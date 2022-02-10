Роботов в виде щупалец печатают на 3D-принтере, а затем оборачивают в экзоскелет.

Группа исследователей из Линцского университета имени Иоганна Кеплера создали похожий на щупальце роботизированный палец из желатина, сахара, лимонной кислоты и глицерина — его напечатали на 3D-принтере. Свою работу они опубликовали в журнале Science Robotics .

Ранее мягких роботов приходилось делать из небиоразлагаемого материала, поскольку биоразлагаемые растворялись в воде и плесневели, из-за чего имели ограниченный срок службы. В новой работе учёные добавили к специальной смеси лимонную кислоту, чтобы робот был менее подвержен плесени, и глицерин, чтобы материал стал более устойчивыми при погружении в воду. Так получились специальные чернила.

Смесь ингредиентов нагрели его до такой степени мягкости, что это позволило распылить её через печатающее сопло 3D-принтера. Затем принтер запустили в прохладной комнате, что позволило чернилам быстро затвердеть.

Чтобы палец двигался, учёные обернули его экзоскелетом, сделанным из материала, чувствительного к воздействию сжатого воздуха. В итоге команде удалось управлять роботом с помощью системы из небольшого одноплатного компьютера Raspberry Pi и контроллера PlayStation 4.

Исследователи полагают, что эта технология однажды приведёт к созданию крошечных мягких роботов, которые смогут плавать внутри тела, распределяя лекарства или восстанавливая поврежденные ткани.