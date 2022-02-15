Технологию уже применяют в играх.

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14 февраля, в честь дня всех влюблённых, стартап Sonantic рассказал о прогрессе в разработке своей нейросети, имитирующей человеческий голос. В опубликованном ролике снялась настоящая актриса, но её монолог полностью сгенерировали алгоритмы. В видео девушка флиртует со зрителем и признаётся ему в любви, однако в конце сознаётся, что на самом деле «её не существует».

В Sonantic рассказали, что за последние несколько месяцев существенно повысили реалистичность голоса ИИ. Среди прочего, этого получилось добиться за счёт добавления небольших естественных пауз, вздохов и других звуков между словами.

Разработчики также продемонстрировали интерфейс утилиты, которая используется для генерации голоса. В ней можно регулировать темп речи, изменять интонацию, скорость и стиль, а также добавлять вспомогательные звуки между словами.

Стартап объявил о создании нейросети для генерации речи с имитацией человеческих эмоций в 2020 году. За два года разработчикам удалось добиться большого прогресса. В первых роликах голос ИИ звучал не слишком естественно, а речь сопровождали искажения.

Пример работы нейросети Sonantic в мае 2020 года

Sonantic уже предлагает свою технологию студиям разработки игр. Ранее ею в том числе воспользовалась Obsidian Entertainment для генерации голосов некоторых второстепенных персонажей в The Outer Worlds. В августе 2021 года стартап Sonantic применил свои разработки для того, чтобы воссоздать голос актёра Вэла Килмера, который потерял возможность говорить в результате лечения рака гортани.