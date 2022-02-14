Технологии
Яна Ломакина

Японская компания испытала телеуправляемого робота с руками для работы на Луне Статьи редакции

Он может передвигаться по сложной местности и собирать другие устройства, например, солнечные батареи.

Фото GITAI

Японская компания GITAI испытала телеуправляемый луноход с руками. На полигоне с имитацией лунной поверхности JAXA в городе Сагамихара GITAI R1 смог проехаться по сложному рельефу, собрать макет солнечной батареи и взять пробы грунта, сообщается на сайте фирмы.

У лунохода есть четыре колеса, которые могут поворачиваться на любой угол, что позволяет ехать боком, разворачиваться на месте и выполнять сложные манёвры. Передняя часть робота, имитирующая верхнюю половину человеческого тела, оснащена фонарём и двумя камерами. Оператор управляет руками и ровером с помощью VR-контроллеров.

Во время испытаний GITAI R1 выполнил четыре задания: двигался по грунту с камнями, взобрался на склон, собрал макет солнечной батареи и собрал в контейнер образцы грунта. В компании запланировали опробовать его в реальных условиях на поверхности Луны. Разработчики рассчитывают, что робот поможет людям собирать полезные ископаемые и ремонтировать необходимые устройства.

#япония #роботы #луноход

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8 комментариев
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solawind
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Antony Duke

Странным образом торс похож на недавнего "Теледроида"

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Резкий Абдужаббор

Японские империалисты протягивают алчные руки!

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Линейный мангал

Куда вы сожрали Никиту Логинова¿ 😭

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Мистер Андерсон

всё это время Никита был Софьей

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Сознательный франт

Не вижу смехуечек про фёдора.

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Былое и думер

ГИТАЙ?
А МОЖЕТ

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Валенок

так
а сейчас как луноходы без этого работают?

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Konstantin Kulikov

Ну да ну да, пошел я на хер

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Невероятный единорожек88

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Это было сказано в ночь выборов двухтысячного года. Ещё НТВ не превратилось в помойку. Сбылось всё в точности.
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Скромный Маркетолог
Как продавать фитнес-тренировки онлайн
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Дитковский
Сухой микроскоп
Доброе утро, наши девочки 💐

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Sasha Shambilova
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