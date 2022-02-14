По словам активистов, за время тестов погибли или были умерщвлены 15 макак из 23. Заявление опубликовали на фоне слухов о близящихся испытаниях Neuralink на людях.

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Одна из подопытных обезьян в демонстрационном ролике, изображение Neuralink

Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM) выдвинул обвинения в жестоком обращении с подопытными обезьянами после изучения более 700 страниц документов и отчётов, запрошенных у Калифорнийского университета. В этом вузе компания Neuralink с 2016 по 2020 годы проводила опыты по вживлению чипов в мозг обезьян, пишет New York Post.

Почти каждая обезьяна, которой установили импланты в голову, страдала от изнурительных последствий. Они, прямо говоря, калечили и убивали животных. Джереми Бэкхем директор по адвокации исследований в PCRM

Исследователи вживляли макакам чипы Neuralink путём сверления отверстий в черепе. В ответ у одного из приматов развилась «кровавая кожная инфекция» и его пришлось усыпить, утверждают активисты со ссылкой на полученные данные. Другой спустя некоторое время потерял несколько пальцев на руках и ногах — «возможно, от членовредительства». У третьей обезьяны вскоре после операции развилась неконтролируемая рвота, а через несколько дней животное упало и умерло. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

По словам Джереми Бэкхема, импланты и прочее оборудование Neuralink вызывают повторяющиеся инфекции у животных, что ставит под угрозу их здоровье и целостность исследований. PCRM, состоящий из врачей и энтузиастов, уже направил жалобу в Министерство сельского хозяйства США, обвинив Neuralink и Калифорнийский университет в девяти нарушениях Закона о благополучии животных.

Многие, если не все, обезьяны испытывали крайние страдания из-за неадекватного ухода и высокоинвазивных имплантов головы во время экспериментов, которые были выполнены в погоне за развитием того, что Neuralink и Илон Маск публично описали как «интерфейс мозг-машина» из жалобы, поданной PCRM в Министерство сельского хозяйства США

Ответ на обвинения

Представитель Калифорнийского университета в ответ на жалобу заявил, что вуз с 2020 года не сотрудничает с Neuralink и «следует всем применимым законам и правилам, включая законы и правила Министерства сельского хозяйства США».

Сама компания ответила подробной публикацией, в которой отвергла обвинения и подчеркнула приверженность компании благополучию животных.

Недавние статьи подняли вопросы об использовании Neuralink на животных в Калифорнийском университете.… Важно отметить, что эти обвинения исходят от людей, которые выступают против любого использования животных в исследованиях.… В Neuralink мы привержены работе с животными самым гуманным и этичным способом.

из ответной публикации компании Neuralink

Представители компании разобрали некоторые пункты обвинения и отметили, что Neuralink никогда не получала претензий и предупреждений со стороны контролирующих органов.

В конце января стало известно, что Neuralink готовится к началу исследований на людях и уже ищет специалиста на должность директора по клиническим испытаниям. Илон Маск считает, что мозговые импланты Neiralink вернут парализованным людям способность двигаться, а также смогут повысить интеллектуальные возможности человека.