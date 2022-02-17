В США регулятор одобрил первое мобильное приложение для программирования введения инсулина Статьи редакции
Оно должно облегчить жизнь больным сахарным диабетом, позволяя не набирать лекарство вручную.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило приложение от Tandem Diabetes Care, которое позволяет программировать доставку инсулина из автоматической инсулиновой помпы t:slim X2. Об этом сообщил сам производитель медицинского оборудования для больных сахарным диабетом.
Это первое подобное приложение для смартфонов на базе iOS и Android, говорится в заявлении компании. Пользователь может посмотреть, как за сутки изменялся уровень глюкозы в крови. Если он достиг критических значений, приложение пришлёт уведомление.
Приложение должно существенно облегчить жизнь больных диабетом. Обычно они вводят дозу инсулина вручную. Теперь же они смогут заранее понять, сколько именно лекарства им нужно в определённый момент, и запрограммировать автоматическую подачу лекарства через специальную помпу.
Группа ограниченного числа пользователей из США начнёт тестировать приложение весной. После запуска оно будет доступно всем владельцам помпы t:slim X2.
Помпа старая, на ней есть крутилка или кнопочка для регулировки. Это FDA заапрувило мобильный телефон как часть медицинского оборудования. Это чисто технический момент, видимо приложение прошло какие-то уровни безопасности.
Спасибо за уточнение! Понимаем, что помпу одобрили не сегодня. Мы в новости всё четко указываем, на мой взгляд
Для маньяков хакеров
Не заставит себя долго ждать. Хотя, скорее всего, просто глюканёт, но спишут, конечно, на какеров. Из Гватемалы, очевидно. :)
Зато уже сейчас в теории можно убить человека, взломав его "имплант"
Скоро телефон будет сам давать деду таблетки
Если бы она только уведомления о сахаре присылала, я б ещё понял, но давать телефону возможность отправить тебя в кому это пиздец
Так там может есть опция ручного подтверждения ввода высчитанной приложением дозы.
Я уже несколько лет живу на системе, которая самостоятельно вводит мне инсулин, не спрашивая меня, а смотря только на сахара. И это не п****ц - это лучшее, что пока есть для диабетиков. Ну цены только на это все п****ц.
Всё же описанная тобой система хотя бы не принимает команды по каналу связи от помойки в виде смартфонов. И я не знаю на сколько должна быть стабильна жизненная рутина, чтоб автоматика "колола" какое-то определённое количество единиц без гипогликемий от последующих нагрузок. Но раз для кого-то работает - видимо возможно.
Как уже мне жаль диабетиков 1 типа, всю жизнь на долбанной игле...
Когда там цена на инсулин в анкапистане станет хотя бы на уровне Канады)
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