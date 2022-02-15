Технологии
Яна Ломакина

Motorola представила 5G-«ожерелье». Оно должно сделать VR-гарнитуру менее громоздкой Статьи редакции

По задумке разработчиков, кулон будет действовать как «мозг» для очков.

Motorola выпустила шейный ремешок с поддержкой 5G. Он работает в паре с очками дополненной и виртуальной реальности, сообщила компания.

Шейный ободок с кулоном размером 54х97 мм оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, сенсорной панелью, слотом для SIM-карты, динамиками и несколькими датчиками, включая гироскоп и акселерометр. Motorola заявила, что сотрудничает с операторами, чтобы подключаться к сети mmWave 5G. По данным Engadget, «ожерелье» совместимо с очками ThinkReality A3 от Lenovo и платформой Qualcomm Snapdragon VR.

По задумке разработчиков, кулон будет выступать «мозгом» для VR- или AR-очков. Перенос процессора и батареи в аксессуар позволит сделать гарнитуру легче и удобнее.

В Motorola считают, что ключевыми пользователями нового устройства станут корпоративные клиенты. Сколько будет стоить аксессуар и когда он поступит в продажу, компания не уточнила.

#новости #motorola

776 просмотров
18 18 комментариев
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Candy Boy

Он же умер

Ответить
6
Развернуть ветку
Мокрый украинец

Смешно(нет)

Ответить
0
Развернуть ветку
Всевозможный звук

да(смешно)

Ответить
6
Развернуть ветку
StarDog

Взорвался, хоть и не Samsung

Ответить
1
Развернуть ветку
Вредный дым
Ответить
0
Развернуть ветку
Процессуальный парфюмер

какой кринж

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий Родин

Было бы прикольно, чтобы очки связывались с телефоном и тянули данные оттуда. Примерно как эппл вотч

Ответить
1
Развернуть ветку
киллер для Дыни

Настоящая Motorola в прошлом

Ответить
1
Развернуть ветку
Двойной файл

Никогда не испытывал неприязни к людям другой расы, цвета кожи или ориентации, но увижу такого на улице – отпижжю.

Ответить
–8
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Классика

Ответить
3
Развернуть ветку
Двойной файл

да

Ответить
–1
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

у пескова было анти 5g ожерелье?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мокрый украинец

Не оч

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Почему нельзя сделать устройство которое будет обрабатывать все и только стримить по WiFi картинку в очки? Без кучи проводов, максимум питание по трех метровому шнуру? Зачем нужна эта штука на шее, если её проще кинуть на диван/карман?

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Так маркетинг не делается. Нельзя сразу взять и продать удобное, сперва надо насытить рынок 1-м поколением, затем 2-м и так далее. Заводы должны работать постоянно, прибыль поступать вечно. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Так уже же понятно что технология не стольким нужна что бы и дальше выглядеть как в 90ых. Сейчас Apple выпустит свои очки и как бы ебано они не выглядели удобства в них будет больше чем в очках от мета. Датчик на шее? Это де пиздец какой-то.

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек

для нигг стилизовать норм можно будет

Ответить
0
Развернуть ветку
Jonny Odyssey
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Twitter
Профессор Леголасов @legolasov
Тест на долбоёба 2022. Если ты хочешь, чтобы твоя страна напала на другую - ты долбоёб.
141 141 комментарий
339
Заботливый Майонез
Потребительский фитиль
💥💥💥 СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ. МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ💥💥💥
0 Обсудить
5
Технологии
Никита Логинов
Вместо программиста — кнопка «Сделать хорошо»: может ли компьютер писать код и не поздно ли уже «идти в айти» Статьи редакции

Нейросеть AlphaCode выступила в конкурсах программирования на уровне человека. Но до полной автоматизации по-прежнему далеко — ИИ ещё долго не заменит разработчиков.

Демонстрация работы AlphaCode: слева — словесное описание задачи, справа — итог работы нейросети, изображение DeepMind
65 65 комментариев
42
Oldfag TV
АХАХАХАХАХА

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

пиздец вы ебанутые наглухо
16 16 комментариев
6
Новости
Сергей Исенеков
Госдума решила «незамедлительно» направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР Статьи редакции

Депутаты проголосовали за проект обращения к президенту России от КПРФ.

134 134 комментария
28
Интернет
Анна Павлова
Журналистка нашла пару, чьи мемные фотографии иллюстрируют статью «Дай пять» в «Википедии» — оказалось, что они женаты Статьи редакции

14 лет спустя Тим и Тамара повторили знаменитый фотосет и рассказали, как снимки появились в свободной энциклопедии.

20 20 комментариев
44
Истории
Максим Рычков
Южная Корея: через африканскую нищету, «обнуления» президента и Олимпиаду к стране смартфонов и K-Pop

Игры 1988 года помогли стране отказаться от диктатуры и закрепиться в числе лидеров мировой экономики. А ведь изначально южане были беднее соседей из КНДР.

Стычка между манифестантами и полицейским спецназом. Сеул, 1987 год. Фото Кима Ньютона (Kim Newton)
145 145 комментариев
109
Новости
Артём Мазанов
Фото: Выездное заседание суда по двум делам против Навального, которое проходит прямо в колонии Статьи редакции

Навального судят по делам о мошенничестве и неуважении к суду.

Фото Светланы Видановой, «Новая газета»
80 80 комментариев
126
Мнения
Степан Анейчик
Разве не так?

Президент уже 20 лет грабит страну, сажает и убивает своих политических оппонентов и фальсифицирует выборы? meh.

Американцы сняли негра в сериале? ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ! ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫй БОЙ!

68 68 комментариев
76
Больше статей
null