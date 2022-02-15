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Технологии
Софья Сажнева

Тайваньский инженер вручную собрал портативный компьютер с механической клавиатурой и сенсорным экраном Статьи редакции

Мощности процессора хватает для работы с графическими операционными системами, просмотра фильмов и обработки видео.

17 17 комментариев
1130 просмотров

Инженер Пенк Чен создал ретро-ноутбук Penkesu с использованием напечатанных на 3D-принтере деталей и шарниров, разработанных для Game Boy Advance SP — портативной игровой консоли Nintendo. Подробную инструкцию, как собрать такое же устройство, Чен выложил на GitHub.

Ноутбук оснащён микрокомпьютером Raspberry Pi Zero 2W на основе Linux, широкоэкранным дисплеем с диагональю 7,9 дюйма (разрешение 400x1280) и ортолинейной механической клавиатурой с 48 клавишами. Портативный компьютер заряжается по USB и имеет литий-ионный аккумулятор.

Penk Chen @penk
Hacker voice: I’m in
GitHub

Чен стремился сделать устройство с минимальным количеством электроники. При этом компьютер получился вполне рабочим: на плате Raspberry Pi Zero 2W поместились чип Broadcom BCM2710A1 и оперативная память объёмом 512 МБ, порты ввода-вывода, слот для microSD-карты и мультимедийные интерфейсы. Кроме того, система поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.

#новости #технологии #электроника

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Dr. Acula

очередная игрушка с raspberry pi, будто что-то особенное

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GmenGold Zelmen

не хуже - Бай-ккал , а

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–1
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Дизайнер Павленко
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6
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Artem Aznagulov

Иии? Ну собрал и собрал, что необычного то?

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Ваша Закладко

эт лоуфай ответ msi
тайваньские разборки

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No Name

разработанных для Game Boy Advance SP — портативной игровой консоли Nintendo.
 Юристы Nintendo уже выехали за ним

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2
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GmenGold Zelmen

необычное то что ты нихуя так не сделаешь .

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1
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Alexander the Nth

Крто то, что это опен-сорс проект, который даёт возможность собрать свой мини-комп любому энтузиасту. Есть база, от которой можно оттолкнуться.

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Nick Rosenberg

Дает возможность купить распбери?

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1
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Мокрый украинец

Для постапокалипсиса пойдет

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dzirt do'urden

Для фильмов само то конечно )

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President Biden

That's very nice. In America, we believe that every Taiwanese citizen has a right to build his/her/they own computer

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Ваша Закладко

сочный звук у клавиш

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Алекс Суханов

особенно у цифр

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Андрей Иванов

Easy money….

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Праздничный месяц

Начал бы кто выпускать клоны Psion… Только не на ведре

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Gerde Cortu

Дендро-фекальные технологии.

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