Система предназначена для борьбы с роями «вражеских» беспилотников и может быстро стрелять по целям с «почти мгновенным эффектом».

Epirus

Калифорнийская компания Epirus представила мощный микроволновый излучатель Leonidas Pod для борьбы с роями дронов. Для его производства используются транзисторы из нитрида галлия, а не громоздкие магнетронные вакуумные лампы, которыми военные десятилетиями оснащали радары. Всё это делает систему достаточно лёгкой и компактной, чтобы крепить её ко дну боевого беспилотника в виде капсулы.

Недавно представленный Leonidas Pod благодаря нескольким вариантам крепления для максимальной мобильности может двигаться непосредственно к среде угроз. Epirus

Компания заявила, что Leonidas Pod может быстро стрелять по целям без перегрева, при этом система не нуждается в перезарядке. Она может включаться и выключаться за считанные минуты и имеет увеличенный срок службы батареи, что позволяет Leonidas Pod далеко перемещаться, а затем самостоятельно возвращаться на базу. Модуль имеет режим ожидания, и систему можно активировать, не разряжая аккумулятор.

Система продемонстрировала, что может противостоять как вертолётным, так и беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, во время одной из демонстраций Leonidas Pod отключил подвесной корабельный двигатель.