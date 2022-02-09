Разработчики нашли в коде App Store название операционной системы Apple для AR/VR-гарнитуры — realityOS Статьи редакции
Это первое официальное свидетельство существования устройства.
- Разработчики программного обеспечения обнаружили в коде App Store сведения об операционной системе realityOS. Как выяснил портал 9to5Mac, она предназначается для AR/VR-гарнитуры Apple.
- Ссылки на realityOS нашли в открытом репозитории dyld и в журналах загрузки App Store. Они указывают на то, что устройство получит собственный магазин приложений для виртуальной и дополненной реальности.
- Ранее инсайдеры сообщали, что параллельно с аппаратным обеспечением Apple готовит экосистему софта и сервисов — для игр, мультимедиа и общения.
- В бете iOS 15.4 тоже появился программный интерфейс WebXR, который позволяет веб-сайтам и приложениям взаимодействовать с XR-устройствами.
- Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что realityOS — окончательное название системы. Она основана на iOS и разрабатывается под руководством Джеффа Шталя, ветерана Apple.
- По последним данным, выход VR-гарнитуры перенесли на начало 2023 года из-за проблем с перегревом. Ей предписывают чипсет «M1-класса», дисплеи с разрешением 8К и продвинутую систему распознавания жестов.
ЭМЕЙЗИНГ
вру похуй
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