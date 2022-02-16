Учёные из Великобритании и США: созданные искусственным интеллектом лица вызывают больше доверия, чем настоящие Статьи редакции
Зачастую респонденты не могли отличить лицо, сгенерированное ИИ, от реального.
Доктор Софи Найтингейл из Ланкастерского университета и профессор Хани Фарид из Калифорнийского университета в Беркли провели эксперименты, попросив отличить реальные лица от синтезированных с помощью StyleGAN2 — нейронной сети NVIDIA, которая создаёт реалистичные изображения людей и предметов. Затем участники исследования рассказали, какие чувства у них эти лица вызывают.
В первом эксперименте участвовало 315 человек, которые определили, настоящее ли лицо или синтезированное, с точностью в 48%. Во втором эксперименте 219 новых участников, которые прошли обучение о классификации лиц, оказались точны в 59% случаев.
Результаты показали, что искусственно сгенерированные лица не только очень фотореалистичны, но и почти неотличимы от реальных лиц и даже вызывают у смотрящих больше доверия. Все потому, что при создании искусственных лиц с помощью StyleGAN2 удалось преодолеть эффект «зловещей долины» — явление, когда робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.
Исследователи отметили, что респонденты чуть с большей частотой называли заслуживающими доверие лица чернокожих людей, чем лица людей из Южной Азии. В остальном тенденций, связанных с разными расами, не замечено. Женщин же сочли более надёжными, чем мужчин, — 4,96 против 4,36 баллов в среднем.
Тем временем, синтезированные искусственным интеллектом текст, аудио, изображения и видео уже использовались для так называемого «порномести», мошенничества и пропаганды, предупреждают учёные. Авторы напомнили, что в цифровом мире, где любое изображение или видео можно подделать, подлинность контента стоит ставить под сомнение.
Лютый тест))
Лица чернокожих вызывают доверие, да, где-то на уровне с лицами кавказской национальности
Покажи где тебя трогали
сегодня на рынке, взял 2кг помидоров, а дома перевесил - 1,7кг. И это при том, что я сам цыган
Среди них много известных актеров
твое фото на аве, без сомнений подлинное
фига ты деанонишься!..
созданные искусственным интеллектом лица вызывают больше доверия, чем настоящие
Тем временем настоящие люди
отвратительно
Вот так машины нас и поработят
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