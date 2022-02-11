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Технологии
Сергей Исенеков

Apple обновит ПО для трекеров AirTag после жалоб пользователей о слежке с помощью устройств Статьи редакции

Обновления программного обеспечения выйдут до конца 2022 года.

4 4 комментария
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Фото Apple

  • В будущих обновлениях программного обеспечения Apple планирует внедрить новые оповещения о конфиденциальности. В предупреждении будет указано, что AirTag связана с Apple ID, её использование для слежки за людьми является преступлением, и правоохранительные органы могут запросить идентифицирующую информацию о владельце метки. Об этом сказано в заявлении компании.

AirTag предназначен для того, чтобы помогать людям находить их личные вещи, а не для отслеживания других людей и чужого имущества. Мы в самой жёсткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов. Нежелательное отслеживание уже давно является общественной проблемой, и при разработке AirTag мы подошли к ней максимально серьёзно.

из заявления Apple

  • Apple также исправит ошибку, которая вызывала предупреждение «Обнаружен неизвестный аксессуар» и которое многие пользователи воспринимают как попытку слежки за ними с помощью AirTag. В обновлениях текст оповещения изменят: из него пользователи узнают, что с ними перемещаются наушники AirPods, а не «неизвестный аксессуар».

  • С выходом обновлений iOS пользователи, получившие уведомления о нежелательном отслеживании, смогут определить точное местонахождение чужого AirTag. Точно так же его может найти владелец трекера.

Фото Apple

  • Компания добавит оповещения со звуком и увеличит их громкость, если iPhone определит рядом чужой AirTag. В Apple также отметили, что нововведение поможет услышать звук в помещении с громкой музыкой или при неисправности динамика устройства.

  • В заявлении компания отметила, что «безопасность и конфиденциальность всегда остаются приоритетом Apple». «Специалисты, разрабатывающие оборудование, программное обеспечение и сервисы Apple, внимательно изучают отзывы и постоянно вносят улучшения, чтобы наши пользователи были надёжно защищены от нежелательного отслеживания», — рассказали в компании.

В начале декабря 2021 года стало известно, что злоумышленники из Канады используют трекеры Apple AirTag для отслеживания и угона дорогих автомобилей. Полиция Онтарио зафиксировала пять подобных случаев.

О попытка слежки также сообщали и другие люди из разных стран — с помощью устройств преследовали женщин и обкрадывали дома.

#новости #apple #airtag

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Организационный спрей

у меня на андроид на днях обновление прилетало

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Ivan Rybkin

По такому редкому поводу можно и пати устроить

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Рад, что баг с наушниками поправят. Когда свои же аирподсы распознаются как не известный аксессуар это тупо

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Поразительный кубок

Маленькие любители шпионажа

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