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Технологии
Софья Сажнева

Porsche разработает приложение, которое позволит перенести реальные автомобильные дороги в видеоигры Статьи редакции

С помощью Virtual Roads любая дорога сможет превратиться в виртуальную гоночную трассу: система оцифровывает маршруты длиной до восьми километров менее чем за час

15 15 комментариев
654 просмотров
Porsche

В разработке приложения Porsche помогает швейцарский стартап Way Ahead Technologies. Для добавления дороги в видеоигру надо записать реальный маршрут на смартфон, а затем приложение автоматически перенесет данные в виртуальный мир. По словам компании, процесс переноса занимает менее 1% времени, необходимого для традиционного процесса оцифровки с использованием лазеров. Стандартная разработка новой видеоигры может занять месяцы и даже годы.

Программное обеспечение использует, среди прочего, искусственный интеллект для захвата маршрута и окружающих объектов, включая деревья и барьеры. В целях безопасности система не переносит других участников дорожного движения в виртуальный мир.

CarBuzz Extra

Гоночные видеоигры позволяют пользователю выбирать разные автомобили для виртуального вождения, а моделирование учитывает мощность и динамику каждой модели. Также максимально реалистично переданы характеристики трассы: правильно оборудованный тренажёр способен за счет вибраций воспроизвести неровность асфальтового покрытия. А водитель, приближающийся к повороту слишком быстро, почувствует, что его автомобиль заносит.

Топография — это то, что делает маршрут особенно привлекательным, независимо от того, является ли он уникальным альпийским перевалом или легендарной прибрежной дорогой. Мы хотим вызвать эти прекрасные воспоминания с помощью гораздо более простого процесса оцифровки, который позволит любому водить машину их любимый маршрут виртуально.

Роберт Адер
директор по маркетингу Porsche

Система совместима с несколькими гоночными играми, включая Assetto Corsa. Проезжать маршруты можно на любом тренажёре, оснащенном соответствующим оборудованием, а также на смартфоне.

#новости #технологии #видеоигры

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Frank Ferd

Отечественные трассы завезут?

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Заслуженный чайник

Будет путать с поверхностью Луны

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Научно-Технический Филипп

зачем если есть форза

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johny64 XZ

зачем если гонки как жанр мертвы

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Научно-Технический Филипп

не соглашусь.

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Семейный динозавр

Танки Порше в приложении будут??

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Егор Ниглов

Сто процентов это для тренировки солдат НАТО! Чует мое пламенное сердце

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1
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Процентный теркин30см

Ну хоть так мы по европе покатаемся..

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1
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Сраный Ковбой

ОЦИФРОВЫВАЕШЬ ДОРОГУ ДО ЛАРЬКА С БУХЛОМ
@
ОТРАБАТЫВАЕШЬ ВСЕ ВИРАЖИ ЗА КОМПУТЕРОМ
@
НА РАЙОНЕ ТЫ ТЕПЕРЬ КОЛЛИН-БАГБИР

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1
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Alexander Personazhe

перенести реальные автомобильные дороги в видеоигры

Типа в Киберпанке своих багов мало, давайте туда ещё российские дороги засунем. Чтоб он крашился заранее, ещё до запуска. Ты только курсор на приложение навёл - а видяхе уже пиздец.

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Слава Инженеров

а причем тут киберпанк?

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Alexander Personazhe

Первое, что пришло в голову при мысли о забагованной игре.

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Интимный Макс

Нормально он проходится.

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Михаил Ефименко
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Механический Мурод

Вместо того, чтобы починить российские дороги Порше всякой фигней страдает!

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Дитковский
Сухой микроскоп
Доброе утро, наши девочки 💐

От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎

43 43 комментария
22
Twitter
Кузькин отец
Марина Молчанова @molchalyga
Вообще, конечно, список явлений, которые портят жизнь россиянам, разнообразен:

- видеоигры;
- Святой Валентин;
- санкционные сыры и хамон;
- Украина;
- Америка;
- бродячие собаки.
19 19 комментариев
48
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Женя Кузьмин
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Положительный Петя
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11 11 комментариев
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Офтоп
Anton NS
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22 22 комментария
27
Twitter
Кузькин отец
Serg Wысоцкий @SergAibertich
Это было сказано в ночь выборов двухтысячного года. Ещё НТВ не превратилось в помойку. Сбылось всё в точности.
27 27 комментариев
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