AirTag предназначен для того, чтобы помогать людям находить их личные вещи, а не для отслеживания других людей и чужого имущества. Мы в самой жёсткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов. Нежелательное отслеживание уже давно является общественной проблемой, и при разработке AirTag мы подошли к ней максимально серьёзно.