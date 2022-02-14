Технологии
Sasha Shambilova

Хакер обнаружил уязвимость в проекте для масштабирования Ethereum. Она позволяла выпускать бесконечное число токенов Статьи редакции

Разработчики выплатили хакеру два миллиона долларов — это максимально возможное вознаграждение.

Команда криптовалютного проекта Optimism по масштабированию блокчейна Ethereum заявила об исправлении «критической ошибки безопасности», о которой им 2 февраля сообщил хакер Джей Фриман — разработчик магазина неофициальных приложений для iOS Cydia. Об этом участники проекта рассказали в своём блоге.

Решение, которое предлагает Optimism, позволяет проводить транзакции быстрее и дешевле по сравнению с текущей схемой, использующей комиссии в виде «газа». Но в проекте оказалась уязвимость, позволяющая «воспроизвести деньги в любой цепочке с помощью своего форка go-ethereum „OVM 2.0”». По словам Фримана, нашедшего уязвимость, она позволила бы «выпустить произвольное количество токенов».

В Optimism заявили, что «ошибка позволяла создавать ETH через многократную активацию кода операции SELFDESTRUCT для контракта, который содержал баланс ETH». Также разработчики заявили, что уязвимостью никто не воспользовался, кроме сотрудника стартапа Ethereum Etherscan, который сделал это случайно. Это не привело к генерации избыточного количества токенов, сообщили в проекте.

Исправление проблемы было протестировано и развернуто в сетях Kovan и Mainnet Optimism (включая всех поставщиков инфраструктуры) в течение нескольких часов после подтверждения. Мы также предупредили несколько уязвимых форков Optimism и промежуточного провайдера о наличии проблемы.

Optimism

Разработчики проекта сообщили, что присудили Фриману максимально возможную награду в рамках программы Immunefi bug bounty — 2 миллиона 42 доллара.

#новости #криптовалюта #хакеры #ethereum #уязвимости

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Chikk

уязвимостью никто не воспользовался
 Нет оснований не доверять заявлению. Конечно же. :)

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Александр Батищев

В блокчейне практически любую информацию по токенам можно проверить. Было бы желание

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Chikk

Ладно, уговорил. Начинай проверки, потом расскажешь. :)

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Dmitry Ryleev

Обосрался с улыбочкой

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Chikk

Окно открой лучше, дитятко душное.

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Dmitry Ryleev

сам высрал сам и открывай

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Chikk

Ты уже закончил проверку? Вот когда закончишь - тогда приходи.

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Dmitry Ryleev

коммент на столько скучный что я его даже не читал

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Chikk

Да да, я помню: я гналась три дня за вами, чтоб сказать насколько вы мне безразличны. Иди уже, проверяй.

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Dmitry Ryleev

напиши мне ответ побольше

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André

Ну ты что, не доверяешь людям с честными глазами за клавиатурой...

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Лукашенко

Хуею с экспертов вроде тебя

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Ян Фёдоров

вилок
 это форк, не переводится

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8
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Sasha Shambilova

спасибо, поправили

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No Name

Люди, которые говорили, что за криптой - будущее, потому что невозможно ее "напечатать" так же легко, как доллар:

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3
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Владислав Мазур

блять, ну иногда люди допускают ошибки, что поделаешь. чем сложнее система, тем легче пролезть в неё.

а вообще биткоин так никто и не взломал.

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No Name

why are you porvalsya? Обычная шутка же

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Владислав Мазур

...

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groostlan

Лет ещё 10 и квантовая пека взломает

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Ignatii Baguwk

Так это ведь эфир, то есть scamcoin

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