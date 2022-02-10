Австрийские учёные создали «рецепт» биоразлагаемых мягких роботов из желатина и сахара — они могут плавать внутри тела Статьи редакции
Роботов в виде щупалец печатают на 3D-принтере, а затем оборачивают в экзоскелет.
Группа исследователей из Линцского университета имени Иоганна Кеплера создали похожий на щупальце роботизированный палец из желатина, сахара, лимонной кислоты и глицерина — его напечатали на 3D-принтере. Свою работу они опубликовали в журнале Science Robotics.
Ранее мягких роботов приходилось делать из небиоразлагаемого материала, поскольку биоразлагаемые растворялись в воде и плесневели, из-за чего имели ограниченный срок службы. В новой работе учёные добавили к специальной смеси лимонную кислоту, чтобы робот был менее подвержен плесени, и глицерин, чтобы материал стал более устойчивыми при погружении в воду. Так получились специальные чернила.
Смесь ингредиентов нагрели его до такой степени мягкости, что это позволило распылить её через печатающее сопло 3D-принтера. Затем принтер запустили в прохладной комнате, что позволило чернилам быстро затвердеть.
Чтобы палец двигался, учёные обернули его экзоскелетом, сделанным из материала, чувствительного к воздействию сжатого воздуха. В итоге команде удалось управлять роботом с помощью системы из небольшого одноплатного компьютера Raspberry Pi и контроллера PlayStation 4.
Исследователи полагают, что эта технология однажды приведёт к созданию крошечных мягких роботов, которые смогут плавать внутри тела, распределяя лекарства или восстанавливая поврежденные ткани.
Кроме того, желатиновые роботы могут использоваться для проникновения в чувствительные среды, такие как области с высоким уровнем радиоактивности. Технологию также можно применять при создании детских игрушек и временных арт-инсталляций.
@solawind Давай напиши ещё раз что хуй для кого это открытие
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