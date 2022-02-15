Учёные создали солнечный опреснитель за четыре доллара — он обеспечивает водой целую семью и не требует очистки Статьи редакции
Опреснитель работает без фильтров, только за счёт естественной циркуляции воды разной температуры и солёности.
Специалисты MIT и Шанхайского университета разработали устройство для опреснения солёной воды, которое не требует использования фильтров или мембран. Его можно собрать из дешёвых материалов общей стоимостью менее пяти долларов (около 300 рублей) и обеспечить небольшую семью ежедневной питьевой водой. Учёные описали своё изобретение в журнале Nature.
Опреснитель можно поместить на поверхность любого солёного водоёма или искусственного резервуара. Он состоит из плавающей «доски» с системой отверстий диаметром в 2,5 миллиметра, поверх которой размещена нагревательная камера из материала, который хорошо поглощает солнечный свет. Солёная вода снизу проходит через отверстия наверх, в нагревательную камеру, и образует тонкий слой, который быстро испаряется.
Водяной пар, избавленный от крупиц соли, поднимается выше и оседает на наклонной плоскости, с которой стекает в бак — как в обычных тепловых опреснителях. Вся соль остаётся в тонком слое воды на поверхности «доски» — и этот насыщенный солью раствор через отверстия уходит обратно в водоём, а на замену ему поднимается очередная порция неопреснённой воды из водоёма. Процесс идёт безостановочно без дополнительных затрат энергии — исключительно за счёт солнечного тепла и естественной циркуляции воды.
Опреснитель крайне прост и дёшев не только в создании, но и в эксплуатации — в нём нет фильтров или мембран, которые нужно регулярно менять. Учёные тестировали устройство на протяжении недели, после чего осмотрели его внутренности и не нашли кристаллов соли. То есть, его не нужно даже чистить от солевых отложений.
Исследователи считают, что такие опреснители могут решить массу проблем с производством питьевой воды в бедных и неразвитых странах, а также в зоны стихийных бедствий. Также их можно масштабировать до промышленных установок и использовать на морском побережье в солнечных и тёплых регионах.
У меня дед давно так самогон гонит,тоже мне новинка
опять америкосы наши изобретения воруют
Вообще прикольно. Обычный дистиллятор, доработали, что бы сам от соли мог избавляться, и получилась достаточно практичная автономная штука.
Да, хоть раз простое и действенное изобретение, от которого не веет британскими/российскими учёными.
Как по мне, лучше бы наука вообще не имела национальности, но пока она во многих странах на гос. финансировании, приходится добавлять национальность. :)
Я в данном случае не имел в виду национальность или политику, а просто что что британские учёные, что их российские коллеги с подачи прессы обожают делать заявления про перевороты в науке. Крутят науку на **ю уже который год.
А, извини, не понял сразу.
По мне - нужно наоборот чаще писать даже о минимальных достижениях (именно достижениях, а не тупого копирования чужих продуктов).
Во первых, пока прорывное достижение дойдёт в массы, проходит достаточно много времени, это абсолютно нормально. Плюс опять же, окажется что достижение прорывное, но тупиковое, и так бывает. Зато другие поймут, что незачем двигаться в этом направлении.
Во вторых - происходит больший охват населения информацией, которой кто то ещё может заинтересоваться. Пускай на кухне лучше спорят о науке, чем о политике.
Ну и в третьих, чем больше технология на слуху, тем больше она получает финансирование, от этого никуда не деться.
Так что для меня, чем больше будет статей про реальные перевороты, хоть и минимальные, тем лучше. Прогресс дико замедлился уже больше пяти лет назад, и сейчас в основном только улучшения. Да вспомнить туже файзеровскую вакцину. Я когда давным давно читал про печать рнк вакцин - думал ну фиг его знает. Прикольно, но непонятно. А тут хренакс, и получила технология огромное распространение. Это ведь круто. :)
That's very nice. In America, we believe that every family has a right to drink clean water.
..опять во сне разговаривает
Joe, what do you think about Nestle and it's director who said water's right should not be free
He's wrong, obviously. Have a nice day!
its
Чувствуется школа, жаль без пластиковой бутылки
В России не приживётся
Студенты MIT попадут в базу Миротворец если такое сделают в Крыму?
На выбор на твой вкус
ты попадёшь в дурку
@Санитар разжигание, 1.3.1
Ну и приплетание конечно на уровне +15р.
Разжигание чего?
Пламени безумия.
И что? Всё море возле берега будет усеяно такими пенопластовыми плотиками, а собранную воду местные жители будут вёдрами носить домой? :)))
Эта система хороша для небольших масштабов. Чтобы эта технология и правда смогла повлиять на ситуацию с пресной водой в Крыму, там придётся всё море по периметру Крыма такой хернёй накрыть.
На
России
Л
Ь
В Украине-на пригодится-на такая-на штука-на
да, в Крыму
@Санитар экстремизм
Только есть одна маленькая проблема: долгое время эту воду пить не рекомендуется, так как она вредна для организма из-за отсутствия солей и микроэлементов.
К сожалению, не всё можно получить с пищей. Дистиллированную воду пить вредно.
А что там сохраняется-то?
Надо прикупить такой
Согласен, соль - бич нашего времени и солями надо бороться
Лучше бы изобрели штуку, которая одна избавит от солей целый город
Так изобрели давно. Называется атомной бомбой. :)))
Плюсы: избавляет от солей целый город за один раз.
Минусы: вместе с солями избавляет и от самого города.
новость двухлетней давности....
Работа в Nature опубликована 14 февраля
С дыркой
Что за курс 5 мертвых президентов = 300 деревянных?
Опреснитель работает без фильтров, только за счёт естественной циркуляции воды разной температуры и солёности.
14 лет спустя Тим и Тамара повторили знаменитый фотосет и рассказали, как снимки появились в свободной энциклопедии.