Firefox проиграл войну браузеров и умирает, Google контролирует развитие веба — это угрожает рынку и приватности людей Статьи редакции
Браузерный движок от Google почти полностью господствует в вебе, что позволяет компании проталкивать выгодные для себя отраслевые стандарты.
В конце 2009 года Mozilla Firefox занимал почти треть мирового рынка браузеров, выступая сильным конкурентом доминирующему Microsoft Internet Explorer (IE), с помощью которого в интернет выходили более половины пользователей. В начале 2022 года общая доля Firefox на десктопах и смартфонах не достигает и 4%, тогда как Google Chrome стал новым квазимонополистом — он контролирует почти две трети рынка браузеров.
Firefox проиграл войну браузеров и едва держится на плаву, что журналисты Wired посчитали тревожной ситуацией. Однако проблема на самом деле куда глубже и тревожнее, сами браузеры здесь — только верхушка айсберга.
Из чего состоит браузер и как он работает
Разные браузеры могут сильно отличаться друг от друга по внешнему облику, некоторые даже имеют чисто консольный интерфейс. Но главная часть любого браузера — это его движок. Именно браузерный движок переводит код на языках разметки HTML и CSS в привычные человеку веб-страницы с их текстами, картинками, видео и интерактивными элементами. В паре с браузерным движком также работает движок JavaScript — он занимается обработкой кода, написанного на одноимённом языке программирования.
Браузерные движки используют не только сами браузеры, но и множество других приложений, чтобы отображать веб-страницы и документы. Такой движок может даже выступать основой для работы программ, как в случае с Electron. Приложения на Electron — по сути, веб-страницы, работающие в крайне урезанной версии браузера. В качестве примера можно привести редакторы Atom и Visual Studio Code, десктопные клиенты Skype и Slack, а также другие популярные программы.
Как менялась популярность браузерных движков
В эпоху расцвета Firefox на рынке существовало четыре браузерных движка, которые более-менее активно конкурировали друг с другом:
- MSHTML (он же Trident) в составе Microsoft Internel Explorer;
- Gecko в составе Mozilla Firefox;
- WebKit в составе Safari и Google Chrome;
- Presto в составе Opera.
Firefox на фоне IE впечатлял пользователей скоростью работы, удобством и способностью к гибкой настройке, но с Chrome он конкурировать не мог — устаревшая однопоточная архитектура сильно замедляла браузер, особенно при запуске. Chrome же работал на новейшем JavaScript-движке V8 и максимально эффективно использовал многопоточность современного компьютерного «железа».
Со временем популярность Internet Explorer падала из-за его неудобства и невысокой скорости работы, тогда как WebKit наращивал охват. В 2013 году компания Opera отказалась от дальнейшего развития движка Presto и перевела свой браузер на WebKit. В том же году Google выпустил улучшенную модификацию WebKit — движок Blink, после чего популярность IE и Firefox стала падать ускоренными темпами.
На Blink вскоре перешла и Opera, а в 2018 году собственный браузерный движок перестала разрабатывать Microsoft — фирменный браузер Edge начал использовать Blink вместо оригинального EdgeHTML, который когда-то пришёл на смену MSHTML.
В 2018 году Mozilla начала переносить в Gecko наработки экспериментального движка Servo — современного, быстрого (благодаря многопоточности) и защищённого. Этот шаг оказался неоднозначным: благодаря новому гибридному движку Quantum Firefox стал работать значительно быстрее, но при этом утратил возможности для глубокой настройки, из-за чего некоторые пользователи ушли с Firefox на другие браузеры.
Чем плоха монополия на рынке браузерных движков
Развитие веба координируют стандарты консорциума W3C, группы whatwg, организаций ISO и Ecma International. Обычно эти стандарты только фиксируют популярные изменения, которые внедряют разработчики браузеров и браузерных движков. Когда-то развитие стандартов двигали MSHTML, Gecko, Presto и WebKit — программисты смотрели, кто предложит более актуальную и качественную функцию, после чего переносили её в свой браузер или движок. Но со временем WebKit начал поглощать рынок, возвращая веб в эпоху диктата Internet Explorer 6. С выходом Blink ситуация ухудшилась.
Господство Blink уже привело к значительным перекосам развития веба в пользу Google. Например, в 2017 году компания начала внедрять АМР — технологию сокращения объёма веб-страниц для ускорения их загрузки. Несмотря на ряд проблем и наличие аналогов от Apple и Facebook, АМР быстро распространился по вебу благодаря популярности Chrome и его движка.
Со временем Google стали всё чаще обвинять в том, что компания намеренно продвигает выгодные для себя веб-стандарты, пользуясь доминирующим положением браузера Chrome и его движка Blink. Это не только вредит развитию интернета, но и может привести к замыканию веб-технологий на одну компанию, когда большинство сайтов будет работать только в Chrome и его клонах, а разработчики перестанут тестировать сайты и сервисы в других браузерах, ещё сильнее ускоряя отток пользователей с них.
Сможет ли выжить Firefox
Бывшие сотрудники Mozilla в интервью Wired выразили пессимистичные мысли на этот счёт: по мнению одного из них, Firefox вряд ли «отвоюет любую долю пользователей», по словам другого — «Firefox уже не возродится из пепла» (похоже, отсылка к Phoenix, первому названию Firefox).
Положение Firefox выглядит сосем удручающим с учётом состояния дел Mozilla. Компания уже много лет получает большую часть дохода от поисковых систем за то, что ставит их поисковиками по умолчанию в Firefox. Например, в 2020 году Mozilla заработала 496 миллионов долларов чистого дохода от Яндекса и прочих поисковых систем, но большую часть этой суммы (около 400 миллионов) составили отчисления Google. То есть, прямой конкурент Mozilla на рынке браузеров — одновременно главный источник дохода компании.
В последние годы Mozilla пытается диверсифицировать доходы, предлагая платные онлайн-сервисы вроде Pocket и Mozilla VPN. Но даже если такие меры дадут компании выжить без Google — непонятно, как это поможет «возродиться из пепла» самому Firefox и его движку Gecko.
Похоже, пишет Wired, у компании остаётся один путь: поддерживать Firefox на плаву, упирая на его сильные стороны вроде максимального уровня приватности. Это сохранит за людьми хоть какую-то возможность выбирать и не даст мировому рынку браузеров окончательно лишиться разнообразия в пользу полного господства Google.
Не хватает предистории: первым популярным браузером был платный Netscape (кодовое имя Mozilla), но Microsoft его вытеснила с рынка, включив бесплатный Internet Explorer в состав Windows. Умирая, Netscape учредил фонд Mozilla, передав ему исходный код, из которого появился браузер Феникс, который вскоре переименовали в Firefox, и он снова стал популярным браузером.
Предыстория в статье про войны браузеров, в конце статьи прикрепил :)
Firefox Focus - это идеальный браузер для смартфона. Автоматом блочит все рекламные и социальные трекеры, сбор аналитики. При этом каким-то образом ускоряет загрузку страниц. После выхода из приложения автоматом удаляет историю и все куки.
Всем советую, это прямо очень удобно.
Говно!
Комментарий удален
Только идиоты верят сейчас в свою анонимность и приватность пользуясь не самописными программами, а сторонними.
Удачи написать свой браузер)
Зачем мне весь браузер, если я захочу переписываться с кем-то приватно, я напишу свой чатик и всё, да там может будет быдло и говно код, но его точно никто быстро не расшифрует. А скрывать то, какую порнушку я смотрю через браузер особо не зачем.
Зачем писать свой чатик когда проще навернуть своё шифрование поверх существующего?
Ну и как навернуть скажем в телеграмме своё шифрование поверх исходного?
Лично мне проще за день говночатик свой написать, чем разбираться как прикрутить что-то для стороннего приложения, ну и быть уверенным что там в этом стороннем приложении оно не перехватывает вводимые данные ещё до вашего шифрования.
Зачем Телеграм, можно общаться по старой доброй электронной почте, шифруя письма :) Даже мессенджер есть такой, поверх мейла работает: DeltaChat.
Ааааа ну можно и так )))))) КСТАТИ ХОРОШАЯ ИДЕЯ.
Шифровать всё чем-то, может даже сапописным чтобы на 100% быть уверенным и отправлять по почте!
Пишешь сообщение в своей программе, шифруешь, кодируешь в какой-нибудь Base64 и отправляешь, либо просто файл шифрованный отправляешь.
И какую смотришь
ВСЮ ПОДРЯД! Хочешь, могу твою посмотреть, если что присылай, только не гейское порно. Его смотреть не буду.
ну вот скрываешь значит
Что скрываю, могу тебе пару ссылок кинуть на порнушку которую смотрю, или что ты ещё хочешь?
А самописная программа, конечно, не использует компоненты написанные другими людьми и не исполняется на компьютерах использующих сторонний код даже на уровне ниже ядра.
Пользуюсь firefox уже 15 лет, в версии для андроида удобно, что поддерживаются десктопные дополнения браузера(может уже и в хроме так, но несколько лет назад не было).
Пользуюсь хромом 15 лет, для меня он тоже удобен ровно настолько же, насколько для вас лиса.
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