По задумке разработчиков, кулон будет действовать как «мозг» для очков.

Motorola выпустила шейный ремешок с поддержкой 5G. Он работает в паре с очками дополненной и виртуальной реальности, сообщила компания.

Шейный ободок с кулоном размером 54х97 мм оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, сенсорной панелью, слотом для SIM-карты, динамиками и несколькими датчиками, включая гироскоп и акселерометр. Motorola заявила, что сотрудничает с операторами, чтобы подключаться к сети mmWave 5G. По данным Engadget, «ожерелье» совместимо с очками ThinkReality A3 от Lenovo и платформой Qualcomm Snapdragon VR.

По задумке разработчиков, кулон будет выступать «мозгом» для VR- или AR-очков. Перенос процессора и батареи в аксессуар позволит сделать гарнитуру легче и удобнее.

В Motorola считают, что ключевыми пользователями нового устройства станут корпоративные клиенты. Сколько будет стоить аксессуар и когда он поступит в продажу, компания не уточнила.