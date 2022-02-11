Apple обновит ПО для трекеров AirTag после жалоб пользователей о слежке с помощью устройств Статьи редакции
Обновления программного обеспечения выйдут до конца 2022 года.
В будущих обновлениях программного обеспечения Apple планирует внедрить новые оповещения о конфиденциальности. В предупреждении будет указано, что AirTag связана с Apple ID, её использование для слежки за людьми является преступлением, и правоохранительные органы могут запросить идентифицирующую информацию о владельце метки. Об этом сказано в заявлении компании.
Apple также исправит ошибку, которая вызывала предупреждение «Обнаружен неизвестный аксессуар» и которое многие пользователи воспринимают как попытку слежки за ними с помощью AirTag. В обновлениях текст оповещения изменят: из него пользователи узнают, что с ними перемещаются наушники AirPods, а не «неизвестный аксессуар».
С выходом обновлений iOS пользователи, получившие уведомления о нежелательном отслеживании, смогут определить точное местонахождение чужого AirTag. Точно так же его может найти владелец трекера.
Компания добавит оповещения со звуком и увеличит их громкость, если iPhone определит рядом чужой AirTag. В Apple также отметили, что нововведение поможет услышать звук в помещении с громкой музыкой или при неисправности динамика устройства.
В заявлении компания отметила, что «безопасность и конфиденциальность всегда остаются приоритетом Apple». «Специалисты, разрабатывающие оборудование, программное обеспечение и сервисы Apple, внимательно изучают отзывы и постоянно вносят улучшения, чтобы наши пользователи были надёжно защищены от нежелательного отслеживания», — рассказали в компании.
В начале декабря 2021 года стало известно, что злоумышленники из Канады используют трекеры Apple AirTag для отслеживания и угона дорогих автомобилей. Полиция Онтарио зафиксировала пять подобных случаев.
О попытка слежки также сообщали и другие люди из разных стран — с помощью устройств преследовали женщин и обкрадывали дома.
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