Опреснитель работает без фильтров, только за счёт естественной циркуляции воды разной температуры и солёности.

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Два тестовых солнечных опреснителя, изображение MIT

Специалисты MIT и Шанхайского университета разработали устройство для опреснения солёной воды, которое не требует использования фильтров или мембран. Его можно собрать из дешёвых материалов общей стоимостью менее пяти долларов (около 300 рублей) и обеспечить небольшую семью ежедневной питьевой водой. Учёные описали своё изобретение в журнале Nature.

Опреснитель можно поместить на поверхность любого солёного водоёма или искусственного резервуара. Он состоит из плавающей «доски» с системой отверстий диаметром в 2,5 миллиметра, поверх которой размещена нагревательная камера из материала, который хорошо поглощает солнечный свет. Солёная вода снизу проходит через отверстия наверх, в нагревательную камеру, и образует тонкий слой, который быстро испаряется.

Водяной пар, избавленный от крупиц соли, поднимается выше и оседает на наклонной плоскости, с которой стекает в бак — как в обычных тепловых опреснителях. Вся соль остаётся в тонком слое воды на поверхности «доски» — и этот насыщенный солью раствор через отверстия уходит обратно в водоём, а на замену ему поднимается очередная порция неопреснённой воды из водоёма. Процесс идёт безостановочно без дополнительных затрат энергии — исключительно за счёт солнечного тепла и естественной циркуляции воды.

Схема работы солнечного опреснителя, изображение MIT

Тесты показали, что устройство способно опреснять даже 20%-ные солевые растворы, а общая эффективность преобразования солнечного тепла в водяной пар достигает 80%. Опреснителя площадью в один квадратный метр достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой семью из трёх человек, при этом его себестоимость составляет всего четыре доллара (около 300 рублей).

Опреснитель крайне прост и дёшев не только в создании, но и в эксплуатации — в нём нет фильтров или мембран, которые нужно регулярно менять. Учёные тестировали устройство на протяжении недели, после чего осмотрели его внутренности и не нашли кристаллов соли. То есть, его не нужно даже чистить от солевых отложений.