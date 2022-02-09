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Технологии
Сергей Исенеков

SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури Статьи редакции

В компании сообщили, что вышедшие из строя спутники разрушились в атмосфере Земли.

2 2 комментария
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Запуск ракеты-носителя Falcon со спутниками Starlink на борту. Фото Getty Images

Из-за повышенного атмосферного сопротивления на низких высотах 40 из 49 спутников Starlink не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты. Об этом сказано в блоге SpaceX.

В компании отметили, что из-за магнитной бури сопротивление воздуха стало на 50% более сильным, чем при предыдущих запусках. Специалисты приняли решение перевести спутники в безопасный режим, в котором они перемещались на орбите «боком». Это бы позволило снизить сопротивление, но меры не помогли, и аппараты вышли из строя.

Вышедшие из строя спутники представляют нулевой риск столкновения с другими объектами. Конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, падение обломков на планету или образование космического мусора исключено. Эта уникальная ситуация демонстрирует, какую работу проделала команда Starlink, чтобы предотвратить образование мусора на орбите Земли.

из заявления SpaceX

К настоящему времени SpaceX запустила на околоземную орбиту около 1300 спутников в рамках программы Starlink для раздачи интернета в труднодоступные места Земли. По замыслу авторов, к 2024 году технология обеспечит соединением весь мир.

#новости #spacex #starlink

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Случайный пёс_анон

после этой новости в роскосмосе начался сущий кошмар

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Twitter
VladimirV
DW на русском @dw_russian
60% европейцев поддерживают идею вступления Евросоюза или НАТО на защиту Украины в случае вторжения со стороны России, следует из опроса, проведенного Европейским советом по международной политике
28 28 комментариев
14
Oldfag TV

Редакция нашего блога не гарантирует, что анекдот будет новым или смешным.

— Папа, папа, а почему наша бабушка по двору зигзагами бегает? — Кому бабушка, а кому и тёща! Подай-ка, сынок, новую обойму!

4 4 комментария
4
Офтоп
oh yeah?!
лолкдаун
5 5 комментариев
25
Олег Ивахнов
Старший единорожек88
Еще больше Ивахнова (извините)

Я тут завел блог в телеграме, чтоб сливать туда все подряд из того, что лень постить на тж или в инст. Можно срать в комментах (иначе зачем это всё)

https://t.me/cherezha

13 13 комментариев
5
Новости
Яна Ломакина
Производитель тренажёров Peloton уволил 2800 сотрудников и включил в их выходное пособие годовую подписку на тренировки Статьи редакции

Компания сменила гендиректора.

19 19 комментариев
14
Новости
Яна Ломакина
На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции

Артист вину не признал.

Фото из инстаграма Моргенштерна 
72 72 комментария
26
Маковая Соломка
Верующий Мика
Заводы стоят, одни блогеры в стране

Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.

13 13 комментариев
4
Twitter
Кузькин отец
Dmitry Kolezev @kolezev
На Моргенштерна составили протокол за татутировку с листами конопли на теле. Провели "лингво-ботаническую экспертизу"!

При этом у меня возле дома в магазине по-прежнему продается конопляный чай трех видов с листами конопли на этикетке. Не говоря уж про косметику Hempz.
5 5 комментариев
8
Twitter
Кузькин отец
Проф. Преображенский @prof_preobr
Вы спрашиваете, кто, если не Путин, может быть лидером России?
Вот человек.
Из Питера, кстати.
Он может быть лидером нашей страны.
Отличным лидером.
Просто послушайте его.
10 10 комментариев
21
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