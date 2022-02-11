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Технологии
Софья Сажнева

В США составили точную 3D-копию квартала в Сан-Франциско из 2,8 миллиона фотографий Статьи редакции

Новый метод нейронного рендеринга позволяет генерировать объёмные виды городских районов с любого ракурса.

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Сгенерированный вид на Кафедральный собор Грейс, скриншот видео Waymo

Учёные Корнеллского университета доработали Neural Radiance Fields (NeRF) — метод глубокого обучения для генерации изображений новых любых ракурсов для конкретного фотосета. Block-NeRF может представлять крупномасштабные среды, такие как целые районы и города, говорится в редварительном варианте статьи на arXiv.org.

Для этого большую сцену разложили на индивидуально обученные NeRF, что позволило масштабировать рендеринг для произвольно больших сред и позволяет обновлять каждый блок отдельно.

Сгенерированный вид городского района, видео Waymo

Block-NeRF может рендерить данные, собранные в течение нескольких месяцев в различных погодных условиях, а также выравнивает изображение между соседними NeRF, чтобы их можно было легко комбинировать.

В 3D-копии можно увидеть район Сан-Франциско ночью и при свете дня.

Waymo

#технологии #ии #новости #нейросети

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