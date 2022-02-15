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Технологии
DTF

Инженеры научили ИИ реалистично флиртовать и признаваться в любви Статьи редакции

Технологию уже применяют в играх.

19 19 комментариев
1527 просмотров

14 февраля, в честь дня всех влюблённых, стартап Sonantic рассказал о прогрессе в разработке своей нейросети, имитирующей человеческий голос. В опубликованном ролике снялась настоящая актриса, но её монолог полностью сгенерировали алгоритмы. В видео девушка флиртует со зрителем и признаётся ему в любви, однако в конце сознаётся, что на самом деле «её не существует».

В Sonantic рассказали, что за последние несколько месяцев существенно повысили реалистичность голоса ИИ. Среди прочего, этого получилось добиться за счёт добавления небольших естественных пауз, вздохов и других звуков между словами.

Разработчики также продемонстрировали интерфейс утилиты, которая используется для генерации голоса. В ней можно регулировать темп речи, изменять интонацию, скорость и стиль, а также добавлять вспомогательные звуки между словами.

Стартап объявил о создании нейросети для генерации речи с имитацией человеческих эмоций в 2020 году. За два года разработчикам удалось добиться большого прогресса. В первых роликах голос ИИ звучал не слишком естественно, а речь сопровождали искажения.

Пример работы нейросети Sonantic в мае 2020 года

Sonantic уже предлагает свою технологию студиям разработки игр. Ранее ею в том числе воспользовалась Obsidian Entertainment для генерации голосов некоторых второстепенных персонажей в The Outer Worlds. В августе 2021 года стартап Sonantic применил свои разработки для того, чтобы воссоздать голос актёра Вэла Килмера, который потерял возможность говорить в результате лечения рака гортани.

Технологии
DTF
Голос Вэла Килмера воссоздали с помощью ИИ и старых аудиозаписей — актёр потерял возможность говорить из-за рака гортани Статьи редакции

Килмер поблагодарил специалистов, которые помогли ему вновь услышать собственный голос.

#новости #ии

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Selfish Ledger

ну все. осталось haptic feedback девайс на член, шлем на лицо и идеальная вайфу готова

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13
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Ответственный цвет

идеальная вайфу готова
 кун

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1
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Приятный парфюмер

Предлагаю сразу шлем на член

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0
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Мокрый украинец

Ну зачем ты дразнишь

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Дмитрий Родин

Значит в одном окне диалог с ИИ, в другом с тянкой. Ответы тянки скармливаем ИИ, ответ ИИ пересылаем тянке. Примерно как жульничество в шахматах

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Владимир Старик

Идея для стартапа

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Взрослый будильник

Одна проблема, что сам текст там люди написали, ИИ здесь только речь синтезирует

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Роман Олегович

Автоматизируем на площадке для знакомств, а вечером собираем урожай из готовых к свиданию PROFIT!

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Владимир Старик

Даже нейросеть умеет, а я – нет :(

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4
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President Biden

That's very nice. In America, we believe that every AI has a right to flirt with human beings.

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3
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Gray

Бро, пришли трубку для крэка

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Genesi5 ­

Нейросеть не умеет

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sho takoe

her

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Anton NS

Как то так

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Уличный томагавк_два

Новость херня.....Откуда инженер умеет флиртовать и еще кого то учить?Не..

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Red Baron

Скоро вам кирдык, мешки с костями

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Qwerty

Только хотел похвалить за реалистичность изображения и глаз - оказалось это актриса)

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Центральный шмель

Жду когда повсеместно все перестанут использовать формулировку "ИИ", ведь это просто набор алгоритмов машинного обучения

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Даниил Слесарчук

"Моя жена - компьютер". Netflix выпускает сериал про то как современные технологии улучшают жизнь одиноким людям. Роли главных инженеров-программистов сыграют темнокожие актрисы.

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