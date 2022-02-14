Японская компания испытала телеуправляемого робота с руками для работы на Луне Статьи редакции
Он может передвигаться по сложной местности и собирать другие устройства, например, солнечные батареи.
Японская компания GITAI испытала телеуправляемый луноход с руками. На полигоне с имитацией лунной поверхности JAXA в городе Сагамихара GITAI R1 смог проехаться по сложному рельефу, собрать макет солнечной батареи и взять пробы грунта, сообщается на сайте фирмы.
У лунохода есть четыре колеса, которые могут поворачиваться на любой угол, что позволяет ехать боком, разворачиваться на месте и выполнять сложные манёвры. Передняя часть робота, имитирующая верхнюю половину человеческого тела, оснащена фонарём и двумя камерами. Оператор управляет руками и ровером с помощью VR-контроллеров.
Во время испытаний GITAI R1 выполнил четыре задания: двигался по грунту с камнями, взобрался на склон, собрал макет солнечной батареи и собрал в контейнер образцы грунта. В компании запланировали опробовать его в реальных условиях на поверхности Луны. Разработчики рассчитывают, что робот поможет людям собирать полезные ископаемые и ремонтировать необходимые устройства.
Странным образом торс похож на недавнего "Теледроида"
всё это время Никита был Софьей
Не вижу смехуечек про фёдора.
ГИТАЙ?
А МОЖЕТ
так
а сейчас как луноходы без этого работают?
Ну да ну да, пошел я на хер
Изначально Эйлин Гу написала комментарий в инстаграме, недоступном для многих жителей Китая. Там он и остался, но записи-репосты в китайской соцсети скрывают.
Хакер не признал свою вину.
От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎
Разработчики выплатили хакеру два миллиона долларов — это максимально возможное вознаграждение.