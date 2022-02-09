В компании сообщили, что вышедшие из строя спутники разрушились в атмосфере Земли.

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Запуск ракеты-носителя Falcon со спутниками Starlink на борту. Фото Getty Images



Из-за повышенного атмосферного сопротивления на низких высотах 40 из 49 спутников Starlink не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты. Об этом сказано в блоге SpaceX.

В компании отметили, что из-за магнитной бури сопротивление воздуха стало на 50% более сильным, чем при предыдущих запусках. Специалисты приняли решение перевести спутники в безопасный режим, в котором они перемещались на орбите «боком». Это бы позволило снизить сопротивление, но меры не помогли, и аппараты вышли из строя.

Вышедшие из строя спутники представляют нулевой риск столкновения с другими объектами. Конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, падение обломков на планету или образование космического мусора исключено. Эта уникальная ситуация демонстрирует, какую работу проделала команда Starlink, чтобы предотвратить образование мусора на орбите Земли. из заявления SpaceX