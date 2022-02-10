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Технологии
Сергей Исенеков

Вышедшие из строя из-за геомагнитной бури спутники Starlink сгорели в атмосфере земли. Их заметили над Пуэрто-Рико Статьи редакции

По словам специалистов, наблюдающих за спутниками, падающие устройства можно будет увидеть в небе ещё несколько раз.

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«Метеоритный дождь» из спутников SpaceX Starlink заметила камера некоммерческой организации Sociedad de Astronomia del Caribe в Пуэрто-Рико. Об этом сообщил нидерландский специалист, отслеживающий спутники, Марко Лангбрек в блоге.

На трёхминутном видео отчётливо видно объекты, сгорающие с разницей в минуту. Это могут быть две части обломков одного спутника или двух разных, которые вышли из строя.

Как подчеркнул Лангбрек, отслеживающий спутники, речь идёт об устройствах, запущенных 3 февраля. Об этом свидетельствует время, в которое объекты начали падать над Пуэрто-Рико.

Скорее всего, после этого неудачного запуска будет еще много фейерверков, и вы даже сможете увидеть некоторые из них. Поэтому на предстоящей неделе шансы увидеть возвращение спутника выше, чем обычно, для любого человека между 53 градусами северной широты и 53 градусами южной широты. Следите за небом!

Марко Лангбрек

9 февраля стало известно, что SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури. В компании отметили, что их конструкция предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, а падение обломков на планету или образование космического мусора исключено.

#новости #spacex #starlink

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Сделаю Россию вновь великой

Запустили 49, сломалось 40
И ещё чота в сторону гения Рогозина пишут

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–1
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solawind

Как же ты заебал своей тупостью.

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Сделаю Россию вновь великой

Иди в душ, там не будет видно твоих слез

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solawind

Запущено более 2000 спутников starlink. Из них 1800 в данный момент введены в эксплуатацию.

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Сделаю Россию вновь великой

Так последний запуск 49 спутников, 40 сломалось, что не так?

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0
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Павел Каташев

Да, ладно ты, дай ему хоть раз жирно пошутить, там прям сало из экрана вытекает, или это он серьезно...

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Грузинский Слава

сравнивать Рогозина - назначенного просиживать кресло чиновника, с Маском это как сравнивать говно с кактусом

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1
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Сделаю Россию вновь великой

Так он не просто просиживает, при нем наконец с восточного начали запуски делать, ни одного падения ракет, Ангара слетала, японских туристов на мкс и обратно, удачи ему

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–2
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Грузинский Слава

хорошо, что посаженный чиновник на мои налоги выполняет свои функции.

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2
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Юрий Коновалов

Там у них 2000 спутников сейчас

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Боковой кран

Это вторжение

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solawind

Спасибо Илону за салют

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