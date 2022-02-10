По словам специалистов, наблюдающих за спутниками, падающие устройства можно будет увидеть в небе ещё несколько раз.

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«Метеоритный дождь» из спутников SpaceX Starlink заметила камера некоммерческой организации Sociedad de Astronomia del Caribe в Пуэрто-Рико. Об этом сообщил нидерландский специалист, отслеживающий спутники, Марко Лангбрек в блоге.

На трёхминутном видео отчётливо видно объекты, сгорающие с разницей в минуту. Это могут быть две части обломков одного спутника или двух разных, которые вышли из строя.

Как подчеркнул Лангбрек, отслеживающий спутники, речь идёт об устройствах, запущенных 3 февраля. Об этом свидетельствует время, в которое объекты начали падать над Пуэрто-Рико.

Скорее всего, после этого неудачного запуска будет еще много фейерверков, и вы даже сможете увидеть некоторые из них. Поэтому на предстоящей неделе шансы увидеть возвращение спутника выше, чем обычно, для любого человека между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной широты. Следите за небом! Марко Лангбрек