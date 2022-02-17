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Технологии
Яна Ломакина

В США регулятор одобрил первое мобильное приложение для программирования введения инсулина Статьи редакции

Оно должно облегчить жизнь больным сахарным диабетом, позволяя не набирать лекарство вручную.

16 16 комментариев
779 просмотров
Монитор, отображающий уровень глюкозы, соединённый с автоматической помпой подачи инсулина 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило приложение от Tandem Diabetes Care, которое позволяет программировать доставку инсулина из автоматической инсулиновой помпы t:slim X2. Об этом сообщил сам производитель медицинского оборудования для больных сахарным диабетом.

Это первое подобное приложение для смартфонов на базе iOS и Android, говорится в заявлении компании. Пользователь может посмотреть, как за сутки изменялся уровень глюкозы в крови. Если он достиг критических значений, приложение пришлёт уведомление.

Приложение должно существенно облегчить жизнь больных диабетом. Обычно они вводят дозу инсулина вручную. Теперь же они смогут заранее понять, сколько именно лекарства им нужно в определённый момент, и запрограммировать автоматическую подачу лекарства через специальную помпу.

Группа ограниченного числа пользователей из США начнёт тестировать приложение весной. После запуска оно будет доступно всем владельцам помпы t:slim X2.

#новости #медицина #сша

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16 комментариев
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Selfish Ledger

Помпа старая, на ней есть крутилка или кнопочка для регулировки. Это FDA заапрувило мобильный телефон как часть медицинского оборудования. Это чисто технический момент, видимо приложение прошло какие-то уровни безопасности.

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Сергей Звезда

Спасибо за уточнение! Понимаем, что помпу одобрили не сегодня. Мы в новости всё четко указываем, на мой взгляд

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Глупый меч

Будущее?

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Ху Эмай

Для маньяков хакеров

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2
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Chikk

Не заставит себя долго ждать. Хотя, скорее всего, просто глюканёт, но спишут, конечно, на какеров. Из Гватемалы, очевидно. :)

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solawind

Зато уже сейчас в теории можно убить человека, взломав его "имплант"

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solawind

Скоро телефон будет сам давать деду таблетки

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Мелкий космос

Придется человеку в администрации, отвечающему за напоминание о таблетках, а также человеку, отвечающему за подачу таблеток, искать новую работу

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Центральный ГОСТ

Хорошо что у человека таблетки работа останется

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Непростой бокал

Но дед не пользуется телефоном

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Iz memov

Если бы она только уведомления о сахаре присылала, я б ещё понял, но давать телефону возможность отправить тебя в кому это пиздец

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Kikidon

Так там может есть опция ручного подтверждения ввода высчитанной приложением дозы.

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Екатерина Погребная

Я уже несколько лет живу на системе, которая самостоятельно вводит мне инсулин, не спрашивая меня, а смотря только на сахара. И это не п****ц - это лучшее, что пока есть для диабетиков. Ну цены только на это все п****ц.

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Iz memov

Всё же описанная тобой система хотя бы не принимает команды по каналу связи от помойки в виде смартфонов. И я не знаю на сколько должна быть стабильна жизненная рутина, чтоб автоматика "колола" какое-то определённое количество единиц без гипогликемий от последующих нагрузок. Но раз для кого-то работает - видимо возможно.

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Emil

Как уже мне жаль диабетиков 1 типа, всю жизнь на долбанной игле...

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Stanley H. Tweedle

Когда там цена на инсулин в анкапистане станет хотя бы на уровне Канады)

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