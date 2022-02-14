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Технологии
Никита Логинов

Зоозащитники обвинили Илона Маска в причинении страданий обезьянам во время испытаний Neuralink. Компания это отрицает Статьи редакции

По словам активистов, за время тестов погибли или были умерщвлены 15 макак из 23. Заявление опубликовали на фоне слухов о близящихся испытаниях Neuralink на людях.

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Одна из подопытных обезьян в демонстрационном ролике, изображение Neuralink

Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM) выдвинул обвинения в жестоком обращении с подопытными обезьянами после изучения более 700 страниц документов и отчётов, запрошенных у Калифорнийского университета. В этом вузе компания Neuralink с 2016 по 2020 годы проводила опыты по вживлению чипов в мозг обезьян, пишет New York Post.

Почти каждая обезьяна, которой установили импланты в голову, страдала от изнурительных последствий. Они, прямо говоря, калечили и убивали животных.

Джереми Бэкхем
директор по адвокации исследований в PCRM

Исследователи вживляли макакам чипы Neuralink путём сверления отверстий в черепе. В ответ у одного из приматов развилась «кровавая кожная инфекция» и его пришлось усыпить, утверждают активисты со ссылкой на полученные данные. Другой спустя некоторое время потерял несколько пальцев на руках и ногах — «возможно, от членовредительства». У третьей обезьяны вскоре после операции развилась неконтролируемая рвота, а через несколько дней животное упало и умерло. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

По словам Джереми Бэкхема, импланты и прочее оборудование Neuralink вызывают повторяющиеся инфекции у животных, что ставит под угрозу их здоровье и целостность исследований. PCRM, состоящий из врачей и энтузиастов, уже направил жалобу в Министерство сельского хозяйства США, обвинив Neuralink и Калифорнийский университет в девяти нарушениях Закона о благополучии животных.

Многие, если не все, обезьяны испытывали крайние страдания из-за неадекватного ухода и высокоинвазивных имплантов головы во время экспериментов, которые были выполнены в погоне за развитием того, что Neuralink и Илон Маск публично описали как «интерфейс мозг-машина»

из жалобы, поданной PCRM в Министерство сельского хозяйства США

Ответ на обвинения

Представитель Калифорнийского университета в ответ на жалобу заявил, что вуз с 2020 года не сотрудничает с Neuralink и «следует всем применимым законам и правилам, включая законы и правила Министерства сельского хозяйства США».

Сама компания ответила подробной публикацией, в которой отвергла обвинения и подчеркнула приверженность компании благополучию животных.

Недавние статьи подняли вопросы об использовании Neuralink на животных в Калифорнийском университете.… Важно отметить, что эти обвинения исходят от людей, которые выступают против любого использования животных в исследованиях.… В Neuralink мы привержены работе с животными самым гуманным и этичным способом.

из ответной публикации компании Neuralink

Представители компании разобрали некоторые пункты обвинения и отметили, что Neuralink никогда не получала претензий и предупреждений со стороны контролирующих органов.

В конце января стало известно, что Neuralink готовится к началу исследований на людях и уже ищет специалиста на должность директора по клиническим испытаниям. Илон Маск считает, что мозговые импланты Neiralink вернут парализованным людям способность двигаться, а также смогут повысить интеллектуальные возможности человека.

Технологии
Даша Лейзаренко
Стартап Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру при помощи вживлённого в мозг нейрочипа Статьи редакции

Предприниматель пообещал завести примату канал на Twitch.

#новости #маск #neuralink #животные

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44 комментария
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groostlan

пусть своих активистов на опыты отдают, а то ебать- прогресс хотим, лекарства хотим, но тестировать ни на ком нельзя
кучка отбитых долбоёов, которые абсолютно не понимают как проводятся исследования. в их видении- учёным чисто по приколу мучать животных

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32
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Андрей Андреев

Эти долбоебы, кстати, недавно инициировали проведение референдума в Швейцарии и, естественно, потерпели сокрушительное поражение.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/protivniki-opytov-nad-zhivotnymi-poterpeli-porazhenie-na-referendume-v-shveycarii-1031188933

Противники опытов над животными потерпели…
Сторонники запрета опытов над животными потерпели поражение на состоявшемся в Швейцарии в…
www.finanz.ru
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10
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groostlan

азаза
это хорошо

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3
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Ирина Китаева

что же тогда маск отрицает? а? а?

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–3
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groostlan

что отрицает? что на животных проводят опыты? или что кучка идиотов орут что обезьянки страдали?
эти активисты там тоже были? следили за исследованием? спрашивали у обезьян соблюдают ли из права?
правильно он всё делает
а если действительно они не страдали? схуяль ему сглашаться?
а если действительно они страдали? схуяль ему соглашаться?

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2
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Selfish Ledger

Обезьяны это подопытные животные. В конце исследования они все должны быть убиты. Так всегда происходит со всеми животными в исследованиях. Даже если исследование показало что никакого вреда не было, исследуемое животное должно быть уничтожено. К ним с самого начала отношение как к обьектам. Статья вброс.

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9
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Frank Ferd

Илон Маск лично выстраивал обезьян в шеренгу, чтобы одним патроном умертвить.

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27
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Selfish Ledger

поэтому такой богатый. Эффективный менеджер.

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6
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Владислав Егоров

Потом с их родни еще деньги на патрон собирал

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–1
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Вынужденный турник

зачем ты заставил меня плакать(

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5
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Dmitry Ryleev
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3
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Никита Борисова

Кто самолично убил миллионы обезьян?

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Вынужденный турник

Гитлер

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2
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solawind

Не на тех животных испытывает

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13
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Сухой микроскоп

Зачем проводить на обезьянах, когда бог придумал 👨🏿

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7
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Сухой микроскоп

Людей. А вы о чем подумали? Я толерантен и использую общественно прогрессивные эмодзи, ведь я не расист и понимаю что на этом сайте сидят не только белые гетеросексуалы, но и остальные меньшинства.

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6
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Петя Миров

🧍🏼‍♂️🧎🏿‍♂️

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Роман Александров

🖥🏃🏾‍♂️🔥🔫👮🏻‍♂️

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Никита Борисова

Чё порвался — непонятно.

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1
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Madao

Уймись, клоун.

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Сухой микроскоп

@Санитар оскорбления

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Andrew Gladkov

Гитлер moment

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александр александр

блэкфейс? это да, можно спутать обезьяну с человеком

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Svargr

Б***ь, а как они ожидали, что обезъянам вживлять чипы* будут в мозг — и это будет безболезненно?

* — экспериментальные чипы причем.

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3
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Сознательный франт

Те обезьяны, что готовы становиться в очередь за установку этих чипов себе.

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Slow Zeleniy

Вся наша жизнь боль 🙂

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1
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Frank Ferd

Больше на испытания у Маска не подписываемся, брат.

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3
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Вынужденный турник

Руки прочь от гения

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Путин спас Россию

Тут же не про оксмимирона речь

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2
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Вынужденный турник

У меня 2 краша

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Вынужденный турник

Дитковский и человек-человек

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Воздушный бас

А у тебя скромные запросы

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Вынужденный турник

Реалистичные

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Вынужденный турник

Он говорил что они до конца года хотят к испытаниям на людях перейти

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Максим Шпилёв
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александр александр

бунд!

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Yufers

Активисты боятся, что подопытные животные устроят планету обезьян и выгонят их с работы.

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Dmitry Sursin

Они уже год план готовят.

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Батискаф бомжа

Проводили бы опыты на заключенных приговоренных к смертной казни и всё

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Областной Абдужаббор

Я слышал Маска выписали из левых. Бедный он, как же теперь.

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1
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duft 7txcr

Зоошиза небо кроет
Вихри снежные крутя
То как зверь она завоет
То заплачет как дитя

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0
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Удивительный хичхакер

Одна макака специально выращенная для экспериментов стоит 25 тыс долларов. Почему не использовать для этого добровольцев бесплатно?

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0
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Удивительный хичхакер

Я согласен быть добровольцем. Это единственный способ сказать родственникам за ужином- Поздравьте, меня взяли в компанию Илона Маска!🍾

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Даниил Слесарчук

По этим событиям Netflix выпустит сериал "Вместо мозга". Роль Илона Маска сыграет темнокожая актриса.

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StarDog
Как называется эта болезнь?
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Мистер Дельтоплан
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ставь лайк, если тоже ждешь от листочкка обзор на новые биметаллические радиаторы роял термо в ютубе и взятие украины
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Кузькин отец
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