Реальному политику создали цифрового аватара, чтобы помочь ему набрать голоса: AI Yoon, в отличие от прототипа, говорит мемами и сленгом из онлайн-игр, а также задевает конкурентов.

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Цифровой аватар кандидата в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёля, скриншот YouTube

Дипфейка назвали AI Yoon, и на первый взгляд он вполне может сойти за реального кандидата от Партии народной власти Юн Сок Ёля, который и выступил прототипом. Настоящий Юн записал более 3000 предложений — 20 часов аудио и видео — чтобы предоставить достаточно данных для создания аватара местной компании, занимающейся технологиями дипфейков.

Сравнение дипфейка (слева) с настоящим кандидатом в президенты Южной Кореи — видео канала Denis Sexy IT

AI Yoon говорит шутками и мемами, благодаря чему обрёл популярность среди молодых избирателей: он имеет высокий рейтинг среди 20-тилетних. Заявления AI Yoon попали в заголовки южнокорейских СМИ, и 7 миллионов человек посетили веб-сайт Wiki Yoon, чтобы задать вопросы аватару.

То, что говорит AI Yoon, написано его предвыборной командой, а не сказано реальным кандидатом. Юн Сок Ёль лишь предоставил образцы своей внешности и голоса, а всем остальным занимаются политтехнологи. Команде кандидата разрешили вести подобную предвыборную кампанию при условии, что дипфейк-Юна будут чётко идентифицировать перед избирателями, а с помощью технологии не станут распространять дезинформацию.

«[Действующий президент Южной Кореи] Мун Чжэ Ин и [конкурирующий кандидат на выборах-2022] Ли Чжэ Мён тонут. Кого бы ты спас?», — спросил один из пользователей у AI Yoon. «Я бы пожелал им обоим удачи», — ответил аватар.



Создатели AI Yoon считают, что он является первым в мире официальным кандидатом на дипфейк и демонстрирует, как далеко продвинулась эта технология за последние несколько лет.

Аватар с помощью шуток пытаться отвлечь внимание от прошлых скандалов реального Юна, например, утверждает, что он получил неуместные фрукты в подарок от строительной компании, когда был старшим прокурором. Тот факт, что AI Yoon не является реальным человеком, также позволяет политтехнологам быть более свободными в высказываниях. Например, отвечая на вопросы пользователей, Ай Юн насмешливо называет президента Муна и его соперника Ли «Мун Дин Донг» и «Ли Дин Дон».

Если бы мы делали только политкорректные заявления, у нас не было бы такой реакции.



Байк Кён Хун директор команды AI Yoon

Байк считает, что будущее избирательных кампаний за искусственным интеллектом, поскольку создавать огромное количество контента с помощью технологии дипфейков очень просто.

Пример с AI Yoon – один из первых, когда политики используют собственные дипфейки в крупных избирательных кампаниях. До этого обсуждались преимущественно случаи, когда технологию применяли без их ведома.