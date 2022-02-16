Обладатели бионических глаз Argus рискуют снова потерять зрение — производитель разорился и сворачивает бизнес Статьи редакции
Более 350 человек по всему миру остались без поддержки протезов сетчатки и вынуждены обслуживать импланты своими силами.
Компания Second Sight более 10 лет занималась установкой бионических глаз незрячим людям — они возвращали возможность видеть источники света, контуры людей и предметов. За это время компания так и не смогла стать прибыльной, а после начала пандемии Covid-19 остановила всю деятельность.
Теперь Second Sight поглощает фармацевтическая корпорация, а её клиенты остаются один на один с электронными имплантами, которые вживлены в их головы. На эту историю обратил внимание IEEE Spectrum — журнал международного Института инженеров электротехники и электроники.
Начало Second Sight — бионические глаза разрешением в 16 «пикселей»
В 1991 году бывший инженер-электрик Роберт Гринберг, поступивший учиться на медика, наблюдал за ходом операции. Хирург под местной анестезией вводил тонкий проводок в глаз слепого пациента. Когда проводок коснулся сетчатки и дал микроразряд тока, пациент сообщил о вспышке света посреди глубокой темноты зрительного поля. Хирург ввёл второй проводок, и пациент увидел сразу два светящихся пятна.
Гринберг подумал: если два электрода позволяют незрячему увидеть два пятна света, то можно увеличить количество электродов и создать более-менее нормальную картинку для него. Однако реализовать идею оказалось непросто: Гринберг много лет работал над технологией, получая деньги от общественного Фонда Альфреда Манна, прежде чем в 1998 году перешёл в коммерческую компанию Second Sight Medical Products.
В целом, визуальные протезы Argus I не блистали характеристиками — их разрешение составляло всего 16 «пикселей», так что компания начала работать над Argus II с 60 «пикселями» (они не похожи на реальные компьютерные пиксели — это довольно размытые световые пятна, которые не имеют фиксированной привязки к областям поля зрения).
Новую версию бионических глаз после успешных испытаний в 2011 году одобрили к использованию в Евросоюзе, а в 2013 году — в США. В 2015 году американец Терри Байланд стал первым в мире человеком с визуальными протезами на обоих глазах: Argus II на второй глаз ему установили спустя 11 лет после установки Argus I на первый.
Что такое бионические глаза и как они работают
Система Argus II состоит из импланта с матрицей из 60 электродов, который установлен позади сетчатки глаза, очков с видеокамерой и компьютерного блока обработки видео (VPU). Обычно он крепится к ремню на поясе. Видеопоток с камеры по проводу идёт в VPU, там он перекодируется в визуальные шаблоны разрешением 6х10 «пикселей», которые по беспроводной связи передаются на импланты. Электроды пытаются «нарисовать» этот шаблон на сетчатке, подавая на неё электрические импульсы несколько раз в секунду.
При таких характеристиках протезы Argus II, разумеется, даже не претендуют на полноценное возвращение зрения. Их обладатель видит только поток вспышек света, которые очень отдалённо похожи на реальную окружающую обстановку. Скорее, это даже не зрение как таковое, а зрительное восприятие абстрактной знаковой системы, пониманию которой нужно учиться отдельно.
Впрочем, результаты сильно различаются от случая к случаю. Некоторые клиенты Second Sight со временем научились видеть полосы пешеходного перехода на дороге и по изменению яркости пятна определять, когда человек поворачивается к ним лицом. Другие же с трудом различали даже самые крупные геометрические формы.
Лучше всего бионические глаза проявляют себя у людей, которые имели зрение изначально, но потом потеряли его по болезни — например, из-за отмирания фоторецепторов. У пациентов с врождённой слепотой зачастую атрофирован зрительный нерв, в таких случаях визуальные протезы могут оказаться бесполезными. Хотя иногда под воздействием бионических глаз зрительный нерв частично восстанавливается благодаря нейропластичности.
Успехи «Второго Зрения» и начало проблем
Голландец Йерун Перк почти полностью потерял зрение к 19 годам. В 2013 году, когда Перку было 36 лет, ему имплантировали Argus II. Всего через пару лет мужчина смог кататься на лыжах и стрелять из лука. Один из врачей, участвовавших в клинических испытаниях импланта, вспоминает тот период с волнением.
В 2015 году Second Sight предложила Терри Байланду установить Argus II на второй глаз, и он без раздумий согласился. Следующие два года его учили пользоваться новым имплантом, и тогда Байланд узнал от сотрудников Second Sight, что компания вскоре поднимет разрешение протезов в четыре раза — примерно до 250 «пикселей». Циркулировали слухи о поддержке цветного зрения и распознавания лиц.
Обновление имплантов и видеоблока VPU должно было пройти на уровне программного обеспечения, без замены оборудования. По словам мужчины, он чувствовал, что находится на самом острие прогресса — даже первый имплант с 16 «пикселями» вызвал у него восторг в 2004 году. Йерун Перк высказывает похожие эмоции: «Я никогда не жалел, что сделал это».
Но к этому времени Second Sight уже испытывала проблемы — Argus II оказался таким сложным и дорогим в производстве, что не окупал себя даже при цене в 140-150 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей). Повышать стоимость дальше не имело смысла, потому что вся процедура от хирургической операции до реабилитации и обучения обходилась клиентам ещё дороже.
Один из жителей США отдал за всю процедуру 497 тысяч долларов (37,4 миллиона рублей). Даже с учётом того, что 80% суммы покрыла страховка — это немалые деньги для среднестатистического пациента. В России установка Argus II в 2017 году обходилась в 10 миллионов рублей, обе операции оплатили благотворительные фонды «Искусство, наука и спорт» и «Со-единение».
Проблемой стали и побочные эффекты: послерегистрационное исследование Argus II с 2007 по 2019 год выявило у 30 пациентов 36 серьёзных и 152 мелких «нежелательных явлений». Некоторым клиентам потребовалось хирургическое вмешательство после установки импланта из-за воспалений, кровоизлияний и отслоения сетчатки.
Не все пациенты нашли Argus II полезным: жительница Нью-Йорка Линда Кирк сказала, что имплант больше отвлекает, чем помогает, и перестала пользоваться им через два года после установки. Главный исследователь клинических испытаний Argus II вовсе назвал импланты «слабыми», а их производителя обвинил в эксплуатации надежд людей, потерявших зрение.
Крах Second Sight
В 2018 году Гринберг покинул совет директоров. Годом позже Second Sight разослала клиентам письмо с объявлением об отказе от технологии протезирования сетчатки в пользу импланта Orion следующего поколения, воздействующего прямо на зрительную кору мозга. Компания обещала продолжать поддержку Argus II, но в действительности свернула все работы в этой области.
Весной 2020 года Second Sight объявила о намерении свернуть деятельность, сославшись на пандемию Covid-19, уволила большинство оставшихся сотрудников, после чего распродала с аукциона почти всё имущество. А в начале февраля 2022 года стало известно, что компанию покупает фармацевтическая корпорация NPM.
Сейчас, по данным IEEE Spectrum, более 350 человек по всему миру (двое из которых живут в России) пользуются имплантами Argus I и Argus II — и все они теперь вынуждены решать возникающие проблемы своими силами. А проблемы иногда возникают серьёзные, даже без учёта медицинских побочных эффектов.
Американка Барбара Кэмпбелл четыре года с удовольствием пользовалась бионическим глазом от Second Sight, пока в 2013 году не потеряла зрение прямо посреди улицы. Протез издал ряд тихих звуков, после чего отключился. Вернуть его к работе не смогли даже специалисты Second Sight, так что женщина вот уже девять лет живёт с неработающим имплантом в глазу.
Йерун Перк также столкнулся с серьёзной проблемой в ноябре 2020 года, когда Second Sight уже фактически не функционировала. Его блок обработки видео упал на землю и разбился. Мужчина неделю раздумывал, что ему делать дальше, склоняясь к удалению неработающего импланта. Но потом он решил обратиться к сообществу европейских пользователей Argus II и быстро выяснил, что у одного из врачей есть запасной VPU. Уже к февралю 2021 года Перк снова мог пользоваться бионическим глазом.
Похоже, что помощь сообщества стала единственной опорой бывших клиентов Second Sight после краха компании. Врачи пытаются обслуживать системы Argus самостоятельно и даже организовали сеть поддержки на базе офтальмологических клиник. Также обладатели бионических глаз возлагают надежды на французскую фирму Pixium Vision — она сейчас работает над похожими имплантами и может «подхватить» бывших клиентов Second Sight.
Как бы то ни было, пишет IEEE Spectrum, неудачи — неизбежный спутник инноваций. Правда, и без того трудный прогресс в области имплантов рискует стать ещё более проблематичным. Такие истории дают людям понять, насколько они зависимы от коммерческих компаний и насколько высок шанс остаться один на один с электронным устройством внутри собственного тела.
Просто нужно найти другого рипера
ДА!
Статья крутая.
А вот реально, некая Тесла доводит свой автопилот до некого совершенства, что бы машины могли сами ездить и заряжаться. Проходит ещё лет 20, кучу конкурентов, Тесла банкротится. Софт автопилота не обновляется, со временем там находят кучу дыр.
Я думаю, далеко не все готовы будут отправить свои машины на утилизацию. Что интересно будет в таких случаях, когда реальную машину будет взломать так же просто, как сейчас многие сетевые принтеры?
Поставят заглушку какую-нибудь, будет тупо управление электромотором. Думаю в этой части регуляторы особого хайтека сделать не дали.
Тут даже ходить далеко не надо, лет десять назад все ныли, что современные тачки такие умные,что не коснуться их. В итоге в каком мухосранске спецы находятся.
Это если что то будет работать не так.
А если обратная ситуация. Машина, кнопку нажал, и она поехала. То, что обновления не будут по воздуху прилетать, особо волновать не будет многих, ездит и ездит. У меня телефон сяоми пятилетний, там не обновлялась прошивка уже фиг знает сколько, но я им особо не пользуюсь, и мне на обновления всё равно. Звонит и звонит.
Так же и здесь. Но со связь с интернетом на машине осталась, и со временем кто то да взломает. Народ стандартные пароли не всегда меняет, а тут с заглушкой париться.
С машинами скорее всего по другому будет, т.к. дороги постоянно развиваются/расширяются, то без обновлений она никуда не поедет, и пока не обновишься, будет у тебя недвижимость (заблокируют принудительно)
А вот тут как раз в игру вступят наши умельцы, которые это смогут пофиксить.
По идее картриджи для лазерных принтеров нельзя заправлять (по крайней мере раньше так было), но народ спокойно их заправлял. Так же и здесь - если не поедет, всегда найдутся умельцы, у которых поедет.
Да даже сейчас взять если старые консоли, типа третьей соньки и прочего. Прошитых достаточно, сетевого режима нет, зато можешь качать игры и играть бесплатно.
Тоже что и сейчас, даже у apple есть программа сдай свой андроид в учет. Что мешает, делать это с машинами, если их много и отправлять на переработку.
И в России есть программа утилизации машин сейчас. Но открой региональное авито - там кучу машин ещё времён СССР. Поэтому не думаю, что их будут особо сдавать. Немаленький процент осядет в гаражах до лучших времён.
И опять же, программа утилизации apple есть пока есть apple, её не будет, не будет и программы. 15 лет назад нокия была топ, а сейчас её уже нет.
В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.
Это произошло во время эфира Reuters, посвящённого «предсказанному» российскому вторжению.