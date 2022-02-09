Вслед за инициативой США.

{"id":529864} 1593 просмотров

Европейская комиссия обнародовала детали законопроекта, направленного на стимулирование производства полупроводников и снижение зависимости от поставщиков из Азии.

«Закон о чипах» (European Chips Act) предусматривает государственные и частные инвестиции в размере до 49 миллиардов долларов. Около 34 миллиардов из них планируют направить на расширение производственных мощностей, в том числе строительство «мегафабрик», 13 миллиардов — на исследования, разработки и внедрение новых техпроцессов.

Чиновники полагают, что в краткосрочной перспективе инициатива позволит повысить устойчивость к кризисам и сбоям в цепочке поставок, а в долгосрочной — поможет Европе стать одним из промышленных лидеров. К 2030 году блок рассчитывает удвоить долю на мировом рынке полупроводников до 20%.

Документ уже поддержала Еврокомиссия, но для вступления в силу его необходимо согласовать с Европейским парламентом и странами-участницами ЕС.