Испытательный полёт при помощи экспериментальной автономной системы длился полчаса.

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DARPA

Вертолёт UH-60A Black Hawk, оснащённый экспериментальной системой автоматизации работы лётного экипажа (ALIAS), выполнил испытательный полёт над базой армии США в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки. Его курировало DARPA — Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона.

ALIAS предназначен для помощи при полёте в условиях ограниченной видимости или без связи. Однако система также способна поддерживать выполнение всей миссии от взлета до посадки, включая автономное управление в случае непредвиденных событий, например, отказа бортовых систем.

С ALIAS у армии будет гораздо больше оперативной гибкости. Это включает в себя возможность управлять воздушным судном в любое время дня и ночи, с пилотами и без них, а также в различных сложных условиях Стюарт Янг руководитель программы отдела тактических технологий DARPA

В течение следующего месяца программа ALIAS планирует провести первый полёт модели M Black Hawk с дистанционным управлением в Форт-Юстисе, штат Вирджиния.

В 2021 году ALIAS применялся в контролируемых испытаниях, где его сопровождал пилот по безопасности. Вертолёт S-70 OPV Black Hawk смог самостоятельно взлететь с земли, избегая смоделированных препятствий, и затем приземлиться.

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