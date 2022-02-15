Инженеры научили ИИ реалистично флиртовать и признаваться в любви Статьи редакции
Технологию уже применяют в играх.
14 февраля, в честь дня всех влюблённых, стартап Sonantic рассказал о прогрессе в разработке своей нейросети, имитирующей человеческий голос. В опубликованном ролике снялась настоящая актриса, но её монолог полностью сгенерировали алгоритмы. В видео девушка флиртует со зрителем и признаётся ему в любви, однако в конце сознаётся, что на самом деле «её не существует».
В Sonantic рассказали, что за последние несколько месяцев существенно повысили реалистичность голоса ИИ. Среди прочего, этого получилось добиться за счёт добавления небольших естественных пауз, вздохов и других звуков между словами.
Разработчики также продемонстрировали интерфейс утилиты, которая используется для генерации голоса. В ней можно регулировать темп речи, изменять интонацию, скорость и стиль, а также добавлять вспомогательные звуки между словами.
Стартап объявил о создании нейросети для генерации речи с имитацией человеческих эмоций в 2020 году. За два года разработчикам удалось добиться большого прогресса. В первых роликах голос ИИ звучал не слишком естественно, а речь сопровождали искажения.
Sonantic уже предлагает свою технологию студиям разработки игр. Ранее ею в том числе воспользовалась Obsidian Entertainment для генерации голосов некоторых второстепенных персонажей в The Outer Worlds. В августе 2021 года стартап Sonantic применил свои разработки для того, чтобы воссоздать голос актёра Вэла Килмера, который потерял возможность говорить в результате лечения рака гортани.
ну все. осталось haptic feedback девайс на член, шлем на лицо и идеальная вайфу готова
Значит в одном окне диалог с ИИ, в другом с тянкой. Ответы тянки скармливаем ИИ, ответ ИИ пересылаем тянке. Примерно как жульничество в шахматах
Идея для стартапа
Автоматизируем на площадке для знакомств, а вечером собираем урожай из готовых к свиданию PROFIT!
Даже нейросеть умеет, а я – нет :(
That's very nice. In America, we believe that every AI has a right to flirt with human beings.
Бро, пришли трубку для крэка
Нейросеть не умеет
her
Как то так
Скоро вам кирдык, мешки с костями
Только хотел похвалить за реалистичность изображения и глаз - оказалось это актриса)
"Моя жена - компьютер". Netflix выпускает сериал про то как современные технологии улучшают жизнь одиноким людям. Роли главных инженеров-программистов сыграют темнокожие актрисы.
14 лет спустя Тим и Тамара повторили знаменитый фотосет и рассказали, как снимки появились в свободной энциклопедии.