Вышедшие из строя из-за геомагнитной бури спутники Starlink сгорели в атмосфере земли. Их заметили над Пуэрто-Рико Статьи редакции
По словам специалистов, наблюдающих за спутниками, падающие устройства можно будет увидеть в небе ещё несколько раз.
«Метеоритный дождь» из спутников SpaceX Starlink заметила камера некоммерческой организации Sociedad de Astronomia del Caribe в Пуэрто-Рико. Об этом сообщил нидерландский специалист, отслеживающий спутники, Марко Лангбрек в блоге.
На трёхминутном видео отчётливо видно объекты, сгорающие с разницей в минуту. Это могут быть две части обломков одного спутника или двух разных, которые вышли из строя.
Как подчеркнул Лангбрек, отслеживающий спутники, речь идёт об устройствах, запущенных 3 февраля. Об этом свидетельствует время, в которое объекты начали падать над Пуэрто-Рико.
9 февраля стало известно, что SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури. В компании отметили, что их конструкция предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, а падение обломков на планету или образование космического мусора исключено.
Запустили 49, сломалось 40
И ещё чота в сторону гения Рогозина пишут
Как же ты заебал своей тупостью.
Иди в душ, там не будет видно твоих слез
Запущено более 2000 спутников starlink. Из них 1800 в данный момент введены в эксплуатацию.
Так последний запуск 49 спутников, 40 сломалось, что не так?
Да, ладно ты, дай ему хоть раз жирно пошутить, там прям сало из экрана вытекает, или это он серьезно...
Так он не просто просиживает, при нем наконец с восточного начали запуски делать, ни одного падения ракет, Ангара слетала, японских туристов на мкс и обратно, удачи ему
Там у них 2000 спутников сейчас
Спасибо Илону за салют
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