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Технологии
Яна Ломакина

Канадский инженер cоздал робота-грибника. На разработку ушло 10 лет Статьи редакции

Устройство уже работает на ферме.

3 3 комментария
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Канадский профессор инженерии Мехрдад Кермани вместе с аспирантами разработал робота, который способен собирать грибы быстрее и качественнее человека. Устройство срезает их, не повреждая мягкую структуру, пишет Western News.

Робота специально адаптировали для работы на грибных фермах. Техническое зрение позволяет сканировать урожай и определять, готов ли он к сбору. Если гриб ещё неспелый, робот помечает его и возвращается к нему позже.

Система может работать 24 часа в сутки. Её уже используют на ферме в Онтарио.

#роботы #канада

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Marco Pagot

Люди — это обуза

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Путин спас Россию

Я уверен, ему грибы помогали делать этого робота

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