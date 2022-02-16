Производитель принтеров Dymo выпустил бумагу с защитой от копирования — чтобы нельзя было печатать на другой Статьи редакции
Пока нововведения касаются новых принтеров компании по печати этикеток, но в этом видят тренд: бренды уже поставляют картриджи с DRM-чипами.
Американский производитель Dymo выпустил новые принтеры для печати этикеток, которые печатают только собственные клейкие ленты. Термопринтеры используют электрические элементы в печатающей головке для нагрева бумаги, что избавляет от необходимости покупать дополнительные чернила. И раньше в этом видели как раз экономию.
Однако теперь в этикетки, производимые Dymo, интегрирован чип RFID — для обеспечения «подлинности» продукта. В то время как предыдущие модели принтеров также могут без проблем печатать этикетки других производителей, Dymo Labelwriter 550 и 5XL просто отказываются работать и требуют собственный фирменный материал. Он стоит от 10 до 15 долларов за рулон, в то время как сопоставимые конкурирующие продукты доступны в диапазоне от 2 до 5 долларов.
При этом при покупке устройств покупателям часто не очевидно, что они работают только с этикетками Dymo, поскольку не все ритейлеры указывают это в карточке товара.
Ранее производителей принтеров упрекали в том, что они вынуждают клиентов покупать только совместимые с аппаратом картриджи со специальным чипом. В Европе законно покупать неоригинальные расходники, если не нарушаются действующие патенты и не используется логотип производителя принтера. Также разрешена переработка или заправка картриджей и тонеров. Однако в таком случае будет отображаться предупреждение, что заправлен не оригинальный картридж, и могут быть недоступны некоторые функции.
Недавно сами производители принтеров стали заложниками этой ситуации. В начале года Canon начал поставлять картриджи для принтеров без встроенной защиты от копирования из-за дефицита чипов. Микросхемы не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил. Тогда компания пришлось разослать клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».
Вопрос, а нахуя этот думон нужен, не пошел бы он нахер со своей продукцией?
Сегодня думон, завтра еще один производитель, послезавтра еще двое.
И через некоторое время все устройства требуют только фирменные расходники, а покупатель вынужден отсасывать.
Вот и ответ @лала лало
Dymo Labelwriter 550 и 5XL просто отказываются работать и требуют собственный фирменный материал.
Нет ли здесь какого-то нарушения законов?
Если они на 100% идентичны и не работают только потому что принтер сверяет условный серийник расходника и отказывается работать, то это ваще т повод подавать в суд
Может. Но речь о том, что там в бумажку вшивают метку, чтобы принтер слал юзера нахрен. Вот в чем проблема.
Вендор лишь защищает свои интересы в плане поддержания качества продукции. Недовольным можно лишь посоветовать не пользоваться его техникой.
Это как с капсулами для кофемашин. Да, оригинальные дороже намного, но у них и вкус офигенный. Но когда ты суешь в них многоразовую совместимку с молотым кофе "Жокей" за 25, то и получается говно.
Вендор лишь защищает свои интересы в плане поддержания качества продукции
Золотые люди, все о пользователях заботятся.
Ну, на самом деле доля истины в их действиях есть.
Я работаю в проектной организации, и мы заказчику должны отдавать тонны проектной документации. Будет очень и очень плохо, если она будет напечатана неоригинальными расходниками, которые будут сыпать тонером на печатающийся документ, оставлять полосы или наоборот непропечатывать некоторые элементы. Поэтому делаем выбор в пользу только оригинальных расходников.
Требование вендора использовать только оригинальные комплектующие обусловлено в первую очередь всё же желанием поддержания высокого качества своей продукции, а также поддержания ресурса оборудования, с оригинальными расходниками от которого он гарантирует долгую и стабильную его работу.
Да нет тут никакой доли истины, они жадные пидорасы и выпустили новый принтер без предупреждения, что работает только с оригинальной бумагой.
Вот более подробная и интересная статья про этот шаг
https://www.eff.org/deeplinks/2022/02/worst-timeline-printer-company-putting-drm-paper-now
Это не отменяет того, что любой современный принтер пошлет пользователя куда подальше, когда тот попытается засунуть в него неоригинальный расходник.
Так чем же в данном случае отличается Dymo?
Моё мнение - они лишь защищают свои интересы и интересы своего бизнеса. А бизнес - это в первую очередь про зарабатывание денег.
Никто не судится с Apple за то, что в iPhone нельзя вставить карту памяти, чтобы увеличить общий её объем в устройстве. И при появлении такого иска - его автор будет послан в долгое пешее эротическое.
Повторюсь, технику нужно покупать по финансам. Если нет возможности содержать дорогостоящую - переходи на менее затратные альтернативы. Дорогую в любом случае кто-то купит.
Не поверишь, на ютубе куча видео, как добавить памяти айфону :)
Это не отменяет того, что любой современный принтер пошлет пользователя куда подальше, когда тот попытается засунуть в него неоригинальный расходник.
В Европе законно покупать неоригинальные расходники, если не нарушаются действующие патенты и не используется логотип производителя принтера. Также разрешена переработка или заправка картриджей и тонеров. Однако в таком случае будет отображаться предупреждение, что заправлен не оригинальный картридж, и могут быть недоступны некоторые функции.
А ещё может наступить скорый конец этого принтера.
А может и не наступить. Дисклеймер повесьте, раз о пользователях заботитесь, что не гарантируете ничего с неоригинальными картриджами.
>Повторюсь, технику нужно покупать по финансам. Если нет возможности содержать дорогостоящую - переходи на менее затратные альтернативы.
Так писать надо, что твоя техника стала внезапно дорогостоящей.
Приведу пример, вы покупаете машину, новую модель какой-нибудь известной линейки и уже по факту владения узнаете, что обычный бензин в нее заливать нельзя, а только фирменный от производителя, который стоит не 50р, а 300р.
Хотя эта же машина предыдущего года выпуска вполне себе ездила на обычном, вам такой ход понравится?
Да, именно о качестве.
Например, ты вот починишь свой BMW на неофициальном СТО, когда у тебя ещё авто на гарантии и дилер тебе будет вправе отказать в гарантийном обслуживании авто, т.к. в него могли быть внесены какие-то конструктивные изменения или установлены неоригинальные комплектующие, которые впоследствии могут сильно сократить срок службы каких-то узлов автомобиля и привести к аварии. И ответственность за это он на себя естественно не возьмет. Это в первую очередь и репутационные риски для бренда.
дилер тебе будет вправе отказать в гарантийном обслуживании авто
А вот и не угадал.
Нихуя он не вправе.
Это пиздеж которым многие года дилеры кормят своих клиентов.
И я лично свою гарантийную машину обслуживал у себя на СТО а потом к дилеру ездил по гарантии делал.
И клиенты у меня гарантийные машины гоняют ко мне на ремонт а потом к дилеру на гарантийный.
Всё зависит от конкретного дилера. Он вправе провести экспертизу, и если на её основании выяснится, что авто эксплуатировалось с нарушениями или вносились какие-то конструктивные изменения - в этом случае результат экспертизы будет являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
То есть всё держится лишь на том, что дилер не лезет в з*лупу и идет навстречу клиенту. Но законные права у него на отказ от гарантийного обслуживания имеются.
Согласно п. 6 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей» в отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Из анализа указанной правовой нормы явно следует, что бремя доказывания факта возникновения недостатков вследствие нарушения правил эксплуатации автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы, возложено на продавца.
Я тебе могу привести живой пример.
Работал я в техподдержке одного из московских банков. В одну неделю повалились запросы о том, что перестали печатать принтеры в нескольких департаментах сразу. Опытным путём выяснилось, что АХО закупили некачественную бумагу, которая при печати начала просто тупо осыпаться и загадила все движущиеся узлы внутри принтеров, что потом вылилось в долгий процесс их восстановления.
Ещё раз, рекомендации производителя того или иного оборудования касательно расходников - это не пустые слова и желания подкинуть кому-то подлянку. Это обусловлено техническими условиями, в которых это оборудование должно функционировать, исходя из документации и прочего.
А пользователь хочет вставить неоргинал и пить говно, если он технически подходит в дырочку и не ломает устройство.
Согласен. Но владелец тоже должен иметь право заниматься вот такой херотой))
неправильный пример. Это как бэнтли можно заправлять только топливом BentlyPetrol. А если залил другое - она просто не заводится. При том, что это просто 100 бенз :)
мало ли что там в дырочку подходит - за лечение анальных трещин и прочих полипов придется платить кешаком.
Он стоит от 10 до 15 долларов за рулон
Однако теперь в этикетки, производимые Dymo, интегрирован чип RFID
Держу пари, большая часть себестоимости приходится как раз на этот чип.
На жадность
По слухам, до массового перехода на "Тройку", стоимость самого картонного носителя с чипом (были такие популярны в 10-х годах) составляла около 80% от цены билета на 1 поездку и что-то типа 65% от билета на 2 поездки (самый популярный тогда был).
Они до сих пор продаются, на разовые поездки.
Ну сейчас официально всё сделано, чтобы покупать их было бы крайне невыгодно, об этом даже написано на каждой кассе. Они позиционируются для тех, кто "в танке" или приехали из совсем глухих аулов, потому что "транзитные" пассажиры аэропортов могут купить сразу билет аэроэкспресс+метро, а все прочие (забыл тройку или нужно разово пройти) могут просто приложить телефон/кредитку к терминалу оплаты прямо на турникете и пройти.
Это все ради вашей безопасности, если кто угодно сможет поставлять расходники, то он пропитает бумагу новичком и вы умрете!1
сраные монополисты!
рыночек порешал
Рыночек и порешает, перейдут на другие принтеры этикеток и пусть болта сосут
Они скорее изобрели подписку, когда это еще не было мейнстримом
Сраные капиталисты
Производители капсул для кофе уже давно это делают.
нфт теперь и в наклейках
В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.
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Чёт сначала хотела постебаться над списком мечтаний некоей девули, который притащили в твитор, а потом вчиталась, резко расхотелось и грустно как-то стало. То есть ладно бы смишнявка с золотыми украшениями, часами и прочими прелестями жизни пабахатому, но ноутбук, заказ роллов, лекарства для мамы... Песдец какой-то. Страна победы.
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».