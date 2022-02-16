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Технологии
Софья Сажнева

WSJ: Google намерена ограничить рекламодателям возможность следить за пользователями Android-устройств Статьи редакции

Существующие идентификаторы смартфонов будут поддерживать еще как минимум два года.

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25% приложений на iOS-устройствах запрашивают у пользователей разрешение на отслеживание определённых действий после введения App Tracking Transparency в 2020 году, Flurry

Google заменит буквенно-цифровые идентификаторы, связанные с отдельными смартфонами, пишет The Wall Street Journal. Как именно будут выглядеть новые системы отслеживания приложений, неизвестно. Есть предположение, что смартфоны будут отслеживать использование программ пользователями и анализировать их прямо на устройстве, а не отправлять данные об использовании третьим лицам.

В Alphabet (материнская компания Google) заявили, что будут поддерживать существующие идентификаторы смартфонов по крайней мере в течение ближайших двух лет. Компания обещает уведомлять отрасль о грядущих изменениях в политике конфиденциальности и сотрудничать с её представителями для разработки альтернативных решений. Данные пользователей — это основа огромного бизнеса, в частности, в области таргетированной рекламы.

В 2020 году аналогичную меру ввела Apple, потребовав от разработчиков приложений запрашивать разрешение на сбор персональных данных и отправку третьим лицам. Компании не обязаны раскрывать данные, если они не используются для отслеживания и рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, а пользователь сам даёт разрешение на их использование в интерфейсе приложения.

За появлением App Tracking Transparency последовали изменения на рынке цифровой рекламы: участники стали жаловаться на сокращение прибыли.

С самого начала с острой критикой выступал Facebook. Компания заявляла, что изменения приведут к более чем 50%-му снижению доходов разработчиков. В Facebook опасались, что из-за ограничений iOS снизится CPM, стоимость показа объявлений пользователям, и эффективность рекламы в целом.

Опасения были не напрасны: в итоге из-за нововведение от Apple Meta недосчиталась 10 миллиардов долларов упущенных продаж в 2021 году. Как указывает WSJ, внедрение App Tracking Transparency стало одним из факторов, которые способствовали сокращению рыночной стоимости Meta. Принятие App Tracking Transparency привело к резкому падению цен на мобильную рекламу на iPhone.

По данным Flurry, занимающейся анализом мобильных приложений, к маю 2021 года 80% пользователей iOS по всему миру использовали версии iOS с включенным App Tracking Transparency. Исследователи обнаружили, что 25% приложений запрашивают у пользователей разрешение на отслеживание определённых действий.

#google #технологии #новости

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