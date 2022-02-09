{"id":1081,"title":"\u0410\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0443\u0440\u0438\u0446 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u2014 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0434\u0443\u043c\u043a\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=1081&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/526504-kuricy-v-arendu-i-pereplavka-pomolvochnyh-kolec-ugadayte-kakie-biznes-idei-my-vydumali-a-kakie-net&placeBit=1&hash=35d03d1d2a7162e8b444f9da0243f9a47b777cfd163c32bd48339f6261755c48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Софья Сажнева

Агентство DARPA впервые запустило боевой вертолёт Black Hawk без экипажа на борту Статьи редакции

Испытательный полёт при помощи экспериментальной автономной системы длился полчаса.

0 Обсудить
155 просмотров
DARPA

Вертолёт UH-60A Black Hawk, оснащённый экспериментальной системой автоматизации работы лётного экипажа (ALIAS), выполнил испытательный полёт над базой армии США в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки. Его курировало DARPA — Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона.

ALIAS предназначен для помощи при полёте в условиях ограниченной видимости или без связи. Однако система также способна поддерживать выполнение всей миссии от взлета до посадки, включая автономное управление в случае непредвиденных событий, например, отказа бортовых систем.

С ALIAS у армии будет гораздо больше оперативной гибкости. Это включает в себя возможность управлять воздушным судном в любое время дня и ночи, с пилотами и без них, а также в различных сложных условиях

Стюарт Янг
руководитель программы отдела тактических технологий DARPA

В течение следующего месяца программа ALIAS планирует провести первый полёт модели M Black Hawk с дистанционным управлением в Форт-Юстисе, штат Вирджиния.

В 2021 году ALIAS применялся в контролируемых испытаниях, где его сопровождал пилот по безопасности. Вертолёт S-70 OPV Black Hawk смог самостоятельно взлететь с земли, избегая смоделированных препятствий, и затем приземлиться.

Lockheed Martin Content Storage

Интерес DARPA к автономным транспортным средствам насчитывает десятилетия. В 2004, 2005 и 2007 годах агентство проводило гонку DARPA Grand Challenge. В 2004 году участникам надо было автономно преодолеть 142-мильную трассу, пролегающую через пустыню в Примм, штат Невада, но никто не смог этого сделать. После этого дистанцию сократили: в 2005 до 132-х миль, в 2007 — до 60 миль.

#технологии #новости

0 Обсудить
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Маковая Соломка
Верующий Мика
Заводы стоят, одни блогеры в стране

Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.

81 81 комментарий
6
Технологии
Сергей Исенеков
SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури Статьи редакции

В компании сообщили, что вышедшие из строя спутники разрушились в атмосфере Земли.

Запуск ракеты-носителя Falcon со спутниками Starlink на борту. Фото Getty Images
11 11 комментариев
37
Интернет
Яна Ломакина
«Агентство»: «Газпром-медиа» пытался переманить блогеров в Rutube, чтобы сделать замену ютубу Статьи редакции

При этом в правительстве не уверены в затее и предпочитают продолжать требовать от Google удалить «запрещённый контент».

44 44 комментария
38
Владислав Васильев
Собираем спортбайк!

Пошаговая инструкция с подробным описанием процесса сборки.

Что должно получиться
3 3 комментария
11
Twitter
Законодательный звук
ИА «Панорама» @ia_panorama
⚡Макрон об итогах переговоров с Путиным: «Две недели не видеть близких – тяжёлое испытание, но это того стоило. На кону была безопасность всей Европы»
0 Обсудить
17
Офтоп
oh yeah?!
лолкдаун
11 11 комментариев
39
Новости
Яна Ломакина
На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции

Артист вину не признал.

Фото из инстаграма Моргенштерна 
97 97 комментариев
44
Twitter
Кузькин отец
Janssen–Cilag @JanssenSillag
Это уже путенский прогресс????
9 9 комментариев
24
Zoibana
Революционный турник
Утренний щитшторм от 9 фераля 2022

С вами снова ваша любимая и лучшая рубрика этого бложе — «Утренний высер». После брейншторма и в целях привлечь менее привыкшую к срамным словам аудиторию мною было принято решение о большой ребрендинге. Теперь рубрика называется более благозвучно для типичного обывателя — «Утренний щитшторм».

12 12 комментариев
11
Больше статей
null