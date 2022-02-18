Браузерный движок от Google почти полностью господствует в вебе, что позволяет компании проталкивать выгодные для себя отраслевые стандарты.

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Штаб-квартира компании Mozilla, фото PCMag

В конце 2009 года Mozilla Firefox занимал почти треть мирового рынка браузеров, выступая сильным конкурентом доминирующему Microsoft Internet Explorer (IE), с помощью которого в интернет выходили более половины пользователей. В начале 2022 года общая доля Firefox на десктопах и смартфонах не достигает и 4%, тогда как Google Chrome стал новым квазимонополистом — он контролирует почти две трети рынка браузеров.

Firefox проиграл войну браузеров и едва держится на плаву, что журналисты Wired посчитали тревожной ситуацией. Однако проблема на самом деле куда глубже и тревожнее, сами браузеры здесь — только верхушка айсберга.

Из чего состоит браузер и как он работает

Разные браузеры могут сильно отличаться друг от друга по внешнему облику, некоторые даже имеют чисто консольный интерфейс. Но главная часть любого браузера — это его движок. Именно браузерный движок переводит код на языках разметки HTML и CSS в привычные человеку веб-страницы с их текстами, картинками, видео и интерактивными элементами. В паре с браузерным движком также работает движок JavaScript — он занимается обработкой кода, написанного на одноимённом языке программирования.

Браузерные движки используют не только сами браузеры, но и множество других приложений, чтобы отображать веб-страницы и документы. Такой движок может даже выступать основой для работы программ, как в случае с Electron. Приложения на Electron — по сути, веб-страницы, работающие в крайне урезанной версии браузера. В качестве примера можно привести редакторы Atom и Visual Studio Code, десктопные клиенты Skype и Slack, а также другие популярные программы.

Как менялась популярность браузерных движков

В эпоху расцвета Firefox на рынке существовало четыре браузерных движка, которые более-менее активно конкурировали друг с другом:

MSHTML (он же Trident) в составе Microsoft Internel Explorer;

Gecko в составе Mozilla Firefox;

WebKit в составе Safari и Google Chrome;

Presto в составе Opera.

Firefox на фоне IE впечатлял пользователей скоростью работы, удобством и способностью к гибкой настройке, но с Chrome он конкурировать не мог — устаревшая однопоточная архитектура сильно замедляла браузер, особенно при запуске. Chrome же работал на новейшем JavaScript-движке V8 и максимально эффективно использовал многопоточность современного компьютерного «железа».

Руководитель Google Эрик Шмидт долго отвергал идею создания собственного браузера, не желая участвовать в «болезненных браузерных войнах». Тогда в 2009 году Сергей Брин и Ларри Пейдж наняли нескольких разработчиков Firefox, чтобы они создали прототип Chrome. Он работал с такой впечатляющей скоростью, что Шмидт поменял мнение и дал проекту «зелёный свет».

Со временем популярность Internet Explorer падала из-за его неудобства и невысокой скорости работы, тогда как WebKit наращивал охват. В 2013 году компания Opera отказалась от дальнейшего развития движка Presto и перевела свой браузер на WebKit. В том же году Google выпустил улучшенную модификацию WebKit — движок Blink, после чего популярность IE и Firefox стала падать ускоренными темпами.

На Blink вскоре перешла и Opera, а в 2018 году собственный браузерный движок перестала разрабатывать Microsoft — фирменный браузер Edge начал использовать Blink вместо оригинального EdgeHTML, который когда-то пришёл на смену MSHTML.

Таким образом, сейчас на рынке представлены только два браузерных движка: Gecko и WebKit/Blink. При этом Gecko используется только в Firefox, который охватывает менее 4% аудитории и продолжает терять пользователей, а все остальные браузеры, включая Opera, Edge, Safari, Яндекс.Браузер — всего лишь надстройки над WebKit или Blink.

В 2018 году Mozilla начала переносить в Gecko наработки экспериментального движка Servo — современного, быстрого (благодаря многопоточности) и защищённого. Этот шаг оказался неоднозначным: благодаря новому гибридному движку Quantum Firefox стал работать значительно быстрее, но при этом утратил возможности для глубокой настройки, из-за чего некоторые пользователи ушли с Firefox на другие браузеры.

Чем плоха монополия на рынке браузерных движков

Развитие веба координируют стандарты консорциума W3C, группы whatwg, организаций ISO и Ecma International. Обычно эти стандарты только фиксируют популярные изменения, которые внедряют разработчики браузеров и браузерных движков. Когда-то развитие стандартов двигали MSHTML, Gecko, Presto и WebKit — программисты смотрели, кто предложит более актуальную и качественную функцию, после чего переносили её в свой браузер или движок. Но со временем WebKit начал поглощать рынок, возвращая веб в эпоху диктата Internet Explorer 6. С выходом Blink ситуация ухудшилась.

Разработку Blink фактически контролирует Google в рамках открытого браузера Chromium (на его основе компания делает Chrome с закрытым кодом). То есть, развитие веб-стандартов сейчас почти полностью находится в руках Google. Компанию Apple с её Safari вряд ли можно считать серьёзной оппозицией Google: во-первых, движок WebKit относится к тому же семейству, во-вторых — Apple предпочитает изменять WebKit исключительно «под себя» и не выносить модификации за пределы своей экосистемы.

Господство Blink уже привело к значительным перекосам развития веба в пользу Google. Например, в 2017 году компания начала внедрять АМР — технологию сокращения объёма веб-страниц для ускорения их загрузки. Несмотря на ряд проблем и наличие аналогов от Apple и Facebook, АМР быстро распространился по вебу благодаря популярности Chrome и его движка.

Со временем Google стали всё чаще обвинять в том, что компания намеренно продвигает выгодные для себя веб-стандарты, пользуясь доминирующим положением браузера Chrome и его движка Blink. Это не только вредит развитию интернета, но и может привести к замыканию веб-технологий на одну компанию, когда большинство сайтов будет работать только в Chrome и его клонах, а разработчики перестанут тестировать сайты и сервисы в других браузерах, ещё сильнее ускоряя отток пользователей с них.

Квазимонополия Google в развитии веба выглядит особенно угрожающей, если учесть, что эта компания большую часть доходов получает от рекламы в интернете. В 2019 году многие блокировщики рекламы уже потеряли часть функциональности из-за изменений в политике работы Chrome с расширениями. Также Google вот уже несколько лет разрабатывает альтернативу cookie-файлам, которая позволит точнее определять пользователей сети и их интересы.

Сможет ли выжить Firefox

Бывшие сотрудники Mozilla в интервью Wired выразили пессимистичные мысли на этот счёт: по мнению одного из них, Firefox вряд ли «отвоюет любую долю пользователей», по словам другого — «Firefox уже не возродится из пепла» (похоже, отсылка к Phoenix, первому названию Firefox).

Андреас Галь, бывший технический директор Mozilla, в 2017 году прямо заявил, что Chrome победил, а участь Firefox — медленно терять популярность на протяжении многих лет. И даже меньшее потребление оперативной памяти и более высокий уровень приватности не помогут Firefox привлечь новых пользователей.

Положение Firefox выглядит сосем удручающим с учётом состояния дел Mozilla. Компания уже много лет получает большую часть дохода от поисковых систем за то, что ставит их поисковиками по умолчанию в Firefox. Например, в 2020 году Mozilla заработала 496 миллионов долларов чистого дохода от Яндекса и прочих поисковых систем, но большую часть этой суммы (около 400 миллионов) составили отчисления Google. То есть, прямой конкурент Mozilla на рынке браузеров — одновременно главный источник дохода компании.

В последние годы Mozilla пытается диверсифицировать доходы, предлагая платные онлайн-сервисы вроде Pocket и Mozilla VPN. Но даже если такие меры дадут компании выжить без Google — непонятно, как это поможет «возродиться из пепла» самому Firefox и его движку Gecko.

Похоже, пишет Wired, у компании остаётся один путь: поддерживать Firefox на плаву, упирая на его сильные стороны вроде максимального уровня приватности. Это сохранит за людьми хоть какую-то возможность выбирать и не даст мировому рынку браузеров окончательно лишиться разнообразия в пользу полного господства Google.