Технологии
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Количество пользователей VR-платформы Horizon Worlds от Meta выросло до 300 тысяч — в десять раз почти за три месяца Статьи редакции

Компания считает платформу основой той метавселенной, что она хочет построить.

  • Meta открыла доступ к Horizon Worlds всем пользователей из США и Канады в декабре 2021 года. Директор Meta по продукту Крис Кокс на встрече компании заявил, что с этого времени количество пользователей платформы выросло до 300 тысяч, пишет The Verge со ссылкой на одного из сотрудников.
  • Пресс-секретарь Meta подтвердил изданию статистику. По его словам, она также включает и пользователей Horizon Venues, отдельного приложения для посещения VR-мероприятий. В это число не входят пользователи Horizon Workrooms — приложения для работы в виртуальной реальности.
  • Horizon Worlds — это основа видения метавселенной, которую Facebook пообещала развивать после смены названия на Meta в октябре 2021 года. В том же месяце компания создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента для Horizon Worlds.
  • Саму платформу Meta представила в 2019 году и запустила в 2020-м, но она работала в закрытом бета-режиме.
«Для ветеранов виртуальной реальности это более…
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vc.ru

#новости #meta

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Chikk

У Гугла есть кладбище, у Яндекса небольшое тоже есть. Почему бы и Мете не завести, в самом деле...

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7
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Akiba

Тем временем акции фейбука, были почти 400, сейчас 200

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3
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Семейный паркур

Таки это глобальное.

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Ранний чувак

Надо брать походу

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Антон Климук

А от момента первого зарегистрировавшегося - в целых 300 тысяч раз!

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испанский смех

кто это такие

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Сергей Токарев

все модераторы Мета

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Сергей Титок

чё ваще происходит...нихуя не понятно, но очень интересно

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Валенок

Нихуя не понятно потому что там ничего и нет.
Обычный VR, где нет ничего нового Цукерберг пиарит как инновации.
Раздают бабло "автором VR-контента"
Куча публикаций в СМИ.
По сути цель шумихи реклама их VR

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Сергей Титок

понятно, цель вообще посадить людей дома как в фильме Суррогаты с Уиллисом

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Vlad Kucherenko

Очень этого жду. Жить в тихом месте в горах, а все дела решать не выходя из дома

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Павел Каташев

Да и хуй с ним

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Земной бинокль

Не постите сюда вц

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Сраный Ковбой

Как насчёт новостей о новой очередной pay-to-earn НЕ ПИРАМИДЕ ПОВТОРЯЮ НЕ ПИРАМИДЕ nft-игре?

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супрематизм 2.0

На dtf, животное!

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