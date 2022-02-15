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Технологии
Никита Логинов

Учёные создали солнечный опреснитель за четыре доллара — он обеспечивает водой целую семью и не требует очистки Статьи редакции

Опреснитель работает без фильтров, только за счёт естественной циркуляции воды разной температуры и солёности.

49 49 комментариев
4057 просмотров
Два тестовых солнечных опреснителя, изображение MIT

Специалисты MIT и Шанхайского университета разработали устройство для опреснения солёной воды, которое не требует использования фильтров или мембран. Его можно собрать из дешёвых материалов общей стоимостью менее пяти долларов (около 300 рублей) и обеспечить небольшую семью ежедневной питьевой водой. Учёные описали своё изобретение в журнале Nature.

Опреснитель можно поместить на поверхность любого солёного водоёма или искусственного резервуара. Он состоит из плавающей «доски» с системой отверстий диаметром в 2,5 миллиметра, поверх которой размещена нагревательная камера из материала, который хорошо поглощает солнечный свет. Солёная вода снизу проходит через отверстия наверх, в нагревательную камеру, и образует тонкий слой, который быстро испаряется.

Водяной пар, избавленный от крупиц соли, поднимается выше и оседает на наклонной плоскости, с которой стекает в бак — как в обычных тепловых опреснителях. Вся соль остаётся в тонком слое воды на поверхности «доски» — и этот насыщенный солью раствор через отверстия уходит обратно в водоём, а на замену ему поднимается очередная порция неопреснённой воды из водоёма. Процесс идёт безостановочно без дополнительных затрат энергии — исключительно за счёт солнечного тепла и естественной циркуляции воды.

Схема работы солнечного опреснителя, изображение MIT

Тесты показали, что устройство способно опреснять даже 20%-ные солевые растворы, а общая эффективность преобразования солнечного тепла в водяной пар достигает 80%. Опреснителя площадью в один квадратный метр достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой семью из трёх человек, при этом его себестоимость составляет всего четыре доллара (около 300 рублей).

Опреснитель крайне прост и дёшев не только в создании, но и в эксплуатации — в нём нет фильтров или мембран, которые нужно регулярно менять. Учёные тестировали устройство на протяжении недели, после чего осмотрели его внутренности и не нашли кристаллов соли. То есть, его не нужно даже чистить от солевых отложений.

Исследователи считают, что такие опреснители могут решить массу проблем с производством питьевой воды в бедных и неразвитых странах, а также в зоны стихийных бедствий. Также их можно масштабировать до промышленных установок и использовать на морском побережье в солнечных и тёплых регионах.

#новости #изобретения

49 49 комментариев
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49 комментариев
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Алексей Алексей

У меня дед давно так самогон гонит,тоже мне новинка

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13
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bor_vn

опять америкосы наши изобретения воруют

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5
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Кирилл Деревянко

Вообще прикольно. Обычный дистиллятор, доработали, что бы сам от соли мог избавляться, и получилась достаточно практичная автономная штука.

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10
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mt

Да, хоть раз простое и действенное изобретение, от которого не веет британскими/российскими учёными.

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2
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Кирилл Деревянко

Как по мне, лучше бы наука вообще не имела национальности, но пока она во многих странах на гос. финансировании, приходится добавлять национальность. :)

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0
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mt

Я в данном случае не имел в виду национальность или политику, а просто что что британские учёные, что их российские коллеги с подачи прессы обожают делать заявления про перевороты в науке. Крутят науку на **ю уже который год.

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0
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Кирилл Деревянко

А, извини, не понял сразу.
По мне - нужно наоборот чаще писать даже о минимальных достижениях (именно достижениях, а не тупого копирования чужих продуктов).
Во первых, пока прорывное достижение дойдёт в массы, проходит достаточно много времени, это абсолютно нормально. Плюс опять же, окажется что достижение прорывное, но тупиковое, и так бывает. Зато другие поймут, что незачем двигаться в этом направлении.
Во вторых - происходит больший охват населения информацией, которой кто то ещё может заинтересоваться. Пускай на кухне лучше спорят о науке, чем о политике.
Ну и в третьих, чем больше технология на слуху, тем больше она получает финансирование, от этого никуда не деться.
Так что для меня, чем больше будет статей про реальные перевороты, хоть и минимальные, тем лучше. Прогресс дико замедлился уже больше пяти лет назад, и сейчас в основном только улучшения. Да вспомнить туже файзеровскую вакцину. Я когда давным давно читал про печать рнк вакцин - думал ну фиг его знает. Прикольно, но непонятно. А тут хренакс, и получила технология огромное распространение. Это ведь круто. :)

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2
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President Biden

That's very nice. In America, we believe that every family has a right to drink clean water.

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8
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Alexander

..опять во сне разговаривает

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1
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Vladimir Vorobyev

Joe, what do you think about Nestle and it's director who said water's right should not be free

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0
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President Biden

He's wrong, obviously. Have a nice day!

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1
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T:ema

its

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0
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Frank Ferd

Чувствуется школа, жаль без пластиковой бутылки

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8
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Галоперидол спас Россию

В России не приживётся

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1
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Павел Каташев

Студенты MIT попадут в базу Миротворец если такое сделают в Крыму?

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3
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Мокрый украинец

Как ты угадал?

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1
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Павел Каташев

На выбор на твой вкус

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0
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Bad Mother Fucker

ты попадёшь в дурку

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Приятный парфюмер

@Санитар разжигание, 1.3.1
Ну и приплетание конечно на уровне +15р.

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Павел Каташев

Разжигание чего?

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0
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Alexander Personazhe

Пламени безумия.

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Alexander Personazhe

И что? Всё море возле берега будет усеяно такими пенопластовыми плотиками, а собранную воду местные жители будут вёдрами носить домой? :)))
Эта система хороша для небольших масштабов. Чтобы эта технология и правда смогла повлиять на ситуацию с пресной водой в Крыму, там придётся всё море по периметру Крыма такой хернёй накрыть.

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0
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Мокрый украинец

В Украине пригодится такая штука

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–2
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Сделаю Россию вновь великой

На

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2
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Мокрый украинец

В

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6
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Сделаю Россию вновь великой

России

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4
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Ручной историк

оз

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0
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dronnick

Л

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–1
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dronnick

Ь

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–1
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Особый цветок

Хуй

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Вася Пражкин

В Украине-на пригодится-на такая-на штука-на

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александр александр

да, в Крыму

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6
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Сделаю Россию вновь великой

@Санитар экстремизм

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7
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Sergei Timofeyev

Только есть одна маленькая проблема: долгое время эту воду пить не рекомендуется, так как она вредна для организма из-за отсутствия солей и микроэлементов.

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2
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Особый цветок

Остальное можно получить с пищей.

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1
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Sergei Timofeyev

К сожалению, не всё можно получить с пищей. Дистиллированную воду пить вредно.

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0
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Особый цветок

Не уверен, что при таком "перегоне" получается дистиллированная вода. Испарения всё равно в каком-то количестве содержат примеси солей и металлов.

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2
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Приятный парфюмер

Уверен, что ничего не сохраняется в паре?

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Sergei Timofeyev

А что там сохраняется-то?

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Приятный парфюмер

Я не химик. По идее, от какого-то веса молекулы должны остаться во взвеси.

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Павел Морозов

Надо прикупить такой

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Коровка спасла Россию

Согласен, соль - бич нашего времени и солями надо бороться

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Мокрый украинец

Не надо

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Егор Ниглов

Лучше бы изобрели штуку, которая одна избавит от солей целый город

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Мокрый украинец

Я против

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Alexander Personazhe

Так изобрели давно. Называется атомной бомбой. :)))
Плюсы: избавляет от солей целый город за один раз.
Минусы: вместе с солями избавляет и от самого города.

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Алексей Шелиховский

новость двухлетней давности....

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Denis Smirnov

Работа в Nature опубликована 14 февраля

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Alexander

С дыркой

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Shenmue

Что за курс 5 мертвых президентов = 300 деревянных?

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Технологии
Никита Логинов
Учёные создали солнечный опреснитель за четыре доллара — он обеспечивает водой целую семью и не требует очистки Статьи редакции

Опреснитель работает без фильтров, только за счёт естественной циркуляции воды разной температуры и солёности.

Два тестовых солнечных опреснителя, изображение MIT
49 49 комментариев
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Разве не так?

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