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Технологии
Софья Сажнева

Веб-браузеры приблизились к «проблеме 100-й версии»: что это значит и чем грозит пользователям интернета Статьи редакции

Версии Chrome, Edge и Firefox скоро достигнут трёхзначного числа, что может нарушить работу сайтов и онлайн-сервисов — среди них Slack, HBO Go и Yahoo.

79 79 комментариев
5317 просмотров
Список обнаруженных проблем с новыми версиями Chrome, Edge и Firefox сейчас включает 22 пункта, скриншот GitHub

Новые версии Chrome и Edge должны выйти в марте, а в мае обновление ждёт Firefox. Переход на версию 100 в ближайшие недели способен привести к ошибкам или проблемам совместимости на некоторых веб-сайтах, которые не готовы читать трёхзначные строки пользовательского агента, пишет The Verge.

При посещении веб-страницы браузер передаёт ей User Agent — строку с информацией о своей версии, используемом движке, а также названии и версии операционной системы. Это позволяет владельцам сайта собирать данные, и предоставлять версию, адаптированную для конкретного браузера. Часть сервисов используют User Agent, чтобы предупреждать пользователей о возможной несовместимости или блокировать доступ.

Но иногда это приводит к искусственной несовместимости — например, так было в случае с Google Docs после перехода браузера Edge на Chromium.

Сейчас Google, Mozilla и Microsoft пытаются предотвратить серьезные проблемы. В частности, Mozilla и Google проводят эксперименты по тестированию веб-сайтов и сообщают о сбоях. Сейчас список проблем включает в себя всего 22 пункта, но некоторые из них имеют статус «критических». Наиболее заметными затронутыми сайтами являются Slack, HBO Go, Bethesda и Yahoo.

С похожими проблемами индустрия уже сталкивалась раньше — в 2000 и 2010 годах. В конце 90-х специалисты ожидали массового отказа информационных систем из-за «проблемы 2000 года» — для некоторых компьютеров он был неотличим от 1900 года.

Когда немногим более 12 лет назад браузеры впервые достигли версии 10, было обнаружено много проблем с библиотеками синтаксического анализа User-Agent, поскольку основной номер версии изменился с одной цифры на две.

команда веб-разработчиков Mozilla

Компании уже разрабатывают планы на случай массовых проблем. Mozilla заявляет, что будет оперативно исправлять неработающие веб-сайты или вовсе временно заморозит основную версию Firefox на уровне 99, если поломки станут массовыми и неуправляемыми.

У Google также есть планы на случай, если выпуск стабильной 100-ой версии повредит работе с сайтами больше, чем предполагалось. В разрабатываемых версиях обоих браузеров уже появилась функция отображения сотой версии, чтобы пользователи и тестировщики могли помочь в исправлении проблем.

Microsoft же пока не детализировал свой запасной план, но, по всей видимости, у компании он тоже существует.

#браузеры #firefox #chrome #edge

79 79 комментариев
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79 комментариев
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Зимний Никита

Каждое поколение программистов изобретает свою проблему с количеством цифр

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68
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Павел Каташев

Вот смеху будет когда цифры кончатся

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16
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Sergei Timofeyev

Эта проблема решаема. Просто цифры станут платными в виду ограниченности ресурса.

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1
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Общественный танк88

Все цифры будут проданы в качестве NFT

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1
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Жесткий огонь

Есть идеи получше, как высасывать деньги из работодателей при этом нихуя не делая?

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4
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Chikk

Заваривать кофе можно кофемашиной, как вариант...

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5
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Невероятный Гоша

А еще лучше вручную помолоть, потом на турочке...

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0
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Chikk

В ТЗ было явно означено про "нихуя не делать". :P

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2
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Казенный паук например

* турчаночке

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0
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Ударный ГОСТ

Нет, идей нет, поэтому лучше помолчи

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3
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Прочный якорь

Поэтому они получают 300 тысяч в месяц

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1
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Michael Konovalov

Посоны, у меня из-за юзер агента хром отрицательно вырос с 100 до 10.

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0
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Sun City

Искусственный интеллект, блокчейн. Погромисты не нужны - за них будет писать нейросети.
Тем временем: пук-среньк мы подняли версию до 100, шеф всё поломалося

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44
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Ze Katze

Поменяли градиент цвета левого полушария иконки
Пацаны, тут надо с 90 до 91 версии поднять, уххх, потрудились

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31
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Ранний чувак

А ещё перешли на четырёхнедельный релиз «крупных версий», в которых изменяют ровным счетом ничего (чейнджлоги теперь по сути патчи безопасности и одна-две мелкие фичи). Но да, первое число в версии надо изменить, потому что «большой апдейт».

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4
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Упоротый Голубь

Это называется "непрерывной разработкой" и ничего плохого в этом нет.

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0
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Ранний чувак

Тем не менее это не причина поднимать мажорные версии каждые четыре недели.

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1
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Прочный якорь

Microsoft же пока не детализировал свой запасной план, но, по всей видимости, у компании он тоже существует.

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11
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Sergei Timofeyev

У меня олдскулы свело, даже IDE Delphi 5 перед глазами пробежала.

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2
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Frank Ferd

Раз вспомнили про Delphi: скорость компиляции Delphi 2 может достигать 1.2 млн строк в секунду. Протестируйте теперь с какой скоростью компилируются ваши проекты https://twitter.com/pervognsen/status/1265582295575982080

Per Vognsen @pervognsen
Even when running under a Windows 98 VM, Delphi 2 can compile large .pas files at 1.2 million lines per second. TCC comes in at 0.7 million lines per second. This is on a 2.5 GHz Skylake laptop.
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1
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Sergei Timofeyev

Это на SSD?

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0
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Frank Ferd

Скорость диска не играет роли при компиляции, так что не важно.

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0
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Sergei Timofeyev

Это вы мне, который запустил 98-ую винду под 16 МБ оперативки запустил?

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0
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Chikk

Погромисты придумывают проблему, затем начинают её решать, потом снова придумывают и так... Что не сделаешь только, когда не хочешь идти и копать ураний на рудниках. :)

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8
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1337

Программисты решают проблемы. Великие проблемы типа нетолерантных названий ветки "master" или оскорбительного слова "blacklist" придумывают эффективные защеканцы, ой, извините, управленцы

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4
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Русский Кексик

Но это действительно проблема

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–2
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Richard Lewis

Ноги нигерам целовал?

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–3
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Русский Кексик

Только в постели и на взаимной основе

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0
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Максим Мекеня

Ну держитесь, сайты беаные

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9
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Значительный парфюмер

Собираем войско!

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0
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Николай

1A
1B
AA
AB
AC

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5
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Божественный холод

Я вообще не понимаю в чем проблема?
Юзерагент - это тупо строка, которая разбирается регуляркой на совпадения. Ну да, версию браузера могут хранить где-то в базе.
Только УЖЕ СЕЙЧАС версии браузеров выглядят примерно так

98.0.4758.102
В чем проблема, будет там не 12 цифр, а 13?
Даже если длина строки в базе ограничена - нет проблем ее увеличить

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3
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Alex Fielding

Я вообще не понимаю в чем проблема
 ну значит нет никакой проблемы, надо удалить пост и закрыть тикеты

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7
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Ударный ГОСТ

У кого-то регулярка вот такая может быть – \w+[\s\/]\d\d

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1
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Божественный холод

А может быть вообще что-то вроде

if (version === '90.1.001.01') {
// do something
} else if (version === '90.1.001.02') {
// do something
} else if (version === '90.1.001.03') {
// do something
}....

Ебанутых много. Но это не значит, что нужно под них что-то менять

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5
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Мешок

откуда у тебя исходники основы??

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5
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Ударный ГОСТ

Среди тех ебанутых – вот эти Слаки и прочее, не Вася-Народ-Ру. Браузеры просто с говном сожрут, если проблемы будет у широких масс

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1
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Божественный холод

так это в любом случае проблема не на стороне браузера, а на стороне сайта, который наговнокодил.

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1
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Ударный ГОСТ

Конечно

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0
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Божественный холод

Тогда как браузер может это "исправить"?
Сознательно использовать меньшую версию, чем есть реально, ради того, чтобы чей-то говнокод продолжал работать?

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0
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Ударный ГОСТ

Да. Говноком говнокода, потом разберём

Я сверху тёмных тем докину

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2
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Оборонный череп

Похоже на код клиента телеграма.

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1
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Alex Fielding

\m/

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1
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Alex Fielding

https://lmgtfy.app/?q=https%3A%2F%2Fhacks.mozilla.org%2F2022%2F02%2Fversion-100-in-chrome-and-firefox%2F

LMGTFY - Let Me Google That For You
For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to…
lmgtfy.app
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–2
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Божественный холод

проблема в парсерах юзерагентов. и в говнокоде.

Не в браузерах.

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3
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Alex Fielding

никто ничего про браузеры и не писал

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Корпоративный холод

Ну да, вместо 96, 97, 98 можно использовать 96.01, 96.02

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2
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bILFAT

Они с тремя цифрами не могут справиться, а ты им ещё четвертую решил подсунуть, злодей!

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10
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Sergei Timofeyev

В версионности 4 набора участвуют

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0
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Андрей Охапкин

Просто нужно выпустить Chrome2 и начать отсчёт версий заново

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10
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Сегодняшний теркин30см

Интересно, что Firefox когда-то придерживался именно такого версионирования - 3.6.4, 3.6.20, 4.1, но начиная с пятой версии новый мажорный релиз каждые несколько месяцев выходит

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3
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bILFAT

Вот! Вот мы и нашли кто виноват!
Это всё они. Разбаловали программистов до такой степени, что они до ста разучились считать.

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0
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Максим Ростокин

На самом деле, виноват хром. С него началась накрутка счетчика.

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0
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bILFAT

Чёрт! Я хотел повесить всю вину на Firefox, за то, что они стали подражать Chrome в накрутка версии.
Но ты успел раньше... Чёрт...

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1
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Навальнята спасают Фермана

этому тоже 300к в секунду

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2
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Земной бинокль

И тебе как пособнику полторашка пива

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1
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Навальнята спасают Фермана

приемлемо

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0
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Michael Konovalov

Куда мир катится? А чтобы сделать это поле длиннее, надо несколько лет кодить?

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2
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archer

А слабо статью прочитать? Проблема не в браузерах или длинах полей, а в говносайтах, которые парсят юзер-агент, считая, что в версии не бывает больше двух цифр.

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5
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Resistor Resisting Rodriguez

тут вопрос в том, кто и где будет исправлять

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0
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Земной бинокль

В чем он не прав?

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Анар FS

Это так же как был массовый сбой компьютеров в 2000г? :)

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2
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Заинтересованный алмаз

При посещении веб-страницы браузер передаёт ей User Agent — строку с информацией о своей версии, используемом движке, а также названии и версии операционной системы. Это позволяет владельцам сайта собирать данные, и предоставлять версию, адаптированную для конкретного браузера
 Я думал, все уже давно медиа-запросы юзают и полифиллы, а оно вон че…

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2
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Центральный паук например

Версии Chrome, Edge и Firefox скоро достигнут трёхзначного числа, а тж - очередного дна

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1
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Максим Ростокин

Поэтому я и не пользуюсь этим дерьмом. Сижу на вечно одиннадцатом IE и с айфона на сафари.

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0
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Тарас Макух

Какие же программисты недальновидные!
Нет, чтоб использовать байт или слово для номера версии, но почему-то используют 2 символа. Наверное подумали: на наш век хватит, а дальше это будет уже проблема наших детей

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Оборонный череп

User-Agent строкой передаётся.

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

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1
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Земной бинокль

К самоуничтожению

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Русский Кексик

Кто-то наговнокодил лет десять назад, сейчас страдают

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Ху Эмай

"Говнокодил" - некрасивый программист

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плюшевый батон

Уже пару лет завязываться на юзерагент моветон. Хочешь что-то адаптировать — смотри на фичи

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0
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Ударный ГОСТ

­

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Iulius Caesar

Программисты такие программисты...

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0
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johny64 XZ

Сука, вот эти жс девелоперы даже сраную регулярку не могут нормально написать

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Андрей Беликов

Обьясните недальновидному, почему нельзя менять цифры после точек, там места еще на миллиард версий хватит

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Miras Mynzhassar

Хотелось написать «маркетинг», но какой там нафиг маркетинг? Это же всего лишь номер версии

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Роман

Айтишники заебали

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александр александр

интернет говно, потому и сломался

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Легендарный Валера

объявляешь новое поколение браузеров - типа Хром Pizdato Edition Redux
и по новой нумерацию

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