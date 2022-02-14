Хакер обнаружил уязвимость в проекте для масштабирования Ethereum. Она позволяла выпускать бесконечное число токенов Статьи редакции
Разработчики выплатили хакеру два миллиона долларов — это максимально возможное вознаграждение.
Команда криптовалютного проекта Optimism по масштабированию блокчейна Ethereum заявила об исправлении «критической ошибки безопасности», о которой им 2 февраля сообщил хакер Джей Фриман — разработчик магазина неофициальных приложений для iOS Cydia. Об этом участники проекта рассказали в своём блоге.
Решение, которое предлагает Optimism, позволяет проводить транзакции быстрее и дешевле по сравнению с текущей схемой, использующей комиссии в виде «газа». Но в проекте оказалась уязвимость, позволяющая «воспроизвести деньги в любой цепочке с помощью своего форка go-ethereum „OVM 2.0”». По словам Фримана, нашедшего уязвимость, она позволила бы «выпустить произвольное количество токенов».
В Optimism заявили, что «ошибка позволяла создавать ETH через многократную активацию кода операции SELFDESTRUCT для контракта, который содержал баланс ETH». Также разработчики заявили, что уязвимостью никто не воспользовался, кроме сотрудника стартапа Ethereum Etherscan, который сделал это случайно. Это не привело к генерации избыточного количества токенов, сообщили в проекте.
Разработчики проекта сообщили, что присудили Фриману максимально возможную награду в рамках программы Immunefi bug bounty — 2 миллиона 42 доллара.
уязвимостью никто не воспользовался
Нет оснований не доверять заявлению. Конечно же. :)
В блокчейне практически любую информацию по токенам можно проверить. Было бы желание
Ладно, уговорил. Начинай проверки, потом расскажешь. :)
Обосрался с улыбочкой
Окно открой лучше, дитятко душное.
сам высрал сам и открывай
Ты уже закончил проверку? Вот когда закончишь - тогда приходи.
коммент на столько скучный что я его даже не читал
Да да, я помню: я гналась три дня за вами, чтоб сказать насколько вы мне безразличны. Иди уже, проверяй.
напиши мне ответ побольше
Ну ты что, не доверяешь людям с честными глазами за клавиатурой...
Хуею с экспертов вроде тебя
вилок
это форк, не переводится
спасибо, поправили
Люди, которые говорили, что за криптой - будущее, потому что невозможно ее "напечатать" так же легко, как доллар:
блять, ну иногда люди допускают ошибки, что поделаешь. чем сложнее система, тем легче пролезть в неё.
а вообще биткоин так никто и не взломал.
why are you porvalsya? Обычная шутка же
...
Лет ещё 10 и квантовая пека взломает
Так это ведь эфир, то есть scamcoin
Хакер не признал свою вину.
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