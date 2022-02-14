По замыслу разработчиков, при просмотре рекламы клиенты будут зарабатывать виртуальную валюту, которую можно потратить на фильмы. Но отводить взгляд от роликов нельзя.

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10 февраля прошла презентация сервиса MoviePass 2.0 — приложение по покупке абонементов в кинотеатре перезапустили после банкротства, объявив о фокусе на web3 и систему «заработай, пока пользуешься» (play to earn). Глава сервиса Стейси Спайкс заявил, что теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту (кредиты), которую потом смогут потратить на поход в кино. Главное условие для этого — посмотреть рекламу, не отвлекаясь и не откладывая телефон.

MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживания направления взгляда, чтобы убедиться, что люди не отрывают взгляд от экрана во время проигрывания роликов. Только в этом случае пользователи получат виртуальную валюту. В случае, если клиент отвёл взгляд или отложил телефон — реклама перестаёт проигрываться.

Когда я смотрю на рекламу, она воспроизводится. Но если я останавливаюсь и не обращаю на это внимания, контент фактически приостанавливается. У нас была ранняя версия [без отслеживания взгляда — прим.ред.] приложения, люди просто клали смартфон, не обращая на рекламу никакого внимания. Прямо сейчас 70% видеорекламы невидимы. Стейси Спайкс директор MoviePass

Спайкс не уточнил, сколько нужно посмотреть рекламы для заработка достаточного количества кредитов на один реальный билет в кино. Но в 2019 году он представлял сервис PreShow, в котором можно получать бесплатные билеты в кино, просматривая «15–20-минутное предварительное представление», состоящее из «развлекательного фирменного контента»

MoviePass был запущен в 2011 году Стейси Спайкс и Хаметом Воттом, которые хотели создать «Netflix для кинотеатров». В 2017 году компанию купила Helios and Matheson, после чего стоимость подписки снизилась с 30-50 долларов до 9,95 доллара, а абонентская база к 2018 года увеличилась до 3,2 миллиона пользователей. Так как компания сама выплачивала кинотеатрам разницу в цене, с ростом числа клиентов росли и убытки. Из-за этого в 2019 году сервис закрылся.

MoviePass и Helios and Matheson объявили о банкротстве в 2020 году. На момент подачи заявления о банкротстве MoviePass в нём говорилось, что в отношении него ведутся расследования со стороны Федеральной торговой комиссии, Комиссии по ценным бумагам и биржам, четырёх окружных прокуроров Калифорнии и генерального прокурора Нью-Йорка.