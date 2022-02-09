Агентство DARPA впервые запустило боевой вертолёт Black Hawk без экипажа на борту Статьи редакции
Испытательный полёт при помощи экспериментальной автономной системы длился полчаса.
Вертолёт UH-60A Black Hawk, оснащённый экспериментальной системой автоматизации работы лётного экипажа (ALIAS), выполнил испытательный полёт над базой армии США в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки. Его курировало DARPA — Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона.
ALIAS предназначен для помощи при полёте в условиях ограниченной видимости или без связи. Однако система также способна поддерживать выполнение всей миссии от взлета до посадки, включая автономное управление в случае непредвиденных событий, например, отказа бортовых систем.
В течение следующего месяца программа ALIAS планирует провести первый полёт модели M Black Hawk с дистанционным управлением в Форт-Юстисе, штат Вирджиния.
В 2021 году ALIAS применялся в контролируемых испытаниях, где его сопровождал пилот по безопасности. Вертолёт S-70 OPV Black Hawk смог самостоятельно взлететь с земли, избегая смоделированных препятствий, и затем приземлиться.
Интерес DARPA к автономным транспортным средствам насчитывает десятилетия. В 2004, 2005 и 2007 годах агентство проводило гонку DARPA Grand Challenge. В 2004 году участникам надо было автономно преодолеть 142-мильную трассу, пролегающую через пустыню в Примм, штат Невада, но никто не смог этого сделать. После этого дистанцию сократили: в 2005 до 132-х миль, в 2007 — до 60 миль.
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