Грязный бизнес Valeant: как любимчик Wall-Street наживался на пациентах, зарабатывал миллиарды и потерял все

С 2013 по 2015 год акции Valeant Pharmaceuticals выросли в четыре раза. Бумаги торговались по $60 в начале ралли и по $263 в пиковой точке. Инвесторы были счастливы. Они владели успешным бизнесом, который стабильно рос и эффективно добывал деньги. Все шло отлично. Но неожиданно ситуация изменилась. Компания погрузилась в судебные разбирательства,…