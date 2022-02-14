Зоозащитники обвинили Илона Маска в причинении страданий обезьянам во время испытаний Neuralink. Компания это отрицает Статьи редакции
По словам активистов, за время тестов погибли или были умерщвлены 15 макак из 23. Заявление опубликовали на фоне слухов о близящихся испытаниях Neuralink на людях.
Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM) выдвинул обвинения в жестоком обращении с подопытными обезьянами после изучения более 700 страниц документов и отчётов, запрошенных у Калифорнийского университета. В этом вузе компания Neuralink с 2016 по 2020 годы проводила опыты по вживлению чипов в мозг обезьян, пишет New York Post.
Исследователи вживляли макакам чипы Neuralink путём сверления отверстий в черепе. В ответ у одного из приматов развилась «кровавая кожная инфекция» и его пришлось усыпить, утверждают активисты со ссылкой на полученные данные. Другой спустя некоторое время потерял несколько пальцев на руках и ногах — «возможно, от членовредительства». У третьей обезьяны вскоре после операции развилась неконтролируемая рвота, а через несколько дней животное упало и умерло. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.
По словам Джереми Бэкхема, импланты и прочее оборудование Neuralink вызывают повторяющиеся инфекции у животных, что ставит под угрозу их здоровье и целостность исследований. PCRM, состоящий из врачей и энтузиастов, уже направил жалобу в Министерство сельского хозяйства США, обвинив Neuralink и Калифорнийский университет в девяти нарушениях Закона о благополучии животных.
Ответ на обвинения
Представитель Калифорнийского университета в ответ на жалобу заявил, что вуз с 2020 года не сотрудничает с Neuralink и «следует всем применимым законам и правилам, включая законы и правила Министерства сельского хозяйства США».
Сама компания ответила подробной публикацией, в которой отвергла обвинения и подчеркнула приверженность компании благополучию животных.
Представители компании разобрали некоторые пункты обвинения и отметили, что Neuralink никогда не получала претензий и предупреждений со стороны контролирующих органов.
В конце января стало известно, что Neuralink готовится к началу исследований на людях и уже ищет специалиста на должность директора по клиническим испытаниям. Илон Маск считает, что мозговые импланты Neiralink вернут парализованным людям способность двигаться, а также смогут повысить интеллектуальные возможности человека.
пусть своих активистов на опыты отдают, а то ебать- прогресс хотим, лекарства хотим, но тестировать ни на ком нельзя
кучка отбитых долбоёов, которые абсолютно не понимают как проводятся исследования. в их видении- учёным чисто по приколу мучать животных
Эти долбоебы, кстати, недавно инициировали проведение референдума в Швейцарии и, естественно, потерпели сокрушительное поражение.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/protivniki-opytov-nad-zhivotnymi-poterpeli-porazhenie-na-referendume-v-shveycarii-1031188933
азаза
это хорошо
что же тогда маск отрицает? а? а?
что отрицает? что на животных проводят опыты? или что кучка идиотов орут что обезьянки страдали?
эти активисты там тоже были? следили за исследованием? спрашивали у обезьян соблюдают ли из права?
правильно он всё делает
а если действительно они не страдали? схуяль ему сглашаться?
а если действительно они страдали? схуяль ему соглашаться?
Обезьяны это подопытные животные. В конце исследования они все должны быть убиты. Так всегда происходит со всеми животными в исследованиях. Даже если исследование показало что никакого вреда не было, исследуемое животное должно быть уничтожено. К ним с самого начала отношение как к обьектам. Статья вброс.
Илон Маск лично выстраивал обезьян в шеренгу, чтобы одним патроном умертвить.
поэтому такой богатый. Эффективный менеджер.
Потом с их родни еще деньги на патрон собирал
Кто самолично убил миллионы обезьян?
Не на тех животных испытывает
🧍🏼♂️🧎🏿♂️
🖥🏃🏾♂️🔥🔫👮🏻♂️
Чё порвался — непонятно.
Уймись, клоун.
@Санитар оскорбления
Гитлер moment
блэкфейс? это да, можно спутать обезьяну с человеком
Б***ь, а как они ожидали, что обезъянам вживлять чипы* будут в мозг — и это будет безболезненно?
* — экспериментальные чипы причем.
Те обезьяны, что готовы становиться в очередь за установку этих чипов себе.
Вся наша жизнь боль 🙂
Больше на испытания у Маска не подписываемся, брат.
Тут же не про оксмимирона речь
бунд!
Активисты боятся, что подопытные животные устроят планету обезьян и выгонят их с работы.
Они уже год план готовят.
Проводили бы опыты на заключенных приговоренных к смертной казни и всё
Зоошиза небо кроет
Вихри снежные крутя
То как зверь она завоет
То заплачет как дитя
По этим событиям Netflix выпустит сериал "Вместо мозга". Роль Илона Маска сыграет темнокожая актриса.
От лица носителей пенисов и семенной жидкости, поздравляю вас с днём влюблённых. Надеюсь вы не попадёте в абъюзивные отношения, не встретите токсичного человека, а бесхарактерную тряпку, из которой можно слепить что вам угодно и потом чморить всю оставшуюся жизнь. Проверено на себе 😎
В январе похожий документ внесла КПРФ.
По мнению топ-менджеров компании, на место таких сотрудников «должны прийти миллениалы».