Американские военные вооружили дрон микроволновым излучателем, чтобы сбивать другие дроны Статьи редакции
Система предназначена для борьбы с роями «вражеских» беспилотников и может быстро стрелять по целям с «почти мгновенным эффектом».
Калифорнийская компания Epirus представила мощный микроволновый излучатель Leonidas Pod для борьбы с роями дронов. Для его производства используются транзисторы из нитрида галлия, а не громоздкие магнетронные вакуумные лампы, которыми военные десятилетиями оснащали радары. Всё это делает систему достаточно лёгкой и компактной, чтобы крепить её ко дну боевого беспилотника в виде капсулы.
Компания заявила, что Leonidas Pod может быстро стрелять по целям без перегрева, при этом система не нуждается в перезарядке. Она может включаться и выключаться за считанные минуты и имеет увеличенный срок службы батареи, что позволяет Leonidas Pod далеко перемещаться, а затем самостоятельно возвращаться на базу. Модуль имеет режим ожидания, и систему можно активировать, не разряжая аккумулятор.
Система продемонстрировала, что может противостоять как вертолётным, так и беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, во время одной из демонстраций Leonidas Pod отключил подвесной корабельный двигатель.
А суп разогреть смогут?
Ну это само собой. Разогрев еды это основная фича, а сбивание дронов бонусом.
У них принцип работы отличается от этого устройства? Из статьи непонятно, к сожалению
война дронов
Махнетрон к бою!
Так а его самого можно сбить? Фраза не очень это раскрывает:
Система продемонстрировала, что может противостоять как вертолётным, так и беспилотным летательным аппаратам
А если нельзя, то почему такой же защитной системой не оснастить дроны которые он собрался сбивать?
Во вражеском рою дронов летит один такой боевой дрон сбивает сбивателя и вуаля
Во вражеском рою он будет еще и своих ебашить, тут скорее дроны сопровождения тогда нужны, как у автоколонн
А как он так сам себя не отключает? Или этот дрон на бензиновом двигателе? ))
Компания решила самостоятельно передавать измерителю «обезличенную информацию» о посещениях ресурсов.
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