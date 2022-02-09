Евросоюз представил план по инвестированию 49 миллиардов долларов в производство и устойчивые поставки чипов Статьи редакции
Вслед за инициативой США.
Европейская комиссия обнародовала детали законопроекта, направленного на стимулирование производства полупроводников и снижение зависимости от поставщиков из Азии.
«Закон о чипах» (European Chips Act) предусматривает государственные и частные инвестиции в размере до 49 миллиардов долларов. Около 34 миллиардов из них планируют направить на расширение производственных мощностей, в том числе строительство «мегафабрик», 13 миллиардов — на исследования, разработки и внедрение новых техпроцессов.
Чиновники полагают, что в краткосрочной перспективе инициатива позволит повысить устойчивость к кризисам и сбоям в цепочке поставок, а в долгосрочной — поможет Европе стать одним из промышленных лидеров. К 2030 году блок рассчитывает удвоить долю на мировом рынке полупроводников до 20%.
Документ уже поддержала Еврокомиссия, но для вступления в силу его необходимо согласовать с Европейским парламентом и странами-участницами ЕС.
Ранее подобный законопроект приняли в Палате представителей США. Там на технологическое производство направят до 300 миллиардов долларов, из них 52 миллиарда — в полупроводниковый сектор.
Кушай русскую картошку и не кричи
Зачем они тратят миллиарды на собственное производство, если можно просто дружить с США?
Почему бы и не вложить. Не забывай что 49 миллиардов это же все равно сущие копейки которые немцы в день на собак тратят
А почему Путин не развивает собственное производство, несмотря на постоянные удары в спину и предательства со стороны "друзей"?
Почему не развивает, а импортозамещение это что
Импортозамещение не покрывает процесс выпуска собственных чипов, на текущем этапе развития нашей страны — это нереально. Это даже для общей экономики ЕС и экономики США (при том, что у этих есть Intel и другие поменьше) большой вызов.
на текущем этапе развития нашей страны — это нереально
Так это не к Путину претензия
Так это не к Путину претензия
а он в сторонке от рф стоял последние 20 лет?
Без Путина давно бы уже фигачили аналоги Core i9 прямо под Костромой 😄
Путин спас Россию от проклятой кибернетики
Европа выделила на производство чипов $49 млрд, США - $52 млрд, а сколько миллиардов долларов выделил Путин?
Где-то заплакали Эльбрусы 🤧
Эльбрусы так же печатаются за границей из иностранных компонентов, на иностранных станках. В России они только проектируются.
Сколько миллардов долларов выделил Путин на Эльбрусы?
У США тоже не всё густо с "собственным" производством. Вслед за инициативой США означает, что США также пытается избавиться от зависимости от TSMC и прочих.
скорее увеличить предложение
так сша не производит большинство чипов, ты бы хоть так явно не позорился
это что получается, в ес задумались об импортозамещении??????????=
Вслед за инициативой США.
ааааа хех мдааа кек пук понятно.
НО КАК ЖЕ ДРУЖБА И СВОБОДНЫЙ РЫНОК??????
Все же вассалы США, а оно вон как .
Другие компании боялись монополизации, никто не забыл финт ушами Nvidia, который и послужил отказу от карт Nvidia в устройствах Apple.
Евросоюзом управляют тупые совки. Нет бы проконсультироваться с навальнятами.
Да!! Берут пример у России, учатся выпускать электронику.
Make Europe great again!
Представь,можно развивать собственное производство, и при этом дружить с США
Комментарий удален
им надо будет заново отстроить аналог TSMC
TSMC сама строит заводы в Китае, уже несколько построила и еще планируют
Планировала, но потом США убедительно объяснили ей, что нужно строить заводы в США, а не в Китае.
да, США на них давят, но они не говорили, что отказались от планов с новым заводом
и старые заводы TSMC работают
Гдето был разбор о том, что там пиздят большую часть и в итоге остаётся нихуя.
плюс, как раз из-за китая и строят все заводы, чтобы у них не брать
Довыебывались китайцы.
Учитывая, как в Китае умеют спускать деньги в унитаз, эта цифра мало о чём говорит.
https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/550854/
Странная статья, ничего про SMIC а это сейчас главные производители в Китае и уже 7 нм предлагают
Щас бы ждать объективности от статьи, заголовок которой начинается с "Поучительная история..."
Китай сам не сможет сделать станки для производства кристаллов
Комментарий удален
Это сложная технология, которую нельзя быстро скопировать. Степперы актуальные делает единственная компания в мире - asml. И Китаю, как и остальным, минимум лет 10 надо, чтобы такую технологию создать, а то и десятки лет
Китайцы еще 2 года назад сделали свою технологию 7 нм
А сейчас уже вывели ее на массовое производство, недавно была новость
https://www.tomshardware.com/news/chinese-smic-tapes-out-first-n-7-nm-chip-but-mass-production-uncertain
И на каких степперах они свою технологию 7 нм делали?
у них своя технология, называют N+1
Шанхайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) сообщила о начале мелкосерийного пробного производства с использованием собственного техпроцесса N+1 FinFET второго поколения. Об этом представители компании сказали в ответ на вопрос инвестора о прогрессе, достигнутом компанией в исследованиях, разработке и производстве 7-нм продуктов.
Что касается самого техпроцесса N+1, то исполнительный директор SMIC Лян Мэнсонг (Liang Mengsong) ранее в этом году сообщил, что этот техпроцесс очень похож на 7-нм и не требует литографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне (EUV). Техпроцесс N+1 относится к 8-нм или 7-нм по геометрии транзисторов.
у них своя технология, называют N+1
Это, грубо говоря, проект чипа. Они проектируют, делют маски литографии и потом чтобы из маски сделать нужные полупроводники используют станки asml.
Не будет оборудования от asml, своими 7нм можно будет подтереться
нет, AMSL использует EUV фотолитографию, а у них другой процесс
чьи станки не пишут, может свои, может от Никон, у тех степперы не на EUV
чьи станки не пишут, может свои, может от Никон, у тех степперы не на EUV
блин, в той же статье, что ты скинул
SMIC can get DUV scanners from ASML without any restrictions.
Зачем ты кидаешь статьи, которые сам не читаешь?
https://www.tomshardware.com/news/chinese-smic-tapes-out-first-n-7-nm-chip-but-mass-production-uncertain
SMIC can get DUV scanners from ASML without any restrictions.
а ты сам читаешь, что кидаешь? "могут", это не значит, что они их купили, это только спекуляции журналиста
статья 2020 года, а США потом надавили на Нидерланды и AMSL отказались продавать станки в Китай
DUV сканеры делает и Никон и Китай тоже свой разработали (правда для 28нм, но это от 2020 новость)
http://www.thg.ru/technews/20201207_172956.html
Китайская компания Shanghai Micro Electronic Equipment (SMEE) сообщила о разработке собственного литографического сканера для полупроводниковой печати в глубоком ультрафиолете (DUV). Поставки на массовый рынок полупроводниковых изделий с его использованием запланированы на IV кв. 2021 года. Разработанный DUV-сканер предназначен для производства узлов по технологическим нормам 28 нм.
До конца статью ты не дочитал
что они отстают? это не новость
выше писали, что они вообще не смогут
Китай сам не сможет сделать
Если в условиях санкций не могутрразвиваться, значит не сами делают. Они живы ещё?
Если в условиях санкций не могут развиваться
кто сказал?
значит не сами делают
а кто?
7нм сейчас в мире только TMSC, Самсунг и SMIC могут делать, другие еще не освоили
Пишут что уже все. И будет только хуже
Пишут что уже все. И будет только хуже
Это пишут про EUV технологию, которая у AMSL, из-за санкций они станки Китаю не продали, и они от нее отказались/отложили
а технология N+1, N+2 это их свой процесс и он сейчас работает
Он "работает" в рамках RND или уже есть какие-то поставки и решения на их чипах? Risk production к 2021 в 2022 выглядит подозрительно.
Понятное дело, что Китай также старается уйти от зависимости от зарубежных "печатных" станков, как и ЕС, и США. Вопрос в том, как долго это будет происходить.
идет мелкосерийное производство с 2020 года, это уже не RND
про массовое производство писали недавно, что уже готовы делать 15 тыс чипов в мес, посмотрим
пояснишь что смешного?
Станки для наращивания кристаллов все равно делает только одна фирма
Собственный процессор будет называться Комо
то есть теперь в какой-то момент наступит перепроизводство и банкроство целых корпораций с кучей товара на складах?
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