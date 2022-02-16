WSJ: Google намерена ограничить рекламодателям возможность следить за пользователями Android-устройств Статьи редакции
Существующие идентификаторы смартфонов будут поддерживать еще как минимум два года.
Google заменит буквенно-цифровые идентификаторы, связанные с отдельными смартфонами, пишет The Wall Street Journal. Как именно будут выглядеть новые системы отслеживания приложений, неизвестно. Есть предположение, что смартфоны будут отслеживать использование программ пользователями и анализировать их прямо на устройстве, а не отправлять данные об использовании третьим лицам.
В Alphabet (материнская компания Google) заявили, что будут поддерживать существующие идентификаторы смартфонов по крайней мере в течение ближайших двух лет. Компания обещает уведомлять отрасль о грядущих изменениях в политике конфиденциальности и сотрудничать с её представителями для разработки альтернативных решений. Данные пользователей — это основа огромного бизнеса, в частности, в области таргетированной рекламы.
В 2020 году аналогичную меру ввела Apple, потребовав от разработчиков приложений запрашивать разрешение на сбор персональных данных и отправку третьим лицам. Компании не обязаны раскрывать данные, если они не используются для отслеживания и рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, а пользователь сам даёт разрешение на их использование в интерфейсе приложения.
За появлением App Tracking Transparency последовали изменения на рынке цифровой рекламы: участники стали жаловаться на сокращение прибыли.
С самого начала с острой критикой выступал Facebook. Компания заявляла, что изменения приведут к более чем 50%-му снижению доходов разработчиков. В Facebook опасались, что из-за ограничений iOS снизится CPM, стоимость показа объявлений пользователям, и эффективность рекламы в целом.
По данным Flurry, занимающейся анализом мобильных приложений, к маю 2021 года 80% пользователей iOS по всему миру использовали версии iOS с включенным App Tracking Transparency. Исследователи обнаружили, что 25% приложений запрашивают у пользователей разрешение на отслеживание определённых действий.
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