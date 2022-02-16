Канадский профессор инженерии Мехрдад Кермани вместе с аспирантами разработал робота, который способен собирать грибы быстрее и качественнее человека. Устройство срезает их, не повреждая мягкую структуру, пишет Western News.

Робота специально адаптировали для работы на грибных фермах. Техническое зрение позволяет сканировать урожай и определять, готов ли он к сбору. Если гриб ещё неспелый, робот помечает его и возвращается к нему позже.