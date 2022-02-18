Веб-браузеры приблизились к «проблеме 100-й версии»: что это значит и чем грозит пользователям интернета Статьи редакции
Версии Chrome, Edge и Firefox скоро достигнут трёхзначного числа, что может нарушить работу сайтов и онлайн-сервисов — среди них Slack, HBO Go и Yahoo.
Новые версии Chrome и Edge должны выйти в марте, а в мае обновление ждёт Firefox. Переход на версию 100 в ближайшие недели способен привести к ошибкам или проблемам совместимости на некоторых веб-сайтах, которые не готовы читать трёхзначные строки пользовательского агента, пишет The Verge.
При посещении веб-страницы браузер передаёт ей User Agent — строку с информацией о своей версии, используемом движке, а также названии и версии операционной системы. Это позволяет владельцам сайта собирать данные, и предоставлять версию, адаптированную для конкретного браузера. Часть сервисов используют User Agent, чтобы предупреждать пользователей о возможной несовместимости или блокировать доступ.
Но иногда это приводит к искусственной несовместимости — например, так было в случае с Google Docs после перехода браузера Edge на Chromium.
Сейчас Google, Mozilla и Microsoft пытаются предотвратить серьезные проблемы. В частности, Mozilla и Google проводят эксперименты по тестированию веб-сайтов и сообщают о сбоях. Сейчас список проблем включает в себя всего 22 пункта, но некоторые из них имеют статус «критических». Наиболее заметными затронутыми сайтами являются Slack, HBO Go, Bethesda и Yahoo.
С похожими проблемами индустрия уже сталкивалась раньше — в 2000 и 2010 годах. В конце 90-х специалисты ожидали массового отказа информационных систем из-за «проблемы 2000 года» — для некоторых компьютеров он был неотличим от 1900 года.
Компании уже разрабатывают планы на случай массовых проблем. Mozilla заявляет, что будет оперативно исправлять неработающие веб-сайты или вовсе временно заморозит основную версию Firefox на уровне 99, если поломки станут массовыми и неуправляемыми.
У Google также есть планы на случай, если выпуск стабильной 100-ой версии повредит работе с сайтами больше, чем предполагалось. В разрабатываемых версиях обоих браузеров уже появилась функция отображения сотой версии, чтобы пользователи и тестировщики могли помочь в исправлении проблем.
Microsoft же пока не детализировал свой запасной план, но, по всей видимости, у компании он тоже существует.
Каждое поколение программистов изобретает свою проблему с количеством цифр
Вот смеху будет когда цифры кончатся
Эта проблема решаема. Просто цифры станут платными в виду ограниченности ресурса.
Заваривать кофе можно кофемашиной, как вариант...
В ТЗ было явно означено про "нихуя не делать". :P
Посоны, у меня из-за юзер агента хром отрицательно вырос с 100 до 10.
Искусственный интеллект, блокчейн. Погромисты не нужны - за них будет писать нейросети.
Тем временем: пук-среньк мы подняли версию до 100, шеф всё поломалося
Поменяли градиент цвета левого полушария иконки
Пацаны, тут надо с 90 до 91 версии поднять, уххх, потрудились
Это называется "непрерывной разработкой" и ничего плохого в этом нет.
У меня олдскулы свело, даже IDE Delphi 5 перед глазами пробежала.
Раз вспомнили про Delphi: скорость компиляции Delphi 2 может достигать 1.2 млн строк в секунду. Протестируйте теперь с какой скоростью компилируются ваши проекты https://twitter.com/pervognsen/status/1265582295575982080
Это на SSD?
Скорость диска не играет роли при компиляции, так что не важно.
Это вы мне, который запустил 98-ую винду под 16 МБ оперативки запустил?
Погромисты придумывают проблему, затем начинают её решать, потом снова придумывают и так... Что не сделаешь только, когда не хочешь идти и копать ураний на рудниках. :)
Программисты решают проблемы. Великие проблемы типа нетолерантных названий ветки "master" или оскорбительного слова "blacklist" придумывают эффективные защеканцы, ой, извините, управленцы
Но это действительно проблема
Ноги нигерам целовал?
Только в постели и на взаимной основе
Ну держитесь, сайты беаные
1A
1B
AA
AB
AC
Я вообще не понимаю в чем проблема?
Юзерагент - это тупо строка, которая разбирается регуляркой на совпадения. Ну да, версию браузера могут хранить где-то в базе.
Только УЖЕ СЕЙЧАС версии браузеров выглядят примерно так
98.0.4758.102
В чем проблема, будет там не 12 цифр, а 13?
Даже если длина строки в базе ограничена - нет проблем ее увеличить
Я вообще не понимаю в чем проблема
ну значит нет никакой проблемы, надо удалить пост и закрыть тикеты
откуда у тебя исходники основы??
\m/
никто ничего про браузеры и не писал
Они с тремя цифрами не могут справиться, а ты им ещё четвертую решил подсунуть, злодей!
В версионности 4 набора участвуют
Просто нужно выпустить Chrome2 и начать отсчёт версий заново
Вот! Вот мы и нашли кто виноват!
Это всё они. Разбаловали программистов до такой степени, что они до ста разучились считать.
На самом деле, виноват хром. С него началась накрутка счетчика.
Чёрт! Я хотел повесить всю вину на Firefox, за то, что они стали подражать Chrome в накрутка версии.
Но ты успел раньше... Чёрт...
этому тоже 300к в секунду
приемлемо
Куда мир катится? А чтобы сделать это поле длиннее, надо несколько лет кодить?
А слабо статью прочитать? Проблема не в браузерах или длинах полей, а в говносайтах, которые парсят юзер-агент, считая, что в версии не бывает больше двух цифр.
тут вопрос в том, кто и где будет исправлять
Это так же как был массовый сбой компьютеров в 2000г? :)
При посещении веб-страницы браузер передаёт ей User Agent — строку с информацией о своей версии, используемом движке, а также названии и версии операционной системы. Это позволяет владельцам сайта собирать данные, и предоставлять версию, адаптированную для конкретного браузера
Я думал, все уже давно медиа-запросы юзают и полифиллы, а оно вон че…
Поэтому я и не пользуюсь этим дерьмом. Сижу на вечно одиннадцатом IE и с айфона на сафари.
Какие же программисты недальновидные!
Нет, чтоб использовать байт или слово для номера версии, но почему-то используют 2 символа. Наверное подумали: на наш век хватит, а дальше это будет уже проблема наших детей
Кто-то наговнокодил лет десять назад, сейчас страдают
"Говнокодил" - некрасивый программист
Уже пару лет завязываться на юзерагент моветон. Хочешь что-то адаптировать — смотри на фичи
Программисты такие программисты...
Сука, вот эти жс девелоперы даже сраную регулярку не могут нормально написать
Обьясните недальновидному, почему нельзя менять цифры после точек, там места еще на миллиард версий хватит
Хотелось написать «маркетинг», но какой там нафиг маркетинг? Это же всего лишь номер версии
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