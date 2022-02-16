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Технологии
Софья Сажнева

Учёные из Великобритании и США: созданные искусственным интеллектом лица вызывают больше доверия, чем настоящие Статьи редакции

Зачастую респонденты не могли отличить лицо, сгенерированное ИИ, от реального.

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Наиболее (верхний ряд) и наименее (нижний ряд) точно классифицированные настоящие (R) и синтетические (S) лица, NVIDIA

Доктор Софи Найтингейл из Ланкастерского университета и профессор Хани Фарид из Калифорнийского университета в Беркли провели эксперименты, попросив отличить реальные лица от синтезированных с помощью StyleGAN2 — нейронной сети NVIDIA, которая создаёт реалистичные изображения людей и предметов. Затем участники исследования рассказали, какие чувства у них эти лица вызывают.

В первом эксперименте участвовало 315 человек, которые определили, настоящее ли лицо или синтезированное, с точностью в 48%. Во втором эксперименте 219 новых участников, которые прошли обучение о классификации лиц, оказались точны в 59% случаев.

Четыре наиболее (вверху) и четыре наименее (внизу) заслуживающих доверия лица и их рейтинг по шкале от 1 (очень ненадёжный) до 7 (очень надёжный), NVIDIA

Результаты показали, что искусственно сгенерированные лица не только очень фотореалистичны, но и почти неотличимы от реальных лиц и даже вызывают у смотрящих больше доверия. Все потому, что при создании искусственных лиц с помощью StyleGAN2 удалось преодолеть эффект «зловещей долины» — явление, когда робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.

Наша оценка фотореализма лиц, синтезированных искусственным интеллектом, показывает, что механизмы синтеза прошли через «зловещую долину» и способны создавать лица, которые неотличимы и заслуживают большего доверия, чем настоящие лица.

Софи Найтингейл
доктор

Исследователи отметили, что респонденты чуть с большей частотой называли заслуживающими доверие лица чернокожих людей, чем лица людей из Южной Азии. В остальном тенденций, связанных с разными расами, не замечено. Женщин же сочли более надёжными, чем мужчин, — 4,96 против 4,36 баллов в среднем.

Тем временем, синтезированные искусственным интеллектом текст, аудио, изображения и видео уже использовались для так называемого «порномести», мошенничества и пропаганды, предупреждают учёные. Авторы напомнили, что в цифровом мире, где любое изображение или видео можно подделать, подлинность контента стоит ставить под сомнение.

#технологии #ии #новости

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Даниил Слесарчук
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Путин спас Россию

Лютый тест))

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CrusaderRamzan

Лица чернокожих вызывают доверие, да, где-то на уровне с лицами кавказской национальности

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–2
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Bibba La Bibba

Покажи где тебя трогали

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CrusaderRamzan

сегодня на рынке, взял 2кг помидоров, а дома перевесил - 1,7кг. И это при том, что я сам цыган

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Кредитный шмель

Так сам себя и обцыганил

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Даниил Слесарчук

Среди них много известных актеров

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Родной паркур

Доверяю только аватаркам тжшников

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Корнелий Шнапс

твое фото на аве, без сомнений подлинное

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Родной паркур
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Корнелий Шнапс

фига ты деанонишься!..

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Непростой ящик

Верхний ряд в основном все черные, и тут возникает вопрос о корректности выборки, так как я, например, могу отличить бурята от казаха, а многие - нет, так как не взаимодействуют с ними, т.е. мне проще понять настоящий белый или нет.

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Ze Katze
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Трансгендолет

созданные искусственным интеллектом лица вызывают больше доверия, чем настоящие
Тем временем настоящие люди

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Корнелий Шнапс

отвратительно

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Путин спас Россию

Вот так машины нас и поработят

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