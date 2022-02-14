{"id":1073,"title":"\u0423 \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u043e\u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0432\u0435\u0440\u044c. \u0423\u0437\u043d\u0430\u0439\u0442\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u043e\u043d \u043e\u0431\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442","url":"\/redirect?component=advertising&id=1073&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/heraldry&placeBit=1&hash=70f8d20c52886d9a499c8dba0f6d364ad3a48bd93ada8c20bf3db05555780f54","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Софья Сажнева

Киносервис MoviePass будет отслеживать взгляд пользователей, чтобы убедиться, что те реально смотрят рекламу Статьи редакции

По замыслу разработчиков, при просмотре рекламы клиенты будут зарабатывать виртуальную валюту, которую можно потратить на фильмы. Но отводить взгляд от роликов нельзя.

57 57 комментариев
2872 просмотров
Getty

10 февраля прошла презентация сервиса MoviePass 2.0 — приложение по покупке абонементов в кинотеатре перезапустили после банкротства, объявив о фокусе на web3 и систему «заработай, пока пользуешься» (play to earn). Глава сервиса Стейси Спайкс заявил, что теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту (кредиты), которую потом смогут потратить на поход в кино. Главное условие для этого — посмотреть рекламу, не отвлекаясь и не откладывая телефон.

MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживания направления взгляда, чтобы убедиться, что люди не отрывают взгляд от экрана во время проигрывания роликов. Только в этом случае пользователи получат виртуальную валюту. В случае, если клиент отвёл взгляд или отложил телефон — реклама перестаёт проигрываться.

Когда я смотрю на рекламу, она воспроизводится. Но если я останавливаюсь и не обращаю на это внимания, контент фактически приостанавливается. У нас была ранняя версия [без отслеживания взгляда — прим.ред.] приложения, люди просто клали смартфон, не обращая на рекламу никакого внимания. Прямо сейчас 70% видеорекламы невидимы.

Стейси Спайкс
директор MoviePass

Спайкс не уточнил, сколько нужно посмотреть рекламы для заработка достаточного количества кредитов на один реальный билет в кино. Но в 2019 году он представлял сервис PreShow, в котором можно получать бесплатные билеты в кино, просматривая «15–20-минутное предварительное представление», состоящее из «развлекательного фирменного контента»

MoviePass был запущен в 2011 году Стейси Спайкс и Хаметом Воттом, которые хотели создать «Netflix для кинотеатров». В 2017 году компанию купила Helios and Matheson, после чего стоимость подписки снизилась с 30-50 долларов до 9,95 доллара, а абонентская база к 2018 года увеличилась до 3,2 миллиона пользователей. Так как компания сама выплачивала кинотеатрам разницу в цене, с ростом числа клиентов росли и убытки. Из-за этого в 2019 году сервис закрылся.

MoviePass и Helios and Matheson объявили о банкротстве в 2020 году. На момент подачи заявления о банкротстве MoviePass в нём говорилось, что в отношении него ведутся расследования со стороны Федеральной торговой комиссии, Комиссии по ценным бумагам и биржам, четырёх окружных прокуроров Калифорнии и генерального прокурора Нью-Йорка.

В июне прошлого года удалось договориться с Федеральной торговой комиссией США и заключить мировое соглашение с окружными прокурорами Калифорнии. В ноябре 2021 года Спайкс выкупил компанию обратно.

#технологии #новости #фильмы

57 57 комментариев
17
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Имя И Фамилия
Ответить
55
Развернуть ветку
Жы Dogolonoga

Пора закрывать сериал, они оттуда идеи черпают походу

Ответить
9
Развернуть ветку
Павел Каташев

Смотри Сука!

Ответить
32
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

Кстати ок ролик, на фоне всего остального, азино вообще норм делало

Ответить
11
Развернуть ветку
zwergchelovek.

с гуфом так был прям вообще ок.

Ответить
1
Развернуть ветку
TehD

Гуф же ещё в 2008 умер.

Ответить
2
Развернуть ветку
zwergchelovek.

успел.

Ответить
1
Развернуть ветку
zwergchelovek.

https://www.youtube.com/watch?v=NkS731t3Wa0

Ответить
1
Развернуть ветку
Rocco

Ну это реально было смотрибельно

Ответить
1
Развернуть ветку
Gedevan

Что-то мне подсказывает что впереди у них ещё одно банкротство

Ответить
24
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин
Ответить
23
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Прямо сейчас 70% видеорекламы невидимы.
 Пользователи Адблока такие - почему 70%?

Ответить
17
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

И тут окажется, что за те деньги, что предлагают, никто реально смотреть рекламу не согласен.

Ответить
13
Развернуть ветку
Понятный ихтиандр

Зато все согласны показывать запись селфи с телефона.

Ответить
0
Развернуть ветку
Зянон

Вопрос в том, кто будет такую рекламу покупать. Есть очевидная проблема: смотреть её постоянно будут те, кто не собирается ничего покупать. А потенциальные клиенты смотреть как раз не будут. Это грубое допущение, но все же.

Ответить
8
Развернуть ветку
user101

огромное заблуждение так считать, например в фильме 99 франков, в самом начале есть сцена как тетка выбирает стиральный порошок в магазине, рекомендую к просмотру

Ответить
0
Развернуть ветку
Зянон

Ну, я сужу сейчас по рекламе в соцсетях. Таргет существует, не вижу смысла платить за левое количество просмотров такой компании, если можно показать рекламу целевке. В чем смысл?

Ответить
2
Развернуть ветку
user101

очевидно, огромный охват и тупое зомбирование, собственно на этом ТВ реклама и живет замечательно

Ответить
0
Развернуть ветку
Зянон

Да какой огромный охват? Он огромный среди конкретной аудитории. Очень узкой. Это как сказать, что у канала Охота и рыбалка огромные охваты.

Ответить
0
Развернуть ветку
user101

ты шутишь? ТВ в мире решает (во всем мире) и так будет еще очень долго

Ответить
0
Развернуть ветку
vbfnffc xcvxcbv

Да как это у животных работает. Лично у меня реклама ничего кроме резкого отвращения не вызывает и если я и запомню что там рекламили, то данный продукт я буду покупать в последнию очередь.
Покупал недавно тример и прям помню что филипс oneblade везде рекламят и купил специально розетту.

Телефонные спамеры вообще хз о чем они там думают. После их звонков не то что ненависть к рекламируемому продукту возникает, а желание отхуярить весь биомусор из колл-центра металическим прутом.

Ответить
0
Развернуть ветку
syrslava

Пфф, контекстная реклама была и остаётся одним из величайших наёбов b2b, думаешь здесь как-то иначе?

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Александров

web3 это новый синоним слова "кринж"?

Ответить
7
Развернуть ветку
Gedevan

Это синоним слова я не ебу что это но хайпануть хочется, как блокчейн и бигдата в своё время.

Ответить
4
Развернуть ветку
lovemyonahole

блокчейн и бигдата в своё время
оно всё ещё живое

Ответить
0
Развернуть ветку
Gedevan

Оно живое, но хайпажоры уже эти термины не используют.

Ответить
0
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

это синоним слова пиздец

Ответить
2
Развернуть ветку
Моральный ихтиандр
Ответить
7
Развернуть ветку
Michael Petrov

ну как бы изначально видно было, что ребята альтернативно одаренные, похоже нашли лопату глубже закопаться...

Ответить
6
Развернуть ветку
Evgeny Kovalyov

будет отслеживать взгляд пользователей

Ответить
5
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

через 5 лет:
каждый гражданин россии обязан отсмотреть в день 1,5 часа путина, если отведет взгляд - лишается доступа ко всем услугам и ест землю, пока не ликвидирует накопившуюся задолженность
некоторые так и будут умирать перед экраном...
"На вашем счету задолженность в 54 часа трансляций роликов с президентом, вы не можете оставлять комментарии на тэжэ"

Ответить
3
Развернуть ветку
пепси

А залупу сырную пососать не хотят?

Ответить
3
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Нет
Следующий вопрос

Ответить
0
Развернуть ветку
user101

По-по-поднял бабла. У!
Стали другими дела
Стали считаться со мной
Знают, кто теперь я

Ответить
2
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Один раз не MoviePass

Ответить
2
Развернуть ветку
киллер для Дыни

Прочитал MoviePiss

Ответить
1
Развернуть ветку
Плотный Петя

Молодец

Ответить
3
Развернуть ветку
President Biden

In America, we believe that every American citizen has a right not to watch an advertisement.

Ответить
1
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

надо бы закрепить в правах человека в ООН

Ответить
0
Развернуть ветку
President Biden

It's a good proposal, son. We'll think about it.

Ответить
1
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

thanks mr. president

Ответить
0
Развернуть ветку
President Biden

You're welcome.

Ответить
0
Развернуть ветку
DarkFire

ну и в чем они не правы?

Ответить
0
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

если народ готов за скидочки пялиться в экран, то че б нет
рынок, капитализм, демократия...

Ответить
3
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

а если прослушав ролик ты не ответишь на 5 вопросов о продукте - бан, кик, чс, суд, лишение гражданства

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Я думал Rutube самый отстойный по части рекламы...

Ответить
1
Развернуть ветку
Процентный теркин30см

Скоро закроется moviepass.....

Ответить
1
Развернуть ветку
Руслан Исрафилов

Чёрное зеркало , вроде самая первая серия
Уже реальность

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Киберпанк какой-то, блять. Страшно!

Ответить
0
Развернуть ветку
Adir Hartmann
Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Павлов

хорошо легло

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Шпилёв

будет использовать технологию...отслеживания направления взгляда

Ответить
0
Развернуть ветку
Миллениал флакон

Бесплатно и с рекламой < платно и без рекламы

Только если ты не владелец Xiaomi конечно

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasiliy Yvapyvapov
Ответить
0
Развернуть ветку
Фёдор Рублёв

Обычная реклама - это эксплуатация моего времени, а теперь ещё и эксплуатация внимания, но рутуб когда просил ответить на тест после рекламы это ещё эксплуатация памяти, это уже совсем личное пространство и попытки брендов бесцеремонно залезь в него силой не вызовет ничего кроме как ненависти и противодействия. Бренд можно только добровольно полюбить, только тогда, добровольно человек станет покупать его товары, а это всё поделки людей кто не разбирается ни в маркетинге, ни в брендинге, ни в психологии, а гонится только за цифрами в отчетах и дашбордах, не важно как, но повысить показатели kpi

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolay Mn

Отлично! На ютабе 2 рекламы в начале ролика тоже вводились, чтобы посмотреть их в начале и дальше не отвлекаться от ролика. Итог предсказуем, 2 рекламы сначала и дальше реклама никуда не исчезла.

Ответить
0
Развернуть ветку
Shreibikus

Где-то я уже это видел... В каком-то сериале что ли...

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
Twitter
Кузькин отец
Znak.com @znak_com
Юлия Навальная потребовала допустить ее на заседание суда над ее мужем. На 16 февраля у Навальных было назначено длительное свидание, которого они ждали 2 месяца, но вместо этого будет заседание суда в колонии, «открытое» только для тех, кто уже внутри
https://www.znak.com/2022-02-14/yuliya_navalnaya_potrebovala_dopustit_ee_na_sud_protiv_alekseya_navalnogo
Николай Ляскин @nlyaskin
Просто по закону суд обязан допустить Юлию Навальную на суд к Алексею.
6 6 комментариев
60
Человек-человек
Невероятный единорожек88

Скоро запускаю рубрику «Обзор блогеров тж». Следите за обновлениями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Так же пишите кого хотите увидеть в обзоре

22 22 комментария
5
Интернет
Сергей Исенеков
Китайская лыжница в ответ на критику интернет-цензуры написала о «бесплатном VPN». В Weibo зацензурировали комментарий Статьи редакции

Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.

Эйлин Гу / Фото Getty Images
65 65 комментариев
50
Twitter
No Context Russia @Russia_NC
28 28 комментариев
51
Скромный Маркетолог
Как продавать фитнес-тренировки онлайн
0 Обсудить
13
Новости
Сергей Исенеков
Суд в Екатеринбурге приговорил к 14 годам колонии лидера хакерской группировки Lurk, заявлявшего о сотрудничестве с ФСБ Статьи редакции

Хакер не признал свою вину.

Константин Козловский в здании суда / Фото «Ура.ру»
39 39 комментариев
33
Дитковский
Сухой микроскоп
Доброе утро, наши девочки 💐

От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎

50 50 комментариев
26
Технологии
Sasha Shambilova
Хакер обнаружил уязвимость в проекте для масштабирования Ethereum. Она позволяла выпускать бесконечное число токенов Статьи редакции

Разработчики выплатили хакеру два миллиона долларов — это максимально возможное вознаграждение.

28 28 комментариев
23
Twitter
Кузькин отец
Serg Wысоцкий @SergAibertich
Это было сказано в ночь выборов двухтысячного года. Ещё НТВ не превратилось в помойку. Сбылось всё в точности.
44 44 комментария
133
Больше статей
null