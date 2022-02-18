Количество пользователей VR-платформы Horizon Worlds от Meta выросло до 300 тысяч — в десять раз почти за три месяца Статьи редакции
Компания считает платформу основой той метавселенной, что она хочет построить.
- Meta открыла доступ к Horizon Worlds всем пользователей из США и Канады в декабре 2021 года. Директор Meta по продукту Крис Кокс на встрече компании заявил, что с этого времени количество пользователей платформы выросло до 300 тысяч, пишет The Verge со ссылкой на одного из сотрудников.
- Пресс-секретарь Meta подтвердил изданию статистику. По его словам, она также включает и пользователей Horizon Venues, отдельного приложения для посещения VR-мероприятий. В это число не входят пользователи Horizon Workrooms — приложения для работы в виртуальной реальности.
- Horizon Worlds — это основа видения метавселенной, которую Facebook пообещала развивать после смены названия на Meta в октябре 2021 года. В том же месяце компания создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента для Horizon Worlds.
- Саму платформу Meta представила в 2019 году и запустила в 2020-м, но она работала в закрытом бета-режиме.
У Гугла есть кладбище, у Яндекса небольшое тоже есть. Почему бы и Мете не завести, в самом деле...
Тем временем акции фейбука, были почти 400, сейчас 200
А от момента первого зарегистрировавшегося - в целых 300 тысяч раз!
кто это такие
все модераторы Мета
чё ваще происходит...нихуя не понятно, но очень интересно
Нихуя не понятно потому что там ничего и нет.
Обычный VR, где нет ничего нового Цукерберг пиарит как инновации.
Раздают бабло "автором VR-контента"
Куча публикаций в СМИ.
По сути цель шумихи реклама их VR
понятно, цель вообще посадить людей дома как в фильме Суррогаты с Уиллисом
Очень этого жду. Жить в тихом месте в горах, а все дела решать не выходя из дома
Да и хуй с ним
Как насчёт новостей о новой очередной pay-to-earn НЕ ПИРАМИДЕ ПОВТОРЯЮ НЕ ПИРАМИДЕ nft-игре?
На dtf, животное!
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