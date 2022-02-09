SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури Статьи редакции
В компании сообщили, что вышедшие из строя спутники разрушились в атмосфере Земли.
Из-за повышенного атмосферного сопротивления на низких высотах 40 из 49 спутников Starlink не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты. Об этом сказано в блоге SpaceX.
В компании отметили, что из-за магнитной бури сопротивление воздуха стало на 50% более сильным, чем при предыдущих запусках. Специалисты приняли решение перевести спутники в безопасный режим, в котором они перемещались на орбите «боком». Это бы позволило снизить сопротивление, но меры не помогли, и аппараты вышли из строя.
К настоящему времени SpaceX запустила на околоземную орбиту около 1300 спутников в рамках программы Starlink для раздачи интернета в труднодоступные места Земли. По замыслу авторов, к 2024 году технология обеспечит соединением весь мир.
Товарищ Буря представлен к внеочередному званию подполковника ©
Редакция нашего блога не гарантирует, что анекдот будет новым или смешным.
— Папа, папа, а почему наша бабушка по двору зигзагами бегает? — Кому бабушка, а кому и тёща! Подай-ка, сынок, новую обойму!
Я тут завел блог в телеграме, чтоб сливать туда все подряд из того, что лень постить на тж или в инст. Можно срать в комментах (иначе зачем это всё)
Компания сменила гендиректора.
Артист вину не признал.
Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.