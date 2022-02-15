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Технологии
Сергей Исенеков

Австралийские учёные испытали на овцах бионические глаза — устройство передаёт изображение на сетчатку с камер на очках Статьи редакции

Создатели устройства уже подали документы, чтобы получить разрешение для начала испытаний технологии на людях.

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Имплантат Phoenix 99 / Фото Сиднейского университета

Команда учёных Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса имплантировали хирургическим путём устройство Phoenix 99 за сетчатку глаза овец. В ходе эксперимента исследователи хотели проверить технологию и убедиться в том, что она не вызовет никаких побочных эффектов у животных. Об этом пишет «Би-би-си».

Инженер-биомедик Сэмюэл Эггенбергер рассказал изданию, что учёные не зафиксировали никаких неожиданных реакций как со стороны овец, так и со стороны тканей глаза вокруг вживлённого имплантата. «Мы думаем, что устройство может оставаться в глазу на протяжении многих лет без особых проблем», — сказал он.

Важно отметить, мы выяснили, что устройство оказывает очень малое влияние на нейроны, необходимые для «обмана» мозга. Наша команда в восторге от результатов, которые дают нам уверенность в том, чтобы начать проводить испытания технологии на людях. Мы надеемся, что с помощью устройства люди, живущие с потерей зрения от дегенеративных расстройств сетчатки глаза, смогут восстановить зрение.

Сэмюэл Эггенбергер
инженер-биомедик и сотрудник Сиднейского университета

Phoenix 99 передаёт беспроводным путём изображение с небольшой камеры, расположенной на солнцезащитных очках, в виде электрических сигналов на сетчатку глаза. После чего они обрабатываются оптическим нервом и перенаправляются в мозг. Устройство помогает обходить неисправные клетки сетчатки и задействовать те, которые ещё работают.

«Би-би-си» отмечает, что над подобными устройствами работают другие компании — австралийские Second Sight и Monash Vision Group и французская Pixium Vision. Сейчас они тестируют систему на основе имплантов сетчатки глаза на людях.

#новости #медицина #биология #изобретения

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Ребят, нафотошопте овцу с глазом терминатора. Или даже половиной черепа терминатора.

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умный человек

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