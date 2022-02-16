Пока нововведения касаются новых принтеров компании по печати этикеток, но в этом видят тренд: бренды уже поставляют картриджи с DRM-чипами.

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Dymo

Американский производитель Dymo выпустил новые принтеры для печати этикеток, которые печатают только собственные клейкие ленты. Термопринтеры используют электрические элементы в печатающей головке для нагрева бумаги, что избавляет от необходимости покупать дополнительные чернила. И раньше в этом видели как раз экономию.

Однако теперь в этикетки, производимые Dymo, интегрирован чип RFID — для обеспечения «подлинности» продукта. В то время как предыдущие модели принтеров также могут без проблем печатать этикетки других производителей, Dymo Labelwriter 550 и 5XL просто отказываются работать и требуют собственный фирменный материал. Он стоит от 10 до 15 долларов за рулон, в то время как сопоставимые конкурирующие продукты доступны в диапазоне от 2 до 5 долларов.

При этом при покупке устройств покупателям часто не очевидно, что они работают только с этикетками Dymo, поскольку не все ритейлеры указывают это в карточке товара.

Dymo делает что-то беспрецедентное. Защита от копирования на бумаге — такая туманная, оскорбительная идея, что она должна заставить всех нас съёживаться. Dymo делает ставку на то, что люди, которых обманом заставили купить их новые модели, просто пожмут плечами и примут [практику]. Кори Доктороу эксперт по информационным технологиям

Ранее производителей принтеров упрекали в том, что они вынуждают клиентов покупать только совместимые с аппаратом картриджи со специальным чипом. В Европе законно покупать неоригинальные расходники, если не нарушаются действующие патенты и не используется логотип производителя принтера. Также разрешена переработка или заправка картриджей и тонеров. Однако в таком случае будет отображаться предупреждение, что заправлен не оригинальный картридж, и могут быть недоступны некоторые функции.