Instagram разрешил всем пользователям удалять фотографии и лайки, оставленные много лет назад Статьи редакции
Также соцсеть позволит восстанавливать доступ к учётной записи с помощью друзей.
Обновление приложения добавит новые элементы для управления учётной записью, которые позволяют просматривать прошлые взаимодействия пользователя — лайки, комментарии и поисковые запросы. Нововведения, которые дают пользователям больше контроля над контентом в приложении, стали частью инициативы компании под названием Safer Internet Day. Об этом сказано в блоге Instagram.
Все пользователи удалять или архивировать посты, комментарии, лайки, истории, IGTV и Reels. В компании также уточнили, что каждый сможет фильтровать и сортировать контент по дате. С помощью этой функции пользователям станет удобнее искать недавно удалённые или архивированные посты и проверять, сколько времени они провели в инстаграме и по каким ссылкам переходили. Вся необходимая информация и функции доступны во вкладке «Ваша активность» в разделе «Профиль».
Instagram также тестирует новый способ получения доступа к учётной записи, если пользователь потерял к ней доступ. В скором времени каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.
Впервые о функции удаления фото, лайков и комментариев глава Instagram Адам Моссери рассказал в начале декабря 2021 года. Тогда соцсеть пообещала изменить внутреннюю политику, а также быть строже в отношении контента, который рекомендуют подросткам.
В скором времени каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.
Вот это интересно, конечно, что за друзья такие и как они будут это подтверждать. Мне на почту регулярно приходят отбивки от инсты, что кто-то пытался зайти в мой аккаунт, при этом нет никакого способа отправить им обратную связь, что это была не я.
Это механизм из фейсбука. Когда я там занимался серой коммерцией, пару лет назад, то на мои аккки часто приходила такая проверка, как один из варинтов прохождения блокировки аккаунта.
Вместо того, чтобы придумать что-то интересное, в инстаграме решили докурить вчерашний косяк
В компании сообщили, что вышедшие из строя спутники разрушились в атмосфере Земли.
Артист вину не признал.
С вами снова ваша любимая и лучшая рубрика этого бложе — «Утренний высер». После брейншторма и в целях привлечь менее привыкшую к срамным словам аудиторию мною было принято решение о большой ребрендинге. Теперь рубрика называется более благозвучно для типичного обывателя — «Утренний щитшторм».
При этом в правительстве не уверены в затее и предпочитают продолжать требовать от Google удалить «запрещённый контент».
Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.