Киносервис MoviePass будет отслеживать взгляд пользователей, чтобы убедиться, что те реально смотрят рекламу Статьи редакции
По замыслу разработчиков, при просмотре рекламы клиенты будут зарабатывать виртуальную валюту, которую можно потратить на фильмы. Но отводить взгляд от роликов нельзя.
10 февраля прошла презентация сервиса MoviePass 2.0 — приложение по покупке абонементов в кинотеатре перезапустили после банкротства, объявив о фокусе на web3 и систему «заработай, пока пользуешься» (play to earn). Глава сервиса Стейси Спайкс заявил, что теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту (кредиты), которую потом смогут потратить на поход в кино. Главное условие для этого — посмотреть рекламу, не отвлекаясь и не откладывая телефон.
MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживания направления взгляда, чтобы убедиться, что люди не отрывают взгляд от экрана во время проигрывания роликов. Только в этом случае пользователи получат виртуальную валюту. В случае, если клиент отвёл взгляд или отложил телефон — реклама перестаёт проигрываться.
Спайкс не уточнил, сколько нужно посмотреть рекламы для заработка достаточного количества кредитов на один реальный билет в кино. Но в 2019 году он представлял сервис PreShow, в котором можно получать бесплатные билеты в кино, просматривая «15–20-минутное предварительное представление», состоящее из «развлекательного фирменного контента»
MoviePass был запущен в 2011 году Стейси Спайкс и Хаметом Воттом, которые хотели создать «Netflix для кинотеатров». В 2017 году компанию купила Helios and Matheson, после чего стоимость подписки снизилась с 30-50 долларов до 9,95 доллара, а абонентская база к 2018 года увеличилась до 3,2 миллиона пользователей. Так как компания сама выплачивала кинотеатрам разницу в цене, с ростом числа клиентов росли и убытки. Из-за этого в 2019 году сервис закрылся.
MoviePass и Helios and Matheson объявили о банкротстве в 2020 году. На момент подачи заявления о банкротстве MoviePass в нём говорилось, что в отношении него ведутся расследования со стороны Федеральной торговой комиссии, Комиссии по ценным бумагам и биржам, четырёх окружных прокуроров Калифорнии и генерального прокурора Нью-Йорка.
В июне прошлого года удалось договориться с Федеральной торговой комиссией США и заключить мировое соглашение с окружными прокурорами Калифорнии. В ноябре 2021 года Спайкс выкупил компанию обратно.
Пора закрывать сериал, они оттуда идеи черпают походу
Смотри Сука!
Кстати ок ролик, на фоне всего остального, азино вообще норм делало
с гуфом так был прям вообще ок.
Гуф же ещё в 2008 умер.
успел.
Ну это реально было смотрибельно
Что-то мне подсказывает что впереди у них ещё одно банкротство
Прямо сейчас 70% видеорекламы невидимы.
Пользователи Адблока такие - почему 70%?
И тут окажется, что за те деньги, что предлагают, никто реально смотреть рекламу не согласен.
Вопрос в том, кто будет такую рекламу покупать. Есть очевидная проблема: смотреть её постоянно будут те, кто не собирается ничего покупать. А потенциальные клиенты смотреть как раз не будут. Это грубое допущение, но все же.
огромное заблуждение так считать, например в фильме 99 франков, в самом начале есть сцена как тетка выбирает стиральный порошок в магазине, рекомендую к просмотру
Ну, я сужу сейчас по рекламе в соцсетях. Таргет существует, не вижу смысла платить за левое количество просмотров такой компании, если можно показать рекламу целевке. В чем смысл?
очевидно, огромный охват и тупое зомбирование, собственно на этом ТВ реклама и живет замечательно
Да какой огромный охват? Он огромный среди конкретной аудитории. Очень узкой. Это как сказать, что у канала Охота и рыбалка огромные охваты.
ты шутишь? ТВ в мире решает (во всем мире) и так будет еще очень долго
Да как это у животных работает. Лично у меня реклама ничего кроме резкого отвращения не вызывает и если я и запомню что там рекламили, то данный продукт я буду покупать в последнию очередь.
Покупал недавно тример и прям помню что филипс oneblade везде рекламят и купил специально розетту.
Телефонные спамеры вообще хз о чем они там думают. После их звонков не то что ненависть к рекламируемому продукту возникает, а желание отхуярить весь биомусор из колл-центра металическим прутом.
Пфф, контекстная реклама была и остаётся одним из величайших наёбов b2b, думаешь здесь как-то иначе?
web3 это новый синоним слова "кринж"?
Это синоним слова я не ебу что это но хайпануть хочется, как блокчейн и бигдата в своё время.
блокчейн и бигдата в своё время
оно всё ещё живое
Оно живое, но хайпажоры уже эти термины не используют.
это синоним слова пиздец
ну как бы изначально видно было, что ребята альтернативно одаренные, похоже нашли лопату глубже закопаться...
будет отслеживать взгляд пользователей
через 5 лет:
каждый гражданин россии обязан отсмотреть в день 1,5 часа путина, если отведет взгляд - лишается доступа ко всем услугам и ест землю, пока не ликвидирует накопившуюся задолженность
некоторые так и будут умирать перед экраном...
"На вашем счету задолженность в 54 часа трансляций роликов с президентом, вы не можете оставлять комментарии на тэжэ"
А залупу сырную пососать не хотят?
Нет
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По-по-поднял бабла. У!
Стали другими дела
Стали считаться со мной
Знают, кто теперь я
Один раз не MoviePass
Прочитал MoviePiss
In America, we believe that every American citizen has a right not to watch an advertisement.
надо бы закрепить в правах человека в ООН
It's a good proposal, son. We'll think about it.
thanks mr. president
You're welcome.
ну и в чем они не правы?
если народ готов за скидочки пялиться в экран, то че б нет
рынок, капитализм, демократия...
а если прослушав ролик ты не ответишь на 5 вопросов о продукте - бан, кик, чс, суд, лишение гражданства
Я думал Rutube самый отстойный по части рекламы...
Чёрное зеркало , вроде самая первая серия
Уже реальность
Киберпанк какой-то, блять. Страшно!
хорошо легло
будет использовать технологию...отслеживания направления взгляда
Бесплатно и с рекламой < платно и без рекламы
Только если ты не владелец Xiaomi конечно
Обычная реклама - это эксплуатация моего времени, а теперь ещё и эксплуатация внимания, но рутуб когда просил ответить на тест после рекламы это ещё эксплуатация памяти, это уже совсем личное пространство и попытки брендов бесцеремонно залезь в него силой не вызовет ничего кроме как ненависти и противодействия. Бренд можно только добровольно полюбить, только тогда, добровольно человек станет покупать его товары, а это всё поделки людей кто не разбирается ни в маркетинге, ни в брендинге, ни в психологии, а гонится только за цифрами в отчетах и дашбордах, не важно как, но повысить показатели kpi
Отлично! На ютабе 2 рекламы в начале ролика тоже вводились, чтобы посмотреть их в начале и дальше не отвлекаться от ролика. Итог предсказуем, 2 рекламы сначала и дальше реклама никуда не исчезла.
Где-то я уже это видел... В каком-то сериале что ли...
Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.
Хакер не признал свою вину.
От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎
Разработчики выплатили хакеру два миллиона долларов — это максимально возможное вознаграждение.