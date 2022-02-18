интернета Статьи редакции Веб-браузеры приблизились к «проблеме 100-й версии»: что это значит и чем грозит пользователям

Версии Chrome, Edge и Firefox скоро достигнут трёхзначного числа, что может нарушить работу сайтов и онлайн-сервисов — среди них Slack, HBO Go и Yahoo.