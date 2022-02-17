Оно должно облегчить жизнь больным сахарным диабетом, позволяя не набирать лекарство вручную.

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Монитор, отображающий уровень глюкозы, соединённый с автоматической помпой подачи инсулина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило приложение от Tandem Diabetes Care, которое позволяет программировать доставку инсулина из автоматической инсулиновой помпы t:slim X2. Об этом сообщил сам производитель медицинского оборудования для больных сахарным диабетом.

Это первое подобное приложение для смартфонов на базе iOS и Android, говорится в заявлении компании. Пользователь может посмотреть, как за сутки изменялся уровень глюкозы в крови. Если он достиг критических значений, приложение пришлёт уведомление.

Приложение должно существенно облегчить жизнь больных диабетом. Обычно они вводят дозу инсулина вручную. Теперь же они смогут заранее понять, сколько именно лекарства им нужно в определённый момент, и запрограммировать автоматическую подачу лекарства через специальную помпу.