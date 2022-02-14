Porsche разработает приложение, которое позволит перенести реальные автомобильные дороги в видеоигры Статьи редакции
С помощью Virtual Roads любая дорога сможет превратиться в виртуальную гоночную трассу: система оцифровывает маршруты длиной до восьми километров менее чем за час
В разработке приложения Porsche помогает швейцарский стартап Way Ahead Technologies. Для добавления дороги в видеоигру надо записать реальный маршрут на смартфон, а затем приложение автоматически перенесет данные в виртуальный мир. По словам компании, процесс переноса занимает менее 1% времени, необходимого для традиционного процесса оцифровки с использованием лазеров. Стандартная разработка новой видеоигры может занять месяцы и даже годы.
Программное обеспечение использует, среди прочего, искусственный интеллект для захвата маршрута и окружающих объектов, включая деревья и барьеры. В целях безопасности система не переносит других участников дорожного движения в виртуальный мир.
Гоночные видеоигры позволяют пользователю выбирать разные автомобили для виртуального вождения, а моделирование учитывает мощность и динамику каждой модели. Также максимально реалистично переданы характеристики трассы: правильно оборудованный тренажёр способен за счет вибраций воспроизвести неровность асфальтового покрытия. А водитель, приближающийся к повороту слишком быстро, почувствует, что его автомобиль заносит.
Система совместима с несколькими гоночными играми, включая Assetto Corsa. Проезжать маршруты можно на любом тренажёре, оснащенном соответствующим оборудованием, а также на смартфоне.
Отечественные трассы завезут?
зачем если гонки как жанр мертвы
Сто процентов это для тренировки солдат НАТО! Чует мое пламенное сердце
ОЦИФРОВЫВАЕШЬ ДОРОГУ ДО ЛАРЬКА С БУХЛОМ
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ОТРАБАТЫВАЕШЬ ВСЕ ВИРАЖИ ЗА КОМПУТЕРОМ
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НА РАЙОНЕ ТЫ ТЕПЕРЬ КОЛЛИН-БАГБИР
перенести реальные автомобильные дороги в видеоигры
Типа в Киберпанке своих багов мало, давайте туда ещё российские дороги засунем. Чтоб он крашился заранее, ещё до запуска. Ты только курсор на приложение навёл - а видяхе уже пиздец.
а причем тут киберпанк?
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