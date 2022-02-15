Технологии
Софья Сажнева

Американские военные вооружили дрон микроволновым излучателем, чтобы сбивать другие дроны Статьи редакции

Система предназначена для борьбы с роями «вражеских» беспилотников и может быстро стрелять по целям с «почти мгновенным эффектом».

Epirus

Калифорнийская компания Epirus представила мощный микроволновый излучатель Leonidas Pod для борьбы с роями дронов. Для его производства используются транзисторы из нитрида галлия, а не громоздкие магнетронные вакуумные лампы, которыми военные десятилетиями оснащали радары. Всё это делает систему достаточно лёгкой и компактной, чтобы крепить её ко дну боевого беспилотника в виде капсулы.

Недавно представленный Leonidas Pod благодаря нескольким вариантам крепления для максимальной мобильности может двигаться непосредственно к среде угроз.

Epirus

Компания заявила, что Leonidas Pod может быстро стрелять по целям без перегрева, при этом система не нуждается в перезарядке. Она может включаться и выключаться за считанные минуты и имеет увеличенный срок службы батареи, что позволяет Leonidas Pod далеко перемещаться, а затем самостоятельно возвращаться на базу. Модуль имеет режим ожидания, и систему можно активировать, не разряжая аккумулятор.

Система продемонстрировала, что может противостоять как вертолётным, так и беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, во время одной из демонстраций Leonidas Pod отключил подвесной корабельный двигатель.

#технологии #беспилотники #новости

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Alex Sallivan

А суп разогреть смогут?

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Gedevan

Ну это само собой. Разогрев еды это основная фича, а сбивание дронов бонусом.

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Andrey Frolov
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Андрей Охапкин

У них принцип работы отличается от этого устройства? Из статьи непонятно, к сожалению

Силовики в Беларуси использовали…
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habr.com
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Aireen Marie

война дронов

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Gerde Cortu

Махнетрон к бою!

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Корнелий Шнапс

Так а его самого можно сбить? Фраза не очень это раскрывает:
Система продемонстрировала, что может противостоять как вертолётным, так и беспилотным летательным аппаратам
 А если нельзя, то почему такой же защитной системой не оснастить дроны которые он собрался сбивать?
Во вражеском рою дронов летит один такой боевой дрон сбивает сбивателя и вуаля

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Павел Каташев

Во вражеском рою он будет еще и своих ебашить, тут скорее дроны сопровождения тогда нужны, как у автоколонн

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Jonny Odyssey

А как он так сам себя не отключает? Или этот дрон на бензиновом двигателе? ))

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