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Технологии
Сергей Исенеков

Instagram разрешил всем пользователям удалять фотографии и лайки, оставленные много лет назад Статьи редакции

Также соцсеть позволит восстанавливать доступ к учётной записи с помощью друзей.

5 5 комментариев
1603 просмотров
Фото Instagram

Обновление приложения добавит новые элементы для управления учётной записью, которые позволяют просматривать прошлые взаимодействия пользователя — лайки, комментарии и поисковые запросы. Нововведения, которые дают пользователям больше контроля над контентом в приложении, стали частью инициативы компании под названием Safer Internet Day. Об этом сказано в блоге Instagram.

Все пользователи удалять или архивировать посты, комментарии, лайки, истории, IGTV и Reels. В компании также уточнили, что каждый сможет фильтровать и сортировать контент по дате. С помощью этой функции пользователям станет удобнее искать недавно удалённые или архивированные посты и проверять, сколько времени они провели в инстаграме и по каким ссылкам переходили. Вся необходимая информация и функции доступны во вкладке «Ваша активность» в разделе «Профиль».

Instagram также тестирует новый способ получения доступа к учётной записи, если пользователь потерял к ней доступ. В скором времени каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.

Фото Instagram

Впервые о функции удаления фото, лайков и комментариев глава Instagram Адам Моссери рассказал в начале декабря 2021 года. Тогда соцсеть пообещала изменить внутреннюю политику, а также быть строже в отношении контента, который рекомендуют подросткам.

#новости #instagram

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Лекарственный Никита

самое время пройтись по бывшим

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9
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Алексей Фомин
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8
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Надежный цвет

В скором времени каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.
Вот это интересно, конечно, что за друзья такие и как они будут это подтверждать. Мне на почту регулярно приходят отбивки от инсты, что кто-то пытался зайти в мой аккаунт, при этом нет никакого способа отправить им обратную связь, что это была не я.

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3
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Никитин Алексей

Это механизм из фейсбука. Когда я там занимался серой коммерцией, пару лет назад, то на мои аккки часто приходила такая проверка, как один из варинтов прохождения блокировки аккаунта.

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0
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Jonny Odyssey

Вместо того, чтобы придумать что-то интересное, в инстаграме решили докурить вчерашний косяк

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Twitter
Кузькин отец
Проф. Преображенский @prof_preobr
Вы спрашиваете, кто, если не Путин, может быть лидером России?
Вот человек.
Из Питера, кстати.
Он может быть лидером нашей страны.
Отличным лидером.
Просто послушайте его.
16 16 комментариев
36
Технологии
Сергей Исенеков
SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури Статьи редакции

В компании сообщили, что вышедшие из строя спутники разрушились в атмосфере Земли.

Запуск ракеты-носителя Falcon со спутниками Starlink на борту. Фото Getty Images
11 11 комментариев
40
Twitter
Законодательный звук
ИА «Панорама» @ia_panorama
⚡Макрон об итогах переговоров с Путиным: «Две недели не видеть близких – тяжёлое испытание, но это того стоило. На кону была безопасность всей Европы»
0 Обсудить
17
Новости
Яна Ломакина
На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции

Артист вину не признал.

Фото из инстаграма Моргенштерна 
97 97 комментариев
44
Twitter
Кузькин отец
Janssen–Cilag @JanssenSillag
Это уже путенский прогресс????
9 9 комментариев
24
Zoibana
Революционный турник
Утренний щитшторм от 9 фераля 2022

С вами снова ваша любимая и лучшая рубрика этого бложе — «Утренний высер». После брейншторма и в целях привлечь менее привыкшую к срамным словам аудиторию мною было принято решение о большой ребрендинге. Теперь рубрика называется более благозвучно для типичного обывателя — «Утренний щитшторм».

13 13 комментариев
11
Интернет
Яна Ломакина
«Агентство»: «Газпром-медиа» пытался переманить блогеров в Rutube, чтобы сделать замену ютубу Статьи редакции

При этом в правительстве не уверены в затее и предпочитают продолжать требовать от Google удалить «запрещённый контент».

45 45 комментариев
38
Маковая Соломка
Верующий Мика
Заводы стоят, одни блогеры в стране

Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.

81 81 комментарий
6
Владислав Васильев
Собираем спортбайк!

Пошаговая инструкция с подробным описанием процесса сборки.

Что должно получиться
3 3 комментария
11
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