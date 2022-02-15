Motorola представила 5G-«ожерелье». Оно должно сделать VR-гарнитуру менее громоздкой Статьи редакции
По задумке разработчиков, кулон будет действовать как «мозг» для очков.
Motorola выпустила шейный ремешок с поддержкой 5G. Он работает в паре с очками дополненной и виртуальной реальности, сообщила компания.
Шейный ободок с кулоном размером 54х97 мм оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, сенсорной панелью, слотом для SIM-карты, динамиками и несколькими датчиками, включая гироскоп и акселерометр. Motorola заявила, что сотрудничает с операторами, чтобы подключаться к сети mmWave 5G. По данным Engadget, «ожерелье» совместимо с очками ThinkReality A3 от Lenovo и платформой Qualcomm Snapdragon VR.
По задумке разработчиков, кулон будет выступать «мозгом» для VR- или AR-очков. Перенос процессора и батареи в аксессуар позволит сделать гарнитуру легче и удобнее.
В Motorola считают, что ключевыми пользователями нового устройства станут корпоративные клиенты. Сколько будет стоить аксессуар и когда он поступит в продажу, компания не уточнила.
Он же умер
Взорвался, хоть и не Samsung
Было бы прикольно, чтобы очки связывались с телефоном и тянули данные оттуда. Примерно как эппл вотч
Настоящая Motorola в прошлом
Классика
у пескова было анти 5g ожерелье?
Почему нельзя сделать устройство которое будет обрабатывать все и только стримить по WiFi картинку в очки? Без кучи проводов, максимум питание по трех метровому шнуру? Зачем нужна эта штука на шее, если её проще кинуть на диван/карман?
Так маркетинг не делается. Нельзя сразу взять и продать удобное, сперва надо насытить рынок 1-м поколением, затем 2-м и так далее. Заводы должны работать постоянно, прибыль поступать вечно. :)
Так уже же понятно что технология не стольким нужна что бы и дальше выглядеть как в 90ых. Сейчас Apple выпустит свои очки и как бы ебано они не выглядели удобства в них будет больше чем в очках от мета. Датчик на шее? Это де пиздец какой-то.
для нигг стилизовать норм можно будет
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