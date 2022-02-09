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Технологии
DTF

Евросоюз представил план по инвестированию 49 миллиардов долларов в производство и устойчивые поставки чипов Статьи редакции

Вслед за инициативой США.

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Европейская комиссия обнародовала детали законопроекта, направленного на стимулирование производства полупроводников и снижение зависимости от поставщиков из Азии.

«Закон о чипах» (European Chips Act) предусматривает государственные и частные инвестиции в размере до 49 миллиардов долларов. Около 34 миллиардов из них планируют направить на расширение производственных мощностей, в том числе строительство «мегафабрик», 13 миллиардов — на исследования, разработки и внедрение новых техпроцессов.

Чиновники полагают, что в краткосрочной перспективе инициатива позволит повысить устойчивость к кризисам и сбоям в цепочке поставок, а в долгосрочной — поможет Европе стать одним из промышленных лидеров. К 2030 году блок рассчитывает удвоить долю на мировом рынке полупроводников до 20%.

Документ уже поддержала Еврокомиссия, но для вступления в силу его необходимо согласовать с Европейским парламентом и странами-участницами ЕС.

Ранее подобный законопроект приняли в Палате представителей США. Там на технологическое производство направят до 300 миллиардов долларов, из них 52 миллиарда — в полупроводниковый сектор.

#новости #электроника #евросоюз #законы

61 61 комментарий
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Золотой Кирилл

Лучше бы «закон о чипсах»

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6
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Прохладный шмель

Верните эстреллу, фашисты!

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Чувак менять ник раз в три мес

Кушай русскую картошку и не кричи

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0
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Прохладный шмель

Она тоже неплохая, но я соскучился по эстрелле!

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0
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Путин спас Россию

Зачем они тратят миллиарды на собственное производство, если можно просто дружить с США?

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4
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Neketa Fo

Почему бы и не вложить. Не забывай что 49 миллиардов это же все равно сущие копейки которые немцы в день на собак тратят

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7
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new_comment

А почему Путин не развивает собственное производство, несмотря на постоянные удары в спину и предательства со стороны "друзей"?

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2
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Путин спас Россию

Почему не развивает, а импортозамещение это что

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0
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Igor Malyushkin

Импортозамещение не покрывает процесс выпуска собственных чипов, на текущем этапе развития нашей страны — это нереально. Это даже для общей экономики ЕС и экономики США (при том, что у этих есть Intel и другие поменьше) большой вызов.

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0
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Путин спас Россию

на текущем этапе развития нашей страны — это нереально
Так это не к Путину претензия

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–2
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Some Dude

Так это не к Путину претензия
 а он в сторонке от рф стоял последние 20 лет?

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0
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Путин спас Россию

Без Путина давно бы уже фигачили аналоги Core i9 прямо под Костромой 😄

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0
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Странный агент

Путин спас Россию от проклятой кибернетики

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new_comment

Европа выделила на производство чипов $49 млрд, США - $52 млрд, а сколько миллиардов долларов выделил Путин?

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Застряла

Где-то заплакали Эльбрусы 🤧

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Igor Malyushkin

Эльбрусы так же печатаются за границей из иностранных компонентов, на иностранных станках. В России они только проектируются.

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new_comment

Сколько миллардов долларов выделил Путин на Эльбрусы?

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Igor Malyushkin

У США тоже не всё густо с "собственным" производством. Вслед за инициативой США означает, что США также пытается избавиться от зависимости от TSMC и прочих.

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Dr. Acula

скорее увеличить предложение

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Some Dude

так сша не производит большинство чипов, ты бы хоть так явно не позорился

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гчк

это что получается, в ес задумались об импортозамещении??????????=

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6
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гчк

Вслед за инициативой США.
 ааааа хех мдааа кек пук понятно.

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2
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Нищий торшер

Там и Nvidia не дали приобрести ARM
Типа национальная безопасность, все дела

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1
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Путин спас Россию

НО КАК ЖЕ ДРУЖБА И СВОБОДНЫЙ РЫНОК??????

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1
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VladimirV

Все же вассалы США, а оно вон как .

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0
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DosRaven

Другие компании боялись монополизации, никто не забыл финт ушами Nvidia, который и послужил отказу от карт Nvidia в устройствах Apple.

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Путин спас Россию

Евросоюзом управляют тупые совки. Нет бы проконсультироваться с навальнятами.

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–4
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VladimirV

Да!! Берут пример у России, учатся выпускать электронику.

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1
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new_comment

Make Europe great again!

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VladimirV

Представь,можно развивать собственное производство, и при этом дружить с США

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5
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Комментарий удален

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Лекарственный Никита

Во первых , это Китай.
Во вторых, планирует.
В третьих, им надо будет заново отстроить аналог TSMC и выходить на рынок, на котором к тому моменту уже будет конкуренция

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6
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Dr Serj

им надо будет заново отстроить аналог TSMC
TSMC сама строит заводы в Китае, уже несколько построила и еще планируют

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new_comment

Планировала, но потом США убедительно объяснили ей, что нужно строить заводы в США, а не в Китае.

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0
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Dr Serj

да, США на них давят, но они не говорили, что отказались от планов с новым заводом

и старые заводы TSMC работают

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0
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VladimirV

Гдето был разбор о том, что там пиздят большую часть и в итоге остаётся нихуя.

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3
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Tural

плюс, как раз из-за китая и строят все заводы, чтобы у них не брать

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–1
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VladimirV

Довыебывались китайцы.

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0
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Serge

Учитывая, как в Китае умеют спускать деньги в унитаз, эта цифра мало о чём говорит.
https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/550854/

Поучительная история про китайских…
В 2019 году правительство США наложило санкции на две крупные китайские телекоммуникационные…
habr.com
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0
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Dr Serj

Странная статья, ничего про SMIC а это сейчас главные производители в Китае и уже 7 нм предлагают

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1
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Путин спас Россию

Щас бы ждать объективности от статьи, заголовок которой начинается с "Поучительная история..."

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Михаил Желтухин

Китай сам не сможет сделать станки для производства кристаллов

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1
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Михаил Желтухин

Это сложная технология, которую нельзя быстро скопировать. Степперы актуальные делает единственная компания в мире - asml. И Китаю, как и остальным, минимум лет 10 надо, чтобы такую технологию создать, а то и десятки лет

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2
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Dr Serj

Китайцы еще 2 года назад сделали свою технологию 7 нм

А сейчас уже вывели ее на массовое производство, недавно была новость

https://www.tomshardware.com/news/chinese-smic-tapes-out-first-n-7-nm-chip-but-mass-production-uncertain

Chinese SMIC Tapes Out First N+1 ‘7 nm’ Chip…
SMIC and Innosilicon tape out the first N+1 chip
www.tomshardware.com
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0
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Михаил Желтухин

И на каких степперах они свою технологию 7 нм делали?

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1
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Dr Serj

у них своя технология, называют N+1
Шанхайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) сообщила о начале мелкосерийного пробного производства с использованием собственного техпроцесса N+1 FinFET второго поколения. Об этом представители компании сказали в ответ на вопрос инвестора о прогрессе, достигнутом компанией в исследованиях, разработке и производстве 7-нм продуктов.
 Что касается самого техпроцесса N+1, то исполнительный директор SMIC Лян Мэнсонг (Liang Mengsong) ранее в этом году сообщил, что этот техпроцесс очень похож на 7-нм и не требует литографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне (EUV). Техпроцесс N+1 относится к 8-нм или 7-нм по геометрии транзисторов.

Китайская SMIC запустила пробное производство…
Шанхайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) сообщила о начале…
3dnews.ru
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0
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Михаил Желтухин

у них своя технология, называют N+1
 Это, грубо говоря, проект чипа. Они проектируют, делют маски литографии и потом чтобы из маски сделать нужные полупроводники используют станки asml.

Не будет оборудования от asml, своими 7нм можно будет подтереться

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Dr Serj

нет, AMSL использует EUV фотолитографию, а у них другой процесс

чьи станки не пишут, может свои, может от Никон, у тех степперы не на EUV

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Михаил Желтухин

чьи станки не пишут, может свои, может от Никон, у тех степперы не на EUV
блин, в той же статье, что ты скинул

SMIC can get DUV scanners from ASML without any restrictions.

Зачем ты кидаешь статьи, которые сам не читаешь?

https://www.tomshardware.com/news/chinese-smic-tapes-out-first-n-7-nm-chip-but-mass-production-uncertain

Chinese SMIC Tapes Out First N+1 ‘7 nm’ Chip…
SMIC and Innosilicon tape out the first N+1 chip
www.tomshardware.com
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1
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Dr Serj

SMIC can get DUV scanners from ASML without any restrictions.
 а ты сам читаешь, что кидаешь? "могут", это не значит, что они их купили, это только спекуляции журналиста

статья 2020 года, а США потом надавили на Нидерланды и AMSL отказались продавать станки в Китай

DUV сканеры делает и Никон и Китай тоже свой разработали (правда для 28нм, но это от 2020 новость)
http://www.thg.ru/technews/20201207_172956.html
Китайская компания Shanghai Micro Electronic Equipment (SMEE) сообщила о разработке собственного литографического сканера для полупроводниковой печати в глубоком ультрафиолете (DUV). Поставки на массовый рынок полупроводниковых изделий с его использованием запланированы на IV кв. 2021 года. Разработанный DUV-сканер предназначен для производства узлов по технологическим нормам 28 нм.

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VladimirV

До конца статью ты не дочитал

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Dr Serj

что они отстают? это не новость

выше писали, что они вообще не смогут
Китай сам не сможет сделать

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VladimirV

Если в условиях санкций не могутрразвиваться, значит не сами делают. Они живы ещё?

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Dr Serj

Если в условиях санкций не могут развиваться
 кто сказал?

значит не сами делают
 а кто?

7нм сейчас в мире только TMSC, Самсунг и SMIC могут делать, другие еще не освоили

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VladimirV

Пишут что уже все. И будет только хуже

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Dr Serj

Пишут что уже все. И будет только хуже
Это пишут про EUV технологию, которая у AMSL, из-за санкций они станки Китаю не продали, и они от нее отказались/отложили

а технология N+1, N+2 это их свой процесс и он сейчас работает

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Igor Malyushkin

Он "работает" в рамках RND или уже есть какие-то поставки и решения на их чипах? Risk production к 2021 в 2022 выглядит подозрительно.
Понятное дело, что Китай также старается уйти от зависимости от зарубежных "печатных" станков, как и ЕС, и США. Вопрос в том, как долго это будет происходить.

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Dr Serj

идет мелкосерийное производство с 2020 года, это уже не RND

про массовое производство писали недавно, что уже готовы делать 15 тыс чипов в мес, посмотрим

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гчк

пояснишь что смешного?

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Михаил Желтухин

Станки для наращивания кристаллов все равно делает только одна фирма

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Аркадий Гайдаржи

Собственный процессор будет называться Комо

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Подозрительный Кот

то есть теперь в какой-то момент наступит перепроизводство и банкроство целых корпораций с кучей товара на складах?

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