Также соцсеть позволит восстанавливать доступ к учётной записи с помощью друзей.

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Фото Instagram



Обновление приложения добавит новые элементы для управления учётной записью, которые позволяют просматривать прошлые взаимодействия пользователя — лайки, комментарии и поисковые запросы. Нововведения, которые дают пользователям больше контроля над контентом в приложении, стали частью инициативы компании под названием Safer Internet Day. Об этом сказано в блоге Instagram.

Все пользователи удалять или архивировать посты, комментарии, лайки, истории, IGTV и Reels. В компании также уточнили, что каждый сможет фильтровать и сортировать контент по дате. С помощью этой функции пользователям станет удобнее искать недавно удалённые или архивированные посты и проверять, сколько времени они провели в инстаграме и по каким ссылкам переходили. Вся необходимая информация и функции доступны во вкладке «Ваша активность» в разделе «Профиль».

Instagram также тестирует новый способ получения доступа к учётной записи, если пользователь потерял к ней доступ. В скором времени каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.

Фото Instagram