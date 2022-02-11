В США составили точную 3D-копию квартала в Сан-Франциско из 2,8 миллиона фотографий Статьи редакции
Новый метод нейронного рендеринга позволяет генерировать объёмные виды городских районов с любого ракурса.
Учёные Корнеллского университета доработали Neural Radiance Fields (NeRF) — метод глубокого обучения для генерации изображений новых любых ракурсов для конкретного фотосета. Block-NeRF может представлять крупномасштабные среды, такие как целые районы и города, говорится в редварительном варианте статьи на arXiv.org.
Для этого большую сцену разложили на индивидуально обученные NeRF, что позволило масштабировать рендеринг для произвольно больших сред и позволяет обновлять каждый блок отдельно.
Block-NeRF может рендерить данные, собранные в течение нескольких месяцев в различных погодных условиях, а также выравнивает изображение между соседними NeRF, чтобы их можно было легко комбинировать.
В 3D-копии можно увидеть район Сан-Франциско ночью и при свете дня.
Тем временем ремейки старых GTA:
PS
Ученые все дальше и дальше показывают нам, что наша реальность - это всего лишь чье-то воображение.
Услуга пропала с сайта в 2020 году, в Минцифры объясняли это «техническими проблемами».
Ветеран войн в Афганистане и Чечне принял экспозицию полотен из Третьяковской галереи за выставку детских рисунков.
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.
«Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — объяснил источник Reuters.
В дом женщины проник мужчина и запер её в подвале на 17 часов.
Большой разговор о проекте «Реаниматрица», ретро-мемах, эпохе +100500 и цензуре в юморе.