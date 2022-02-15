Тайваньский инженер вручную собрал портативный компьютер с механической клавиатурой и сенсорным экраном Статьи редакции
Мощности процессора хватает для работы с графическими операционными системами, просмотра фильмов и обработки видео.
Инженер Пенк Чен создал ретро-ноутбук Penkesu с использованием напечатанных на 3D-принтере деталей и шарниров, разработанных для Game Boy Advance SP — портативной игровой консоли Nintendo. Подробную инструкцию, как собрать такое же устройство, Чен выложил на GitHub.
Ноутбук оснащён микрокомпьютером Raspberry Pi Zero 2W на основе Linux, широкоэкранным дисплеем с диагональю 7,9 дюйма (разрешение 400x1280) и ортолинейной механической клавиатурой с 48 клавишами. Портативный компьютер заряжается по USB и имеет литий-ионный аккумулятор.
Чен стремился сделать устройство с минимальным количеством электроники. При этом компьютер получился вполне рабочим: на плате Raspberry Pi Zero 2W поместились чип Broadcom BCM2710A1 и оперативная память объёмом 512 МБ, порты ввода-вывода, слот для microSD-карты и мультимедийные интерфейсы. Кроме того, система поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.
очередная игрушка с raspberry pi, будто что-то особенное
не хуже - Бай-ккал , а
Иии? Ну собрал и собрал, что необычного то?
эт лоуфай ответ msi
тайваньские разборки
разработанных для Game Boy Advance SP — портативной игровой консоли Nintendo.
Юристы Nintendo уже выехали за ним
необычное то что ты нихуя так не сделаешь .
Крто то, что это опен-сорс проект, который даёт возможность собрать свой мини-комп любому энтузиасту. Есть база, от которой можно оттолкнуться.
Дает возможность купить распбери?
Для фильмов само то конечно )
That's very nice. In America, we believe that every Taiwanese citizen has a right to build his/her/they own computer
сочный звук у клавиш
особенно у цифр
Easy money….
Дендро-фекальные технологии.
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