дуров вел себя как апл, телеграм бы действительно давно заблокировали.
Эквайрить от себя здесь карты им не дадут, будут через местные банки, товарищ майор будет в курсе.
как плотить нологи
Придумают регуляторы. Не беспокойся, без контроля не оставят. :)
Теперь дать взятку гибддшнику станет ещё проще
Крипта будет?
почему на айпадах не раскитили, там уже много лет встроен чип и антенна нфс, только не понятно как сейчас и кем используется
наверное кассовые апараты будут в россии против такой инициативы
понятное дело)
А теперь представьте адаптацию этого под крипту. Рип фиат.
Это было реализовано ещё во времена Iphone 4.
Но, но конечно без Apple Pay, но с адаптером.
Stripe, вкупе с регистрацией виртуальной компании - вообще сервис идеальный для "кардинга" (проэкспериментировал)
Падажите, а как же налоговая следить будет? Неудобно получается. Ждем запрет сервиса в РФ?
Фанаты эпла, минусуйте этот камент, противники - плюсуйте
Не благодарите меня
нет
Письмо уже дошло в Страсбургский суд.
Пользователь пытается сохранить в памяти «утерянное искусство» и, помимо архивирования мелодий, общается с их авторами. Последний — композитор Nokia.
Пока одни удивлялись, как президенты двух стран вообще слышат друг друга на таком расстоянии, другие превращали стол в объект для мемов.
Сначала сервис будет доступен только продавцам из США.