С помощью Virtual Roads любая дорога сможет превратиться в виртуальную гоночную трассу: система оцифровывает маршруты длиной до восьми километров менее чем за час

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Porsche

В разработке приложения Porsche помогает швейцарский стартап Way Ahead Technologies. Для добавления дороги в видеоигру надо записать реальный маршрут на смартфон, а затем приложение автоматически перенесет данные в виртуальный мир. По словам компании, процесс переноса занимает менее 1% времени, необходимого для традиционного процесса оцифровки с использованием лазеров. Стандартная разработка новой видеоигры может занять месяцы и даже годы.

Программное обеспечение использует, среди прочего, искусственный интеллект для захвата маршрута и окружающих объектов, включая деревья и барьеры. В целях безопасности система не переносит других участников дорожного движения в виртуальный мир.

CarBuzz Extra

Гоночные видеоигры позволяют пользователю выбирать разные автомобили для виртуального вождения, а моделирование учитывает мощность и динамику каждой модели. Также максимально реалистично переданы характеристики трассы: правильно оборудованный тренажёр способен за счет вибраций воспроизвести неровность асфальтового покрытия. А водитель, приближающийся к повороту слишком быстро, почувствует, что его автомобиль заносит.

Топография — это то, что делает маршрут особенно привлекательным, независимо от того, является ли он уникальным альпийским перевалом или легендарной прибрежной дорогой. Мы хотим вызвать эти прекрасные воспоминания с помощью гораздо более простого процесса оцифровки, который позволит любому водить машину их любимый маршрут виртуально. Роберт Адер директор по маркетингу Porsche