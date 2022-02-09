Технологии
DTF

Разработчики нашли в коде App Store название операционной системы Apple для AR/VR-гарнитуры — realityOS Статьи редакции

Это первое официальное свидетельство существования устройства.

  • Разработчики программного обеспечения обнаружили в коде App Store сведения об операционной системе realityOS. Как выяснил портал 9to5Mac, она предназначается для AR/VR-гарнитуры Apple.
  • Ссылки на realityOS нашли в открытом репозитории dyld и в журналах загрузки App Store. Они указывают на то, что устройство получит собственный магазин приложений для виртуальной и дополненной реальности.
  • Ранее инсайдеры сообщали, что параллельно с аппаратным обеспечением Apple готовит экосистему софта и сервисов — для игр, мультимедиа и общения.
  • В бете iOS 15.4 тоже появился программный интерфейс WebXR, который позволяет веб-сайтам и приложениям взаимодействовать с XR-устройствами.
  • Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что realityOS — окончательное название системы. Она основана на iOS и разрабатывается под руководством Джеффа Шталя, ветерана Apple.
  • По последним данным, выход VR-гарнитуры перенесли на начало 2023 года из-за проблем с перегревом. Ей предписывают чипсет «M1-класса», дисплеи с разрешением 8К и продвинутую систему распознавания жестов.
Мин-Чи Куо: VR-гарнитура от Apple получит…
Ожидаемая стоимость — от 1000 долларов.
dtf.ru

#новости #apple #vr

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ЭМЕЙЗИНГ

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Имя И Фамилия

вру похуй

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Selfish Ledger

Спалились

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Дикий Данила

Еееее прикольно

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Дизайнер Павленко

хочу уже такое

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Цент спас Доллар

WebXR – новый HTML5 video!

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